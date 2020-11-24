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Новости Политика Украины
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Попытка принять закон о нацменьшинствах приведет к активизации гибридной войны, - глава Госэтнополитики Богдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Попытка принять закон о нацменьшинствах приведет к активизации гибридной войны, - глава Госэтнополитики Богдан

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан считает, что прежде чем принимать закон "О национальных меньшинствах", необходимо разработать и имплементировать правительственную стратегию поддержки культурного разнообразия и национального единства.

"В рабочей группе комитета Верховной Рады по правам человека, в которой принимает участие и наша Служба, обсуждаем в экспертном кругу возможные подходы, уже есть существенные наработки. По мнению нашей Службы, с учетом проработанного опыта различных европейских стран, и принимая во внимание ситуацию в Украине, целесообразнее сначала поработать с правительственной стратегией, направленной на поддержку культурного разнообразия и национального единства", - сказала Богдан в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, в Госэтнополитике работают над таким документом и на каждой встрече с этническими сообществами проговаривают идеи о том, как должны выглядеть стратегические правительственные документы или новый закон.

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"Мы все понимаем, что закон о нацменьшинствах сразу вызовет попытки манипуляции этими вопросами, активизирует элементы гибридной войны. Поэтому, принимая во внимание, что даже в ряде европейских стран, - где нет аннексированной территории, где нет войны, - двигались путем имплементации стратегии, реакции общественности на нее, и только после многочисленных диалогов и формирования определенных устоявшихся практик принимали отдельный закон. Такой путь выглядит взвешенным и уместным для Украины", - заявила Богдан.

Кроме того, она подчеркнула, что у страны нет вакуума юридического регулирования, так как действующий закон позволяет руководствоваться международными правовыми актами в данной сфере, которые подписала Украина.

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"Поэтому мы бы рекомендовали сначала реализовывать правительственную стратегию, а затем постепенно нарабатывать консенсусное видение, которое в итоге сможет найти свое воплощение в законе. Конечно, как двигаться в этом вопросе, будут решать политические должностные лица - члены Кабмина и народные депутаты. Наша Служба экспертно-медиационная: мы изучаем вопрос и предлагаем возможные подходы, но мы не принимаем политические решени"", - констатировала она.
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Топ комментарии
+8
чуєш "нацмени" - знаєш: "совок" в рускомірском окладє
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24.11.2020 14:15
+6
Українців вбивали за етнос і мову.А таке враження,що цього не було.Якісь меншини ціняться більше.Меншин тут ніхто не вбиває.Навіть більше,представники різних меншин при владі.В Україні є домінуючий етнос і з цього потрібно виходити і приймати закони.
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24.11.2020 14:16
+2
В Україні національне різноманіття це різноманіття українського! Богдан здається не розуміє заставничих засад української політики!
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24.11.2020 14:21
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чуєш "нацмени" - знаєш: "совок" в рускомірском окладє
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24.11.2020 14:15 Ответить
В Україні національне різноманіття це різноманіття українського! Богдан здається не розуміє заставничих засад української політики!
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24.11.2020 14:21 Ответить
Тільки Гриценко розуміє?
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24.11.2020 14:30 Ответить
Та ти шо!!))
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24.11.2020 14:34 Ответить
Спроба ухвалити закон про нацменшини призведе до активізації гібридної війни, - глава Держетнополітики Богдан - Цензор.НЕТ 4031
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24.11.2020 22:39 Ответить
Українців вбивали за етнос і мову.А таке враження,що цього не було.Якісь меншини ціняться більше.Меншин тут ніхто не вбиває.Навіть більше,представники різних меншин при владі.В Україні є домінуючий етнос і з цього потрібно виходити і приймати закони.
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24.11.2020 14:16 Ответить
В совку нерускіх лапті призирливо називали нацменами.
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24.11.2020 14:21 Ответить
Та прийміть вже того Закона про оте кривороге нацмєншинство! І відправте його на гібрідну війну! Хоча ,його, звичайно, мамо Рімма прикриє з кримсько-совєцького тилу... Бо вава ще нє покакав і шапку не надєл)))
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24.11.2020 14:24 Ответить
Асиміляція українців московитами триває !!!Реваншистський сепарсько-колорадський демарш прогресує !!!ОПЗЖ,ОП ,Шаройоби та т.п. ,це реальна загроза суверенитету України,як деожави та українцям,як націі!!!))
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24.11.2020 14:27 Ответить
Ну крикнув, Ок- а робити що з цим пропонуєш?
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24.11.2020 14:28 Ответить
Реально важко відповісти ,якщо розумієшь який в Україні лохторат!! Я з 1989 р. на Майданах і бачу що лохторат майже не змінився!!)))
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24.11.2020 14:32 Ответить
Тобто не знаєш- лише кричати вмієш та на Майдани ходити.
А працювати не пробував?
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24.11.2020 14:34 Ответить
Я своє вже відпрацював !!!))
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24.11.2020 14:35 Ответить
На Майданах чи кудой?
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24.11.2020 14:38 Ответить
На заводах,налагоджувальником токарних верстатів, та за кермом авто !!!))
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24.11.2020 14:43 Ответить
Тобто не дурень. А чого якусь дурню про асиміляцію пишеш?
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24.11.2020 14:45 Ответить
Асиміляція українців московитами триває вже понад 360 років, з часів Хмеля !!! Московити наполеглево та послідовно нищат українців та українство-мову,історію,культуру та церкву !!Лише дурень не усвідомлює це!!)))
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24.11.2020 14:55 Ответить
Лише дурень не бачить, що цей процес повернуто на 180 градусів.
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24.11.2020 14:57 Ответить
То тоді я дурень !! Бо ніякої державної політики українізаціі ,реальної,я не бачу!!))
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24.11.2020 15:17 Ответить
Тоді дурень.
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24.11.2020 15:34 Ответить
І як шановне товариство коментуватиме таку послідовність розумних слів та малозрозумілих термінів?
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24.11.2020 14:27 Ответить
А ніяк не коментуватиме.
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24.11.2020 14:52 Ответить
Ії платить за це Кремль. А шмаркля -схвалює.
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24.11.2020 15:15 Ответить
Американці в Україні це теж нацменшина?
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24.11.2020 14:48 Ответить
А хіба є така нація-американці??))
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24.11.2020 14:56 Ответить
Не можна бути настільки невігласом.

