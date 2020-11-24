РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14674 посетителя онлайн
Новости Общество Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
18 159 116
опрос (2620) Центр Разумкова (204) Донбасс (26945)

48% украинцев готовы поддержать вариант де-факто изоляции ОРДЛО, - опрос Центра Разумкова

Новости Цензор.НЕТ Общество

48% украинцев готовы поддержать вариант де-факто изоляции ОРДЛО, - опрос Центра Разумкова

Почти половина украинцев готовы поддержать вариант полной изоляции ОРДЛО (прекращение всех отношений, социальных выплат).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

"Общественное мнение разделено почти пополам относительно варианта восстановления контроля над оккупированными территориями согласно тексту Минских договоренностей (особый статус, амнистия, выборы до восстановлении контроля)", - говорится в сообщении.

В случае невозможности возврата этих территорий под контроль Украины, почти половина респондентов - 48,3% (считают желательным 15,4% и допустимым 32,9%) готовы поддержать вариант де-факто изоляции ОРДЛО (прекращение всех отношений, социальных выплат). Такой вариант является недопустимым для меньшей, но также существенной доли граждан - 28,7% опрошенных. Распределение мнений на Юге и Востоке существенно отличается от общеукраинского - 33,6% и 41,1%, соответственно - считают этот вариант недопустимым.

Абсолютно недопустимыми результатами завершения этого конфликта для большинства граждан является отделение этих территорий или с последующим присоединением их к России (69,1%), или с образованием независимых государств (60,6%). Допустимыми такие варианты считают около 24% и 30% жителей Юга и около 17% и 24% жителей Востока, соответственно.

Еще две "провокационные" идеи - совместных с ОРДЛО инспекций и возобновления водоснабжения в оккупированный Крым - воспринимаются как односторонние уступки, которые не способствуют урегулированию конфликта, относительным большинством опрошенных (45% и 48,6%, соответственно).

