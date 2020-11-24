Зеленский анонсировал выплаты закрывшимся из-за карантина ФОПам и уволенным работникам: дадут по 8 тыс. грн. ВИДЕО
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Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.
Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на прошлой неделе правительству было поручено разработать меры экономической поддержки бизнеса. А на выходных власти искали соответствующие инструменты.
"В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - заявил Зеленский.
Он также добавил, что получить эти деньги можно, сделав три шага:
- зайти в приложение "Дія";
- ввести персональные данные;
- указать номер банковской карты.
Зеленский подчеркнул, что после проверки данных в течение нескольких дней помощь будет выплачена. По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен.
Кроме того, будет предусмотрена компенсация за сохранение рабочих мест.
"Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника.
Пожалуйста, подождите...
Карго-культ "В Явропе халява!" во всей красе.
Правда, это не так круто, как училкам - тем по 4 штуцера бакинских ежемесячно - тут и пиндосские училки из-за зависти на гавно изошли. А наши педагоги, видать, уже не знают, куда эту баксятину складировать.
Если у ФОПов возникнут вопросы насчёт "потрудитесь получить", то ощасливленные училки им подскажут...
В его представлении Президент должен обещать. А вот с выполнять у него, увы, не срослось.
Итого, что бы выплатить минималку в 4800 - (936 подох. налог.) = 3867 грн.украинец должен заплатить налогов 1065+1290+936= 3291 гривну налогов в месяц, может Презилент и незнает , когда имеет бизнес на бюджете, на тех же дорогах,% по кредитам для державы, элекроэнергии и на всем другом, он же нелох, потому эти 8 тысяч,как с собственного кармана, когда предположем украинец проработав 5 лет - 60 месяцев, выплатил за это время 60×3291=197,5 тысяч,налогов.и государство если бы его не раворовывала копрадорская власть обязана без пафоса выплатить большие деньги.
Знаете, есть последовательность принятия реальности: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Владимир Александрович совершил небывалое и вместо финальной стадии «принятия» лихо вернулся к первой - «отрицания».
Такое мнение выразил несколько минут назад в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.
В нашем бюджете дыра - по разным оценкам от ста до трехсот миллиардов гривен. Пока деньги кончились на незащищенные статьи бюджета, а скоро под угрозой окажутся защищенные - заплаты бюджетникам, пенсии, субсидии и прочее.
- В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики
Это признают даже провластные экономисты, вроде Тимофея Милованова - свеженазначенного советника главы ОП. И они же утверждают, что без транша МВФ эту бюджетную дыру не заткнуть.
Причем, транша в этого году не предвидится, а насчет самостоятельных заработков наши правящие деятели даже и не задумываются.
Однако президент Зеленский в своем очередном видеообращении проявил широту души: пообещал щедрую материальную помощь и малому бизнесу, и малоимущим слоям населения.
«Где деньги, Зин?».
Владимир Зеленский что, со своими экономистами живет в параллельных вселенных?
Или он уверен, что если зажмуриться и твердить мантру «Все будет хорошо!», то так и случится?! И бюджет наполнится за счет золота гномов и драконьих алмазов?
Я и не представлял, что неадекватная дилетанщина может не уменьшаться, а наоборот - прогрессировать.
***
Чуть ранее также прокомментировал сегодняшний «видосик» от Зеленского политолог Дмитрий Корнейчук:
«Голобородько под видом болезни отдохнул две недельки в модной «Феофании». Отъелся.
И, вернувшись на Банковую, начал «запиливать» очередные видосы с враньём для лохов-украинцев.
- Зеленский соврал, что карантин выходного дня сдерживает рост коронавируса
Новое враньё: все ФОПы, пострадавшие от карантина, получат помощь от государства 8 тыс грн.
Во-первых, эти деньги, как мертвому припарка. Учитывая, какой доход люди потеряли.
Во-вторых, Голобородько всех опять прокрутит на пианино своим пюпитром, как сделал весной, когда уже обещал компенсации за карантин и 300%-к надбавки медикам. А вместо этого все получили…болт.
Зачем комик опять врет?
