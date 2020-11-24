Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан
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Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявляет, что в правительстве будет обсуждаться вопрос возвращения льготных тарифов на газ для религиозных организаций.
Богдан в интервью "Интерфакс-Украина" заявила, что в процессе подготовки карантинных мероприятий, в частности локдауна, важно заранее проговорить экономические механизмы, которые будут применены в этом случае, передает Цензор.НЕТ.
"Потому что происходит сейчас? С весны ограничена посещаемость храмов и других зданий религиозных организаций, соответственно, меньшие поступления пожертвований, потому что люди физически не там и не оставляют деньги в ящиках. Но вместо этого существенно выросли тарифы на газ, отопление, из-за того, что сейчас закончилось действие документа, который устанавливал льготы для церквей, и сейчас они имеют коммерческий тариф", - рассказала Богдан.
По ее словам, это как раз один из вопросов, который обсуждался на недавней встрече премьер-министра Украин Дениса Шмыгаля со Всеукраинским советом Церквей и религиозных организаций.
На уточнение, может ли норма о льготах на газ для церквей быть возвращена, глава Госэтнополитики заявила, что как минимум это вопрос будут рассматривать.
"В западных странах, когда вводят полный локдаун, это идет пакетом с финансовыми стимулами очень серьезного уровня. Тогда у общества нет стресса от ограничений, потому что все понимают, что они экономически подстрахованы. Но если нет финансовой подушки, если нет понимания "почему в метро можно, а тут нельзя", то возникает напряжение и стресс - это сценарии, которых следует избежать", - добавила она.
Как сообщалось, 20 ноября премьер-министр Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников. Кроме того, премьер отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готово совместно проработать предложения.
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Почему церкви как предприятию льготы, а всем остальным нет?
Пусть батюшки продают мэрсы и золотые кресты и ездят на работу на велосипеде!!!
На скромную жизнь с постами - хватит!
Ещё где-то в 2010 может в 2011 году был в Украине у тещи . Вижу без нужды горит газ на плите , я спрашиваю тестя , почему не выключаете , он мне говорит , он дешёвый у нас субсидия . То есть счётчик мотает , от платит по субсидии мало , но разницу между субсидией и реальной ценой кто оплачивает ? Не тесть и такие как он граждане Украины ? А сегодня тесть уже газ экономит , на мой вопрос почему ? Дорогой.
Так как в Украине нет газа , то и субсидии не должно быть , а вот на электричество и обыгрывать электричеством в полни реально .
Здесь в Дании на островах нет газа , все электричество , и кушать готовят и обыгрывают дом и воду греют что бы помыться
вівторок, 24 листопада 2020, 20:20
Президент Володимир Зеленський заявив, що наступної зими тарифи на опалення можуть бути зменшені майже наполовину.
Про це він заявив у відеозверненні, записаному під час занять спорту та опублікованому у Facebook.Невже Зеля обкурився і пиз...анув несусвітнє про зменшення тарифу на газ?
А про то что попы построили себе многоквартирные дома возле лохосборищ то вообще вопроса нет...