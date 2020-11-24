РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14701 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныЭкономика Коронавирус и карантин
20 133 176
бизнес (1593) Зеленский (16563) карантин (16730) помощь (6173) предприниматели (1231) увольнение (2508) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Зеленский анонсировал выплаты закрывшимся из-за карантина ФОПам и уволенным работникам: дадут по 8 тыс. грн. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям, чей бизнес пострадал от ужесточения карантина в Украине, выплатят по 8 тысяч гривен. Такие же выплаты получат и уволенные наемные работники.

Об этом Зеленский заявил в очередном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на прошлой неделе правительству было поручено разработать меры экономической поддержки бизнеса. А на выходных власти искали соответствующие инструменты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В этом году в Украине закрылись 700 тыс. предприятий, 30% малого бизнеса потеряли 60-80% доходов и сократили штат на 50%: скоро поступлений от налогов не будет, - бизнесмен Сапронов

"В ближайшее время в парламент будут поданы законопроекты, которые будут предусматривать следующее: единоразовая материальная помощь тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за ужесточения карантина. Если вы ФОП и вынуждены закрыть бизнес, или наемный работник, которого увольняют, вы сможете получить помощь в размере 8 тысяч гривен", - заявил Зеленский.

Он также добавил, что получить эти деньги можно, сделав три шага:

  • зайти в приложение "Дія";
  • ввести персональные данные;
  • указать номер банковской карты.

Зеленский подчеркнул, что после проверки данных в течение нескольких дней помощь будет выплачена. По расчетам, такую помощь смогут получить 1,2 млн украинцев. Объем программы составит почти 10 млрд гривен.

Кроме того, будет предусмотрена компенсация за сохранение рабочих мест.

