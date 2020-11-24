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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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США и Украина постоянно занимаются поиском целей для хакерских атак на Крым, - секретарь Совбеза РФ Патрушев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

США и Украина постоянно занимаются поиском целей для хакерских атак на Крым, - секретарь Совбеза РФ Патрушев

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил спецслужбы США, Украины и других стран в "постоянном поиске уязвимостей в информационных системах Крыма" для оказания на них негативного воздействия.

Об этом он сказал во вторник на совещании в режиме видеоконференции по вопросам нацбезопасности на территории оккупированного Крыма, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Cпецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие", - сказал Патрушев.

Кроме того, Патрушев указал на опасность использования госорганами зарубежных систем видеоконференций.

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Он отметил, что на территории полуострова основные компьютерные инциденты связаны с внедрением вредоносного программного обеспечения.

"Это становится возможным из-за использования органами власти и местного самоуправления зарубежных систем видеоконференции", - сказал Патрушев.

Публичных комментариев спецслужб Украины и США по поводу высказываний Патрушева нет.

До этого Патрушев сообщил, что на территории оккупированного Крыма заблокированы более 1,6 тыс. интернет-ресурсов. Он утверждает, что заблокированные сайты "содержат информацию экстремистского характера".

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+11
Всю воду в Крыму украинские хакеры выпили через интерент. И в больницах крымских тоже они понасрали.
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24.11.2020 15:45
+10
Вмикай чЕбурашку!!
🤣
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24.11.2020 15:44
+7
Если кацапы голословно в чем то обвиняют, значит сами так делают.
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24.11.2020 15:41
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То і бійся нас, москаль! Уууууу.....)))))
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24.11.2020 15:41 Ответить
А ми кабелі Інтернет в Крим та в ОРДЛО вже перерізали? Як в ОРДЛО працює мобільний зв'язок МТС?
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24.11.2020 15:42 Ответить
Не питай в мене дурню- і я не скажу, куди тобі з нею піти. А поки- в спам.
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24.11.2020 15:46 Ответить
мтс - це водафон?...європейський оператор
одні в футболках з принтом попідривали опори леп в крим, то зараз за такі футболки проходять у справі шеремета....
а за перерізаний кабель....
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24.11.2020 15:48 Ответить
Года три- четыре, как он отключен) У меня был крымский провайдер)
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24.11.2020 19:35 Ответить
С чего ты взял, что в Крым не отключен?) Попробуй "запеленгуйся" на Крым и посмотри пинг)))
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24.11.2020 19:38 Ответить
Я живу в Геническе) Джанкой 60 км) У меня пинг на Каховку 20, Львов 21, Балашиха 40, Симферополь 60, Джанкой 65))) Тебе это о чем то говорит?)))
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24.11.2020 19:50 Ответить
Если кацапы голословно в чем то обвиняют, значит сами так делают.
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24.11.2020 15:41 Ответить
Денег хочет, падла.
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24.11.2020 15:42 Ответить
Вмикай чЕбурашку!!
🤣
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24.11.2020 15:44 Ответить
Всю воду в Крыму украинские хакеры выпили через интерент. И в больницах крымских тоже они понасрали.
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24.11.2020 15:45 Ответить
А я знаю, хто в ту воду насцяв!)))
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24.11.2020 15:47 Ответить
В перекладі з кацапської дипломатичної на зрозумілу: "у нас руки зі сраки ростуть, але винні в усьому какли та піндоси"
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24.11.2020 15:46 Ответить
И на патруху бывает проруха. Агенты ЦРУ каждый день воруют его тапки.
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24.11.2020 15:53 Ответить
Ну как воруют..Просто ссут в них. США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев - Цензор.НЕТ 3328
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24.11.2020 16:01 Ответить
особенно подвергается атакам крымский водопровод и канализация, воду из водопровода выпивают *************** (всю), а канализацию сливает в море правый сектор
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24.11.2020 15:54 Ответить
идиот, хотели бы, тебя от Винды отключили бы и к Чебургену подключили бы!)))
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24.11.2020 15:56 Ответить
Гы! Это так типа, бандюк орет- шо за фигня, почему когда по улице иду, все мусора на меня пялятся!!!
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24.11.2020 16:07 Ответить
США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев - Цензор.НЕТ 6689
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24.11.2020 16:08 Ответить
Буриз(с)ма??
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24.11.2020 16:17 Ответить
а шо не так с бурисмой?кацапье недовольно? США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев - Цензор.НЕТ 2449
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24.11.2020 16:31 Ответить
Гига не провокуй- знаєш Мене не першій рік(может с пам'ятю твоєй щось сталось))..
Ааа -методичка!!
Тримай -🍫🍬🍫🍬!!
😁
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24.11.2020 16:37 Ответить
а чого співаєш ту ж пісню,шо й кацапня?так шо методичку прибережи для себе...
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24.11.2020 16:41 Ответить
Моє ІМХО не дає Вам звиувачувати Мене в кацапіЗмі!!
Шукаєте з ким лишною хромосомою поділитися, муляє??))
Бувайте і не хворійте!
😁
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24.11.2020 16:49 Ответить
ну хоч ображаєшся,коли кацапом звуть...то вже добре США та Україна постійно ведуть пошуки цілей для хакерських атак на Крим, - секретар Радбезу РФ Патрушев - Цензор.НЕТ 9181
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24.11.2020 17:10 Ответить
Не ображаюсь..
Ви були, колись,доволі гречним та "достойним" оппонентом...
Таке Моє ІМХО...
Всього найкрашого, не деградуйте в Хамство...))
😁
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24.11.2020 17:32 Ответить
І чого бучу зчиняти? Ну нехай США, одвічний ворог. А яким боком Україна? Команда з ФСБ - і тут візьмуть "під козирок". Операція з "вагнерівцями" тому приклад.
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24.11.2020 17:08 Ответить
Вас последние 7 лет в подвале держали?)
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24.11.2020 19:55 Ответить
Извольте объясниться, при чем здесь подвал?
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24.11.2020 20:08 Ответить
Ну вы задаете вопрос "А яким боком Україна?" Вы в вакууме 7 лет находились?) Рашка уже почти семь лет ведет войну против Украины... А с кем ведут войну? Не с врагом???
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24.11.2020 21:16 Ответить
Вы не так меня поняли. В моих словах про Украину сарказм. Даже наш президент боится назвать РФ врагом, стыдливо называет "той стороной" и готов дальше смотреть в глаза Путина.

