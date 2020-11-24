Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 62% средств, - Минфин
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По состоянию на 20 ноября 2020 из Фонда борьбы с COVID-19 использован 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.
На мероприятия в сфере здравоохранения - 7,8 млрд грн грн из предусмотренных 18,5 млрд грн.
В частности:
- на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использованы 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн, или 68,5%;
- на строительство и ремонт приемных отделений направлены 1,7 млрд грн;
- на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн, или 20%;
- местным бюджетам перечислена субвенция на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн. Всего на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн;
- на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн, или 10,6%;
- на закупку аппаратов ИВЛ потрачены 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.
На мероприятия в сфере социальной защиты использовано 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрдд грн. В частности 6,8 млрд грн перечислены Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, и 1,7 млрд грн - Фонду социального страхования. Кроме того, 0,8 млрд грн использованы на выплату пособия детям физических лиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога.
На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. В частности, на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31,45 млрд грн, или 66%. По имеющейся информации, по состоянию на 1 ноября, сумма по договорам составляет 23,4 млрд грн. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использованы 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.
На обеспечение правопорядка использовано 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн или 92%.
На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрены 524 млн грн, из которых пока использовано 324 млн грн или 50%.
Пожалуйста, подождите...
Те шо на обладнання лікарень нічого не пішло і так ясно.
Далі - дефолт і масовий мор населення при ненаданні медичної допомоги (чергова "іспанка"). Докерувалися сволочі...
кто в теме?
розікрастиосвоїти наявні, а далі - поповнювати фонд новими надходженнями?
Экономика / Мнения 24-ноя, 17:329 205 0
Бывший министр экономики Тимофей Милованов, который после месяцев публичных унижений и позорной отставки вновь решил оказывать услуги администрации Владимира Зеленского, признал то, что другие представители власти не решаются сказать вслух: денег не будет
Не будет траншей Международного валютного фонда. А значит, не будет и другой финансовой помощи Украине. Заимствования, которые можно будет взять в такой ситуации, вряд ли даже минимально покроют суммы выплат, которые Украина должна сделать по своим долговым обязательствам, пишет Виталий Портников.
Это не какие-то теоретические расчёты, а реальный трагический результат пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины и деятельности двух его правительств.
К фактическому отказу международных финансовых институции от сотрудничества с украинскими популистами привела некомпетентность власти и её полная зависимость от олигархических кланов, её неуемная жажда наживы и непонимание ситуации.
Ведь когда МВФ решили помогать Украине не сразу, а по частям, уже было ясно, что украинской власти не доверяют и собираются держать её на коротком поводке. И любое отступление от взятых на себя обязательств моментально приведёт к отказу от финансовой помощи. В Киеве, вероятно, считали что с финансистами из западных структур можно ввести себя как с украинским избирателям - лгать, обещать и даже не понимать как это выполнить.
Результат - кризис государственных финансов. Бюджет, и без того дефицитный, не выполняется и не будет выполняться ещё больше. А поскольку власть не смогла справиться с подготовкой к новой волне пандемии, неизбежное закрытие даже части отраслей украинской экономики приведёт к новому уменьшению доходов населения, его платежеспособности и способность выживать.
А чем занимается власть в этих условиях? Она думает о том как установить кассовые аппараты для мелких торговцев, как получить контроль над Конституционным судом для олигархических кланов и как избавиться от антикоррупционного законодательства. И всё это - одновременно!
Это даже не называется рубить сук, на котором сидишь. Это называется бетонировать площадку, на которую неизбежно упадёшь. И все это с хихоньками, хаханьками и откровенным непонимание того, что нас ожидает. Ему смешно!
Есть лекарство от этой напасти? Я уже говорил, что пилюля будет горькой. И украинцам придётся ее разжёвывать на фоне грядущего экономического и социального кризиса.
Тогда даже самый невежественный и инфантильный избиратель, самый яростный сторонник популистов вынужден будет смириться с неизбежностью и признать, что только переформатирования украинской власти сверху донизу даст ему и его семье возможность спастись.
И в украинскую политику начнут возвращаться осквернённые профессионализм, ответственность и патриотизм. Собственно, так, как это сейчас происходит во всём мире.
Жаль только, что многие наши соотечественники этого уже не увидят.
Злой Одессит
@zloy_odessit
·34 мин
В то время как кремлёвские шавки разбиваются в лепёшку, лоббируя поставку в Украину российской "вакцины" от COVID-19 пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не может быть привит российской вакциной от COVID-19, поскольку она еще не сертифицирована Занавес, стадо!
Об этом сообщил советник президента Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.
Этот фонд, как репка. Все тянут, тянут ..На что угодно тратят, а вирус и сам рассосется.)