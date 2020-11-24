США и Украина постоянно занимаются поиском целей для хакерских атак на Крым, - секретарь Совбеза РФ Патрушев
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обвинил спецслужбы США, Украины и других стран в "постоянном поиске уязвимостей в информационных системах Крыма" для оказания на них негативного воздействия.
Об этом он сказал во вторник на совещании в режиме видеоконференции по вопросам нацбезопасности на территории оккупированного Крыма, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Cпецслужбы иностранных государств, в первую очередь США и Украины, ведут постоянную работу, направленную на определение наличия уязвимостей информационной инфраструктуры на территории Крымского полуострова, позволяющих получить несанкционированный доступ к охраняемым ресурсам и оказать на нее негативное воздействие", - сказал Патрушев.
Кроме того, Патрушев указал на опасность использования госорганами зарубежных систем видеоконференций.
Он отметил, что на территории полуострова основные компьютерные инциденты связаны с внедрением вредоносного программного обеспечения.
"Это становится возможным из-за использования органами власти и местного самоуправления зарубежных систем видеоконференции", - сказал Патрушев.
Публичных комментариев спецслужб Украины и США по поводу высказываний Патрушева нет.
До этого Патрушев сообщил, что на территории оккупированного Крыма заблокированы более 1,6 тыс. интернет-ресурсов. Он утверждает, что заблокированные сайты "содержат информацию экстремистского характера".
Пожалуйста, подождите...
одні в футболках з принтом попідривали опори леп в крим, то зараз за такі футболки проходять у справі шеремета....
а за перерізаний кабель....
🤣
Ааа -методичка!!
Тримай -🍫🍬🍫🍬!!
😁
Шукаєте з ким лишною хромосомою поділитися, муляє??))
Бувайте і не хворійте!
😁
Ви були, колись,доволі гречним та "достойним" оппонентом...
Таке Моє ІМХО...
Всього найкрашого, не деградуйте в Хамство...))
😁
И это не говоря про некоторые явно пророссийские фракции в Раде. Да они же первыми подняли бы лай, если бы наши спецслужбы что-то предприняли против России.
Если этот скот начинает о чем то визжать, знайте, что они уже именно это задумали сделать или уже сделали!...