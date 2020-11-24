Представитель России в ТКГ заявил, что РФ поддерживает план действий по Донбассу, предложенный ОРДЛО, - украинская делегация

Представитель Российской Федерации в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛО, которые живут на неподконтрольной территории.

Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что сегодня в режиме видеоконференции состоялось заседание Политической и Гуманитарной подгрупп Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе.

Сообщается, что политическая подгруппа обсудила "План действий", предложенный главой Делегации Леонидом Кравчуком.

"А вот на заседании политической подгруппы новости получили признак сенсационности. В частности, представитель РФ Алексей Дмитриевский заявил, что РФ поддерживает план действий, предложенный представителями ОРДЛОУ, проживающих на территории, временно неподконтрольной правительству Украины. Украинская делегация попросила российскую сторону подтвердить это заявление в письменном виде к завтрашнему заседанию ТКГ на общем уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь украинская делегация ожидает официального ответа российской стороны.

Кроме того, гуманитарная подгруппа продолжает обсуждение технических вопросов обеспечения работы КПВВ "Счастье" и "Золотое" по поводу обмена взаимно удерживаемыми лицами.

"Российская сторона заняла малопонятную позицию, на что им, в частности, указывают международные посредники", - сообщила делегация.

Отмечается, что продолжается заседание подгруппы по безопасности и экономической подгруппы.

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