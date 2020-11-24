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Новости Политика Украины
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Крым (26018) Россия (91304) вода (880) Кориневич Антон (88)

Воды в Крыму не хватает из-за оккупантов, они используют ее неправильно, - Кориневич

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Воды в Крыму не хватает из-за оккупантов, они используют ее неправильно, - Кориневич

Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы в Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире канала "Украина 24".

"По вопросу воды в Крыму - мы все знаем ту ситуацию, которая там есть, следим за сообщениями наших граждан. Безусловно, это вызвано тем, что Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы. Аналитика говорит, что до начала оккупации на 2014 год своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда, а именно на военные базы обслуживание военного персонала", - сказал он.

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По словам Кориневича, пока ситуация терпимая, но при определенных условиях может ухудшиться.

"Мы общаемся с нашими гражданами в Крыму, они говорят, что ситуация сейчас не настолько катастрофическая, что если будет теплая и сухая зима, то ситуация может ухудшиться. Наши граждане в Крыму понимают позицию государства, при которой подача воды по Северокрымскому каналу возможна только при полной деоккупации, и считают, что она должна оставаться", - сказал он.
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Топ комментарии
+12
Є два Геннадія.
Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
Обидва рекомендують одне й те саме.
...
Кримчани, натяк зрозуміли?
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24.11.2020 16:36
+11
Вода в Криму буде, коли повернеться Україна. А то, що крисчанам не вистачає води, нас не турбує, то їх проблеми. Крисчани нам також не потрібні, вони мають піти з Криму разом з окупантом. Залишитись мають тільки татари, які захищають там Україну.
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24.11.2020 16:33
+10
Воды в Крыму не хватает из-за оккупантов, они используют ее неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7510
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24.11.2020 16:20
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Воды в Крыму не хватает из-за оккупантов, они используют ее неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7510
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24.11.2020 16:20 Ответить
А в нас має бути зима? Непомітно.
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24.11.2020 16:28 Ответить
путіну треба запросити зеленського на корпоратив на новий рік в якості клоуна-діда мороза зі снігуркою(лисим підаром),там все й порішають.
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24.11.2020 16:30 Ответить
Вода в Криму буде, коли повернеться Україна. А то, що крисчанам не вистачає води, нас не турбує, то їх проблеми. Крисчани нам також не потрібні, вони мають піти з Криму разом з окупантом. Залишитись мають тільки татари, які захищають там Україну.
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24.11.2020 16:33 Ответить
Разгулялся на Азове шторм. Украинские пограничники выловили в море рыбацкую лодку без вёсел. В лодке - «каренной крымчанин с рязанской мордой». Взяли на борт, на заставу привезли, в сухое переодели, горячим чаем напоили… Тот отогрелся и говорит:
- Слушайте, а это правда, что у вас из кранов течёт вода без цвета и запаха, и вы так жируете, что после каждого посещения туалета целым ведром пресной воды после себя смываете?
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24.11.2020 16:52 Ответить
мочу пейте, а если оккупанту сделать отсасольдик, то будет и йогурта глоток, всё как мечтали.
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24.11.2020 16:35 Ответить
Є два Геннадія.
Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
Обидва рекомендують одне й те саме.
...
Кримчани, натяк зрозуміли?
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24.11.2020 16:36 Ответить
Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 9003
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24.11.2020 16:37 Ответить
Для них, мабуть, це дуже тонко.
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24.11.2020 17:37 Ответить
Воды в Крыму не хватает из-за оккупационной армии, которая постоянно моет танки, пушки, сапоги, извините за выражение, морды. Конечно, никакой воды не напасешься. Поэтому первое, что необходимо сделать для обеспечения водой оккупированного Крыма это гнать в шею оккупационную армию и всех сочувствующих и предателей.
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24.11.2020 16:45 Ответить
Хватит уже говорить про ту воду в Крыму, там её целое море, чего обсуждать. Ещё должны благодарны украм, выкопавшим то море.
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24.11.2020 16:48 Ответить
Ещё один идиот. Воды нет, потому что канал перекрыли и жиды тут ни причём.
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24.11.2020 16:50 Ответить
Після повернення криму всіх любитилів руского відправимо по мосту в мальовничі простори сибіру, головне не робити знову помилку яку зробили довбо***и кравчук і кучма, ніякої автономії, кримська область і крапка.
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24.11.2020 16:52 Ответить
Зато вы теперь в Ымперии

Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 3294

Подача горячей воды в Евпатории будет прекращена с 26 ноября до конца декабря с целью ее экономии, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона - Симферополе и Симферопольском районе.

"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды - так, как это было сделано в Симферополе", - сказал Баженов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов.
Он добавил, что решение вступит в силу 26 ноября.

Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников - Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров. Ранее власти Евпатории объявили о снижении давления воды в сетях города в ночное время с целью экономии.
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24.11.2020 17:04 Ответить
Вот теперь уже точно не Трамп

Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7946
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24.11.2020 17:06 Ответить
Оперативненько Води в Криму не вистачає через окупантів, вони використовують її неправильно, - Кориневич - Цензор.НЕТ 7564
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24.11.2020 17:31 Ответить
удмурту наверное рассказали, что его ждет?
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24.11.2020 18:29 Ответить
 
 