Зеленский анонсировал аннулирование налогового долга до 3060 грн и налоговые каникулы для предпринимателей первой группы
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Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям первой группы при усилении карантинных мероприятий обеспечат налоговые каникулы, а гражданам с налоговым долгом до 3060 грн его простят.
Об этом Зеленский сообщил в очередном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Почти 4 миллионам граждан с налоговым долгом до 3060 грн налоговый долг аннулируют... При усилении ограничительных мероприятий 200 тыс. ФОП первой группы будут освобождены от оплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - отметил Зеленский.
Президент также сообщил, что возобновят помощь ФОП, у которых есть дети до 10 лет, компенсацию по безработице и кредитные каникулы в рамках программы "5-7-9".
Топ комментарии
+4 Igor L
показать весь комментарий24.11.2020 15:18
+3 ХОРТ
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+2 Старый зольдат
показать весь комментарий24.11.2020 15:36
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Но вот очень интригует меня вопрос, а откуда "бубочка" возьмет денюжек, чтобы платить бюждетникам?
Можно, конечно, напечатать бумажек денег (в ОП принтеры качественные, Ермак не зря хлеб ест), но вот сколько те денюжки нарисованные будут стоить?
Также очень беспокоюсь, где Геращенко возьмет денег на тизеры (чтобы бить током бюджетников, пришедших бить морду лица "бубочке") и Степанов на
всеобщую слежку за населениемотлеживание ковида?
Может, вы им бартер какой дадите, ручки там бронзовые от ОП, то есть какой-никакой цвет мет (был популярен как в ЛДНР было с началом "независимости")?
Зе мразь.
Виходить так: доброчесні платники податків дурні що платили, а хитрожопі молодці що не платили. ПреЗедент заохочує громадян не платити податки.
А в реальности, те кто сейчас платят тоже перестанут платить - зачем платить, если можно было не платить...