"Если вы, например, владелец кафе и вы не закрылись, но из-за карантина сократили время работы. Никого не уволили, но некоторых работников отпустили в вынужденный отпуск, тогда вы сможете получить деньги для выплаты таким работникам", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что это будет сумма пропорциональная времени простоя в размере до 8 тысяч гривен на одного работника.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
А деньги на эти выплаты откуда возьмёшь, зеленский? В казне-то ветерок гуляет. С контракта по модернизации Шилок перекинешь, или из ковидного фонда? Или пенсионеров без пенсий оставишь?
показать весь комментарий
24.11.2020 14:45
+21
Значит запустят станок.
Зеленский анонсировал выплаты закрывшимся из-за карантина ФОПам и уволенным работникам: дадут по 8 тыс. грн - Цензор.НЕТ 7675
показать весь комментарий
24.11.2020 14:41
+20
О,зекретин проснулся и сразу стал брехать
показать весь комментарий
24.11.2020 14:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
а откуда среднестатистический ФОП из села Нижнедрищево знает какие налоги в Европе?
Карго-культ "В Явропе халява!" во всей красе.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:29 Ответить
у нас поки що податки менші, ніж в Європі...набагато
показать весь комментарий
24.11.2020 16:18 Ответить
помогать с того, что еще два миллиона безработных украинцев (бывших ФОПов и их наемных работников) Польша не переварит, не резиновая
показать весь комментарий
24.11.2020 21:55 Ответить
Знову зелохам лапшу вішає,а грошей немає все уже вкрадено-але підприємці введіть шпигунську ДІЮ та дайте дані до своєї карточки підприємця рахунок, а ще перша група будьте обережні це всі ринки та Барабашово та 7 кілометр які торгували оптом і і будемо на свята сидіти вдома а Зелень на орендованому боїнгу полетять на Мальдіви- накрали вдосталь
показать весь комментарий
24.11.2020 15:16 Ответить
Немцы в годы Второй мировой войны на оккупированной Украине тоже подобную хитрость проделывали,они в кинотеатре прокручивали фильм "Чапаев",а в средине фильма выключали фильмы делали облаву,вылавливая партизан.Умные были как и сейчас наша власть Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 469
показать весь комментарий
24.11.2020 15:29 Ответить
Це влада руськодупих а не моя
показать весь комментарий
24.11.2020 15:38 Ответить
Я до вас нiчого не маю
показать весь комментарий
24.11.2020 19:48 Ответить
Ти вже вчителям наобіцяв.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:33 Ответить
На крайняк у шефа(бени) займёт
показать весь комментарий
24.11.2020 15:42 Ответить
Як завжди бреше.
показать весь комментарий
24.11.2020 15:46 Ответить
---*Подякуємо телеоператору : сьогодні хоч фізію ЗЕ- чудотворця витягнув .як огірок . а вчора. опісля " тяжкої " недуги-- вух невидко було із- за щічок/ мабуть феофанії залікували голодом.../ Бабця моя говорила. що так опухалиу голодоморному 33-му .коли відходили в інші світи...Що ж . до його нового іміджу -- неряшливої борідки--пригадалось інше ... Випадково почув.як старий Френкель / фальшивомонетник. -- засуджений .за польщі . у Львові на довічне та був амністований і обласканий совітами .які заявилися в 1939 р./сповідувався /по п*яні / іншому хапузі : ----Я бьіл ответственньім за снабжение блокадного Ленинграда...Седел на тушонке и шоколаде . естественно --распух...Стьідновато бьіло: умерающие пьітались отдавать мне свою пайку. мол нам уже всеравно ... а Вам .защитничкам надо вижить и победить...Тогда я для .прикрития. и отпустил щетину на всю щеку...но получил втьік с политотдела... Так що НЕ маскуйся ЗЕ-ник ---ми все бачимо ...
показать весь комментарий
24.11.2020 15:51 Ответить
Чому Зеленського так видовжили? Він ж не так виглядає насправді.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:00 Ответить
Ті хто закрився тим 8 тисяч, а тим хто працює, не надіється на державу і нічого від неї не вимагає, тим дуля під ніс у вигляді касових апаратів. Кто неработает, тот ест учись студент - YouTube
показать весь комментарий
24.11.2020 16:03 Ответить
🤣
показать весь комментарий
24.11.2020 16:03 Ответить
Очередной квантовый скачок в процветание.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:07 Ответить
Вот же ж ФОПам попёрло! По 8 штуцеров гривасей привалило...
Правда, это не так круто, как училкам - тем по 4 штуцера бакинских ежемесячно - тут и пиндосские училки из-за зависти на гавно изошли. А наши педагоги, видать, уже не знают, куда эту баксятину складировать.
Если у ФОПов возникнут вопросы насчёт "потрудитесь получить", то ощасливленные училки им подскажут...
показать весь комментарий
24.11.2020 16:10 Ответить
Он не может не врать?
показать весь комментарий
24.11.2020 16:13 Ответить
Он не врёт -- он играет роль Президента. Привычка у него такая ("он же гениальный актёр").
В его представлении Президент должен обещать. А вот с выполнять у него, увы, не срослось.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:45 Ответить
Но токо сначала выплатят по 4 тыщи долларов учителям, а уж затем сразу ФОПам...)))
показать весь комментарий
24.11.2020 16:16 Ответить
маланец опять вешает лапшу на уши как всегда
показать весь комментарий
24.11.2020 16:21 Ответить
Збільшення грошової маси то є монетарний механізм інфляції,по такій логіці ,чому по 8 тис кожному по 100 тис, всім добре) або по 1 мільйону,то взагалі Сінгапур..або давайте поставим курс: 1 євро - 20 копійок,чому б ні)))
показать весь комментарий
24.11.2020 16:31 Ответить
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 9727
показать весь комментарий
24.11.2020 16:41 Ответить
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 1505
показать весь комментарий
25.11.2020 03:55 Ответить
Почитайте коменты под эти видео на фб и узнаете истинную поддержку клована и его банды мародеров
показать весь комментарий
24.11.2020 16:43 Ответить
Это он 100% хочет у каждого учителя с их 4000$ высчитать по 8000 гривен. Учи еля должны этого не допустить!!!
показать весь комментарий
24.11.2020 17:54 Ответить
Антракцион невиданной щедрости за чужой счет.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:03 Ответить
Ларчик открывается и там лежат до 8тыс.гривен, заветная сумма для украинцев, которых привыкли держать на нищенских зарплатах, а сколько пафоса, как будь-Зеленский со своего кармана выплачивает, ему наверное не известно, н что бы выплатить минималку в 4, 8 тыс.грн. работник выплачивает ежемесячно в бюддет налоговЕСВ-1065 , НДС на зарплату
показать весь комментарий
24.11.2020 18:13 Ответить
НДС , которым облагается добавочная стоимось, куда входит зарплата в сумме 1290 гривен налога на минималку, подоходный 18% и вренеый сбор на сумму 936 грн.
Итого, что бы выплатить минималку в 4800 - (936 подох. налог.) = 3867 грн.украинец должен заплатить налогов 1065+1290+936= 3291 гривну налогов в месяц, может Презилент и незнает , когда имеет бизнес на бюджете, на тех же дорогах,% по кредитам для державы, элекроэнергии и на всем другом, он же нелох, потому эти 8 тысяч,как с собственного кармана, когда предположем украинец проработав 5 лет - 60 месяцев, выплатил за это время 60×3291=197,5 тысяч,налогов.и государство если бы его не раворовывала копрадорская власть обязана без пафоса выплатить большие деньги.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:45 Ответить
Неадекватность прогрессирует? Президент Зеленский уже отрицает реальность - эксперты Ноябрь 24, 2020Без рубрикиКомментарии: 0

