Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика
Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил о прогресс в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) и анонсировал скорое внесение проекта Государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду.
"Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций", - сказал Марченко в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше - в Верховную Раду Украины", - уточнил он.
Министр добавил, что в настоящее время в информационном пространстве циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ.
"Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса. Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", - сказал Марченко.
Пожалуйста, подождите...
24.11.2020 г
При условии сохранения объемов потребления*, повышение тарифов за передачу электроэнергии для не бытовых пользователей покроет расходы, возникшие в результате решений власти по "зеленой энергетике" на 36-48%. Это не решит финансовой проблемы, но создаст огромные социальные.
* а они снизятся
Пока "ахметовские" в Кабмине шулерничаи с местом министра энергетики, сам Ахметов выиграл суды у другого "ахметовца" из ДФС на 276 млн. гривен.
Коломойский грызет локти и создает новый проект - "молодой, красивый Разумков". Богдан уже там.
По вопросу предоставления "Глобальным фондом доступа к вакцинам против COVID-19" (COVAX) вакцины для Украины. Представители нынешней украинской власти вводят граждан Украины в заблуждение. Фонд не предоставляет вакцину бесплатно и предлагает "... страны должны безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства ... " Фонд лишь следит за равномерным распределением вакцины для всех стран. Предоставление вакцины - это прежде всего вопрос финансирования"
То что Милованов лжет о причинах отсутствия второго транша МВФ - это уже даже не интересно. Интересно другое, находясь на должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства (с августа 2019 по март 2020 года) мог ли он не знать о грабеже запасов зерна Госрезерва и вывозе его с Украины (декабрь 2019 - март 2020) , если часть задействованных в этом структур находилась непосредственно в его ведении ?
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение администрации общих служб США начать процесс передачи полномочий президента США Джо Байдену.
То, о чем мы предупреждали еще в марте и апреле 2020 года, озвучил новоиспеченный советник главы ОПУ, бывший министр экономики Милованов - второго транша кредита МВФ в этом году не будет. Фактически он подтвердил, что все заявления высших лиц государства по теме получения кредита МВФ были либо откровенной ложью, либо болтовней бездарных руководителей. Впрочем Милованов тоже врет о причинах этой ситуации. Главной причиной отсутствия кредитования есть невыполнение условий Меморандума подписанных Украиной с МВФ.
У грудні така перемога була, така перемога......
Но денег МВФ ЗЕленым жуликам все равно не даст.
І тут вирішив (тут і є прогрес): "Не давати, бо зебіли всерівно вкрадуть."