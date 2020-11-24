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Руководители ХТЗ вымогали с рабочих взятки за ордеры на жилплощадь в заводских общежитиях, - СБУ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Руководители ХТЗ вымогали с рабочих взятки за ордеры на жилплощадь в заводских общежитиях, - СБУ

Должностные лица ЧАО "Харьковский тракторный завод", отвечающие за имущество и безопасность предприятия, организовали механизм вымогательства и получения с работников предприятия денег за выдачу ордеров на жилую площадь в заводских общежитиях, которые планировалось в этом году передать на баланс горсовета, что позволило бы людям приватизировать недвижимость.

Об этом написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что за каждый ордер должностные лица требовали от $3 тыс. до $5 тыс., несмотря на то, что работники проживали в этих общежитиях, были в них зарегистрированы, имели стаж работы на предприятии от 10 до 20 лет. В случае отказа платить взятку, злоумышленники, злоупотребляя служебными полномочиями, переселяли людей в другие помещения со значительно худшими жилищными условиями", - отметил Абдула.

По его словам, по предварительным оценкам, от действий должностных лиц могли пострадать более 100 работников завода.

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Сейчас правоохранители проводят обыски по местам работы и проживания фигурантов. Решается вопрос о сообщение им о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 Уголовного кодекса Украины.

Разоблачение сделки проводилось Управлением СБУ в Харьковской области при координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБ Украины совместно со следователями Основянского отдела ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры № 5.

Руководители ХТЗ вымогали с рабочих взятки за ордеры на жилплощадь в заводских общежитиях, - СБУ 01
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Топ комментарии
+1
Ви просто не бували в районі ХТЗ, якщо думаєте, що ті руїни несуть в собі цінність.
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24.11.2020 16:32
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харьковский трамвай в опасности
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24.11.2020 15:49 Ответить
А как удалось сохранить общежития?? еще при кучмагоре должны были приватизироваться....
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24.11.2020 15:51 Ответить
боксы?
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24.11.2020 15:53 Ответить
у меня на работе хитрющий директор переоформил общаги , как складские помещения.... Керівники ХТЗ вимагали з працівників хабаря за ордери на житлову площу в заводських гуртожитках, - СБУ - Цензор.НЕТ 7261работяг складирует в ночное время.
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24.11.2020 16:18 Ответить
Ви просто не бували в районі ХТЗ, якщо думаєте, що ті руїни несуть в собі цінність.
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24.11.2020 16:32 Ответить
Дебилы.Заряжать взятку дороже рыночной стоимости.
Там у жильцов долги с времен Горбачева.Они 3к зелени даже не знают как выглядят.
Расчет на , что был?
Недоразвитые , даже не знают , от чего взятка берется.
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24.11.2020 16:12 Ответить
А этот.как его, ХТЗ, он тракторы хоть выпускает? Или только ватников?
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24.11.2020 16:17 Ответить
ХТЗ випускає сявоту яка потім ввечері шариться по району.
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24.11.2020 16:34 Ответить
Глядя на эту пузатую тварюку понятно без следствия -взяточник.
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24.11.2020 16:20 Ответить
щось не сходиться.Хтзвські общаги-титаніки коштують 4-5 тисяч долларів.Хабар в 4000 тис за просто мати право проживати.Щось я не розумію.тут якась муть.
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24.11.2020 18:09 Ответить
 
 