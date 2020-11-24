В оккупированном Шахтерске мужчина подорвал боеприпас, показывая "фейерверк": ранены трое детей, двухлетний малыш лишился глаза
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В оккупированном Шахтерске трое детей и их отчим получили осколочные ранения из-за подожженного для забавы боеприпаса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом сегодня сообщили в так называемом "МВД ДНР".
Отмечается, что тридцатилетний мужчина обнаружил корпус гранатометного выстрела и решил принести его домой. Вечером он достал его из портфеля, вышел во двор дома и позвал троих несовершеннолетних детей.
"Мужчина вкрутил боеприпас в землю и поджег. Вместо ожидаемого "фейерверка" произошел взрыв, в результате которого отчим и дети получили осколочные ранения. В результате травмы двухлетний ребенок лишился одного глаза", - говорится в сообщении.
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+26 Anatoly Nichikov 15029d40
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Бедная крохотулечка.
Воздай, Господи, этому идиоту так, же.
Пускав фейєрверки із 120 мм снаряда, викрутивши взриватель, плавив на буржуйці тол із ергедешки.
А постріл із РПГ-7 розтинав по ободку найбільшого діаметру, підпалював кумулятивну вибухову речовину і бігав із цим, як із факелом.
Цікаво - чи ще живий?
ЛУГАНДОНОВЦА.