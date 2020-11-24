РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14701 посетитель онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
2 151 42
вакцина (3815) Зеленский (16563) карантин (16730) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Делаем все, чтобы словосочетание

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власть делает все, чтобы ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась и не было "новых антирекордов" заболеваемости.

Об этом Зеленский заявил в ходе видеообращения, информирует Цензор.НЕТ.

По словам президента, Минздрав провел разговор с представителями COVAX. 

"Был определен поэтапный план поставки будущей вакцины в Украину. Первый этап - 1,2 млн доз. А всего Украине рассчитывает получить более 8 млн доз будущей вакцины. Конечно, приоритет вакцинирования получат наши медицинские работники, военнослужащие, учителя, лица из групп риска", - отметил глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, увеличивается и количество ежедневных тестирований.

"Работаем, чтобы в каждой области обеспечить достаточное количество коек и кислорода. А также усиливаем контроль за соблюдением карантинных мер. Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из нашего употребления и заголовков СМИ", - подчеркнул президент.

Также читайте: Зеленский уволил Габинета с должности главы Хмельницкой ОГА и назначил и.о. Примуша, - указ

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
Ты, ворюга тупая, уже ВСЁ сделал, мастер спорта по борьбе с коронавирусом, грёбанный.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:39
+12
Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3545
показать весь комментарий
24.11.2020 14:52
+7
Куди б ти пощез щоб не бачити твою противну рожу.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты, ворюга тупая, уже ВСЁ сделал, мастер спорта по борьбе с коронавирусом, грёбанный.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:39 Ответить
Зеленському критично потрібні професіонали, а він оточнеий ідіотами, бо сам їх обирає! Ось так біда. Якби помічників та міністрів Зеленському відбирали якісь розумні люди які мають трохи вищий IQ ніж говнотусовка Кварталу 95, то може було б більше толку.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:48 Ответить
Я вас умоляю, нафиг менталитет 73%... Ненилу , в этом плане, ничего не спасло.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:53 Ответить
..тобі так і не доходить...що не професіонали потрібні в кагал Земразоти... а Земразоту потрібно гнати у шию... )) Яка розумна людина піде працювати туди де потрібно виконувати накази та вказівки відвертого ідіота... ? От ти на себе подивись! Пишеш іноді розумні речі... а ідіот ідіотом. І весь Цензор знає... хто такий Igor L... То якщо ЗЕ ..державне посміховисько...то Igor L ..цензорівське.!! І яки б розумні речі ви з Зе не говорили... ідіотами себе вже остаточно закріпили.))))
показать весь комментарий
24.11.2020 15:03 Ответить
Ваша думка дуже важлива для нас, але нам пох.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:05 Ответить
... це факт... дурнику!! Реальний факт. А от твоя думка пох всім..і тим більше земразоті...)))) Але б було добре...якби тебе взяли у команду зепадалі...))) Там би ти прижився б зразу..!!
показать весь комментарий
24.11.2020 15:16 Ответить
Профессионалы не будут работать с идиотом и патолагическим лжецом, хотя бы для того,что бы не испортить себе CV.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:00 Ответить
Він мав на увазі припинення тестування і/або введення тотальної цензури. І буде, як з тим "сусліком" - хоч і знатимуть, що він є, але ніхто бачити не буде. Не думаю, що хтось має ілюзії щодо того, що Зєлєнскій зробить справді щось корисне.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:29 Ответить
запретите сми и всего делов то
показать весь комментарий
24.11.2020 14:39 Ответить
Ачо делаете то? Траву курите или видосики пилите?
показать весь комментарий
24.11.2020 14:39 Ответить
Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7703
показать весь комментарий
24.11.2020 14:53 Ответить
Куди б ти пощез щоб не бачити твою противну рожу.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:41 Ответить
Вспомнилась сцена из "Фарго" со словами "Ты все уладил"
показать весь комментарий
24.11.2020 14:42 Ответить
Правильно.
Будет "новый рекорд". Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6422
показать весь комментарий
24.11.2020 14:42 Ответить
Разогнать СМИ - не будет и заголовков.
показать весь комментарий
24.11.2020 14:43 Ответить
А деньги то у тебя есть, что бы что то делать?
показать весь комментарий
24.11.2020 14:44 Ответить
Делаем /- это Зеленский и Мендель : Зеленский посоветовал украинцам в период угрозы коронавируса "заняться борьбой с демографическим кризисом".
показать весь комментарий
24.11.2020 14:47 Ответить
используйте словосочетания "полная жопа" или "очередное дно"
показать весь комментарий
24.11.2020 14:50 Ответить
«Все» - це що???
Записав відосік новий???
Вштирився в жилу кислим борщьом???
Зіграв #єром на піаніні???
показать весь комментарий
24.11.2020 14:52 Ответить
Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3545
показать весь комментарий
24.11.2020 14:52 Ответить
коли усі перемруть, то і антирекордів не стане. Він це має на увазі?
показать весь комментарий
24.11.2020 14:52 Ответить
Как лесорубы - врежем дуба раньше срока.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:13 Ответить
24.11.20 12:18 Советник главы ОП Подоляк о формировании пула лояльных блогеров: "Хочу, чтобы это были ребята знаковые, с ценностями"
показать весь комментарий
24.11.2020 14:52 Ответить
Шарий и Ко
показать весь комментарий
24.11.2020 14:54 Ответить
Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4038
показать весь комментарий
24.11.2020 14:56 Ответить
на чьи шиши?
показать весь комментарий
24.11.2020 15:21 Ответить
На наши. Это очередная ботоферма за средства бюджета. Лечить больных тоже зелеботами и видосиками будут.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:59 Ответить
ага а виноват в том что 6й не торт 5 й мишка Делаем все, чтобы словосочетание "новый антирекорд" исчезло из заголовков СМИ, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2576
показать весь комментарий
24.11.2020 14:52 Ответить
АААААААААААААААААААААААААААААААА *** мендель усипи його вже разом з шостим ведмедиком АААААААААААААААА
показать весь комментарий
24.11.2020 14:53 Ответить
а можна сделать ак что бы в сми об зеленском не упоминали?
показать весь комментарий
24.11.2020 14:56 Ответить
Вариант 1. Снимет видосик "животворящий"
Вариант 2. Запретить слово "антирекорд" Законом. Зебаранов в ВР большинство, проголосуют
показать весь комментарий
24.11.2020 14:57 Ответить
Вариант 3. убрать приставку "анти" - порочит смысл.

