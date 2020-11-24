С новым президентом Молдовы Санду Украине нужно решить вопросы, которые "поросли мхом", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В отношениях Украины и Молдовы остается ряд двусторонних вопросов, требующих внимания, в частности со стороны новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Президент Зеленский пригласил Майю Санду посетить Киев, до этого планируется мой визит в Молдову, нам есть о чем поговорить. Это не только Крым, это не только Приднестровье. Это так же развитие торговли между нашими странами. Не будем скрывать, это и решение тех проблемных вопросов, которые есть в наших двусторонних отношениях, которые уже "мхом поросли". Пришло время их решать. И терпеть уже нет смысла эту ситуацию", - сказал глава МИД Украины.
Кулеба отметил важность развития отношений между Украиной и Молдовой в динамическом русле "в интересах обеих стран и региона в целом". Кроме того, министр признал, что при президенте Додоне по вопросу оккупированного Крыма позиция Молдовы была "неоднозначной".
"Избрание Майи Санду на пост президента Молдовы позволяет нам перевернуть негативную страницу в отношениях с этой соседней страной ... Поскольку Майя Санду всегда четко высказывалась по поводу российской агрессии и по поводу незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией. Никаких препятствий для развертывания полного взаимодействия с новым руководством Молдовы больше нет", - подчеркнул министр.
Пожалуйста, подождите...
"Я людина скромна, можна старого... що аж пляшки поросли мохом та павутинням..."
Не бывает там старого вина.
Все выпивают ещё на этапе брожения.
ВИНА МОЛДОВЫ. Обзор и история
Молоде вино випивають дійсно моментально - але є також старі колекційні вина.
Вы готовы вместе провести операцию по полной блокаде и выдворению кацапов из Приднестровья?
Не, ни одна сторона не готова?
Так нехрен и свистеть, больше решать нечего.
Это правда что гнойник под названием приднестровье Украина могла раздавить еще в конце 90 х годов. Нужно сейчас извиняться за пропуск кацапни туда и полностью блокировать эту территорию для касабов.