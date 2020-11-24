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Экс-прокурора будут судить за незаконное привлечение к ответственности активистов Евромайдана, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Экс-прокурора будут судить за незаконное привлечение к ответственности активистов Евромайдана, - Офис Генпрокурора

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора в суд направлено обвинительное заключение в отношении действующего адвоката - бывшего прокурора отдела прокуратуры Киев.

"По данным следствия, 21 января 2014 прокурор, действуя по предварительному сговору со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам евромайдана. В дальнейшем к протестующим была применена мера пресечения - содержание под стражей", - говорится в обнародованном во вторник сообщении пресс-службы Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Экс-прокурору инкриминируют незаконное воспрепятствование проведению собраний и митингов, по предварительному сговору группой лиц; злоупотребление служебным положением; служебный подлог, а также привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст . 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).

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Закончится тем, что получит компенсацию. Экс-прокурора будут судить за незаконное привлечение к ответственности активистов Евромайдана, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2487
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24.11.2020 16:00 Ответить
А що там з Рифом, якого ви призначили (!!!) винним у справі Шеремета ...де суд, де доказова база? Чому людина сидить, бо вам так бубочка сказав, чи ху#ло наказало робити "показові" судилища?
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24.11.2020 16:10 Ответить
А мразину Кузьмина, когда посадят?
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24.11.2020 16:56 Ответить

Диви, до прокурора нижньої ланки районної прокуратури добрались, бо 21 січня 2014 року погоджував процесуальний акт, а Ренат Кузьмін до жовтня 2013 року був заступником Генерального прокурора і здійснював керівництво прокурорами усієї держави згідно функціональних обов"язків, а ще як член колегії прокуратури, належав до тих, хто разом із колишнім генпрокурором Пшонкою (втікачем) формував політику у сфері правоохоронної діяльності, контролював діяльність силових структур, а ще грав "мурку" на роялі, а з жовтня 2013 (за місяць до Майдану) перейшов у "вищу лігу" політики, Януковичем був призначений заступником секретаря РНБО, після Революції Гідності "став на лижі", побув трохи в розшуку, ховався по світах (мабуть у Московії, а може і в Австрії) і нічого, сидить собі в українському парламенті, далі займається політикою в змові з ОПЗЖ, ще й пише закони для народу.
А другий спец, із числа теперішніх клерків офісу президента, 22 січня 2014 року за особливі заслуги перед Батьківщиною у розбудові держави (це особливо з 21 листопада 2013 до 22 січня 2014 року) отримав від Януковича звання заслуженого юриста України (указ №27). А він відповідав за слідчого міліції, якому процесуально прокурор погоджував підозру. Тепер же відповідає за стратегію і політику всієї правоохоронної системи держави, бо "заслужив" у того народу (чи кого?) . Сміх та й годі з таким президентом і його нікчемною командою.
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24.11.2020 18:07 Ответить
Майже сім років...
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24.11.2020 19:07 Ответить
 
 