Рекорд - найкраще, найвище чи найбільше досягнення в будь-чому; надзвичайне, гідне запису і пам'яті досягнення
показать весь комментарий
24.11.2020 15:00 Ответить
"Увеличиваем количество тестирований..." В частных лабораториях за счет самих граждан. При чем тут Зеленский?
показать весь комментарий
24.11.2020 14:59 Ответить
Новий антирекорд- діра у бюджеті розміром з Африку.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:07 Ответить
Вот, например:
"Благодаря усилиям Зе и при поддержке 73% избирателей, курс евро в Украине установил новый рекорд!"
показать весь комментарий
24.11.2020 15:09 Ответить
Новая жопа, полная жопа - да вариантов тьма-тьмущая! Робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло із заголовків ЗМІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9832
показать весь комментарий
24.11.2020 15:14 Ответить
А моніка мендель не казала тобі, що слово «антирекорд» є нонсенсом, бо означає « анти запис «. Ну це так якби після того як тебе перестала підтримувати більшість населення тебе почали називати «антипрезидент»
показать весь комментарий
24.11.2020 15:20 Ответить
Робимо все, щоб словосполучення "новий антирекорд" зникло із заголовків ЗМІ, - Зеленський - Цензор.НЕТ 665
показать весь комментарий
24.11.2020 15:33 Ответить
Должно исчезнуть словосочетание президент Зеленский. Как страшный сон.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:42 Ответить
Шо вы суки сделали? Уже 9 месяцев в Украине короновирус ,вы даже палаты не можете обеспечить кислородом.Пример : Харькове в областной больнице 1.5 месяца не могут запустить ковидное отделение тк некому сделать разводку кислорода.Приехали кислородные концентраторы ,но областная власть не спешит их развести по больницам области ,они уже неделю собирают данные у кого что есть на местах.А что 9 месяцев вам было мало что узнать как обстоят дела на местах ?
показать весь комментарий
24.11.2020 16:56 Ответить
Шо вы суки сделали? Уже 9 месяцев в Украине короновирус ,вы даже палаты не можете обеспечить кислородом.Пример : Харькове в областной больнице 1.5 месяца не могут запустить ковидное отделение тк некому сделать разводку кислорода.Приехали кислородные концентраторы ,но областная власть не спешит их развести по больницам области ,они уже неделю собирают данные у кого что есть на местах.А что 9 месяцев вам было мало что узнать как обстоят дела на местах ?
показать весь комментарий
24.11.2020 16:58 Ответить
Лайфхак. Давайте придумаем новый термин. Например как у "другой стороны".
Взрыв - "хлопок". Пожар - "задымление".
показать весь комментарий
24.11.2020 17:59 Ответить
 
 