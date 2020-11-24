Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть делает все, чтобы ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась и не было "новых антирекордов" заболеваемости.

Об этом Зеленский заявил в ходе видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, Минздрав провел разговор с представителями COVAX.

"Был определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап - 1,2 млн доз. А всего Украине рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины. Конечно, приоритет вакцинирования получат наши медицинские работники, военнослужащие, учителя, лица из групп риска", - отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, увеличивается и количество ежедневных тестирований.

"Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода. А также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мер. Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из нашего употребления и заголовков СМИ", - подчеркнул президент.

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