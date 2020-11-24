Пяти членам участковой избирательной комиссии на Львовщине грозит до шести лет тюрьмы за подделку протокола, - МВД
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В день голосования на местных выборах 25 октября председатель и четыре члена участковой избирательной комиссии в городе Стрый Львовской области подписали протокол о подсчете голосов до итогового заседания и окончательного заполнения протокола.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
19 ноября им сообщили о подозрении, а 24 ноября следователи завершили досудебное расследование, обвинительный акт направлен в суд.
По данному факту следователи открыли производство по ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 158-3 (фальсификация, подделка, хищение, повреждение или уничтожение избирательной документации, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса.
Санкция статей - лишение свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок пять лет.
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Кінолог пролетів як фанєра??🤗
Что б посадили бы хоть одного, другие бы призадумались, а так льют воду с пустого в порожнее, хрен кто боится