И это не говоря про некоторые явно пророссийские фракции в Раде. Да они же первыми подняли бы лай, если бы наши спецслужбы что-то предприняли против России.
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25.11.2020 07:15 Ответить
Виноват, исправлюсь)
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25.11.2020 09:23 Ответить
Я в не обиде, главное в дискусии не бросаться "какашками" и понять друг друга
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25.11.2020 11:50 Ответить
Сдохни и сгори в аду,патрушев.
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24.11.2020 17:16 Ответить
зеленский с ярмаком Патрушеву доложили в Омане, куда под прикрытием китайской чумы ездили
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24.11.2020 18:48 Ответить
И правильно делают. Москали постоянно всем гадят, а тут абиделись.
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24.11.2020 22:53 Ответить
патрушев...патрушев?... це той що літаком кокс з аргентини возив? так воно ж - пєтрушка притрушена... взагалі то "заяви" з мордору, лише для внутрішнього використання... всім іншим пофіг... чєрговий брєд наркомату.
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24.11.2020 23:02 Ответить
Значит эти ублюдки задумали сами какие то пакости с хакерскими атаками... 100%
Если этот скот начинает о чем то визжать, знайте, что они уже именно это задумали сделать или уже сделали!...
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25.11.2020 10:41 Ответить
 
 