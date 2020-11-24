РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15450 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
10 153 178
Байден (2385) Шокин (731) Дубинский Александр (413)

СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине

Экс-прокуроры Виктор Шокин, Юрий Луценко и Константин Кулик, а также народные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский системно "атаковали" Джо Байдена во время американской избирательной кампании и по праву считаются главными врагами в Украине новоизбранного президента США.

 Об этом говорится в расследовании Украинской правды "12 друзей и врагов Джо Байдена. Все об украинских связях нового президента США. 

"За время своего пребывания на второй по значимости должности в США Байден больше десятка раз посетил Украину. Неудивительно, что он обзавелся в Киеве друзьями и нажил себе врагов. Последние начали проявлять себя уже после того, как Барак Обама в Белом доме изменил эксцентричный Дональд Трамп. Теперь, когда Джо Байден триумфально вернулся на вершину мирового политикума, он вряд забудет о тех, кто пытался вонзить палки в колеса его развития", - говорится в расследовании.

Издание проводит данные расследователей Buzzfeed, согласно которым экс-генпрокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко "сливали" Трампу компромат на Байдена. Делали это на личных встречах с его адвокатом Джулиани, которые, по информации СМИ, устраивали два бизнесмена украинского согласования и спонспоры республиканских кампаний - Лев Парнас и Игорь Фруман.

"Еще одним правохранителем, который не обошел вниманием Байдена, стал тогдашний прокурор ГПУ Константин Кулик, известный внезапными "подозрениями" окружению Порошенко.

Кулик поработал на славу - он составил и распространил англоязычное досье о коррупции сына тогдашнего вице-президента США на 7 страницах, где обвинил американских дипломатов в прикрытии "преступлений Байден". По информации The New York Times, это повлияло на отзыв Йованович из Украины", - отмечает автор расследования.

Среди членов парламента главными оппонентами нового президента США назвали Александра Дубинского и Андрея Деркача.

"За год до президентских выборов в США Деркач превратился в точку утечки разнообразной информации - от "влияния посольства США в НАБУ" до "Украина руководил Байден". А затем в Раде вместе с Дубинским создал ВСК для расследования "фактов международной коррупции"", - отмечают в издании.

Нардепы хотели услышать объяснения не только от бывших чиновников вроде Гонтаревой, Яресько, Гройсмана и т.п., но и от прежней посолки США Мари Йованович, которая, по словам Деркача, "крышевала международную коррупцию", и сына Джо Байдена Хантера, фамилию которого, как уверял Дубинский, в подписанном подозрении Злочевского скрывала ГПУ.

Издание отмечает, что Александр Дубинский заявлял, что Хантер получал "отмытые Злочевским и семьей Януковичей деньги", не упоминая, что сам за счет "семейного" министра Клименко распространял фейки о Майдане.

Напомним, как стало известно из расследования Bihus.info нардеп и экс-телеведущий Александр Дубинский во время Революции Достоинства создавал антимайдановские фейки по заказу ближайшего окружения экс-министра доходов и сборов Александра Клименко. В частности, Дубинский был автором фейка "Вестей" о "проститутках Майдана" .

"Пока на такие заявления и материалы не реагировала Украины, это сделали Штаты - Деркач стал подсанкционным агентом России.

Офис Генпрокурора Украины отказался открывать производство по статье госизмена - нет доказательств состава преступления.

