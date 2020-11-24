РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15078 посетителей онлайн
Новости Политика УкраиныВойна в Украине Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
5 515 41
Крым (26018) государственная измена (950) Мамедов Гюндуз (115)

В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов

С начала оккупации Крыма более 20 тысяч украинских правоохранителей и около тысячи работников прокуратуры, которые работали на полуострове, перешли на сторону России. Они сотрудничают с оккупационным режимом.

Об этом в интервью zn.ua рассказал заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Только в Крыму на момент начала оккупации работало около 22 тысяч правоохранителей и 1400 человек в органах прокуратуры. Знаете, сколько из них не изменили присяге? Чуть больше тысячи правоохранителей и 570 прокуроров! Остальные остались и начали сотрудничать с оккупационной администрацией. У нас есть опасения, что все эти люди уйдут от уголовной ответственности", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Генпрокурора расследует участие 250 иностранцев в составе наемников РФ на Донбассе, - Мамедов

Он уточнил, что только чуть более 1% из тысяч дел по фактам военных преступлений в Украине квалифицированы должным образом. А чтобы это исправить, нужно вносить изменения в законодательство.

"Законопроект №2689 об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права даст возможность квалифицированно оценивать события, происходящие на оккупированных территориях, называя вещи своими именами, это — военное преступление, а это — преступление против человечности. Дайте нам возможность делать свою работу на основе международных норм, усильте институциональную способность, внесите свой вклад в привлечение к ответственности военных преступников, ведь мы единственная страна на европейском континенте, которая и с оружием в руках, и в правовом поле борется с агрессором. На сегодняшний день у нас только одна статья 438, согласно которой мы можем квалифицировать действия оккупанта и его пособников как военное преступление. На седьмом году вооруженного конфликта у нас нет в законодательстве такого понятия как преступление против человечности. Действующая статья бланкетная, ссылочная, и для того, чтобы следователь СБУ, Национальной полиции и ГБР, а это органы, с которыми мы в связке работаем по категории военных преступлений, могли правильно квалифицировать события, необходимо знать около 30 международных договоров. Чтобы вы понимали, это документы, начиная с конца XIX века. И нужно их не только знать, но и понимать, под какую норму Конвенции подпадает то или иное преступление. Это большой пласт работы, и наши прокуроры научились это делать", - пояснил Мамедов.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
И к этому...У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 899
..
показать весь комментарий
24.11.2020 14:21
+9
Вони і тут такі самі. Бидло та зрадники. Тому і на пенсію в 40.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:01
+7
Зважаючи на кадри хроніки з 2014р. з "зомбасу", де вся ця міліційна наволоч шикувалася на струнко невідомо перед ким, Ви й не дуже помиляєтеся. Уявляєте: до відділку приходить невідомо хто й командує тими, хто мав би, щонайменше, перевірити його документи.

