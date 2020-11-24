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Новости Политика Украины
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Кабмин (13803) оружие (9393) Сенченко (265)

Кабмин после скандала с закупкой устаревшей техники сменил состав комиссии по вопросам импортозамещения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин после скандала с закупкой устаревшей техники сменил состав комиссии по вопросам импортозамещения

Кабинет Министров Украины на фоне скандалов с закупкой устаревшего импортного вооружения изменил состав Межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".

Так, 18 ноября 2020 постановлением №1143 Кабмин ввел в состав Межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения председателя объединения организаций работодателей "Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины" Андрея Сенченко.

Первоочередной задачей комиссии является координация действий государственных органов и предприятий, причастных к реализации государственной политики по импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе.

"Сейчас в стране существует не только проблема импортозамещения составляющих и комплектующих для производства украинской продукции оборонного назначения. По коррупционным схемам закупаются устаревшие зарубежные образцы техники, вооружения и боеприпасов при том, что уже сегодня украинские предприятия способны производить новую, качественную и конкурентную продукцию. Межведомственная комиссия должна стать как более эффективным инструментом по организации импортозамещения, так и барьером от закупки некачественного оружейного хлама для нашей армии", - отметил Сенченко.

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По его словам, критически важно поддержать отечественные оборонные предприятия всех форм собственности, углубить локализацию и создать такую экономическую среду, которая бы максимально способствовала разработке, производству и реализации высокотехнологичной продукции украинских компаний на внутреннем, а затем и внешних рынках.

