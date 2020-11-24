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Новости Политика УкраиныПроисшествия Местные выборы-2020
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Львовщина (2683) МВД (9224) протокол (81)

Пяти членам участковой избирательной комиссии на Львовщине грозит до шести лет тюрьмы за подделку протокола, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Пяти членам участковой избирательной комиссии на Львовщине грозит до шести лет тюрьмы за подделку протокола, - МВД

В день голосования на местных выборах 25 октября председатель и четыре члена участковой избирательной комиссии в городе Стрый Львовской области подписали протокол о подсчете голосов до итогового заседания и окончательного заполнения протокола.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

19 ноября им сообщили о подозрении, а 24 ноября следователи завершили досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд.

По данному факту следователи открыли производство по ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, хищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.

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Санкция статей - лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.

Автор: Анна Судак
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За такую хрень достаточно общественного порицания.
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24.11.2020 17:09 Ответить
На нари потвор!!! Щоб іншим неповадно було!!)))
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24.11.2020 17:24 Ответить
все спустять на тормозах, як було на попередніх виборах. Вони своїх прислужників не саджають
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24.11.2020 21:45 Ответить
Кіноцефали в дуп...траурі..
Кінолог пролетів як фанєра??🤗
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24.11.2020 17:25 Ответить
нихрена им не будет. разве что то похожее на айяйяй с маленькой отсидкой в собственных апартаментах. они же за какого то богатенького дядю это делали, а он добро помнить будет, что б не сдали его
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24.11.2020 18:13 Ответить
Зачем писать ерунду и обманывать читателей ?
Что б посадили бы хоть одного, другие бы призадумались, а так льют воду с пустого в порожнее, хрен кто боится
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24.11.2020 18:38 Ответить
За фальшування голосів на користь Януковича у 2005-ому році на рік часу посадили брата (по матері) Ярослава Тягнибока Юрія Городиловського...Юрій в той час працював голов лікарем психлікарні у Закладі Миколаївського району Львівської області...Всі психи разом з медперсоналом проголосували за Янека...Так що прецендент був...
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24.11.2020 19:09 Ответить
без публічного розголосу напевне нікого не посадять, а так хоча б більше знатимуть технології українських виборів
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24.11.2020 21:47 Ответить
 
 