Єдине, що тоді розвеселило, це коли хлопці з батальйону "Донбас" повернули один з відділків "міліції" під Україну та понабивали мармизи "міліціянтам". Пам'ятаю те відео.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чому так сталося? І що робити потрібно, щоб більше ніколи такого не сталося? Такі ж питання задають собі коли наступивши на граблі отримуєш в лоба? А розумні люди це питання ставлять собі, коли бачать, як дурак стає на ті ж граблі, а висновків не робить.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:01 Ответить
Аваков за 2 млн. доларів продав посаду керівника криського главку МВС людині Аксьонова
Ось що про це говорить генерал Москал
Це взагалі кричущий факт! Авруцького, заступника мера Феодосії, підозрюваного у вбивстві мера Бартенєва, голову міського осередку Партії регіонів, який із початку року особисто вручив 42 членських квитки ПР новим партійцям, Аваков призначає начальником кримського главку міліції! Через півгодини після самопроголошення Аксьонова прем'єром він без бою здає всю кримську міліцію "новій владі", віддає ключі, печатки, таємні документи і т.д. новопризначеному Аксьоновим начальнику Абісову, а сам повертається працювати у Феодосію. Знаєте, що найприкріше? Що Кримський главк можна було зберегти для України, адже росіяни зброю не застосовують. Тих, хто відмовляється присягати на вірність самопроголошеному уряду, не штурмують, а намагаються перетягти на свій бік облогою чи підкупом. Необхідно було зразу після зради Авруцького взяти главк у пряме підпорядкування МВС. Однак цього не зробили, тому кримську міліцію втрачено, а людей, які залишилися вірними Україні, кинуто напризволяще. Хіба це не злочин із боку Авакова?
показать весь комментарий
24.11.2020 14:26 Ответить
Брехня. Там не було людей, вірних Україні. Я прожила в Криму 17 років, до 2015.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:01 Ответить
Бачу по коментарях до мого посту, що з висновками в нашого народу зовсім плачевна ситуація. Безнадійні.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:51 Ответить
Вони і тут такі самі. Бидло та зрадники. Тому і на пенсію в 40.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:01 Ответить
А как в АТО потом ехать так херушки, пусть роботяги добровольцы их толстые жопы прикрывают...
показать весь комментарий
24.11.2020 14:12 Ответить
ОДИН МОМЕНТ СУЩЕСТВЕННЫЙ во времена Президентства Кучмы в конце 2 срока при премьере Януковиче и даже ранее его пребывания в должности Главы Донецкой ОГА все судьи прокуроры и большая часть ментов налоговой как ста гусей рванула переводами в Крым и было это еще до Оранжевой революции 2004 года... за 2-3 года до это мне пришлось по работе вставать в резерв кадровый судей Крыма так вот просто по судьям вышел анекдот Кучма своим Указом всех выпускников харьковской школы судей(была такая) направил с чумаданами) на поезде в Крыму.. списочным составом и все резервные очереди и переводы оборвались но потом таки 80% судей Донецкая луганская перебрались на юга.. прокурорские также и когда говорят что сегодня 20 тысяч ментов и 1000 прокурорских и 70% судей остались в Крыму и предали Украину то делаем поправку то были не крымские а киевский Беркут часть и донецкие и луганские по сути Димбасс.. взорвал Крым.и тамошнее население... и говорить сегодня что Витя Овощь типа не в курсах и она "жертва " ха-ха ха... еще не ясно Путин хотел но не мог ....а Витек подсобил или Путин сделал а Витек попросил или все вместе и сразу....
показать весь комментарий
24.11.2020 14:28 Ответить
Ментовской мундир ни стоит ни грамма чести и годится только в качестве половой тряпки В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8206
показать весь комментарий
24.11.2020 14:12 Ответить
На інших територіях вони такі самі.
Ще типу "суддівських" не згадали.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:09 Ответить
Америку открыл... В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8217
показать весь комментарий
24.11.2020 14:09 Ответить
А на Донбассе разве не так же? И теперь в Украине как и тогда они ведь не право охраняют а власть, и если власть сменится они любой будут служить и на право им плевать.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:11 Ответить
90% правоохранителей и прокуроров не считают власть оккупационной. В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов - Цензор.НЕТ 5147
Они точно украинцы? Что с ними делать после возврата Крыма?
показать весь комментарий
24.11.2020 14:12 Ответить
Лично мне интересен % ментов крымско-татарской национальности предавших Украину. За остальных понятно, в основном сруские чьи мамы с папами приехали в Крым в 60-70-е прошлого столетия, ну и хохлы конечно же.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:15 Ответить
Крымские татары борются за освобождение своей земли от оккупантов.
Те, кто не ушел в подполье или в партизанские отряды ...
У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 8739
показать весь комментарий
24.11.2020 14:18 Ответить
У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 2613 У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 9908 таки все 102%.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:38 Ответить
А, что тут удивительного? Мент он и в Африке мент и в Крыму мент. Случись так, что в 2014 году избрали бы не того президента, так к концу 2014 года менты и в Киеве,и в Житомере, и во Львове с Трускавцом, напялили бы на себя парашную форму и перешли бы на службу оккупантам. Я не говорю, что все поголовно, но 95% точно бы перешли.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:13 Ответить
Зважаючи на кадри хроніки з 2014р. з "зомбасу", де вся ця міліційна наволоч шикувалася на струнко невідомо перед ким, Ви й не дуже помиляєтеся. Уявляєте: до відділку приходить невідомо хто й командує тими, хто мав би, щонайменше, перевірити його документи.

