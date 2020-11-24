Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС
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Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбасса. В результате выстрела вражеского снайпера погиб один украинский воин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия. На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер. В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.
Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.
О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 3 гектаров территории и переданы на уничтожение 99 взрывоопасных предметов.
Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.
Пожалуйста, подождите...
Вечная и светлая память погибшему.......Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ" -ублюдки, в феофанию позвонили? Как там говнокомандующему отдыхается?
НЕпредставляю Пороха вот таким
какая пошлость....
ЗеЛя гнида и подочная мразина
гамнокомандувач має відповісти за розвал армії, демотивацію бійців😡
ЗЕленый сОпель хоть "ноту" выскажет?? Или опять будет утираться своими соппями???
Твари зелёные
Царство небесне загиблим.
Горіть у пеклі москалі !
2. Главное вовремя и в полном объеме выплатить пенсии и пособия жителям ОРДЛО.
Вона так само на совісті тих, хто привів цього виродка до влади.
Правда, совісті у них нема.
Тому я в таких випадках кажу: на їхніх руках.
На тих самих, якими вони бюлетень заповняли.
Израиль уничтожил целый полк ПВО Сирии, оснащенный российскими ЗРПК "Панцирь-С"
6:25 - 24 ноября 2020
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»
После недавнего провала в Нагорном Карабахе российское вооружение показало свою несостоятельность в еще одном регионе - в Сирии. В частности, там в результате авиаудара израильских ВВС 19 ноября был уничтожен 51-й полк ПВО сирийских сил, включая недавно приобретенный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С».
Об этом пишет российский сайт avia.pro со ссылкой на китайское агентство Sina.
По данным китайских журналистов, израильские ВВС нанесли массированный удар по 51-му полку ПВО Сирии, в результате чего весь полк, оснащенный недавно купленными ЗРПК «Панцирь-С1», оказался уничтоженным.
Кроме того, в результате авианалета было уничтожены до 10 иранских военнослужащих, боевиков шиитских подразделений и сирийских военных (в том числе майор и капитан армии Сирии).
Израильские СМИ сообщили, что истребители нанесли крупномасштабный воздушный удар по иранской бригаде «Аль-Кудс» и сирийским правительственным войскам.
Также 19 ноября стало известно о вероятном уничтожении иранского ЗРК «BAVAR-373», который оказался единственной системой ПВО на территории Сирии, открывшей огонь не по ракетам, а по израильским самолётам, хотя ни одна цель, согласно официальным сводкам, поражена не была.
Издание напоминает, что российские комплексы С-300, поставленные на вооружение ВС Сирии, пока до сих пор ни разу не были применены против повстанцев, а ЗРПК «Панцирь-С» доказали свою несостоятельность, и сейчас являются, по мнению израильских военных, худшим средством ПВО.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что россиян призвали извлечь урок из поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. По мнению военного эксперта, заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, оно должно научить Москву трезво оценивать противника. В т.ч. это касается и Вооруженных Сил Украины, которые после Иловайска и Дебальцево прочно владеет тактической инициативой, а украинские спецслужбы методично уничтожают террористов не только на неподконтрольной территории Донбасса. Тем не менее, констатирует Макиенко, средний россиянин по-прежнему убежден в убожестве и низкой боеспособности украинской армии.
Может "снайпер российских бандформирований вел огонь по защитникам Украины?"
И почему бы этого "работника" не аннигилировать Збройным Силам Украины?
А, ну да,ну да...
у верховного говнокомандувача война в его голове закончилась...
А отцы-командиры не хотят терять ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ согласно приказа Министерства обороны N 330 от 16 сентября 2020 года, которым запрещено отвечать на огонь противника? Ведь конец месяца, подаём ведомости на премирование, правда?
Как же мы сразу об этом не догадались, недалёкие!
А,впрочем, "какаяразница!"
Да,73% сограждан-позорников?
Вони ж нові ділянки відведення приготували.
Чи, може, вже й відвели, а нам не повідомили.
Чому не пишуть про дії ЗСУ у відповідь на вбивство їхнього побратима ?
Світла пам'ять Воїну.
Співчуття рідним.
Сподіваюся, потім подадуть його ім*я.
а у сопли пиремирие до сих пор в голове
І НАЙВИЩА ПОШАНА ШЛЯХЕТНОМУ ЛИЦАРСТВУ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
СВІТЛА ПАМ*ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ЗА УКРАЇНУ ВОЇНАМ
ЩИРІ СПІВЧУТТЯ РІДНИМ І БЛИЗЬКИМ
СЛАВА УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ СЛАВА !