И Деркач, и Дубинский также встречались с Джулиани во время его визита в Украину", - напоминают авторы.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+37
СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 7745
показать весь комментарий
24.11.2020 17:01
+31
СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 6963
показать весь комментарий
24.11.2020 17:03
+25
Этого недобитка надо выдать штатам в нагрузку к бене.Как приз.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:24
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 3077
показать весь комментарий
24.11.2020 17:11 Ответить
СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 565 І його собачий рот.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:19 Ответить
дозвольте додати, смердючий довбаний собачий рот)))
показать весь комментарий
24.11.2020 20:12 Ответить
браво!!! дякую!
показать весь комментарий
24.11.2020 20:14 Ответить
А тем временем в Ивано-Франковском областном совете "свобода" создала коалицию с "слугами", "матькивщиной" и "за будущее" Коломойского "
.
В Тернополе "свобода" слилась в экстазе с "слугами", "за будущее" и "доверием".
показать весь комментарий
24.11.2020 17:06 Ответить
Молодці.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:14 Ответить
ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 3548
показать весь комментарий
24.11.2020 17:38 Ответить
шо, повозили псам по морде сцаной тряпкой? СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 6299
показать весь комментарий
24.11.2020 17:16 Ответить
Поводили по морді ссаною ганчіркою тим,хто й досі вважає "Свободу" націоналістами.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:03 Ответить
Значить, франківські та тернопільські свободівці згідні із папіком "За майбутнє!" Бєнею:
"А при чем россия к войне на Донбассе? Там гражданская война."
показать весь комментарий
24.11.2020 17:19 Ответить
думав брешуть) Так і є. - Свобода, Слуга урода і За майбутнє.
Це мегатрешак...
показать весь комментарий
24.11.2020 17:39 Ответить
Тягнисрак завжди був прокацапським .
показать весь комментарий
24.11.2020 17:29 Ответить
Они мрази и Майдан предали своим министром ( забыла , как его ) Позорные гниды
показать весь комментарий
24.11.2020 18:15 Ответить
Про них давно говорили- кремлевские консервы. Рядовые-патриоты, а руководство- консервы.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:28 Ответить
... а Байден - кельт, пощады не жди!
показать весь комментарий
24.11.2020 17:07 Ответить
А первая тройка то, ух какая!!!
Причина усыхания рэформатора все яснее
показать весь комментарий
24.11.2020 17:07 Ответить
ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 3750
показать весь комментарий
24.11.2020 17:40 Ответить
Не усох, а обезжирился. Вдруг Байден не узнает? ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 7111
показать весь комментарий
24.11.2020 17:41 Ответить
Это вообще замечательно, что США кто то интересует и она в ком то заинтересована, значит может дойти до момента , что они нам помощь, кредит, а мы им тоже поможем, и все будут довольны и щасливы
показать весь комментарий
24.11.2020 17:09 Ответить
Уверен, Байден бы оскорбился, узнав, каких "врагов" ему приписали...
показать весь комментарий
24.11.2020 17:10 Ответить
Враг Байдена - наш враг!
Вот только у преЗедента другое мнение....
показать весь комментарий
24.11.2020 17:13 Ответить
а валодя шо,по тихому соскочит со "своего 100%-го прокурора" и уголовного дела в отношении Байденов?
показать весь комментарий
24.11.2020 17:14 Ответить
Дубинский -шавка Коломойского,но он -никто.Деркач -от ФСБ.Тут ясно ,как божий день.А вот остальные шестёрки другого более солидного человека,сейчас рвущего на себе рубаху пробайдениста.А Байден не забыл 5 лет президенства этого человека,когда он вынужден был дневать и ночевать в Украине,чтобы хоть что-то сдвинулось в этой очень коррумпированной стране,а потом на заре американских выборов,в угоду Трампу науськал банду своих карманных прокуроров на Байдена.Байден очень впечатлительный, и ,конечно не забудет заводилу всех этих дел.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:14 Ответить
а вот и посмотрим как оно повернется...не думаю,шо кацапня в украинской власти обрадуется ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 2441.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:32 Ответить
Из этого списка как минимум двое явлются, в первую очередь, врагами Украины
показать весь комментарий
24.11.2020 17:14 Ответить
все перечисленные это "шестерки" на побегушках у более серьезных игроков..
главные враги Украины это: Каломойский, Медведчук, Кремль и его агентура..
показать весь комментарий
24.11.2020 17:15 Ответить
луценко и шокин люди коломойского?
Вот это поворот!
показать весь комментарий
24.11.2020 17:21 Ответить
В соевой методичке- да. ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 4725
показать весь комментарий
24.11.2020 18:20 Ответить
Байден про-украинский!
У него здесь столько бабла "зарыто" ...
показать весь комментарий
24.11.2020 17:19 Ответить
вибачте. ви - дурень, якщо так дійсно вважаєте.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:50 Ответить
Если мудака Дубинского упекут в Гуантанамо лет так на 40 - будет очень круто.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:20 Ответить
Так пэтрушка паровозом пойдет, дубину не жалко хи-хи-хи
показать весь комментарий
24.11.2020 17:22 Ответить
А бубачка ж нипричем, святая простота.
показать весь комментарий
24.11.2020 17:24 Ответить
Интересно а Медведчука раскрыли с радисткой Кэт? СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине - Цензор.НЕТ 4525 Они были основными связными
показать весь комментарий
24.11.2020 17:26 Ответить
Покакоментычиталзабылочембылтопик
показать весь комментарий
24.11.2020 17:29 Ответить
а как давно упячка стала кристальным источником правды? ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 9980но ложку дегтя в незамутненный мед добавить успели,приписав в эту смердючую кучку еще и юрика
показать весь комментарий
24.11.2020 17:30 Ответить
шо интересно. юГа кум шоколадного ))
показать весь комментарий
24.11.2020 17:31 Ответить
Это тебе приснилось?
Дай хоть одно подтверждение, что Луценко кум Порошенка?
Факты в студию. Ждем-с
показать весь комментарий
24.11.2020 19:05 Ответить
гугл тебе в помощь ..
показать весь комментарий
24.11.2020 19:40 Ответить
"СМИ назвали Шокина, Деркача, Дубинского и Кулика главными врагами Байдена в Украине"

