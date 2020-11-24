РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15300 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 909 36
Газ (10099) религия (882) церковь (1299) Тарифы на газ (350) Богдан Елена (3) Госэтнополитики (8)

Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан

Глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести Елена Богдан заявляет, что в правительстве будет обсуждаться вопрос возвращения льготных тарифов на газ для религиозных организаций.

Богдан в интервью "Интерфакс-Украина" заявила, что в процессе подготовки карантинных мероприятий, в частности локдауна, важно заранее проговорить экономические механизмы, которые будут применены в этом случае, передает Цензор.НЕТ.

"Потому что происходит сейчас? С весны ограничена посещаемость храмов и других зданий религиозных организаций, соответственно, меньшие поступления пожертвований, потому что люди физически не там и не оставляют деньги в ящиках. Но вместо этого существенно выросли тарифы на газ, отопление, из-за того, что сейчас закончилось действие документа, который устанавливал льготы для церквей, и сейчас они имеют коммерческий тариф", - рассказала Богдан.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Попытка принять закон о нацменьшинствах приведет к активизации гибридной войны, - глава Госэтнополитики Богдан

По ее словам, это как раз один из вопросов, который обсуждался на недавней встрече премьер-министра Украин Дениса Шмыгаля со Всеукраинским советом Церквей и религиозных организаций.

На уточнение, может ли норма о льготах на газ для церквей быть возвращена, глава Госэтнополитики заявила, что как минимум это вопрос будут рассматривать.

"В западных странах, когда вводят полный локдаун, это идет пакетом с финансовыми стимулами очень серьезного уровня. Тогда у общества нет стресса от ограничений, потому что все понимают, что они экономически подстрахованы. Но если нет финансовой подушки, если нет понимания "почему в метро можно, а тут нельзя", то возникает напряжение и стресс - это сценарии, которых следует избежать", - добавила она.

