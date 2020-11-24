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госбюджет (1156) МВФ (3297) Минфин (1541) Марченко Сергей (279)

Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе

Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил о прогресс в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) и анонсировал скорое внесение проекта Государственного бюджета на 2021 год в Верховную Раду.

"Отмечаю значительный прогресс в процессе переговоров. Вскоре Минфин обнародует официальную информацию наработанных позиций", - сказал Марченко в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас находимся на завершающем этапе формирования общего с МВФ видения основных бюджетных параметров в рамках программы партнерства. В ближайшее время планируем внести проект бюджета-2021 на рассмотрение правительства, а дальше - в Верховную Раду Украины", - уточнил он.

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Министр добавил, что в настоящее время в информационном пространстве циркулирует много спекуляций вокруг переговоров с МВФ.

"Учитывая высокую интенсивность переговоров и большое количество спекуляций вокруг переговоров с МВФ, настоятельно рекомендуем всем принимать во внимание исключительно официальные публичные комментарии участников процесса. Другие эксперты не владеют массивом информации, достаточным для объективного понимания и комментирования ситуации", - сказал Марченко.
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Топ комментарии
+10
Це просто патологічні брехуни
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24.11.2020 14:29
+10
зебилы живут в своей парралельной реальности. Мвф же четко и ясно послал квартальных клоунов нафиг, пока они не выполнят требований по востановлению работы антикоррупционных органов и не заберут руки от нбу. А что говорит зелескот? Что они уже почти договорились! С кем вы твари договаривались? Сами с собой?!
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24.11.2020 14:31
+6
Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе - Цензор.НЕТ 1176
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24.11.2020 14:46
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Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе - Цензор.НЕТ 5812
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24.11.2020 14:28 Ответить
Там что не день, то минирование
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24.11.2020 14:32 Ответить
Марченко, умнічка, несе тільки позитив! Всім спокійно, все під контролем, гроші будуть! Лаконічно і невизначено, саме те що і потрібно в цій ситуації. Але активні бойові дії на фронті потрібно починати. Щоб підтримувати рішучість наших західних партнерів у виліденні Україні достатньої кількості грошей.
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24.11.2020 14:36 Ответить
Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе - Цензор.НЕТ 1176
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24.11.2020 14:46 Ответить
Зачастил что-то чОрт. Чуть ли не еженедельно...
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24.11.2020 14:47 Ответить
неа
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24.11.2020 14:29 Ответить
Це просто патологічні брехуни
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24.11.2020 14:29 Ответить
зебилы живут в своей парралельной реальности. Мвф же четко и ясно послал квартальных клоунов нафиг, пока они не выполнят требований по востановлению работы антикоррупционных органов и не заберут руки от нбу. А что говорит зелескот? Что они уже почти договорились! С кем вы твари договаривались? Сами с собой?!
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24.11.2020 14:31 Ответить
Не, не дадуд Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе - Цензор.НЕТ 9302
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24.11.2020 14:38 Ответить
Хроника одного президента

24.11.2020 г

При условии сохранения объемов потребления*, повышение тарифов за передачу электроэнергии для не бытовых пользователей покроет расходы, возникшие в результате решений власти по "зеленой энергетике" на 36-48%. Это не решит финансовой проблемы, но создаст огромные социальные.
* а они снизятся

Пока "ахметовские" в Кабмине шулерничаи с местом министра энергетики, сам Ахметов выиграл суды у другого "ахметовца" из ДФС на 276 млн. гривен.

Коломойский грызет локти и создает новый проект - "молодой, красивый Разумков". Богдан уже там.



По вопросу предоставления "Глобальным фондом доступа к вакцинам против COVID-19" (COVAX) вакцины для Украины. Представители нынешней украинской власти вводят граждан Украины в заблуждение. Фонд не предоставляет вакцину бесплатно и предлагает "... страны должны безотлагательно взять на себя соответствующие комплексные обязательства и выделить необходимые средства ... " Фонд лишь следит за равномерным распределением вакцины для всех стран. Предоставление вакцины - это прежде всего вопрос финансирования"

То что Милованов лжет о причинах отсутствия второго транша МВФ - это уже даже не интересно. Интересно другое, находясь на должности министра экономики, торговли и сельского хозяйства (с августа 2019 по март 2020 года) мог ли он не знать о грабеже запасов зерна Госрезерва и вывозе его с Украины (декабрь 2019 - март 2020) , если часть задействованных в этом структур находилась непосредственно в его ведении ?

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение администрации общих служб США начать процесс передачи полномочий президента США Джо Байдену.

То, о чем мы предупреждали еще в марте и апреле 2020 года, озвучил новоиспеченный советник главы ОПУ, бывший министр экономики Милованов - второго транша кредита МВФ в этом году не будет. Фактически он подтвердил, что все заявления высших лиц государства по теме получения кредита МВФ были либо откровенной ложью, либо болтовней бездарных руководителей. Впрочем Милованов тоже врет о причинах этой ситуации. Главной причиной отсутствия кредитования есть невыполнение условий Меморандума подписанных Украиной с МВФ.
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24.11.2020 14:42 Ответить
мне показаолось ,сказав Собачке фразу , что он уже не с Беней , сто раз продемонстрировав свою украин скость (даже о Бандере) , Богдан больше протягивает идею Пинчука с центризмом , куда попрутся и голос с Милвановымкоторый уже сегодня мирит ОПУ с МВФ. Демарш во Львове Свободы ЕС и Арта против партий Садового и Голос о многом говорит.
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24.11.2020 19:25 Ответить
одно можно сказать - олигархи закручивают новую оперуСлухи о Разумкова сколачивающие партию да пробежали, но там уже и московский политтехнолог Харебин консультант, человек Курченко. Правда и у Собчак обсуждался Курченко в разговоре с Богданом... Но и Дубинский выскочил с инфой о новой партии, дон без Бени никуда - БУДЭ ЦИКАВО
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24.11.2020 19:29 Ответить
Пороха с ЕС Сделают националистом разрывателем страны , церква мова уйдёт к нему , пинчук исполнит свою мечту о центристской власти , МВФу поклянутся об отходе от Бени, голос сольется с СН И ПАНЕСЛАСЬ
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24.11.2020 14:45 Ответить
Рік тому, не теж саме заявляли???
У грудні така перемога була, така перемога......
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24.11.2020 14:47 Ответить
А за що і навіщо вам злодії та попрошайки давати ті гроші, як ви їх розкрадете, а Україну під московію положете. Ви думаєте там дураки сидять, а ви розумні?
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24.11.2020 14:53 Ответить
В исполнении Марченко это не ново.

Но денег МВФ ЗЕленым жуликам все равно не даст. Марченко про підготовку Держбюджету-2021: У переговорах з МВФ значний прогрес - перебуваємо на завершальному етапі - Цензор.НЕТ 1291
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24.11.2020 15:48 Ответить
Значний прогрес - це, коли МВФ думав: "Давати позику, чи ні?"
І тут вирішив (тут і є прогрес): "Не давати, бо зебіли всерівно вкрадуть."
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24.11.2020 15:56 Ответить
Бубачька уже 20 раз получил второй транш от МВФ.🙂
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24.11.2020 15:57 Ответить
ВАве уже не верят и денег не дадут...бо брехло...
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24.11.2020 16:37 Ответить
гниды выпрашивают деньги
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24.11.2020 17:29 Ответить
 
 