Знаете, есть последовательность принятия реальности: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Владимир Александрович совершил небывалое и вместо финальной стадии «принятия» лихо вернулся к первой - «отрицания».
Такое мнение выразил несколько минут назад в Фейсбуке политический аналитик Александр Кочетков.
В нашем бюджете дыра - по разным оценкам от ста до трехсот миллиардов гривен. Пока деньги кончились на незащищенные статьи бюджета, а скоро под угрозой окажутся защищенные - заплаты бюджетникам, пенсии, субсидии и прочее.
- В Госказначействе закончились деньги: счета на 9,4 млрд нечем оплатить, - экс-замминистра экономики
Это признают даже провластные экономисты, вроде Тимофея Милованова - свеженазначенного советника главы ОП. И они же утверждают, что без транша МВФ эту бюджетную дыру не заткнуть.
Причем, транша в этого году не предвидится, а насчет самостоятельных заработков наши правящие деятели даже и не задумываются.
Однако президент Зеленский в своем очередном видеообращении проявил широту души: пообещал щедрую материальную помощь и малому бизнесу, и малоимущим слоям населения.
«Где деньги, Зин?».
Владимир Зеленский что, со своими экономистами живет в параллельных вселенных?
Или он уверен, что если зажмуриться и твердить мантру «Все будет хорошо!», то так и случится?! И бюджет наполнится за счет золота гномов и драконьих алмазов?
Я и не представлял, что неадекватная дилетанщина может не уменьшаться, а наоборот - прогрессировать.
***
Чуть ранее также прокомментировал сегодняшний «видосик» от Зеленского политолог Дмитрий Корнейчук:
«Голобородько под видом болезни отдохнул две недельки в модной «Феофании». Отъелся.
И, вернувшись на Банковую, начал «запиливать» очередные видосы с враньём для лохов-украинцев.
- Зеленский соврал, что карантин выходного дня сдерживает рост коронавируса
Новое враньё: все ФОПы, пострадавшие от карантина, получат помощь от государства 8 тыс грн.
Во-первых, эти деньги, как мертвому припарка. Учитывая, какой доход люди потеряли.
Во-вторых, Голобородько всех опять прокрутит на пианино своим пюпитром, как сделал весной, когда уже обещал компенсации за карантин и 300%-к надбавки медикам. А вместо этого все получили…болт.
Зачем комик опять врет?
Ему надо потянуть время до тотального карантина. И «налошить» ФОПов, чтобы они не шли сносить власть».
показать весь комментарий
24.11.2020 18:26 Ответить
уволятся все кто сможет,а потом восстановятся,благо есть с кого пример брать." Муж Венедиктовой Колесник уволился из киберполиции, получил более 750 тыс. компенсации и через 10 дней возобновился в должности"
10 млрд. вкинуты в никуда.
показать весь комментарий
24.11.2020 21:48 Ответить