Как сообщалось, 20 ноября премьер-министр Шмыгаль призвал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций объединить усилия в борьбе с COVID-19 в период зимних праздников. Кроме того, премьер отметил, что правительство разрабатывает механизмы поддержки религиозных организаций и готово совместно проработать предложения.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
Какого хрена?
Почему церкви как предприятию льготы, а всем остальным нет?
Пусть батюшки продают мэрсы и золотые кресты и ездят на работу на велосипеде!!!
На скромную жизнь с постами - хватит!
показать весь комментарий
24.11.2020 16:58
+22
Це з якого дива? Я категорично проти!!!
показать весь комментарий
24.11.2020 16:57
+14
Церкви,це і є комерційні структури.Це бізнес.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це з якого дива? Я категорично проти!!!
показать весь комментарий
24.11.2020 16:57 Ответить
а лисі тернополя - за
показать весь комментарий
24.11.2020 16:58 Ответить
какие такие "лысые тернополя"? Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан - Цензор.НЕТ 9679
показать весь комментарий
24.11.2020 23:40 Ответить
А на рынках никогда не было отопления. Но почему- то рынки закрывают , а церкви - нет. Пусть на улице молятся, чтобы не заражаться, или онлайн в интернете .
показать весь комментарий
25.11.2020 06:29 Ответить
для упц мп льготный тариф подключать только после возвращение церкви на позиции 1686 года...
показать весь комментарий
24.11.2020 16:57 Ответить
Какого хрена?
Почему церкви как предприятию льготы, а всем остальным нет?
Пусть батюшки продают мэрсы и золотые кресты и ездят на работу на велосипеде!!!
На скромную жизнь с постами - хватит!
показать весь комментарий
24.11.2020 16:58 Ответить
свечные заводики РПЦ прибыль перестали приносить?
показать весь комментарий
24.11.2020 16:58 Ответить
Церкви,це і є комерційні структури.Це бізнес.
показать весь комментарий
24.11.2020 16:58 Ответить
Господь подасть! Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан - Цензор.НЕТ 1101 (Або будь-яка сім"я назве себе церквою!)
показать весь комментарий
24.11.2020 17:01 Ответить
вообще то церкви, как и костёлы, вроде как бэ не отапливаются. ну а скоромные жилища, скиты и подземные кельи пастухов с отоплением, так это ваааще ж нонсенс!
показать весь комментарий
24.11.2020 17:01 Ответить
Братва поповская не в церкви живёт ? А сколько их в Украине и сколько у их метров квадратных жилья ? Все же надо зимой обогреть ? А церковь это прикрытие
показать весь комментарий
24.11.2020 17:46 Ответить
Держава світська? Не треба. Хай церква розділяє долю пенсіонерів!
показать весь комментарий
24.11.2020 17:03 Ответить
А членам кружка любителей пива газ тоже будет по льготным ценам?
показать весь комментарий
24.11.2020 17:04 Ответить
Больницам и садикам с вузами не по льготной, а опиум продавать по льготной!)
показать весь комментарий
24.11.2020 17:08 Ответить
Чую запахло ********. Что значит "значительно выросли тарифы" ? Ведь Бубошка сказал - хуже не будет 😁
показать весь комментарий
24.11.2020 17:08 Ответить
Православнутому відділу ФСБ тарифи у потрійному розмірі.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:13 Ответить
Ход конем мой дом мой приход.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:18 Ответить
надеюсь, вывод о сокращении доходов церквей сделан на основании анализа их финансовой отчетности?
показать весь комментарий
24.11.2020 17:28 Ответить
Льготных тарифов на газ не должно быть в природе , потому что это развод для лохов . Так как Украина газ покупает за границей и скажем по 100 долларов, а эта эта церква будет платит скажем 70 , то кто заплатит эти 30 ? Марсиане? Или те же сами украинцы ?
Ещё где-то в 2010 может в 2011 году был в Украине у тещи . Вижу без нужды горит газ на плите , я спрашиваю тестя , почему не выключаете , он мне говорит , он дешёвый у нас субсидия . То есть счётчик мотает , от платит по субсидии мало , но разницу между субсидией и реальной ценой кто оплачивает ? Не тесть и такие как он граждане Украины ? А сегодня тесть уже газ экономит , на мой вопрос почему ? Дорогой.
Так как в Украине нет газа , то и субсидии не должно быть , а вот на электричество и обыгрывать электричеством в полни реально .
Здесь в Дании на островах нет газа , все электричество , и кушать готовят и обыгрывают дом и воду греют что бы помыться
показать весь комментарий
24.11.2020 17:36 Ответить
Ещё надо понимать , что украинцы платят за газ не гривнами, а валютой и чем больше валюты уходить в уплате за газ , тем меньше ее в стране , тем больше дешевеет гривна и дорожают импортные товаре и украинцы больше за них отдают гривен
показать весь комментарий
24.11.2020 17:42 Ответить
Схема по перепродажу Газу як раніше було
показать весь комментарий
24.11.2020 17:47 Ответить
а пусть их вера обогревает или продадут свои майбахи и пустят на божье дело
показать весь комментарий
24.11.2020 17:54 Ответить
В действительно светском государстве такой несправедливости быть не может. При чем здесь государство, просите лучше бога, может поможет, бугага.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:01 Ответить
Можно заодно выдать церкви еще и льготы на импорт табака и спиртного, по примеру россии. Чё мелочиться?
показать весь комментарий
24.11.2020 18:12 Ответить
Обалдеть .......
показать весь комментарий
24.11.2020 18:39 Ответить
В принципі можна і надати, але тільки за виключенням з цього списку Московського патріархату.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:00 Ответить
1000%
показать весь комментарий
24.11.2020 20:39 Ответить
обовязково надайте пільги московській церкві в україні
показать весь комментарий
24.11.2020 19:24 Ответить
А що газ подорожчав?
вівторок, 24 листопада 2020, 20:20


Президент Володимир Зеленський заявив, що наступної зими тарифи на опалення можуть бути зменшені майже наполовину.
Про це він заявив у відеозверненні, записаному під час занять спорту та опублікованому у Facebook.Невже Зеля обкурився і пиз...анув несусвітнє про зменшення тарифу на газ? Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан - Цензор.НЕТ 4546
показать весь комментарий
24.11.2020 20:22 Ответить
какого хрена. попы не знают какие машины покупать и сколько этажей дома строить.
показать весь комментарий
24.11.2020 21:38 Ответить
вот-вот, самые бедные в стране - это, конечно же церкви Кабмин будет обсуждать вопрос возвращения льготных тарифов на газ для церквей, - глава Госэтнополитики Богдан - Цензор.НЕТ 3107 попы в иномарки не помещаются - отощали от голода
показать весь комментарий
24.11.2020 23:38 Ответить
Представляю сколько газа через них пройдет...))) дайте угадаю...я думаю что весь микрорайон будет проходить по бумагам....ведь сейчас в каждом микрорайоне богодельня...
А про то что попы построили себе многоквартирные дома возле лохосборищ то вообще вопроса нет...
показать весь комментарий
24.11.2020 23:46 Ответить
это просто беспредел!!
показать весь комментарий
25.11.2020 00:24 Ответить
Опалення храмів це турбота прихожан, а не держави що відокремлена від церкви.
показать весь комментарий
25.11.2020 00:38 Ответить
Бо явочні і резидентські квартири і місяця ФСБ, які розположені в московських церквах УПЦ МП - мають обігріватися безкоштовно!!! Правда, вони сьогодні маскуються і називають себе просто УПЦ.
показать весь комментарий
25.11.2020 08:11 Ответить
что уже уплачено?
показать весь комментарий
25.11.2020 10:08 Ответить
 
 