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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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боеприпасы (1940) взрыв (6111) дети (6024)

В оккупированном Шахтерске мужчина подорвал боеприпас, показывая "фейерверк": ранены трое детей, двухлетний малыш лишился глаза

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В оккупированном Шахтерске мужчина подорвал боеприпас, показывая

В оккупированном Шахтерске трое детей и их отчим получили осколочные ранения из-за подожженного для забавы боеприпаса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Остров", об этом сегодня сообщили в так называемом "МВД ДНР".

Отмечается, что тридцатилетний мужчина обнаружил корпус гранатометного выстрела и решил принести его домой. Вечером он достал его из портфеля, вышел во двор дома и позвал троих несовершеннолетних детей.

"Мужчина вкрутил боеприпас в землю и поджег. Вместо ожидаемого "фейерверка" произошел взрыв, в результате которого отчим и дети получили осколочные ранения. В результате травмы двухлетний ребенок лишился одного глаза", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трое членов семьи погибли из-за взрыва в оккупированной Горловке, - ОБСЕ
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Топ комментарии
+26
из жизни лугандона...
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24.11.2020 14:30
+18
У каждого свои представления о досуге и салюте.
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24.11.2020 14:31
+18
Все же «особый статус» необходим таким дегенератам
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24.11.2020 14:35
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из жизни лугандона...
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24.11.2020 14:30 Ответить
русский мир он такой - без перспективний В оккупированном Шахтерске мужчина подорвал боеприпас, показывая "фейерверк": ранены трое детей, двухлетний малыш лишился глаза - Цензор.НЕТ 7124
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24.11.2020 14:47 Ответить
"Дайош побольшє фєйєрвєрков!!!" В оккупированном Шахтерске мужчина подорвал боеприпас, показывая "фейерверк": ранены трое детей, двухлетний малыш лишился глаза - Цензор.НЕТ 3432
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24.11.2020 14:30 Ответить
У каждого свои представления о досуге и салюте.
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24.11.2020 14:31 Ответить
бибизяна с гранатой
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24.11.2020 14:34 Ответить
а я думав шахтьори запобіжницькі, а вони обісраки
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24.11.2020 14:34 Ответить
Все же «особый статус» необходим таким дегенератам
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24.11.2020 14:35 Ответить
Бедная деточка.
Бедная крохотулечка.
Воздай, Господи, этому идиоту так, же.
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24.11.2020 14:37 Ответить
Нащо ця новина, дай боже здоров'я дитині.
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24.11.2020 14:39 Ответить
Новина для срачу.
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24.11.2020 14:42 Ответить
Провокативна, як і про мордву з сокирою в Колпіно.
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24.11.2020 14:46 Ответить
Не в курсі та й не цікаво.
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24.11.2020 14:50 Ответить
Щоб не гралися ************.
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24.11.2020 14:49 Ответить
... долго над полем сандалик летал.
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24.11.2020 14:39 Ответить
Дурнів усюди вистачає- а дітей жаль.
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24.11.2020 14:41 Ответить
тепер не дивно "алея ангелов"
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24.11.2020 14:42 Ответить
естественный отбор дамбасских шахтьоров и может трактористов.
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24.11.2020 14:42 Ответить
гетто резервация их спасет
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24.11.2020 14:42 Ответить
А слабО подорвать такой боеприпас на лугандонском оружейном складе или на нефтебазе? Вижу - слабо...Нет в лугандоне настоящих мужиков, одни вафлисты и ссыкуны позорные.... Спорим. не подорвёте путинский гумконвой?
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24.11.2020 14:43 Ответить
А впереди ещё Новый год 🙄
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24.11.2020 14:43 Ответить
У вас вже позаду. В оккупированном Шахтерске мужчина подорвал боеприпас, показывая "фейерверк": ранены трое детей, двухлетний малыш лишился глаза - Цензор.НЕТ 5970
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24.11.2020 14:47 Ответить
Точно
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24.11.2020 14:59 Ответить
У цих дітей все одно не було майбутнього, а зараз ще й каліками стали. Діти завжди платили за гріхи своїх батьків.
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24.11.2020 14:53 Ответить
"... из-за подожженного для забавы боеприпаса". - тупорылые имбецилы!!!
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24.11.2020 14:55 Ответить
Вот такие они, суровые шахтерские фейерверки. Выживают не все, но детям радость. Ждем новогодних праздников. Ну а мужику премию дарвина срочно!
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24.11.2020 14:58 Ответить
Так ось ти яка , АБІЗЯНА З ГРАНАТОЙ.
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24.11.2020 15:00 Ответить
А що значить "корпус гранатомётного вистрєла"? Граната? так там нічого "ефектного" нема - ні гексоген, ні тротил "ефектно" не горять... "Вишибний" заряд, що прикручується ззаду до гранати, при спорядженні і надає гранаті початковий імпульс для руху? Це - може "ефект" дать, бо там заряд бездимного пороху... Однак, він "швидкогорючий", і в закритому просторі (у корпусі), згоряє "дуже швидко"... Це більш схоже на правду...
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24.11.2020 15:03 Ответить
В окупованому Шахтарську чоловік підірвав боєприпас, показуючи "феєрверк": поранено трьох дітей, дворічний малюк втратив око - Цензор.НЕТ 6929
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24.11.2020 15:09 Ответить
там нужно флешмоб такой провести- боеприпас в дом каждому сепару
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24.11.2020 15:09 Ответить
У нашому взводі був такий "умілець".
Пускав фейєрверки із 120 мм снаряда, викрутивши взриватель, плавив на буржуйці тол із ергедешки.
А постріл із РПГ-7 розтинав по ободку найбільшого діаметру, підпалював кумулятивну вибухову речовину і бігав із цим, як із факелом.
Цікаво - чи ще живий?
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24.11.2020 15:27 Ответить
интересные конкурсы, не скучные
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24.11.2020 15:41 Ответить
Забавы в резервации узгого мира еще те.
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24.11.2020 15:53 Ответить
Ещё один штрих к дебильно-уродливой морде потомстаенного
ЛУГАНДОНОВЦА.
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24.11.2020 16:05 Ответить
скільки на землі дибілів
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24.11.2020 16:42 Ответить
Кутузоф мля
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24.11.2020 16:55 Ответить
детей могли бы вывезти ... или как минимум назад не пускать.
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24.11.2020 20:34 Ответить
 
 