Єдине, що тоді розвеселило, це коли хлопці з батальйону "Донбас" повернули один з відділків "міліції" під Україну та понабивали мармизи "міліціянтам". Пам'ятаю те відео.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:19 Ответить
Я лично знаю одного мента (размеро он с двух откормленных кнуров), что сдал пистолет во время дежурства в отделе. Думал, что я не в курсе, и при встрече на мой ехидный вопрос, - за, что попёрли из органов, оно мне сказало, что по независящим от него причинам, и хохотал я ему прямо в рыло от души. Вы бы видели эту жирную ряху в тот момент. А дело было в Бахмуте.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:37 Ответить
ще б плюнути в те рило !!!
показать весь комментарий
24.11.2020 15:57 Ответить
Желание такое было. Особенно, когда я рассказал ему за его, и от него, "независящие" обстаятельства. рыло было такое, - глаза вылезли на свинячий лоб, челюсть отвисла вместе с его пятью побдоротками и пошла пятнами. Мерзско было зрелище.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:25 Ответить
уявляю як вам було гидко дивитись на це мерзенне ніщо !!
показать весь комментарий
24.11.2020 17:07 Ответить
Это все знают ещё 2014 года, интересно если танки Московии прорвут линию под Харьковом, то как поведут себя украинские полицейские,переоденутся в форму советских солдат и милиционеров, и пойдут сдаваться московским оккупантам? У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 1653
показать весь комментарий
24.11.2020 14:17 Ответить
И к этому...У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 899
..
показать весь комментарий
24.11.2020 14:21 Ответить
Вони вже давно забули і згадувати не хочуть.....
показать весь комментарий
24.11.2020 14:34 Ответить
Будь яка ієрархічна структура створює культ холуя як взірець кар'єрного зростання. Всі військові, чиновники та правоохоронці належать до касти карєристів. Вони нічого не виробляють і існують лише за рахунок "лохів" які мають працювати і постійно перебувати в страху. Страх має бути всезагальним - голод, безробіття, вуличне насильство, зловживання владою начальства. Безліч страхів нагнітаються в суспільстві лише з однією метою - зробити залежними особу від зовнішнього захисту і спонукати її платити за цей ефемерний захист податки.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:34 Ответить
У Криму понад 20 тисяч правоохоронців перейшли на бік окупантів, - Мамедов - Цензор.НЕТ 475
показать весь комментарий
24.11.2020 14:37 Ответить
Да есть правда в ваших словах. Большинство просто легло под сильного, также как и на Донбассе. Если бы Украина активно сопротивлялась, то % предателей был бы меньше, а так цифры ужасающие.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:35 Ответить
Действительно сложно судить этих людей, понять их психологию, так сказать нравственный мир. Сложно также представить, что с ними будет в ближайшем будущем, когда Крым освободят. Кто-то возьмет в руки все свое имущество и пойдет пешком в Россию, транспорта на всех не хватит. Будете убегать, как убегали белогвардейцы, и всю оставшуюся жизнь будете тосковать по родним местам. Кого-то посадят за измену, и он всегда будет носить клеймо предателя. Кто повесится, если не сможет с этим жить. У всех этих людей, кто предал Украину, уже испорчена жизнь, их будут презирать. Их всех покалечила Россия, Путин.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:03 Ответить
Я кинула будинок і готель і виїхала. Як і ще 45 тис українців і татар з Криму. Як фіни з Виборга. Як грузини з Абхазії.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:05 Ответить
и где УГ по этим "правоохранителям".??

как по мне,Мамедов немного лукавит,всем им,мусорским-прокурорско-судейским светит.нет бьет прожектором,ст.111,до 15 лет.,как посадовым особам,т.е. с отягощением.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:31 Ответить
ну шо, полудурки, все ще питаєте чому Пастор не відстояв/відбив крим??
показать весь комментарий
24.11.2020 15:53 Ответить
Загальне число зрадників засекречене. Чому? А там є графа національність...
показать весь комментарий
24.11.2020 16:10 Ответить
Нема там цієї графи завдяки Кравчуку. Тепер усі "громадяни України" - "какая разніца"...
показать весь комментарий
24.11.2020 16:33 Ответить
теперь подмываются в тазике всей семьей
показать весь комментарий
24.11.2020 16:11 Ответить
 
 