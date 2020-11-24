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Новости Политика Украины
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С новым президентом Молдовы Санду Украине нужно решить вопросы, которые "поросли мхом", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С новым президентом Молдовы Санду Украине нужно решить вопросы, которые

В отношениях Украины и Молдовы остается ряд двусторонних вопросов, требующих внимания, в частности со стороны новоизбранного президента Молдовы Майи Санду.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Президент Зеленский пригласил Майю Санду посетить Киев, до этого планируется мой визит в Молдову, нам есть о чем поговорить. Это не только Крым, это не только Приднестровье. Это так же развитие торговли между нашими странами. Не будем скрывать, это и решение тех проблемных вопросов, которые есть в наших двусторонних отношениях, которые уже "мхом поросли". Пришло время их решать. И терпеть уже нет смысла эту ситуацию", - сказал глава МИД Украины.

Кулеба отметил важность развития отношений между Украиной и Молдовой в динамическом русле "в интересах обеих стран и региона в целом". Кроме того, министр признал, что при президенте Додоне по вопросу оккупированного Крыма позиция Молдовы была "неоднозначной".

"Избрание Майи Санду на пост президента Молдовы позволяет нам перевернуть негативную страницу в отношениях с этой соседней страной ... Поскольку Майя Санду всегда четко высказывалась по поводу российской агрессии и по поводу незаконной оккупации Крыма Российской Федерацией. Никаких препятствий для развертывания полного взаимодействия с новым руководством Молдовы больше нет", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евроинтеграция и сотрудничество с Украиной будут среди приоритетов новоизбранного президента Санду, - замглавы парламента Молдовы Попшой

Автор: Богдан Гуньковський
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Я так понимаю, что решать вопросы вероятно придется с Сеней. Впрочем, уже не Сеней, а Арсением.
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24.11.2020 16:12 Ответить
Таке враження, що хоче за дипломатичними каналами намутити персонально для себе молдавського винця.
"Я людина скромна, можна старого... що аж пляшки поросли мохом та павутинням..." С новым президентом Молдовы Санду Украине нужно решить вопросы, которые "поросли мхом", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3751
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24.11.2020 16:15 Ответить
Ця отрута у його організмі вмить перетворюється на шмурдяк молдавський
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24.11.2020 16:18 Ответить
Ты о чем?
Не бывает там старого вина.
Все выпивают ещё на этапе брожения.
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24.11.2020 16:18 Ответить
Чому це раптом?

ВИНА МОЛДОВЫ. Обзор и история
Молоде вино випивають дійсно моментально - але є також старі колекційні вина.
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24.11.2020 16:28 Ответить
Чего решать?
Вы готовы вместе провести операцию по полной блокаде и выдворению кацапов из Приднестровья?
Не, ни одна сторона не готова?
Так нехрен и свистеть, больше решать нечего.
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24.11.2020 16:16 Ответить
100%!!!!!! я бы тебя на главу МЗС Украины выдвинул!!!
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24.11.2020 16:24 Ответить
Блокада Приднестровья приведёт к убыткам взрослых пацанов по обе стороны от Приднестровья. Оно нам надо? С новым президентом Молдовы Санду Украине нужно решить вопросы, которые "поросли мхом", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7681
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24.11.2020 16:32 Ответить
ну ка удмурт поподробнее, кому это нам?
Это правда что гнойник под названием приднестровье Украина могла раздавить еще в конце 90 х годов. Нужно сейчас извиняться за пропуск кацапни туда и полностью блокировать эту территорию для касабов.
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24.11.2020 18:24 Ответить
 
 