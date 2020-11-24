В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов
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С начала оккупации Крыма более 20 тысяч украинских правоохранителей и около тысячи работников прокуратуры, которые работали на полуострове, перешли на сторону России. Они сотрудничают с оккупационным режимом.
Об этом в интервью zn.ua рассказал заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.
"Только в Крыму на момент начала оккупации работало около 22 тысяч правоохранителей и 1400 человек в органах прокуратуры. Знаете, сколько из них не изменили присяге? Чуть больше тысячи правоохранителей и 570 прокуроров! Остальные остались и начали сотрудничать с оккупационной администрацией. У нас есть опасения, что все эти люди уйдут от уголовной ответственности", - рассказал он.
Он уточнил, что только чуть более 1% из тысяч дел по фактам военных преступлений в Украине квалифицированы должным образом. А чтобы это исправить, нужно вносить изменения в законодательство.
"Законопроект №2689 об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права даст возможность квалифицированно оценивать события, происходящие на оккупированных территориях, называя вещи своими именами, это — военное преступление, а это — преступление против человечности. Дайте нам возможность делать свою работу на основе международных норм, усильте институциональную способность, внесите свой вклад в привлечение к ответственности военных преступников, ведь мы единственная страна на европейском континенте, которая и с оружием в руках, и в правовом поле борется с агрессором. На сегодняшний день у нас только одна статья 438, согласно которой мы можем квалифицировать действия оккупанта и его пособников как военное преступление. На седьмом году вооруженного конфликта у нас нет в законодательстве такого понятия как преступление против человечности. Действующая статья бланкетная, ссылочная, и для того, чтобы следователь СБУ, Национальной полиции и ГБР, а это органы, с которыми мы в связке работаем по категории военных преступлений, могли правильно квалифицировать события, необходимо знать около 30 международных договоров. Чтобы вы понимали, это документы, начиная с конца XIX века. И нужно их не только знать, но и понимать, под какую норму Конвенции подпадает то или иное преступление. Это большой пласт работы, и наши прокуроры научились это делать", - пояснил Мамедов.
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Ось що про це говорить генерал Москал
Це взагалі кричущий факт! Авруцького, заступника мера Феодосії, підозрюваного у вбивстві мера Бартенєва, голову міського осередку Партії регіонів, який із початку року особисто вручив 42 членських квитки ПР новим партійцям, Аваков призначає начальником кримського главку міліції! Через півгодини після самопроголошення Аксьонова прем'єром він без бою здає всю кримську міліцію "новій владі", віддає ключі, печатки, таємні документи і т.д. новопризначеному Аксьоновим начальнику Абісову, а сам повертається працювати у Феодосію. Знаєте, що найприкріше? Що Кримський главк можна було зберегти для України, адже росіяни зброю не застосовують. Тих, хто відмовляється присягати на вірність самопроголошеному уряду, не штурмують, а намагаються перетягти на свій бік облогою чи підкупом. Необхідно було зразу після зради Авруцького взяти главк у пряме підпорядкування МВС. Однак цього не зробили, тому кримську міліцію втрачено, а людей, які залишилися вірними Україні, кинуто напризволяще. Хіба це не злочин із боку Авакова?
Ще типу "суддівських" не згадали.
Они точно украинцы? Что с ними делать после возврата Крыма?
Те, кто не ушел в подполье или в партизанские отряды ...
Єдине, що тоді розвеселило, це коли хлопці з батальйону "Донбас" повернули один з відділків "міліції" під Україну та понабивали мармизи "міліціянтам". Пам'ятаю те відео.
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как по мне,Мамедов немного лукавит,всем им,мусорским-прокурорско-судейским светит.нет бьет прожектором,ст.111,до 15 лет.,как посадовым особам,т.е. с отягощением.