Сенченко отметил, что в условиях текущих и потенциальных угроз страна не сможет чувствовать себя в безопасности без налаженного собственного производства военной техники, вооружения и боеприпасов.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал о ситуации с закупкой гаубиц "Дана-М2" в своей статье "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО".
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Топ комментарии
+10
Кабмин после скандала с закупкой устаревшей техники сменил состав комиссии по вопросам импортозамещения - Цензор.НЕТ 2972
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24.11.2020 17:20
+8
алеу, поменяли...а обинения в попытке диверсии где? до весны надо успеть посадить!
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24.11.2020 17:04
+6
статья ващето про кабмин бубочки...где ты про петю прочитало?
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24.11.2020 17:08
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алеу, поменяли...а обинения в попытке диверсии где? до весны надо успеть посадить!
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24.11.2020 17:04 Ответить
А була диверсія? Та невже...)))
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24.11.2020 17:08 Ответить
Навіщо нам цей кримський кадр та агент путіна Сенченко в комісії яка займається оборонними питаннями?
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24.11.2020 18:38 Ответить
краще б настаясчіва палкофнєга грицацуєва, він ще не все розпродав
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24.11.2020 23:11 Ответить
Главное - Петя уже не виноват ? Кабмин после скандала с закупкой устаревшей техники сменил состав комиссии по вопросам импортозамещения - Цензор.НЕТ 4314
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24.11.2020 17:05 Ответить
статья ващето про кабмин бубочки...где ты про петю прочитало?
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24.11.2020 17:08 Ответить
Нигде . Кабмин после скандала с закупкой устаревшей техники сменил состав комиссии по вопросам импортозамещения - Цензор.НЕТ 7387 Только нашему народу всегда рассказывают , что во всех бедах виноваты попередники .
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24.11.2020 17:11 Ответить
обвиняй только за за те грехи,шо они совершили...и никто не будет вспоминать папиредников.
у нас же привыкли обвинять не за дела,а за текущее состояние
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24.11.2020 17:16 Ответить
Кабмин после скандала с закупкой устаревшей техники сменил состав комиссии по вопросам импортозамещения - Цензор.НЕТ 2972
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24.11.2020 17:20 Ответить
Таки эти поцы с одной синагоги. И партии с одним направлением "Слуга (семитского) народа" и "За (их) Майбутне" Хотя что я пишу все равно бутусовская челядь удалит.
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24.11.2020 18:49 Ответить
А какое у нас текущее состояние ? Кабмин после скандала с закупкой устаревшей техники сменил состав комиссии по вопросам импортозамещения - Цензор.НЕТ 2107
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24.11.2020 17:21 Ответить
ну вот опять...
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24.11.2020 17:23 Ответить
Я не хотел вам испортить вечернее настроение .
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24.11.2020 17:25 Ответить
А вы, друзья,кака нє садітєсь...(с)
ДєДУШка Крылов..🤣
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24.11.2020 17:08 Ответить
На нари потвор,з конфіскатом!!)))
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24.11.2020 17:16 Ответить
А в чем суть скандала? Кто-то работает против Украины и не дает ей вооружаться.Даны не такие? Ждем Богданы. Так Богданы мы НИКОГДА НЕ ДОЖДЕМСЯ.Краз ОБАНКРОТИЛСЯ.Шасси - нету.Она даже НИ РАЗУ НЕ СТРЕЛЯЛА боевым снарядом....Автомата заряжания НЕТУ.....Вобщем кто-то развел Украину на БАБЛО....фейк ,а не САУ....если не купим ДАНУ -враги выпьют ШАМПАНСКОГО....Я понимаю что все ВАЛЯТ не опытного Зеленского - но зачем вредить ГОСУДАРСТВУ.Я вот офицер - и я за ДАНУ.Нужно ПОКУПАТЬ.Я бы купил все 40 - хотя и 26 большая сила.....
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24.11.2020 17:32 Ответить
серёжа гугли по дане в ГАУ СССР далеко не дураки сидели Кабмин после скандала с закупкой устаревшей техники сменил состав комиссии по вопросам импортозамещения - Цензор.НЕТ 5174
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24.11.2020 17:36 Ответить
Скажите мне, "офицер", а сколько стволов дополнительно нужно будет купить для этих Дана? И у кого опять их закупать после раскатки? И как оперативно произойдет закупка и доставка? А учить на эту старую матчасть будите нанимать чехов 65 летних? Из тех кто на ней служил? Или сами разберётесь? А каков закупить боекомплект? Сотню высрелов? А зампотех бригады у кого будет закупать запчаст на Татры и на них же колёса и разного рода нипеля и прокладки с радиаторами и т.д.?
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24.11.2020 18:30 Ответить
А у кого мы закупаем сейчас стволы вместо своих- изношенных? - Ни у кого. Потому что не у кого- никто у нас их не производит серийно. Износ арт.стволов по армии в общем- больше 80%. Поэтому и берегут ресурс, берегут остатки снарядов, которые тоже заканчиваются- арта молчит уже давно.
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24.11.2020 18:37 Ответить
Вы не еврей?
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24.11.2020 18:49 Ответить
У нас производят стволы.В Сумах.Город есть такой. В мире кстате сволы производят не больше 10 стран.Технология сложная.Кстате производят сволы как на танки так и на САУ.Калибр 152 - такой -же и у нас.А все распиаренное Порошенком и Турчиновым производство снарядов в Украине - так и не запущенно....Закупленно оборудовани все установленно - результат НОЛЬ...как и во всем...Вы на пиар предыдущей власти насмотрелись и все на Зеленского грешите...А в реалии ктоме пиара результат НИКАКОЙ...Армия за Порошенка может на 5% укомплектовалась техникой от штатной комплектации(кроме танков)....Тоесть разговори ни о чем...Вы понимаете что в батальйоне должно быть около 43 бтр и 13 танков....в одном батальоне))). У нас несколько лет не могут (45 штук) бтр - 4 сделать - то броня не такая то яйца мешают)))...ФСБ в Украине работает по полной - уже наверно ордена и медали вешать некуда.А банкротство Краза? За ето звезду героя Росси кто-то получит)).Ведь Краз ето - НЕПТУН,Богдана, тягачи для танков,Арммейские автомобили,бронетехника....Смотрите на картинку шире - вы работаета на ВРАГА..Дану нужно покупать.....Скоко там 40 миллионов долларов за 26 штук ? Ето много? Украина недавно 49 танков за 240 миллионов долларов Таиланду продала.Я к примеру 26 САУ ценю выше 49 танков.Танк ето мишень расчитанная на 45 секунд боя...Вот хочу чтоб не лезли в закупки Армии люди которые ничего не понимают...Да у нас Зеленский тоже ничего не понимает и вот слушая ВАС врагов Украине делает глупости...Если не купят ДАНУ - значит глупость опять победила....
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25.11.2020 10:21 Ответить
На сайте Defence Express пишут что в 2018 г. Было заказано их 66 штук. А сейчас оставили в заказе 26.
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24.11.2020 18:33 Ответить
Зачем не гуглить?Я ОФИЦЕР.И я тебе не Сережа.Фуфел.Модернезированная ДАНА - отличная вещь....нужно покупать.А вы идите куда подальше...фуфлометы....
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24.11.2020 17:40 Ответить
ага ты под ответку на отходе с огневой влететь на Дане не хо Кабмін після скандалу із закупівлею застарілої техніки змінив склад комісії з питань імпортозаміщення - Цензор.НЕТ 1650 или ты до сих пор тупо веришь в гений совет пушкен делов которые к 1980му догнали французов модели 1918го по дальности стрельбы Кабмін після скандалу із закупівлею застарілої техніки змінив склад комісії з питань імпортозаміщення - Цензор.НЕТ 1650
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24.11.2020 17:44 Ответить
Он видимо из политработников советского разлива.
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24.11.2020 18:32 Ответить
Так чего же чехи такую отличную красоту сняли с вооружения и втюхивают нам?
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24.11.2020 18:31 Ответить
Потому что у них есть предложение получше. Причем уже сейчас. А у нас- нету и не будет! Никто не продаст. Свои заводы будут делать годами- так же как Бтр Дозор, корвет Володимир великий, и САУ гиацинт в Харькове...
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24.11.2020 18:41 Ответить
Если Дана, как вы говорите супер-пупер, то чехам не логично от неё отказываться и платить бабло кому то а не своим предприятиям. А вот САУ "Богдана" отечественного производста. Другое дело, что при этом говнокомандующем замороженна программа производства этих САУ.
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24.11.2020 18:50 Ответить
...мне....
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24.11.2020 17:40 Ответить
тебе идиоту отчёт из ГАУ в котором чёрным по белому писано не каких преимуществ перед Акцией Дана не имеет Кабмін після скандалу із закупівлею застарілої техніки змінив склад комісії з питань імпортозаміщення - Цензор.НЕТ 351
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24.11.2020 17:45 Ответить
Вы тут сидите все "Эксперты" .....Аж тошнит - а вы знали что в 2014 в механизированноых батальйонах(новосозданных) из техники был ОДИН БТР - комбата возил.А теперь посчитайте сколько БТР ов поставили в войска? За последние 6 лет...А я Вам подскажу - на 2 батальона...Остальные так и есть НЕКОМПЛЕКТНЫЕ......Тоесть на бумаге ето батальон, а по факту и по наличии техники - ВЗВОД....Техники в войсках большая нехватка....Армия почти ничем не укомплектована кроме танков....А такие Э"ксперты "как вы не даете закупить хоть что-то....И Дана - ето вещь....Нужно покупать - и послать всех .....
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24.11.2020 18:46 Ответить
В тій комісії Зеленський також назначив Фокиних з Кравчуками.Вибрали дебіла.
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24.11.2020 20:10 Ответить
"Медовый месяц" во время чумы: экс-замглавы ОП Трофимов отдохнул в Дубае за миллион гривен
24.11.2020, 19:00 • 381 • 0

