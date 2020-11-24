В Крыму более 20 тысяч правоохранителей перешли на сторону оккупантов, - Мамедов

С начала оккупации Крыма более 20 тысяч украинских правоохранителей и около тысячи работников прокуратуры, которые работали на полуострове, перешли на сторону России. Они сотрудничают с оккупационным режимом.

Об этом в интервью zn.ua рассказал заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, передает Цензор.НЕТ.

"Только в Крыму на момент начала оккупации работало около 22 тысяч правоохранителей и 1400 человек в органах прокуратуры. Знаете, сколько из них не изменили присяге? Чуть больше тысячи правоохранителей и 570 прокуроров! Остальные остались и начали сотрудничать с оккупационной администрацией. У нас есть опасения, что все эти люди уйдут от уголовной ответственности", - рассказал он.

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Он уточнил, что только чуть более 1% из тысяч дел по фактам военных преступлений в Украине квалифицированы должным образом. А чтобы это исправить, нужно вносить изменения в законодательство.

"Законопроект №2689 об имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права даст возможность квалифицированно оценивать события, происходящие на оккупированных территориях, называя вещи своими именами, это — военное преступление, а это — преступление против человечности. Дайте нам возможность делать свою работу на основе международных норм, усильте институциональную способность, внесите свой вклад в привлечение к ответственности военных преступников, ведь мы единственная страна на европейском континенте, которая и с оружием в руках, и в правовом поле борется с агрессором. На сегодняшний день у нас только одна статья 438, согласно которой мы можем квалифицировать действия оккупанта и его пособников как военное преступление. На седьмом году вооруженного конфликта у нас нет в законодательстве такого понятия как преступление против человечности. Действующая статья бланкетная, ссылочная, и для того, чтобы следователь СБУ, Национальной полиции и ГБР, а это органы, с которыми мы в связке работаем по категории военных преступлений, могли правильно квалифицировать события, необходимо знать около 30 международных договоров. Чтобы вы понимали, это документы, начиная с конца XIX века. И нужно их не только знать, но и понимать, под какую норму Конвенции подпадает то или иное преступление. Это большой пласт работы, и наши прокуроры научились это делать", - пояснил Мамедов.