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Улица Институтская должна быть под арестом, пока не будет приговоров по событиям 18-20 февраля, - Донской

Новости Цензор.НЕТ Общество

Улица Институтская должна быть под арестом, пока не будет приговоров по событиям 18-20 февраля, - Донской

Руководитель департамента по расследованию "дел Майдана" Офиса Генпрокурора Алексей Донской считает, что часть улицы Институтской должна быть под арестом, пока не будет приговоров, вступивших в законную силу по событиям 18-20 февраля 2014 год.

Об этом говорится в статье Цензор.НЕТ.

"До момента, пока у нас не будет приговоров, вступивших в законную силу по событиям 18-20 февраля 2014 года, с процессуальной точки зрения изменение ландшафта улицы Институтской (аллеи Героев Небесной сотни, – Ред.) невозможно. Не потому, что кто-то вовремя не провел следственных экспериментов, а потому, что к этому вопросу мы постоянно возвращаемся и в ходе судебного разбирательства по тем производствам, которые сейчас рассматриваются", - отметил Донской.

Также, по его словам, в прокуратуру обращаются новые потерпевшие, которые в силу определенных обстоятельств не могли обратиться раньше.

"Те пострадавшие, о которых вообще не было информации. Сейчас они обращаются, подают медицинскую документацию, с ними также необходимо проводить следственные действия. Следственный эксперимент – одно из таких важных следственных действий. Кроме того, появляются новые видеозаписи. Делаются какие-то вбросы с той же стороны защиты о каких-то снайперах. Эта информация также должна быть проверена путем проведения следственных экспериментов. Если изменить ландшафт Институтской, мы потеряем возможность противодействовать этим манипуляциям", - отметил Донской.

Полную версию статьи читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы предлагали, чтобы сначала построили музей Майдана, потому что он находится в месте, где строительство не мешает следствию, - Горбатюк

Напомним, правоохранители утром 19 ноября провели обыски в Музее Революции Достоинства. Позже в СБУ сообщили, что руководство Музея Революции Достоинства подозревается в хищении 111 млн грн бюджетных средств.
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Топ комментарии
+8
6 років, 6 і ви досі борсаєтеся в тому болоті, розігнати вас треба без вихідної допомоги і з доганами.
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24.11.2020 14:05
+6
Дерева даавно вирубали..
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24.11.2020 14:21
+4
Це кацап-в бан.
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24.11.2020 14:22
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6 років, 6 і ви досі борсаєтеся в тому болоті, розігнати вас треба без вихідної допомоги і з доганами.
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24.11.2020 14:05 Ответить
так как понять тогда ваши предьяы - "почему не построили Мемориал"?
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24.11.2020 14:07 Ответить
Хватит манипулировать.
Вопрос в другом - Где 111,5 млн. грн. народных денег?
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24.11.2020 14:11 Ответить
читай
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24.11.2020 14:20 Ответить
Це кацап-в бан.
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24.11.2020 14:22 Ответить
Упс... Улица Институтская должна быть под арестом, пока не будет приговоров по событиям 18-20 февраля, - Донской - Цензор.НЕТ 6434
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24.11.2020 14:25 Ответить
Липовые липы?
Читал. Улица Институтская должна быть под арестом, пока не будет приговоров по событиям 18-20 февраля, - Донской - Цензор.НЕТ 5707
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24.11.2020 14:22 Ответить
Якби авансові платежі не були перераховані підрядникам, то ті 111,5 млн грн Музей зобов'язаний був повернути назад у бюджет. Тому клоунів, які чесні і не крадуть, жаба давить, бо «можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит».
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24.11.2020 14:55 Ответить
там - де і всі інші....
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24.11.2020 15:32 Ответить
Арестуйте улицу заведите на неё дело и предложите ей конвой и адвоката Улица Институтская должна быть под арестом, пока не будет приговоров по событиям 18-20 февраля, - Донской - Цензор.НЕТ 6482
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24.11.2020 14:15 Ответить
«П'ятьох колишніх бійців спецпідрозділу МВС України "Беркут" Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олега Янішевського, Олександра Маринченка та Сергія Тамтуру обвинувачують у розстрілах протестувальників під час Революції гідності у 2014 році. Слідство встановило факт 48 вбивств і 80 замахів на вбивство того самого дня.
29 грудня 2019 року в межах обміну Україна передала ОРДЛО 124 людини, зокрема п'ятьох ексберкутівців.
https://gordonua.com/ukr/news/politics/-eks-berkutivtsi-v-sudi-zhodnogo-razu-ne-rozpovidali-svoju-versiju-podij-na-majdani-prokuror-1485256.html»

То що тепер і вулицю обміняють?
Інститутьску на МКАД?
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24.11.2020 14:16 Ответить
Дерева даавно вирубали..
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24.11.2020 14:21 Ответить
Тільки дибіли досі хавають цей фейк, який спростовується з першого тику в гуглі.
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24.11.2020 21:18 Ответить
То якого, питається, хрону, ви музей колошматите, ідіоти?!
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24.11.2020 14:28 Ответить
Це намагання виграти час, щоб перешкодити будівництво музею Революції Гідності. Розслідування може тягнутись десятиліттями, а вирок може бути не винесений ніколи. Риги сподіваються, що за цей час їм вдасться захопити владу і проект музею похоронять.
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24.11.2020 14:36 Ответить
Допусим это было выгодно Порошенко, почему же зеленский ни хрена не закончит это следствие??!! Ведь порошенко для зеленского враг №1!! Что -то и кто-то здесь сильно врёт!!
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24.11.2020 15:05 Ответить
а що там по 7-ми роках та "вулиця" може дати слідству...- нема слів...
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24.11.2020 15:30 Ответить
 
 