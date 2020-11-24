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Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 62% средств, - Минфин

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Из Фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачены 62% средств, - Минфин

По состоянию на 20 ноября 2020 из Фонда борьбы с COVID-19 использован 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы в 66 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

На мероприятия в сфере здравоохранения - 7,8 млрд грн грн из предусмотренных 18,5 млрд грн.

В частности:

- на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использованы 4,2 млрд грн из предусмотренных 6,1 млрд грн, или 68,5%;
- на строительство и ремонт приемных отделений направлены 1,7 млрд грн;
- на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн из предусмотренных 4 млрд грн, или 20%;
- местным бюджетам перечислена субвенция на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн. Всего на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн;
- на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн из предусмотренных 4,7 млрд грн, или 10,6%;
- на закупку аппаратов ИВЛ потрачены 42 млн грн из предусмотренных 100 млн грн.

На мероприятия в сфере социальной защиты использовано 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрдд грн. В частности 6,8 млрд грн перечислены Фонду общеобязательного государственного страхования на случай безработицы, и 1,7 млрд грн - Фонду социального страхования. Кроме того, 0,8 млрд грн использованы на выплату пособия детям физических лиц-предпринимателей, которые выбрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога.

На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн, из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%. В частности, на осуществление строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн из предусмотренных 31,45 млрд грн, или 66%. По имеющейся информации, по состоянию на 1 ноября, сумма по договорам составляет 23,4 млрд грн. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использованы 58 млн грн из предусмотренных 1 млрд грн, или 5,8%.

На обеспечение правопорядка использовано 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн или 92%.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрены 524 млн грн, из которых пока использовано 324 млн грн или 50%.

Также читайте: Марченко о подготовке Госбюджета-2021: В переговорах с МВФ значительный прогресс - находимся на завершающем этапе

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
62% потрачено, а в результате ни дорог ни больниц для лечения ковида
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24.11.2020 16:54
+5
Какая разница сколько денег было? Какая разница, сколько денег осталось? Ни одной гривны на нужды граждан не потрачено до сих пор и не будет потрачено в будущем....Пока зелёные мародёры крысятничают из нашего общака, до тех пор страна будет в жОПе....Пора крыс травить и утилизировать...
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24.11.2020 17:01
+4
Розпотратили вже 63%, а пік захворюваності і ускладнень прогнозується у грудні-січні. Спад економіки, (при тому, що падати вже нікуди) - 5%, а МВФ показав прутня з черговими траншами (кінець халяві).
Далі - дефолт і масовий мор населення при ненаданні медичної допомоги (чергова "іспанка"). Докерувалися сволочі...
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24.11.2020 17:18
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Правила форума Совет форумчан
62% потрачено, а в результате ни дорог ни больниц для лечения ковида
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24.11.2020 16:54 Ответить
Чел, они уже не просто уверены, они точно ЗНАЮТ, что скоро этой самой стране придет не самое сладкое место. Надо успеть дограбить, поэтому почти не шифруются и воруют практически в открытую.
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24.11.2020 17:03 Ответить
Кислород на вес золота?
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24.11.2020 16:59 Ответить
Какая разница сколько денег было? Какая разница, сколько денег осталось? Ни одной гривны на нужды граждан не потрачено до сих пор и не будет потрачено в будущем....Пока зелёные мародёры крысятничают из нашего общака, до тех пор страна будет в жОПе....Пора крыс травить и утилизировать...
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24.11.2020 17:01 Ответить
Скільки з них пішло мусорам і скільки вкрадено типу на дороги?
Те шо на обладнання лікарень нічого не пішло і так ясно.
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24.11.2020 17:04 Ответить
Пожалуйста, кто-нибудь из ОПы, прочитайте вслух эту новость п.здоболу Кириллу Тимошенко, который заявлял, что из ковид-фонда ни копейки не потратили на дороги.
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24.11.2020 17:05 Ответить
Мабудь ,ковідно-асвальтові (наші) гроші були витрачені беніним шапіто на рівну доріжку до ростову зельцману та його дебілам з їхніми родичами та сусідами, яким вони нав'язували квитки на ,дибіл-квартал95", та які роблять процент на користь зе та опжзе!)
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24.11.2020 17:11 Ответить
а на закупку вакцин шр нить планируется?
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24.11.2020 17:13 Ответить
Болт с левой ресьбой.Только для представителей 95 кварталла.
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24.11.2020 17:16 Ответить
Розпотратили вже 63%, а пік захворюваності і ускладнень прогнозується у грудні-січні. Спад економіки, (при тому, що падати вже нікуди) - 5%, а МВФ показав прутня з черговими траншами (кінець халяві).
Далі - дефолт і масовий мор населення при ненаданні медичної допомоги (чергова "іспанка"). Докерувалися сволочі...
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24.11.2020 17:18 Ответить
народ,а шо скрывается за строчкой обеспечение правопорядка 2.5 лярда из этого фонда и как их умудрились *освоить*, когда на оборудование больницам освоили в ПЯТЬ раз меньше?
кто в теме?
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24.11.2020 17:24 Ответить
ТОбто 38% залишилось із 63 млр.? Для чого тоді знову туди перераховують нові мільярди із бюджету? Логічно було б розікрасти освоїти наявні, а далі - поповнювати фонд новими надходженнями?
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24.11.2020 17:30 Ответить
бюджет пуст как закрома резервного фонда, из которого крысы разьехались на мазератти. Реальных денег там нет - все освоено!
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24.11.2020 17:45 Ответить
Денег не будет
Экономика / Мнения 24-ноя, 17:329 205 0
Бывший министр экономики Тимофей Милованов, который после месяцев публичных унижений и позорной отставки вновь решил оказывать услуги администрации Владимира Зеленского, признал то, что другие представители власти не решаются сказать вслух: денег не будет
Не будет траншей Международного валютного фонда. А значит, не будет и другой финансовой помощи Украине. Заимствования, которые можно будет взять в такой ситуации, вряд ли даже минимально покроют суммы выплат, которые Украина должна сделать по своим долговым обязательствам, пишет Виталий Портников.

