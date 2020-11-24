Минздрав и МВД готовят проект по созданию единого аэромедицинского пространства для транспортировки "тяжелых" пациентов
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Министерство здравоохранения Украины и Министерство внутренних дел готовятся к запуску пилотного проекта на 2021, согласно которому будет создано единое аэромедицинское пространство для транспортировки "тяжелых" пациентов в двух областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Минздрав и МВД начали тесное взаимодействие по обеспечению логистики и привлечения авиационной техники для поддержания качественного и своевременного обеспечения потребностей в сфере здравоохранения.
Отмечается, что данный пилотный проект будет предусматривать привлечение аеротехничних возможностей (судов авиационной системы МВД, в частности самолетов и вертолетов ГСЧС и Нацполиции), которые круглосуточно будут дежурить вместе с бригадами службы экстренной медицинской помощи, чтобы оперативно транспортировать пациентов в случаях ургентных, чрезвычайных ситуаций, ДТП и т.д. в соответствующие учреждения здравоохранения в случае невозможности использования автомобильного транспорта.
Среди прочего, проектом предусмотрена реализация системы доставки донорских органов и реципиентов в рамках проведения трансплантаций.
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габинет участник этого процесса или показательно отстранили от операции, а потом от должности?
Могли бы решать проблемы по мере их поступления.
А на чем будут летать авиамедики? Купят из ковидного фонда? В какой стране? А обучение и стажировка пилотов на новые модели самолетов/вертолетов, а организация аэродромного обслуживания, а перепрофилирование ремонтных заводов, а самое главное - поиск грамотных авианиженеров для этих работ. Не буду повторяться о состоянии нашего авиастроения.
Остаётся подождать лет десять, когда эти договорятся сделать "общее" пространство уже по Украине.