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Киево-Могилянская академия открыла донабор для белорусов, пострадавших от режима Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ Общество

Киево-Могилянская академия открыла донабор для белорусов, пострадавших от режима Лукашенко

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" открыл дополнительный набор для граждан Беларуси, которые из-за политических преследований не могут продолжать обучение в своей стране.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение университета.

В частности, "Киево-Могилянская академия" дает возможность:

- Поступить на 1-й год обучения бакалаврских и магистерских программ. Отмечается, что с 9 ноября по 15 декабря 2020 года университет объявляет специальный дополнительный набор для граждан Беларуси, которые подверглись притеснениям в своей стране. Прием документов и вступительные экзамены в форме собеседований происходят в онлайн режиме.

- Возобновиться для дальнейшего обучения на бакалаврских и магистерских программах - преимущественно от 2-го года обучения - в течение 2020/2021 учебного года (во время зимних и летних каникул) тем белорусским студентам, которых исключили из белорусских университетов по политическим мотивам.

Отмечается, что зачисленным для обучения белорусским гражданам НаУКМА гарантирует обучение и проживание в общежитиях по стоимости, предусмотренной для граждан Украины.

Для получения онлайн консультации по вступлению на украиноязычные программы НаУКМА нужно заполнить регистрационную форму

Университет напоминает, что преподаватели и студенты белорусских вузов стали активными участниками акций против фальсификаций результатов выборов – и, отстаивая свое право на свободу и свободное волеизъявление, страдают от репрессий режима Александра Лукашенко.

НаУКМА отмечает, что свобода – основополагающая ценность могилянцев, поэтому "Могилянка" всегда будет поддерживать тех, кто разделяет это.

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Топ комментарии
+8
Те, кого отчислили в Беларуси из-за участия в политических акциях - как раз не совки. Совки-студенты у них в БРСМ (почти БДСМ, аналог комсомола) состоят и Лукашенко поддерживают.
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24.11.2020 15:57
+6
Чом би й ні, у нас мови дуже схожі. Ну Польща їх теж запрошує на навчання, хоча там об'єктивно будуть складнощі з мовою.
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24.11.2020 16:07
+5
Якщо ми себе позіціонуємо, як країну яка перемогла авторитаризм і будуємо на цьому ідеологію, наше завдання допомагати жертвам репресій. Як свого часу США надавали притулок всім хто тікав з совка.
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24.11.2020 16:14
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Своїх совків мало?
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24.11.2020 15:51 Ответить
Те, кого отчислили в Беларуси из-за участия в политических акциях - как раз не совки. Совки-студенты у них в БРСМ (почти БДСМ, аналог комсомола) состоят и Лукашенко поддерживают.
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24.11.2020 15:57 Ответить
Точно такі самі совки, як і ті, що залишилися.
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25.11.2020 10:15 Ответить
Білоруси навчатимуться українською мовою?
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24.11.2020 15:56 Ответить
Чом би й ні, у нас мови дуже схожі. Ну Польща їх теж запрошує на навчання, хоча там об'єктивно будуть складнощі з мовою.
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24.11.2020 16:07 Ответить
Головне щоб не на "рузге язикэ" Києво-Могилянська академія відкрила донабір для білорусів, які постраждали від режиму Лукашенка - Цензор.НЕТ 6441
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24.11.2020 16:19 Ответить
У білоруській мові багато слів польських.
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24.11.2020 21:06 Ответить
Монилянке не жалко.
Была бурсой в 17 веке, бурсой и осталась.
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24.11.2020 15:57 Ответить
Соросовська бурса
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24.11.2020 16:29 Ответить
Писец.... !!!!
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24.11.2020 16:01 Ответить
Я пыдтримую білорусів . Але чому то білорусам , то з ордло якісь пільги , а жителям з вільної України пенсії по 1500 гр. ? Багаті дуже ? Так допоможіть СВОЇМ , УКРАЇНЦЯМ !!! А то шмигаль тут хотів взагалі , здається , до 2030 р. пенсії не давати . Хоча , половині вже в 60 років не дають .
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24.11.2020 16:05 Ответить
Які їм пільги, читати вмієш? Написано, що вчитимуться і житимуть в гуртожитку за цінами, як і для українців. А про бюджет і мови нема.
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24.11.2020 21:10 Ответить
Якщо ми себе позіціонуємо, як країну яка перемогла авторитаризм і будуємо на цьому ідеологію, наше завдання допомагати жертвам репресій. Як свого часу США надавали притулок всім хто тікав з совка.
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24.11.2020 16:14 Ответить
Ви серйозно? Хуцпа перемогла
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24.11.2020 16:27 Ответить
Ага, все так. Только вот какая загогулина выходит - абитура с Бамбаса и Крыма будет учится бесплатно, на бюджете и со степухой. А дети участников АТО/ООС и погибших в войне - должны платить, ибо... ибо места на контракте на все них не хватает.

Ничего не напрягает в такой постановке вопроса???
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24.11.2020 16:30 Ответить
Напоминает СССР, тратившего огромные деньги в ущерб своей экономики на поддержку коммунистических режимов по всему миру.
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24.11.2020 16:54 Ответить
Тільки не забувай, що він Мінська до Вашингтона 7 437 км. по недуже сухій дорозі, я від кордону білорусів до Києва 150.
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24.11.2020 16:55 Ответить
ох и бред. значит, если студент ходил митинговать вместо учебы, и его за прогулы уволили, давайте за гос средства их устроим в один из лучших вузов страны? а какой небудь талантливый паренек из условного забитого села, у родителей которого нет денег на обучение, будет пахать грузчиком у местного фермера?
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24.11.2020 20:06 Ответить
 
 