Это не какие-то теоретические расчёты, а реальный трагический результат пребывания Владимира Зеленского на посту президента Украины и деятельности двух его правительств.
К фактическому отказу международных финансовых институции от сотрудничества с украинскими популистами привела некомпетентность власти и её полная зависимость от олигархических кланов, её неуемная жажда наживы и непонимание ситуации.
Ведь когда МВФ решили помогать Украине не сразу, а по частям, уже было ясно, что украинской власти не доверяют и собираются держать её на коротком поводке. И любое отступление от взятых на себя обязательств моментально приведёт к отказу от финансовой помощи. В Киеве, вероятно, считали что с финансистами из западных структур можно ввести себя как с украинским избирателям - лгать, обещать и даже не понимать как это выполнить.
Результат - кризис государственных финансов. Бюджет, и без того дефицитный, не выполняется и не будет выполняться ещё больше. А поскольку власть не смогла справиться с подготовкой к новой волне пандемии, неизбежное закрытие даже части отраслей украинской экономики приведёт к новому уменьшению доходов населения, его платежеспособности и способность выживать.
А чем занимается власть в этих условиях? Она думает о том как установить кассовые аппараты для мелких торговцев, как получить контроль над Конституционным судом для олигархических кланов и как избавиться от антикоррупционного законодательства. И всё это - одновременно!
Это даже не называется рубить сук, на котором сидишь. Это называется бетонировать площадку, на которую неизбежно упадёшь. И все это с хихоньками, хаханьками и откровенным непонимание того, что нас ожидает. Ему смешно!
Есть лекарство от этой напасти? Я уже говорил, что пилюля будет горькой. И украинцам придётся ее разжёвывать на фоне грядущего экономического и социального кризиса.
Тогда даже самый невежественный и инфантильный избиратель, самый яростный сторонник популистов вынужден будет смириться с неизбежностью и признать, что только переформатирования украинской власти сверху донизу даст ему и его семье возможность спастись.
И в украинскую политику начнут возвращаться осквернённые профессионализм, ответственность и патриотизм. Собственно, так, как это сейчас происходит во всём мире.
Жаль только, что многие наши соотечественники этого уже не увидят.
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24.11.2020 17:50 Ответить



Злой Одессит

@zloy_odessit

·34 мин

В то время как кремлёвские шавки разбиваются в лепёшку, лоббируя поставку в Украину российской "вакцины" от COVID-19 пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не может быть привит российской вакциной от COVID-19, поскольку она еще не сертифицирована Занавес, стадо!

З Фонду боротьби з COVID-19 вже витрачено 62% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6
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24.11.2020 18:10 Ответить
а кто нибудь скажет сумму украденную из этого 41ярда? я думаю что воры и коррупционеры поимели где то 13-17ярдов чистыми. может кто то поправит меня, может я ошибаюсь и вся эта зеленая шобла действительно честные люди?
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24.11.2020 18:21 Ответить
Нет не ошибаетесь. Вся эта зеленая шобла уничтожает Украину и ее народ.
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24.11.2020 20:21 Ответить
Улыбнуло
З Фонду боротьби з COVID-19 вже витрачено 62% коштів, - Мінфін - Цензор.НЕТ 7463
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24.11.2020 20:44 Ответить
Выплаты на помощь бизнеса, которые анонсировал президент Владимир Зеленский, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.
Об этом сообщил советник президента Олег Устенко в комментарии Интерфакс-Украина.
Этот фонд, как репка. Все тянут, тянут ..На что угодно тратят, а вирус и сам рассосется.)
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24.11.2020 21:05 Ответить
 
 