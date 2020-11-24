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Зеленский анонсировал аннулирование налогового долга до 3060 грн и налоговые каникулы для предпринимателей первой группы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Зеленский анонсировал аннулирование налогового долга до 3060 грн и налоговые каникулы для предпринимателей первой группы

Президент Владимир Зеленский заявил, что предпринимателям первой группы при усилении карантинных мероприятий обеспечат налоговые каникулы, а гражданам с налоговым долгом до 3060 грн его простят.

Об этом Зеленский сообщил в очередном видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Почти 4 миллионам граждан с налоговым долгом до 3060 грн налоговый долг аннулируют... При усилении ограничительных мероприятий 200 тыс. ФОП первой группы будут освобождены от оплаты всех налогов и сборов, включая ЕСВ", - отметил Зеленский.

Президент также сообщил, что возобновят помощь ФОП, у которых есть дети до 10 лет, компенсацию по безработице и кредитные каникулы в рамках программы "5-7-9".

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Топ комментарии
+4
Податкова пільга має бути нарахована кожному і тим хто має борги і тим хто не має боргів, щоб принцип рівності всіх перед законом було дотримано!
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24.11.2020 15:18
+3
Завжди хочеться як найкраще, але вийде як завжди. Якщо немає боргів то платіжеспроможні... а як спроможні то платіть і далі..
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24.11.2020 15:24
+2
Как откуда, запустит печатный станок. Если уже не запустил.
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24.11.2020 15:36
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Готовят к локдауну.
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24.11.2020 14:59 Ответить
Не поможет, жрать то лохторату что-то нужно, 3 раза в день.
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24.11.2020 15:03 Ответить
Податкова пільга має бути нарахована кожному і тим хто має борги і тим хто не має боргів, щоб принцип рівності всіх перед законом було дотримано!
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24.11.2020 15:18 Ответить
Завжди хочеться як найкраще, але вийде як завжди. Якщо немає боргів то платіжеспроможні... а як спроможні то платіть і далі..
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24.11.2020 15:24 Ответить
Скоріше не до локдауну, а до дефолту.
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24.11.2020 15:20 Ответить
Первой группы... А сколько их тама на фсю страну?
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24.11.2020 14:59 Ответить
Да помнится он и страну в смартфоне анонсировал, а получили страну в заднице.
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24.11.2020 15:01 Ответить
Він і кредити під 9% на 20 років для купівлі житла анонсував. Надивившись відосиків, ті хто "голосував за зелю бо дасть кредит купити хату" з радістю кинулись в банки, а там облом. 9% тільки на перший рік, далі 16%.
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24.11.2020 15:53 Ответить
Про предринимателей мы поняли.
Но вот очень интригует меня вопрос, а откуда "бубочка" возьмет денюжек, чтобы платить бюждетникам?
Можно, конечно, напечатать бумажек денег (в ОП принтеры качественные, Ермак не зря хлеб ест), но вот сколько те денюжки нарисованные будут стоить?
Также очень беспокоюсь, где Геращенко возьмет денег на тизеры (чтобы бить током бюджетников, пришедших бить морду лица "бубочке") и Степанов на всеобщую слежку за населением отлеживание ковида?
Может, вы им бартер какой дадите, ручки там бронзовые от ОП, то есть какой-никакой цвет мет (был популярен как в ЛДНР было с началом "независимости")?
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24.11.2020 15:02 Ответить
Как откуда, запустит печатный станок. Если уже не запустил.
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24.11.2020 15:36 Ответить
перефразирую ваЗЕлина шестого: Раз пошла такая пьянка - режь последний огурец!!!
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24.11.2020 15:03 Ответить
Поки ЗЄ з Єрмаком хворіли, 95-є і КВНу-є роздерибанили дохідну частину бюджету та розіп'яли небогу на дверях казначейства в "адніх трусіках". Ізвєргі вже почали масову вирубку лісів в Карпатах. ЗЄ, рятуй!
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24.11.2020 15:05 Ответить
А остальные предприниматели на рынке - живите как хотите и еще ставьте кассовый аппарат.
Зе мразь.
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24.11.2020 15:05 Ответить
На рынке касса нинужна. А так да, как хотите.
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24.11.2020 15:06 Ответить
Читайте закон, 2 и 3 группа на рынке - кассовый аппарат.
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24.11.2020 15:19 Ответить
скотина с твоим коломойским безработных становится все больше, чего им то жрать, зеленая сволочь?
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24.11.2020 15:08 Ответить
снова зрада.
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24.11.2020 15:11 Ответить
Зеленський анонсував анулювання податкового боргу до 3060 грн і податкові канікули для підприємців першої групи - Цензор.НЕТ 3489
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24.11.2020 15:34 Ответить
"а гражданам с налоговым долгом до 3060 грн его простят"
Виходить так: доброчесні платники податків дурні що платили, а хитрожопі молодці що не платили. ПреЗедент заохочує громадян не платити податки.
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24.11.2020 15:46 Ответить
Така сама історія і з євробляхерами
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24.11.2020 16:55 Ответить
4 млн. * 3000 грн. = 12 млрд. грн. недополучит бюджет.
А в реальности, те кто сейчас платят тоже перестанут платить - зачем платить, если можно было не платить...
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24.11.2020 15:53 Ответить
 
 