tZE inform

@tZEinform

·3 ч

"Зеленский анонсировал выплаты закрывшимся из-за карантина ФОПам и уволенным работникам: дадут по 8 тыс. грн" Зеленский проснулся и начал врать ...
Расскажите кто-нибудь Зеленскому, что его страна на картотеке. И объясните, что это значит
показать весь комментарий
24.11.2020 18:28 Ответить
Зеленский С голой жопой,... в казначействе сплошные нули, а туда же помогать спекулянтам!!! Закупайте лучше побольше тестов, кислорода, концентраторов, ШВЛОв и медикаментов!! А эти спекулянты, из этих ФОПов, себе уже заработали ещё вчера, подняв цены буквально на все продукты и товары на 20-30 процентов!! не верите? Проверьте взлёт цены на сахар, хлеб, картофель,Чай , кофе, молочные и другие.... продукты!! Эти ФОпы -спекулянты будут похуже любой вирусной инфекции!!
показать весь комментарий
24.11.2020 18:36 Ответить
Слыш, мРак, спекулянты спекулируют на бирже, а ФОПы пытаются выжить в этой стране, платя налоги в бюджет и не требуя пособий и субсидий. Заработали еще вчера они себе болячки, стоя на рынках в мороз, когда еще не было супермаркетов и ТЦ. Цены? Поверь, ты еще не видел настоящего взлета цен. У тебя будет возможность цены в течении шести первых месяцев 2021 года, когда после вступления в действие законов о РРО, штрафах, кэшбеках и т.д., большая часть ФОПов закроется и встанет в очередь на биржу труда. Вот тогда и посмотришь, на цены в супермаркетах, которые подымут их 100%, избавившись от рынков и мелких магазинов-конкурентов.
показать весь комментарий
24.11.2020 21:04 Ответить
Да скоро не будет Фопов, многие и так закрываются, вы будете покупать все теперь только у монополистов, в супермаркетах, там цены низкие, вам скидки сделаю на понюхать, и на посмотреть, а на поесть уж извините как у вас денег хватит) А как вы думали?Нет конкуренции, нет низкой цены, это простая логика спроса и предложение, Фопы барыги, ну отлично, малый и средний бизнес нужно уничтожить, замечательно, тогда покупайте дорого, у монополиста, у этих бедных и несчастный владельцев сети супермаркетов, они же не Фопы миллиардеры, барыги, спекулянты...а вообще глупость она всегда дорого обходиться, так что готовьтесь платить дорого за свою глупость, и еще думайте как пенсии платить своим родителям, Фопы закроются налоги не будут поступать в пенсионный фонд, а этого достаточно чтоб забить последний гвоздь, так что все будет хорошо, но не у вас, и не у Фопов это точно.
показать весь комментарий
25.11.2020 01:39 Ответить
За чей счет банкет? Кто оплачивать будет?
показать весь комментарий
24.11.2020 18:59 Ответить
шмаркля, грошi бери у бородатоi баби каломойшi, бо на державному рахунку нУль, ваша ******* вже все просрала.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:12 Ответить
Зеленский забыл сказать откуда можно взять деньги на все это, потому что ему уже даже в долг не дают. Уже прекращено финансирование незащищенных статей бюджета, да и защищенные уже на ладан дышат. С фонда по борьбе с "короной" уже выгребли на свежий асфальт , там и на борьбу с "короной" не хватает . Опять станок ? Но так можно его и спалить.
Очередной развод...Он наверно надеется, что рада не пойдет на это.Будет чем отмазаться. Он от всей души а ему опять ничего не дают сделать. )
показать весь комментарий
24.11.2020 19:16 Ответить
Операция Буратино в действие.Оно пришло сюда все уничтожить то что Путин не смог достичь оружием получит с помощью дураков.Развал экономики разрыв отношений с западом и развал армии и всего к чему он дотянуться.В итоге как раз эти 73 % дураков больше всего и пострадают.Ну а остальные пойдут прицепом.История ничего не учит манкуртов.
показать весь комментарий
24.11.2020 21:17 Ответить
Наиграно и не правдоподобно ..
Херовый артист, не верю искусственно заигрывающему тону
показать весь комментарий
24.11.2020 19:19 Ответить
Они свои миллиарды раздадут и спишут как эту помощь.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:21 Ответить
CвоиМ раздадут.
показать весь комментарий
24.11.2020 20:02 Ответить
чорна п"ятниця! поспішайте закупитися губозакаточними машинками до закінчення каденції шапіто!
показать весь комментарий
24.11.2020 19:30 Ответить
Сам бы он от зарплаты отказался на время карантина и попробовал бы на эти 8 тыс. выжить.
показать весь комментарий
24.11.2020 20:06 Ответить
Чмо! Знову москалі вбили нашого воїна. Мир продовжується?
показать весь комментарий
24.11.2020 20:40 Ответить
"Где деньги, Зин?". Бюджет наполнится за счет золота гномов и драконьих алмазов? - Александр Кочетков
24.11.2020, 19:40 • 399 • 0
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 7724

