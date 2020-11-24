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Наливайченко (893) электроэнергия (763)

Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России, - Наливайченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России, - Наливайченко

Отдельные политики и чиновники продолжают попытки возобновить закупки электроэнергии из России и Беларуси вопреки национальным интересам Украины.

Об этом заявил народный депутат, бывший председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко.


"Во многом благодаря настойчивой позиции народных депутатов, в частности нашей Временной следственной комиссии, нам удалось прекратить преступный импорт. Однако сегодня деструктивные силы внутри Украины до сих пор пытаются протолкнуть российское и белорусское электричество. В том числе ходят разговоры о закупке электроэнергии с белорусской АЭС, что в нынешних условиях недопустимо ", - написал нардеп на своей странице в Facebook.


По его словам только прямые убытки украинской энергетики от импорта тока из России в 2019-2020 годах составили 3 млрд грн.
Нардеп отметил, что сегодня запрет на закупку тока у страны-агрессора действует до завершения карантина. Чтобы обезопасить страну от повторения кризиса, российский импорт нужно запретить на законодательном уровне, убежден экс-глава СБУ.

В качестве примера защиты национальных интересов в вопросе закупки тока в России, Наливайченко привел страны Балтии, которые реализуют курс на полную синхронизацию с ЕС.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.
Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.
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Топ комментарии
+11
Эти "деструктивные силы" в партии слуг.
Зачем партия Наливайченко "Батькивщина" создает коалиции с этими негодяями в местных советах?
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24.11.2020 17:30
+10
Геруса за жопу вместе со всей группой за Майбах
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24.11.2020 17:29
+7
БЮТ,це сміттєзвалище політичного непотрібу !!))
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24.11.2020 17:32
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Геруса за жопу вместе со всей группой за Майбах
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24.11.2020 17:29 Ответить
Та Херусу та Ко вже давно місце на нарах !!)))
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24.11.2020 17:29 Ответить
Эти "деструктивные силы" в партии слуг.
Зачем партия Наливайченко "Батькивщина" создает коалиции с этими негодяями в местных советах?
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24.11.2020 17:30 Ответить
БЮТ,це сміттєзвалище політичного непотрібу !!))
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24.11.2020 17:32 Ответить
Не знаю, як у вас, а у мене, реклама їх мадам, Юлії- зубАжілої Капітельман, з усіх шпарин лізе.
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24.11.2020 18:17 Ответить
х..ло з шмарклявим прогадав, знову консерву капітальманшу розкручує
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24.11.2020 23:06 Ответить
Транша МВФ не будет, пенсий и зарплат скорее всего тоже

Вопрос к недопреЗЕденту: сколько ты людей убьешь до того как свалишь с поста или тебя народ свалит? Сколько народа должно умереть от голода, долгов, ковида и от войны которую ты так громогласно обещал завершить практически моментально… ред. Український світ

Деструктивные силы в Украине до сих пор пытаются протолкнуть импорт электричества из России, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 5739
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24.11.2020 17:31 Ответить
утопить,расчленить ,повесить ,а потом предать огню.
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24.11.2020 18:50 Ответить
Штовхают імпорт ,а всі провини скидают на альтернативну енергетику !!))
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24.11.2020 17:31 Ответить
Имя, сестра, имя! Или же не болтай ерундой! Это прерогатива нашего рояльного паганини! Зась!!!
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24.11.2020 17:41 Ответить
Ви не розумієте! Це інше! (с)
Деструктивні сили в Україні досі намагаються проштовхнути імпорт електрики з Росії, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 6277
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24.11.2020 17:45 Ответить
Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний. /Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20 / Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Ну при чём здесь Ахметов и Коломойский.Виновата зелёная энергетика.Все знают.
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24.11.2020 17:47 Ответить
ахтунг! ахметкина электрика под угрозой.))
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24.11.2020 17:51 Ответить
Деструктивні сили в Україні досі намагаються проштовхнути імпорт електрики з Росії, - Наливайченко - Цензор.НЕТ 8538
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24.11.2020 18:14 Ответить
пане Валентин. а Ви подали до суду на Геруса за підробку тексту законопроєкту який саме і дозволив це робити? дозволив бені купувати ел. енергію в рф. їм сподобалось, ніхто не покараний тому число бажаючих зростає. хоча якщо цю справу розкрутити то не те що пахне а аж смердить держ. зрадою
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24.11.2020 18:31 Ответить
Деструктивні сили намагаються нав'язати Україні "зелену" енергетику в рази дорожче від вартості.....
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24.11.2020 18:33 Ответить
вот это Налифайченко гонит, ни че Байден прыйде порядок наведе.
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24.11.2020 20:12 Ответить
Тада. ЗЕ и СН - самые что ни на есть деструктивные силы.
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24.11.2020 22:22 Ответить
А деструктивним силам ніяк не можна яйця прищемити? Ні? Ну так до чого тоді цей звиздіж?
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25.11.2020 06:08 Ответить
 
 