Бывший замглавы Офиса президента, а ныне советник Сергей Трофимов, предположительно, мог отдыхать в гостинице Mandarin Oriental Jumeira в Дубае в течение недели с женой Анастасией, с которой он обвенчался около месяца назад.
Об этом со ссылкой на источники пишет издание "Комментарии", информирует UAINFO.org.
По данным издания, отдых в люксовом номере стоит примерно 4 тыс. евро за ночь, а общая стоимость «медового месяца» уволенного чиновника - около 1 млн грн при официальной годовой зарплате в 400 тыс. грн.
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Издание напоминает, что венчал молодоженов лично митрополит РПЦ в Украине Онуфрий, поскольку Трофимов является ревностным прихожанином этой церкви, пропагандирующей поддержку страны-агрессора.
О Mandarin Oriental Jumeirah в Дубае издание пишет, что это «не самая люксовая в эмирате» гостиница, но расположена на первой линии, со своим пляжем и неплохим клубным лаунжем.
Кабмін після скандалу із закупівлею застарілої техніки змінив склад комісії з питань імпортозаміщення - Цензор.НЕТ 880 Согласно данным сервиса Booking.com, стоимость недели проживания в «*********» - 23 885 евро + 5 406 евро налогов = 29 291 евро, или порядка 975 тыс. грн.
«По данным наших источников, в Дубай пара отправилась бизнес-классом, что тоже недешево. Например, у МАУ прямой перелет из Борисполя в международный аэропорт Дубая на одного бизнес-классом обойдется в 67 тыс. грн., на двоих - 134 тыс. грн. Итого только проживание и перелет в Дубай обошлись Трофимову и его супруге в 1,1 млн грн», - говорится в материале.
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Согласно декларации, которую подал перед увольнением с поста замглавы Офиса президента Трофимов, его доходы за 2019 год составили чуть меньше 400 тыс. грн.
«И даже если учесть еще 825 тыс. грн. других доходов, вряд ли чиновник стал бы спускать на недельный отдых весь годовой доход», - пишет издание.https://uainfo.org/blognews/1606229773--medovyy-mesyats-vo-vremya-chumy-eks-zamglavy-op-trofimov-otdohnul.html?_utl_t=tw
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24.11.2020 20:32 Ответить
садить надо с конфискацией майна у него и родственников, любовников и любовниц,бабушек и дедушек. всех шерстить на предмет - откуда взяли? не доказал - тоже на нары и конфискация.
сколько можно грабить страну?
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24.11.2020 22:24 Ответить
 
 