«Знаете, есть последовательность принятия реальности: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Владимир Александрович совершил небывалое и вместо финальной стадии «принятия» лихо вернулся к первой - «отрицания», - об этом на своей страничке в Фейсбуке пишет политолог Александр Кочетков, информирует UAINFO.org.
«В нашем бюджете дыра - по разным оценкам от ста до трехсот миллиардов гривен. Пока деньги кончились на незащищенные статьи бюджета, а скоро под угрозой окажутся защищенные - заплаты бюджетникам, пенсии, субсидии и прочее. Это признают даже провластные экономисты, вроде Тимофея Милованова - свеженазначенного советника главы ОП. И они же утверждают, что без транша МВФ эту бюджетную дыру не заткнуть. Причем, транша в этого году не предвидится, а насчет самостоятельных заработков наши правящие деятели даже и не задумываются.
Читайте также: Зеленський анонсував виплати ФОПам: дадуть по 8 тисяч гривень
Однако президент Зеленский в своем очередном видеообращении проявил широту души: пообещал щедрую материальную помощь и малому бизнесу, и малоимущим слоям населения.
«Где деньги, Зин?». Владимир Зеленский что, со своими экономистами живет в параллельных вселенных? Или он уверен, что если зажмуриться и твердить мантру «Все будет хорошо!», то так и случится?! И бюджет наполнится за счет золота гномов и драконьих алмазов?
Читайте также: Юрий Бутусов: Президент Зеленский рассматривает варианты разрыва отношений с олигархом Игорем Коломойским
Я и не представлял, что неадекватная дилетанщина может не уменьшаться, а наоборот - прогрессировать», - завершает Кочетков.
показать весь комментарий
24.11.2020 20:54 Ответить
зелемойский снова под кайфом?
показать весь комментарий
24.11.2020 20:54 Ответить
и дальше пердит и пердит
показать весь комментарий
24.11.2020 22:08 Ответить
вкрадчиво пердит!
показать весь комментарий
25.11.2020 00:14 Ответить



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·4 ч

Законопроект Зе для поддержки ФОПов во время карантина-это очередное вранье,цель которого канализировать протесты и выиграть время до введения жёсткого карантина. Патологический лжец с пустой разворованной казной хочет опять тупо засадить всех по домам без соц.поддержки!
показать весь комментарий
24.11.2020 20:57 Ответить
откуда деньги возьмешь, предатель?
показать весь комментарий
24.11.2020 20:59 Ответить
8 тисяч грн... Таке враження що він хоче щоб йому наступного разу на вулиці морду набили.
А фопи це точно зроблять, враховуючи яка кількість через нього втратить бізнес та не зможе виплатити кредити і отримає за це подачку у вигляді однієї місячної зарплати, що виглядає просто знущанням над людиною яка втратила все.
показать весь комментарий
24.11.2020 21:07 Ответить
время покажет, но практически уверен запустят станок.
показать весь комментарий
24.11.2020 21:23 Ответить
Станок вже запустили ...))
показать весь комментарий
25.11.2020 00:18 Ответить
- Пришло время усыпить это больное животное.
- Можно подумать ваш Порошенко был лучше.
- Доктор, это я про хомячка.
показать весь комментарий
24.11.2020 21:57 Ответить
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 8060
показать весь комментарий
24.11.2020 23:07 Ответить
Зеленскому экстренно требуется экспертиза врачей на вменяемость - политолог Ноябрь 24, 2020Без рубрикиКомментарии: 1
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 3280Президент на фоне дефолта обещает всем НОВЫЕ соцгарантии на цифру в 3 раза превышающую УЖЕ проваленные защищенные бюджетные обязы государства!
ФЕЕРИЧНО!

Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 5674

Сперва Уманский, будучи советником начальника Зеленского, сообщает о краже антивирусного фонда через картельный сговор асфальтолюбителей….
Потом выходит бывший замминистра, чьего бывшего начальника назначили советником начальника Зеленского, и сообщает о дефолте государства по базовым социальным обязам (зарплаты и пенсии)…
Потом выходит новый советник начальника Зеленского и сообщает, что эмиссию нельзя, а западные владельцы Украины не дадут ничего кроме кукиша…
Потом выходит Рахункова Палата и сообщает о полном армагедце в госфинансах…
А потом Зеленский записывает видосик, в котором бодренько сообщает, что он вообще собирается страну на паузу поставить и все хорошо, потому что он:
«… поручил правительству разработать мероприятия для экономической поддержки людей и бизнеса».
При этом у него был «брейншторм выходного дня»… «и, конечно, много кофе»…
После того, как его поштормило, он решил сообщить всем, что на фоне дефолта обещает всем НОВЫЕ соцгарантии на цифру в 3 раза превышающую УЖЕ проваленные защищенные бюджетные обязы государства!
Врачи не проводили ему экспертизу на вменяемость?
показать весь комментарий
24.11.2020 22:13 Ответить
врачи-наркологи. как ему удаётся столько снюхивать?
показать весь комментарий
24.11.2020 23:09 Ответить
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 3092
показать весь комментарий
24.11.2020 22:54 Ответить
вернуть бы всё, что зеленский украл, не только ФОПам бы хватило
показать весь комментарий
24.11.2020 23:06 Ответить
Нахера Зе в каждом видосике обращается к оппонентам?
Это же выглядит убого и тупо !!
показать весь комментарий
24.11.2020 23:35 Ответить
а раскажите шо творит бывший Беркут в Харьковской обл, чистое вымогательство мелкие телесные превышение служебных, забирают половину урожая, 10 лет с Майдана идёт чистый песпредел
показать весь комментарий
24.11.2020 23:42 Ответить
... що ти мелиш...???
показать весь комментарий
25.11.2020 00:24 Ответить
Капец, он физиономически уже на Ермака стал похож Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 4566
показать весь комментарий
25.11.2020 02:53 Ответить
Кабмін скасував підвищення зарплати вчителям на 20-70% у 2021 році: в бюджеті немає коштів.
показать весь комментарий
25.11.2020 03:56 Ответить
Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 4817
показать весь комментарий
25.11.2020 03:57 Ответить
а оставшимся ФОПам ЗЕ обязал купить кассовые аппараты, штрафы и налоги. Остальные закроются из-за более тяжелых условий учета и налогообложений. ЗЕкретин!
показать весь комментарий
25.11.2020 08:53 Ответить
Если работник увольняется и становится на учет в Фонд занятости, в том числе и ФОП, то им и так должны платить пособие по безработице. И без обещаний. По закону.
показать весь комментарий
25.11.2020 15:11 Ответить
Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 8408 грн. Размер минимальной выплаты пособия по безработице, что выплачивается застрахованным лицам в зависимости от страхового стажа, составляет 1800 грн, а лицам, выплаты которым предназначались без учета страхового стажа - 650 грн в соответствии с законодательством.

Общая продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 360 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста - 720 календарных дней
показать весь комментарий
25.11.2020 15:32 Ответить
Значит по закону каждый безработный фоп должен получить не 8 тысяч, а как минимум 1800грнх12месяцев=21600 грн пособия по безработице за год.
показать весь комментарий
25.11.2020 15:36 Ответить
кааааааааааак?! **** как оно президент? люди вы конченные!!! Зеленський анонсував виплати ФОПам, які закрилися через карантин, і звільненим працівникам: дадуть по 8 тис. грн - Цензор.НЕТ 5982
показать весь комментарий
25.11.2020 20:13 Ответить
Страница 2 из 2
 
 