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Новости Политика Украины Бюджет-2021
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Рада готова рассматривать проект Госбюджета-2021, как только он поступит от Кабмина: не хочется возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам", - Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада готова рассматривать проект Госбюджета-2021, как только он поступит от Кабмина: не хочется возвращаться к позорным

Верховная Рада ожидает от Кабинета Министров внесения доработанного проекта Государственного бюджета на 2021 год.

Об сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на исполняющую обязанности председателя Верховной Рады Елену Кондратюк, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что в парламенте обеспокоены тем, что правительство до сих пор не подало доработанный проект Госбюджета-2021.

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"Парламент готов рассматривать проект Госбюджета на следующий год во втором чтении, как только он будет готов. Мне лично, как и многим народным депутатам, очень не хочется возвращаться к позорным "бюджетным новогодним ночам", – отметила Кондратюк.

Вместе с тем она подчеркнула, что законодательный орган работает в обычном режиме, проводятся аппаратные совещания, совместно с аппаратом обеспечивается стабильное функционирование учреждения.

"К сожалению, COVID-19 болеют 27 народных депутатов и 34 работника аппарата Верховной Рады ", – добавила Кондратюк.
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А как все красиво начиналось: красные плавки и шаурма.
Полтора года прошло только с тех пор, как пащенок на стадионе сказал уважаемому человеку: "Я Ваш приговор".
Полтора года.
Вот их запас прочности.
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24.11.2020 15:05 Ответить
Так, пам'ятаю.
;Я Ваш вирок!; - Пафосно заявив популярний російський комік Президенту України....
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24.11.2020 15:09 Ответить
Ага рассмотрит, как только найдет хоть какой то реальный источник его наполнения.
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24.11.2020 15:05 Ответить
Я не знаю, какие вы, граждане украинцы, испытываете чувства к этой зеленй швали, а я испытываю чувство гадливости.
Тьфу, мерзость, хуже слизней.
Дустом их, дустом, и чтобы ни один слизняк не уполз в Ростов (а в Европе они не нужны, им там сказали: "денег нет, держитесь там" (С)).
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24.11.2020 15:07 Ответить
Бюджет не дівка,його ніякими ночами не опозориш...Але коли він незбалансований,коли там левова частка йде на утримання всякого шміру від нардепів до мусорів,коли розхід на третину більший ніж прихід - отоді позор...Позор в розумінні ганьба і позор в розумінні увага...
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24.11.2020 17:04 Ответить
 
 