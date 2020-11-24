СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине
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Экс-прокуроры Виктор Шокин, Юрий Луценко и Константин Кулик, а также народные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский системно "атаковали" Джо Байдена во время американской избирательной кампании и по праву считаются главными врагами в Украине новоизбранного президента США.
Об этом говорится в расследовании Украинской правды "12 друзей и врагов Джо Байдена. Все об украинских связях нового президента США.
"За время своего пребывания на второй по значимости должности в США Байден больше десятка раз посетил Украину. Неудивительно, что он обзавелся в Киеве друзьями и нажил себе врагов. Последние начали проявлять себя уже после того, как Барак Обама в Белом доме изменил эксцентричный Дональд Трамп. Теперь, когда Джо Байден триумфально вернулся на вершину мирового политикума, он вряд забудет о тех, кто пытался вонзить палки в колеса его развития", - говорится в расследовании.
Издание проводит данные расследователей Buzzfeed, согласно которым экс-генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "сливали" Трампу компромат на Байдена. Делали это на личных встречах с его адвокатом Джулиани, которые, по информации СМИ, устраивали два бизнесмена украинского согласования и спонспоры республиканских кампаний - Лев Парнас и Игорь Фруман.
"Еще одним правохранителем, который не обошел вниманием Байдена, стал тогдашний прокурор ГПУ Константин Кулик, известный внезапными "подозрениями" окружению Порошенко.
Кулик поработал на славу - он составил и распространил англоязычное досье о коррупции сына тогдашнего вице-президента США на 7 страницах, где обвинил американских дипломатов в прикрытии "преступлений Байден". По информации The New York Times, это повлияло на отзыв Йованович из Украины", - отмечает автор расследования.
Среди членов парламента главными оппонентами нового президента США назвали Александра Дубинского и Андрея Деркача.
"За год до президентских выборов в США Деркач превратился в точку утечки разнообразной информации - от "влияния посольства США в НАБУ" до "Украина руководил Байден". А затем в Раде вместе с Дубинским создал ВСК для расследования "фактов международной коррупции"", - отмечают в издании.
Нардепы хотели услышать объяснения не только от бывших чиновников вроде Гонтаревой, Яресько, Гройсмана и т.п., но и от прежней посолки США Мари Йованович, которая, по словам Деркача, "крышевала международную коррупцию", и сына Джо Байдена Хантера, фамилию которого, как уверял Дубинский, в подписанном подозрении Злочевского скрывала ГПУ.
Издание отмечает, что Александр Дубинский заявлял, что Хантер получал "отмытые Злочевским и семьей Януковичей деньги", не упоминая, что сам за счет "семейного" министра Клименко распространял фейки о Майдане.
Напомним, как стало известно из расследования Bihus.info нардеп и экс-телеведущий Александр Дубинский во время Революции Достоинства создавал антимайдановские фейки по заказу ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. В частности, Дубинский был автором фейка "Вестей" о "проститутках Майдана" .
"Пока на такие заявления и материалы не реагировала Украины, это сделали Штаты - Деркач стал подсанкционным агентом России.
Офис Генпрокурора Украины отказался открывать производство по статье госизмена - нет доказательств состава преступления.
И Деркач, и Дубинский также встречались с Джулиани во время его визита в Украину", - напоминают авторы.
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В Тернополе "свобода" слилась в экстазе с "слугами", "за будущее" и "доверием".
"А при чем россия к войне на Донбассе? Там гражданская война."
Це мегатрешак...
Причина усыхания рэформатора все яснее
Вот только у преЗедента другое мнение....
главные враги Украины это: Каломойский, Медведчук, Кремль и его агентура..
Вот это поворот!
У него здесь столько бабла "зарыто" ...
Дай хоть одно подтверждение, что Луценко кум Порошенка?
Факты в студию. Ждем-с
......цікаво, а Байден про це знає?
И, понятно, американская разведка будет разрабатывать этих персонажей вплотную - их вывернут наизнанку, особенно их финансовые дела.
08.08.2020 1
Москва намагається підірвати позиції Демократичної партії та ексвіцепрезидента США через його підтримку України
Росія використовувала колишнього регіонала, а нині депутата-мажоритарника Андрія Деркача, аби дискредитувати кандидата в президенти США Джо Байдена. Про це йдеться в заяві директора американського Національного центру контррозвідки і безпеки Вільяма Еваніни.
https://www.5.ua/polityka/rosiia-vykorystovuvala-nardepa-derkacha-dlia-dyskredytatsii-baidena-kontrrozvidka-ssha-221163.html
В свою очередь, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры (пятого президента Украины Петра Порошенко с на тот момент вице-президентом США Джозефом Байденом и на тот момент госсекретарем США Джоном Керри - ред.) «могут быть восприняты, квалифицированы как государственная измена». Его гнев был обращен не против Байдена, а против его политического соперника Порошенко. Хотя он, вероятно, подразумевал внутреннюю политику, Зеленскому стоит опасаться того, чтобы способствовать беспочвенной предвзятой кампании против Байдена, что может поставить под угрозу долгосрочные отношения Украины и США.
https://nv.ua/world/countries/plenki-derkacha-zelenskiy-postavil-pod-ugrozu-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-novosti-ukrainy-50090256.html
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E