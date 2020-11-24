Воды в Крыму не хватает из-за оккупантов, они используют ее неправильно, - Кориневич

Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы в Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире канала "Украина 24".

"По вопросу воды в Крыму - мы все знаем ту ситуацию, которая там есть, следим за сообщениями наших граждан. Безусловно, это вызвано тем, что Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы. Аналитика говорит, что до начала оккупации на 2014 год своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда, а именно на военные базы обслуживание военного персонала", - сказал он.

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По словам Кориневича, пока ситуация терпимая, но при определенных условиях может ухудшиться.

"Мы общаемся с нашими гражданами в Крыму, они говорят, что ситуация сейчас не настолько катастрофическая, что если будет теплая и сухая зима, то ситуация может ухудшиться. Наши граждане в Крыму понимают позицию государства, при которой подача воды по Северокрымскому каналу возможна только при полной деоккупации, и считают, что она должна оставаться", - сказал он.