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Минздрав и МВД готовят проект по созданию единого аэромедицинского пространства для транспортировки "тяжелых" пациентов

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Минздрав и МВД готовят проект по созданию единого аэромедицинского пространства для транспортировки

Министерство здравоохранения Украины и Министерство внутренних дел готовятся к запуску пилотного проекта на 2021, согласно которому будет создано единое аэромедицинское пространство для транспортировки "тяжелых" пациентов в двух областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Минздрав и МВД начали тесное взаимодействие по обеспечению логистики и привлечения авиационной техники для поддержания качественного и своевременного обеспечения потребностей в сфере здравоохранения.

Отмечается, что данный пилотный проект будет предусматривать привлечение аеротехничних возможностей (судов авиационной системы МВД, в частности самолетов и вертолетов ГСЧС и Нацполиции), которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи, чтобы оперативно транспортировать пациентов в случаях ургентных, чрезвычайных ситуаций, ДТП и т.д. в соответствующие учреждения здравоохранения в случае невозможности использования автомобильного транспорта.

Среди прочего, проектом предусмотрена реализация системы доставки донорских органов и реципиентов в рамках проведения трансплантаций.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Аваков закупив декілька десятків гвинтокрилів у Франції, нє?
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24.11.2020 15:34 Ответить
так вокруг кого 36-летнего была вся такая движуха по пересадке сердца от донора во львове...с переброской авиацией мвд хирурга тодурова аж из мелитополя...
габинет участник этого процесса или показательно отстранили от операции, а потом от должности?
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24.11.2020 15:39 Ответить
Блин, людям кислорода не хватает .
Могли бы решать проблемы по мере их поступления.
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24.11.2020 15:42 Ответить
Бабулек из отдаленных сел будут возить в Феофанию?
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24.11.2020 15:55 Ответить
Так и запишем, "для тяжело больных ВИП пациентов". В стране, где челядь выбирает президентом юродивую карлицу по другому быть не может.
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24.11.2020 17:14 Ответить
Літаки і гвинтокрили треба було давати не лінивим і продажним мєнтам, бездарям і лайдакам МНС-никам, де їх угроблять і роздерибанять по запчастинах а, як мінімум обласним клінічним лікарням і обл. та крупним міським центрам екстренної невідкладної спец. допомоги.
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24.11.2020 17:29 Ответить
Надо определиться. Таки по асфальту будут катать пациентов или по воздуху?
А на чем будут летать авиамедики? Купят из ковидного фонда? В какой стране? А обучение и стажировка пилотов на новые модели самолетов/вертолетов, а организация аэродромного обслуживания, а перепрофилирование ремонтных заводов, а самое главное - поиск грамотных авианиженеров для этих работ. Не буду повторяться о состоянии нашего авиастроения.
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24.11.2020 17:42 Ответить
Нужен целый закон, куча работы министерств чтобы перевезти тяжелого из одной области в другую? Вы это серьёзно?
Остаётся подождать лет десять, когда эти договорятся сделать "общее" пространство уже по Украине.
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25.11.2020 12:52 Ответить
 
 