Американский народ есть нация, состоящая из людей, которые добровольно сделали этот выбор; она вовсе не основана на этнических сообществах. Наши ценности - отнюдь не причуды и не результат ...
Этнические группы: афроамериканцы, латиноамериканцы
Современное самоназвание: Americans
Язык: Американский вариант английского языка
Религия: Протестантизм, Католицизм, Православие
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24.11.2020 15:00 Ответить
Саме так,нація за громадянством !! А нацмени, це громадяни певної країни,якщо амер став громадянином України ,він вже не амер,а українець за громадянством !!))
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24.11.2020 15:20 Ответить
Она точно глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести?
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24.11.2020 14:54 Ответить
Елена Богдан- проплаченная Московией ватница.
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24.11.2020 15:04 Ответить
а оце мені сподобалося------

Конституційний суд Латвії визнав законною освітню реформу, яка передбачає переведення шкіл національних меншин на латиську мову. Про це повідомляє видання Delfi з посиланням на рішення суду.

У своєму рішенні Конституційний суд вказав, що рамкова конвенція про захист національних меншин передбачає, що будь-яка людина має право вивчати свою рідну мову. Однак, в якому обсязі держава реалізує це право не вказано - конвенція залишає країнам право вирішувати самим.
В основному, в Європі домінує державна мова освіти з окремими предметами рідною мовою, вказали в суді. До того ж, право вивчати рідну мову не повинно заважати освоєнню державної мови.
Конституційний суд вважає, що поправки до закону про освіту дотримуються права національних меншин як на етапі основної освіти, так і в основній школі.
«Російська мова в Латвії самодостатня, при тому, нацменшини повинні знати державну мову на такому рівні, щоб вони могли повноцінно брати участь в житті демократичного суспільства використовуючи цю мову», - пояснив суд.
У своєму рішенні суд також врахував занепокоєння міжнародних організацій, але як вказав Омбудсмен Латвії - у них немає всієї інформації про ситуацію в країні, зазначено в рішенні.
Також суд взяв до уваги історію Латвії та зміну національного складу країни в роки радянської окупації.
Позов до суду подала партія «Согласие». Вона вважає антиконституційними поправки, які «ліквідують білінгвальну освіту в середній школі і різко звужують використання мов меншин в основній школі».
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24.11.2020 15:39 Ответить
 
 