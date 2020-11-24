Воды в Крыму не хватает из-за оккупантов, они используют ее неправильно, - Кориневич
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы в Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич в эфире канала "Украина 24".
"По вопросу воды в Крыму - мы все знаем ту ситуацию, которая там есть, следим за сообщениями наших граждан. Безусловно, это вызвано тем, что Российская Федерация как государство-оккупант неправильно распределяет водные ресурсы. Аналитика говорит, что до начала оккупации на 2014 год своей воды в Крыму для нужд гражданского населения хватало. После начала временной оккупации Россия начала направлять водные ресурсы не туда, а именно на военные базы обслуживание военного персонала", - сказал он.
По словам Кориневича, пока ситуация терпимая, но при определенных условиях может ухудшиться.
"Мы общаемся с нашими гражданами в Крыму, они говорят, что ситуация сейчас не настолько катастрофическая, что если будет теплая и сухая зима, то ситуация может ухудшиться. Наши граждане в Крыму понимают позицию государства, при которой подача воды по Северокрымскому каналу возможна только при полной деоккупации, и считают, что она должна оставаться", - сказал он.
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- Слушайте, а это правда, что у вас из кранов течёт вода без цвета и запаха, и вы так жируете, что после каждого посещения туалета целым ведром пресной воды после себя смываете?
Українець Геннадій Москаль і москаль Геннадій Малахов.
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Кримчани, натяк зрозуміли?
Подача горячей воды в Евпатории будет прекращена с 26 ноября до конца декабря с целью ее экономии, сообщил руководитель компании-поставщика ГУП "Вода Крыма" Владимир Баженов.
Ранее подача горячей воды для ее экономии на фоне засухи была прекращена в столице региона - Симферополе и Симферопольском районе.
"До конца декабря этого года с целью экономии водного ресурса принимается решение о прекращении подачи в Евпатории горячей воды - так, как это было сделано в Симферополе", - сказал Баженов в ходе заседания оперативного штаба по водоснабжению Симферополя и районов.
Он добавил, что решение вступит в силу 26 ноября.
Евпатория использует для водоснабжения воду подземных источников - Сельский, Чеботарский и Ивановский водозаборы. Часть воды из Ивановского водозабора сейчас перебрасывается для водоснабжения Симферополя. Суточное потребление воды в Евпатории составляет около 38 тысяч кубометров. Ранее власти Евпатории объявили о снижении давления воды в сетях города в ночное время с целью экономии.