......цікаво, а Байден про це знає? ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 8840
показать весь комментарий
24.11.2020 17:33 Ответить
Зараз побачимо, як "мамалюбітбиструюєздусобачійрот" на льоту буде перевзуватись ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 8881
показать весь комментарий
24.11.2020 17:40 Ответить
Луценко и Шокин - друзья Порошенко. Интересно, как скоро он от них отречётся? Или уже?
показать весь комментарий
24.11.2020 17:53 Ответить
пока патовая ситуация
показать весь комментарий
24.11.2020 17:58 Ответить
Не бреши. Только Луценко. И если это правда - эму отвечать, а не Порошенко у которого прекрасные отношения с Байденом.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:25 Ответить
Не бреши ты. Шокин- суто Петькина креатура. Как он упирался, *опу за него рвал, лишь бы не отправлять в отставку! Забыл? А я помню. И Банден помнит тоже.... ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 1158
показать весь комментарий
24.11.2020 18:35 Ответить
Лёлик, выше его обзывают другом Порошенко, а он не друг. А то, что Порошенко наделал ошибок, в т.ч. и с назначением Шокина это я признаю и в т.ч. за это он и поплатился.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:51 Ответить
Ты лучше за клоуна с его 100% прокуроршей переживай , собачий рот дубинский 🤡💩🎪🤢 ваш
показать весь комментарий
24.11.2020 18:18 Ответить
всю цю сволоту потрібно ще й назвати головними друзями ********* ботоксної!
показать весь комментарий
24.11.2020 18:21 Ответить
Ворог один-Путін!!А то його сявки!!
показать весь комментарий
24.11.2020 18:25 Ответить
А что ж про зелю ни гугу?или думаете,что Байден забыл,что он открыто участвовал в его травле)
показать весь комментарий
24.11.2020 18:34 Ответить
Лерочка, не фантазируй.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:37 Ответить
Зачем?зекретин сам все слелал-разговор с трампушей про 100% прокурора ,хваставство пленками дергача прям на прессухе -супер )
показать весь комментарий
24.11.2020 18:42 Ответить
Які деркач,дубінський,шокін і кулик вороги Байдена? Вони ніхто і звати їх ніяк, щоб він ще звертав на них увагу. Проти них порушать справу і загонять на кічу на довгі - довгі рокиза їх "твори". Там вони суд точно підкупити не зможуть. А за ними в чергу став беня і фірташ.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:36 Ответить
Самому Байдену на это глубоко насрать, а вот нам с этими гнидами жить в одной стране.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:40 Ответить
Байден, конечно, лично этими козлами заниматься не будет, а вот посол США в Украине - будет. И не только он, особенно если назначат ещё спецпредставителя - как Волкера.
И, понятно, американская разведка будет разрабатывать этих персонажей вплотную - их вывернут наизнанку, особенно их финансовые дела.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:00 Ответить
Дубинскому и Деркачу, конечно, надо бы стать депутатами российской Госдумы, только, вот, вряд ли этих использованных презервативов туда возьмут.
показать весь комментарий
24.11.2020 18:58 Ответить
10 вересня 2020 року Мінфін США ввів санкції проти Деркача, назвавши його російським агентом і звинувативши у втручанні в вибори в США.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:10 Ответить
РОСІЯ ВИКОРИСТОВУВАЛА НАРДЕПА ДЕРКАЧА ДЛЯ ДИСКРЕДИТАЦІЇ БАЙДЕНА - КОНТРРОЗВІДКА США
08.08.2020 1
Москва намагається підірвати позиції Демократичної партії та ексвіцепрезидента США через його підтримку України
Росія використовувала колишнього регіонала, а нині депутата-мажоритарника Андрія Деркача, аби дискредитувати кандидата в президенти США Джо Байдена. Про це йдеться в заяві директора американського Національного центру контррозвідки і безпеки Вільяма Еваніни.
https://www.5.ua/polityka/rosiia-vykorystovuvala-nardepa-derkacha-dlia-dyskredytatsii-baidena-kontrrozvidka-ssha-221163.html
показать весь комментарий
24.11.2020 19:15 Ответить
«Пленки Деркача». Зеленский ставит под угрозу отношения между США и Украиной - The Washington Post

