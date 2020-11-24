Попытка принять закон о нацменьшинствах приведет к активизации гибридной войны, - глава Госэтнополитики Богдан
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Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан считает, что прежде чем принимать закон "О национальных меньшинствах", необходимо разработать и имплементировать правительственную стратегию поддержки культурного разнообразия и национального единства.
"В рабочей группе комитета Верховной Рады по правам человека, в которой принимает участие и наша Служба, обсуждаем в экспертном кругу возможные подходы, уже есть существенные наработки. По мнению нашей Службы, с учетом проработанного опыта различных европейских стран, и принимая во внимание ситуацию в Украине, целесообразнее сначала поработать с правительственной стратегией, направленной на поддержку культурного разнообразия и национального единства", - сказала Богдан в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, в Госэтнополитике работают над таким документом и на каждой встрече с этническими сообществами проговаривают идеи о том, как должны выглядеть стратегические правительственные документы или новый закон.
"Мы все понимаем, что закон о нацменьшинствах сразу вызовет попытки манипуляции этими вопросами, активизирует элементы гибридной войны. Поэтому, принимая во внимание, что даже в ряде европейских стран, - где нет аннексированной территории, где нет войны, - двигались путем имплементации стратегии, реакции общественности на нее, и только после многочисленных диалогов и формирования определенных устоявшихся практик принимали отдельный закон. Такой путь выглядит взвешенным и уместным для Украины", - заявила Богдан.
Кроме того, она подчеркнула, что у страны нет вакуума юридического регулирования, так как действующий закон позволяет руководствоваться международными правовыми актами в данной сфере, которые подписала Украина.
"Поэтому мы бы рекомендовали сначала реализовывать правительственную стратегию, а затем постепенно нарабатывать консенсусное видение, которое в итоге сможет найти свое воплощение в законе. Конечно, как двигаться в этом вопросе, будут решать политические должностные лица - члены Кабмина и народные депутаты. Наша Служба экспертно-медиационная: мы изучаем вопрос и предлагаем возможные подходы, но мы не принимаем политические решени"", - констатировала она.
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Конституційний суд Латвії визнав законною освітню реформу, яка передбачає переведення шкіл національних меншин на латиську мову. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на рішення суду.
У своєму рішенні Конституційний суд вказав, що рамкова конвенція про захист національних меншин передбачає, що будь-яка людина має право вивчати свою рідну мову. Однак, в якому обсязі держава реалізує це право не вказано - конвенція залишає країнам право вирішувати самим.
В основному, в Європі домінує державна мова освіти з окремими предметами рідною мовою, вказали в суді. До того ж, право вивчати рідну мову не повинно заважати освоєнню державної мови.
Конституційний суд вважає, що поправки до закону про освіту дотримуються права національних меншин як на етапі основної освіти, так і в основній школі.
«Російська мова в Латвії самодостатня, при тому, нацменшини повинні знати державну мову на такому рівні, щоб вони могли повноцінно брати участь в житті демократичного суспільства використовуючи цю мову», - пояснив суд.
У своєму рішенні суд також врахував занепокоєння міжнародних організацій, але як вказав Омбудсмен Латвії - у них немає всієї інформації про ситуацію в країні, зазначено в рішенні.
Також суд взяв до уваги історію Латвії та зміну національного складу країни в роки радянської окупації.
Позов до суду подала партія «Согласие». Вона вважає антиконституційними поправки, які «ліквідують білінгвальну освіту в середній школі і різко звужують використання мов меншин в основній школі».