Также читайте: Алкоголь, молитва, регулярный секс: украинцы рассказали, как повышают иммунитет на фоне COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+51
Полная изоляция от предателей Украины с ОРДЛО и тем более от Крымских предателей!! И ни какой им воды!
показать весь комментарий
24.11.2020 15:01
+28
48% + Я!!! 48% украинцев готовы поддержать вариант де-факто изоляции ОРДЛО, - опрос Центра Разумкова - Цензор.НЕТ 7557
показать весь комментарий
24.11.2020 15:03
+23
Краще пізніше,ніж ніколи!! Ізолювати треба було ще 2014 році !!!))
показать весь комментарий
24.11.2020 15:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Уж лучше пусть будет Украина по меньше,
но и расходов меньше, а то потом скажут
вы нас разбомбили вы и стройте. Зачем
нам эти ватные рожи, которым все должны.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:48 Ответить
Для початку необхідно ввести надзвичайно жорсткий візовий режим з *********** і повністю припинити будь які виплати, постачання та транзит будь чого через окуповану територію. Далі, вивільнені кошти цілеспрямовано витрачати на знищення диверсійними загонами та окремими диверсантами кацапських кураторів ***** (ціна "за шкурку") в ОРДЛО, їх холуїв та комунікацій а також на примітивну антихуйловську пропаганду (іншої прокацаплені не сприймають!) на окупованих територіях і провокувати там голодні бунти та повстання. Необхідно також "повернути війну взад" - в ********* шляхом технологічних, екологічних та економічних диверсій. Доки за Україну "воюють" безпамятні зе-жидобільшовики перемог не буде.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:56 Ответить
---Саме так ! Хронічний перетоніт --якнайшвидше потрібно відтяти ... З*явиться реальна можливість форсувати вхід .до НАТО . В іншому випадку-- це буде " Троянський кінь" по знищенню залишків Української територі\ ! Сивохи .бондаренчихи. ЗЕ- чудотворці. пальчевські шуфрічі-медведчуки.та виродкам подібним. до них НЕ буде кінця...
показать весь комментарий
24.11.2020 16:59 Ответить
а шо 52 процента готовы оплачивать за них газ свет воду на халяву обучать что бы потом они убивали и издевались над нами шмонають к хунте за пенсией и хавчиком ***** проснитесь в конце концов
показать весь комментарий
24.11.2020 17:00 Ответить
После того как там поработали и работают роSSийские мозгомойки, нужно лет 10, что бы вернуть жителям ордло человеческий облик, а кремлевская агентура уже сейчас, предлагает там проводить выборы, эта территория должна на 10 лет быть поражена в правах и за эти десять лет её жители должны доказать, что они достойны быть частью Украины и это еще мягкая политика по отношению к предателям, а по факту они предатели, звавшие руSSкий мир и никак не боровшиеся против него, в отличии то других областей.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:06 Ответить
Согласен, даже если мы будем интегрировать окупированные территории обратно в правовое тело и поле страны то только на особых условиях. На особо ПЛОХИХ и ЖЕСТКИХ условиях.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:25 Ответить
Уже шесть лет народ твердит одно и то же: выплаты, свет, вода и газ только на подконтрольной Украине территории. И тут бац! соцопрос. Очень полезная штука этот опрос.
Когда следующий???
показать весь комментарий
24.11.2020 18:23 Ответить
Единственный выход для Украины -полная блокада оккупированных территорий, прекращение всех соц. выплат жителям этих территорий, потому что данные территории ни копейки не платят в бюджет Украины.Их полностью должен содержать оккупант Россия. Нам деньги самим нужны. Занять принципиальную позицию по отношению к оккупантам и их марионеткам, чего они ох как не любят.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:29 Ответить
А я вважаю, що ті даунбасята, які живуть на окупованій території, крім бабусь, які не можуть виїхати, мають бути позбавлені всіх виплат, постачання електроенергії, води... Крім цього, на кожного зних мають бути виставлені рахунки за порчу державного майна, крадіжка майна з окупантом і допомога його вивезення в росію, а також справи та служіння ворогу. По відношенню до всіх ментів, СБУ, прокурів, суддів і військових, які перейшли на бік ворога, крім відкритих справ за зраду, також відкриті цивільні позови за повернення грошей за раніше отриманих від держави за службу, за звання і т.п.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:49 Ответить
там за 6 років вже є такі, що повинні були вийти з 2014 на пенсії, кожен же рік люди виходять на пенсії. І на чатрулетці такі ще позаминулого року були, що казали, що не поїдуть отримувати в Україну. так що ще 6 років, і там нікому буде до України за нею їздити: люди по віку помирають, по коронавірусу.
показать весь комментарий
24.11.2020 20:17 Ответить
З приводу соціальних виплат на територію ОРДЛО видно, що думки поділилися порівну. На мою думку справедливим було б провести рефендум (поіменний): чи варто робити виплати. І для тих хто за, ввести податок, з якого і робити ці виплати. Народ Донбасу (як вони себе називають) вкрав у держави частину території, тому держава їм нічого не винна. Держава окупант, яку вони призвали у свій дім має їх усім забезпечувати (згідно з Женевською конвенцією). Я особисто не бажаю, щоб з моїх пенсійних нарахувань платили в ОРДЛО. Настрої 99% пенсіонерів Донбасу мені відомі (вороги України), і ці виплати нічого не змінять. Ці гроші краще було б потратити на переселенців.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:01 Ответить
48% українців готові підтримати варіант де-факто ізоляції ОРДЛО, - опитування Центру Разумкова - Цензор.НЕТ 5945

нi гривнi сволотi з дЫр!


Рівчак з крокодилами, колючий дріт та китайську стіну перед запроданцями!
показать весь комментарий
24.11.2020 19:07 Ответить
не тільки ізолювати, а обкопати ровом і крокодилів запустити
показать весь комментарий
24.11.2020 19:43 Ответить
Не с того конца начали: главный враг не в ОРДЛО, а в кремле. Визовый режим, полное эмбарго РФ и запрет конвертации рубля, а не воду в Крым. Старик Байден санкций добавит. И произойдет чудо: переговоры пойдут гораздо легче.
показать весь комментарий
24.11.2020 20:31 Ответить
Все территории необходимо вернуть. Нельзя допускать прецедент отчуждения территорий.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:34 Ответить
Как бы радовался Гитлер, и каким бы недоумком он считал Сталина, если бы Сталин продолжал проводить соцвыплаты на оккупированной территории отстёгивая деньги от бюджета работавшего на армию. Если бы так случилось, то отцы и деды наших теперишних правителей давно бы превратились в дым в печах Освенцимов, Майданеков и т.п.
показать весь комментарий
25.11.2020 06:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 