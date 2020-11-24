Кабмин после скандала с закупкой устаревшей техники сменил состав комиссии по вопросам импортозамещения
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Кабинет Министров Украины на фоне скандалов с закупкой устаревшего импортного вооружения изменил состав Межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель".
Так, 18 ноября 2020 постановлением №1143 Кабмин ввел в состав Межведомственной координационной комиссии по вопросам импортозамещения председателя объединения организаций работодателей "Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины" Андрея Сенченко.
Первоочередной задачей комиссии является координация действий государственных органов и предприятий, причастных к реализации государственной политики по импортозамещению в оборонно-промышленном комплексе.
"Сейчас в стране существует не только проблема импортозамещения составляющих и комплектующих для производства украинской продукции оборонного назначения. По коррупционным схемам закупаются устаревшие зарубежные образцы техники, вооружения и боеприпасов при том, что уже сегодня украинские предприятия способны производить новую, качественную и конкурентную продукцию. Межведомственная комиссия должна стать как более эффективным инструментом по организации импортозамещения, так и барьером от закупки некачественного оружейного хлама для нашей армии", - отметил Сенченко.
По его словам, критически важно поддержать отечественные оборонные предприятия всех форм собственности, углубить локализацию и создать такую экономическую среду, которая бы максимально способствовала разработке, производству и реализации высокотехнологичной продукции украинских компаний на внутреннем, а затем и внешних рынках.
Сенченко отметил, что в условиях текущих и потенциальных угроз страна не сможет чувствовать себя в безопасности без налаженного собственного производства военной техники, вооружения и боеприпасов.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов писал о ситуации с закупкой гаубиц "Дана-М2" в своей статье "Украина не делает выводов из войны в Карабахе: Минобороны заключило контракт на закупку устаревших гаубиц "Дана" калибра 152 мм вместо орудий по стандартам НАТО".
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у нас же привыкли обвинять не за дела,а за текущее состояние
ДєДУШка Крылов..🤣
24.11.2020, 19:00 • 381 • 0
Бывший замглавы Офиса президента, а ныне советник Сергей Трофимов, предположительно, мог отдыхать в гостинице Mandarin Oriental Jumeira в Дубае в течение недели с женой Анастасией, с которой он обвенчался около месяца назад.
Об этом со ссылкой на источники пишет издание "Комментарии", информирует UAINFO.org.
По данным издания, отдых в люксовом номере стоит примерно 4 тыс. евро за ночь, а общая стоимость «медового месяца» уволенного чиновника - около 1 млн грн при официальной годовой зарплате в 400 тыс. грн.
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Издание напоминает, что венчал молодоженов лично митрополит РПЦ в Украине Онуфрий, поскольку Трофимов является ревностным прихожанином этой церкви, пропагандирующей поддержку страны-агрессора.
О Mandarin Oriental Jumeirah в Дубае издание пишет, что это «не самая люксовая в эмирате» гостиница, но расположена на первой линии, со своим пляжем и неплохим клубным лаунжем.
Согласно данным сервиса Booking.com, стоимость недели проживания в «*********» - 23 885 евро + 5 406 евро налогов = 29 291 евро, или порядка 975 тыс. грн.
«По данным наших источников, в Дубай пара отправилась бизнес-классом, что тоже недешево. Например, у МАУ прямой перелет из Борисполя в международный аэропорт Дубая на одного бизнес-классом обойдется в 67 тыс. грн., на двоих - 134 тыс. грн. Итого только проживание и перелет в Дубай обошлись Трофимову и его супруге в 1,1 млн грн», - говорится в материале.
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Согласно декларации, которую подал перед увольнением с поста замглавы Офиса президента Трофимов, его доходы за 2019 год составили чуть меньше 400 тыс. грн.
«И даже если учесть еще 825 тыс. грн. других доходов, вряд ли чиновник стал бы спускать на недельный отдых весь годовой доход», - пишет издание.https://uainfo.org/blognews/1606229773--medovyy-mesyats-vo-vremya-chumy-eks-zamglavy-op-trofimov-otdohnul.html?_utl_t=tw
сколько можно грабить страну?