В свою очередь, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры (пятого президента Украины Петра Порошенко с на тот момент вице-президентом США Джозефом Байденом и на тот момент госсекретарем США Джоном Керри - ред.) «могут быть восприняты, квалифицированы как государственная измена». Его гнев был обращен не против Байдена, а против его политического соперника Порошенко. Хотя он, вероятно, подразумевал внутреннюю политику, Зеленскому стоит опасаться того, чтобы способствовать беспочвенной предвзятой кампании против Байдена, что может поставить под угрозу долгосрочные отношения Украины и США.
https://nv.ua/world/countries/plenki-derkacha-zelenskiy-postavil-pod-ugrozu-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-novosti-ukrainy-50090256.html
показать весь комментарий
24.11.2020 19:20 Ответить
Какой-то несусветный бред. Пеца вывали записи секретных переговоров с Байденом перед выборами в США, а Зеленский расценивал эти действия Пеци, как госизмену. Каким боком это к отношениям США и Украины? Разве что аФтор этой статейки- креатура Трампа, который был рад обнародованию секретных переговоров Байдена с Пецей. Ну так Трамп сдулся. К чему этот "пассаж"? ЗМІ назвали Шокіна, Деркача, Дубінського і Кулика головними ворогами Байдена в Україні - Цензор.НЕТ 202
показать весь комментарий
24.11.2020 19:40 Ответить
щодо дубка, то перебільшення. Воно пліснява під нігтями коломойського. А щодо юги я буду радий, коли цього лицемірного псевдопатріота візьме за дупу ФБР.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:28 Ответить
И Коломойского с Медведчуком.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:31 Ответить
...радий за Югка. От чєсно. Якщо з "убитим" тепловізором шокіним чи з кгбешно- штемпельованим деркачем якось пофіг ... добийте вже щоб не стаждали.... чи шо... (щодо взагалі відбитих всяких дубінських, єрмаків (з його незабутнім - 'loves your ass'(с)), та всілякими 100%-вєнєдіктовивими...то взагалі... порохнява при дорозі...) то за головного пгокугога Югіка, дійсно радію. Яка карколомна кар'єра... "чигивари"... від плівок мельниченка та лаптів кучми, через помаранчевий майдан, головування МВС, "самооборону", червону зону з книжками і кружкою... до кума президента, головного пгокугога без юридичних знань (навіть закон змінили - для НЬОГО!!! І він також змінив свої пристрасті... якщо раніше була Хортиця і спілкування просто.. без пантов, то тепер Хенесі і губа розкатана.... Югік , ти докотився до шептуна джуліані? ...радий за тебе, за все що ти робив з часів здачі унсовців... виставляйся (не знаю правда хто з тобою вип'є...) Твоя кар'єра досягла свого піку... падло що зрадило ВСІХ і ВСЕ. Хай будуть приємними тобі всі ті дні і ночі з жінкою третього тисячоліття... юга. .лядь.
показать весь комментарий
24.11.2020 19:44 Ответить
перелік підарів
показать весь комментарий
24.11.2020 19:59 Ответить
Цимбалюк размазал как червя навозного Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
показать весь комментарий
24.11.2020 21:23 Ответить
чи Байден пам'ятає про існування більшості з перелічених..??
показать весь комментарий
25.11.2020 09:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 