Ему надо потянуть время до тотального карантина. И «налошить» ФОПов, чтобы они не шли сносить власть».
10 млрд. вкинуты в никуда.
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
"Зеленский анонсировал выплаты закрывшимся из-за карантина ФОПам и уволенным работникам: дадут по 8 тыс. грн" Зеленский проснулся и начал врать ...
Расскажите кто-нибудь Зеленскому, что его страна на картотеке. И объясните, что это значит
Очередной развод...Он наверно надеется, что рада не пойдет на это.Будет чем отмазаться. Он от всей души а ему опять ничего не дают сделать. )
Херовый артист, не верю искусственно заигрывающему тону
24.11.2020, 19:40 • 399 • 0
«Знаете, есть последовательность принятия реальности: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Владимир Александрович совершил небывалое и вместо финальной стадии «принятия» лихо вернулся к первой - «отрицания», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.
«В нашем бюджете дыра - по разным оценкам от ста до трехсот миллиардов гривен. Пока деньги кончились на незащищенные статьи бюджета, а скоро под угрозой окажутся защищенные - заплаты бюджетникам, пенсии, субсидии и прочее. Это признают даже провластные экономисты, вроде Тимофея Милованова - свеженазначенного советника главы ОП. И они же утверждают, что без транша МВФ эту бюджетную дыру не заткнуть. Причем, транша в этого году не предвидится, а насчет самостоятельных заработков наши правящие деятели даже и не задумываются.
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Однако президент Зеленский в своем очередном видеообращении проявил широту души: пообещал щедрую материальную помощь и малому бизнесу, и малоимущим слоям населения.
«Где деньги, Зин?». Владимир Зеленский что, со своими экономистами живет в параллельных вселенных? Или он уверен, что если зажмуриться и твердить мантру «Все будет хорошо!», то так и случится?! И бюджет наполнится за счет золота гномов и драконьих алмазов?
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Я и не представлял, что неадекватная дилетанщина может не уменьшаться, а наоборот - прогрессировать», - завершает Кочетков.
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·4 ч
Законопроект Зе для поддержки ФОПов во время карантина-это очередное вранье,цель которого канализировать протесты и выиграть время до введения жёсткого карантина. Патологический лжец с пустой разворованной казной хочет опять тупо засадить всех по домам без соц.поддержки!
А фопи це точно зроблять, враховуючи яка кількість через нього втратить бізнес та не зможе виплатити кредити і отримає за це подачку у вигляді однієї місячної зарплати, що виглядає просто знущанням над людиною яка втратила все.
- Можно подумать ваш Порошенко был лучше.
- Доктор, это я про хомячка.
Президент на фоне дефолта обещает всем НОВЫЕ соцгарантии на цифру в 3 раза превышающую УЖЕ проваленные защищенные бюджетные обязы государства!
ФЕЕРИЧНО!
Сперва Уманский, будучи советником начальника Зеленского, сообщает о краже антивирусного фонда через картельный сговор асфальтолюбителей….
Потом выходит бывший замминистра, чьего бывшего начальника назначили советником начальника Зеленского, и сообщает о дефолте государства по базовым социальным обязам (зарплаты и пенсии)…
Потом выходит новый советник начальника Зеленского и сообщает, что эмиссию нельзя, а западные владельцы Украины не дадут ничего кроме кукиша…
Потом выходит Рахункова Палата и сообщает о полном армагедце в госфинансах…
А потом Зеленский записывает видосик, в котором бодренько сообщает, что он вообще собирается страну на паузу поставить и все хорошо, потому что он:
«… поручил правительству разработать мероприятия для экономической поддержки людей и бизнеса».
При этом у него был «брейншторм выходного дня»… «и, конечно, много кофе»…
После того, как его поштормило, он решил сообщить всем, что на фоне дефолта обещает всем НОВЫЕ соцгарантии на цифру в 3 раза превышающую УЖЕ проваленные защищенные бюджетные обязы государства!
Врачи не проводили ему экспертизу на вменяемость?
Это же выглядит убого и тупо !!
Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста - 720 календарных дней