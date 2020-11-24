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Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня на Донбасса. В результате выстрела вражеского снайпера погиб один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Шумов, российско-оккупационные войска открыли огонь из гранатомета и стрелкового оружия. На другом направлении, в пригороде Авдеевки, работал снайпер. В результате выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненного украинского защитника доставили в лечебное учреждение, где за его жизнь боролись военные врачи. К сожалению, неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось.

Командование объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 3 гектаров территории и переданы на уничтожение 99 взрывоопасных предметов.

Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десантника Горошко, который погиб в зоне ООС, похоронят во Львове

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+44
Я так розумію перемир'я не порушене, Вовік?
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24.11.2020 17:30
+42
Торчок сегодня уже записал видосик? Про свое самочувствие и что у него все в порядке...

Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 407
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24.11.2020 17:30
+37
Какой позор ! Украинцев расстреливают как в тире, а в ответ нельзя открывать огонь. И все потому что руководство страны увидело мир в глазах *****. Все эти смерти на вашей совести. Будьте прокляты !
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24.11.2020 17:42
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Правила форума Совет форумчан
Зелене перемир"я таке !!))
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24.11.2020 17:27 Ответить
Да, такое, только какого хрена смайлики у тебя? Весело стало?
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24.11.2020 17:39 Ответить
Сарказм!!))
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24.11.2020 18:01 Ответить
марказм
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24.11.2020 18:21 Ответить
это был неприцельный огонь.... Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9334
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24.11.2020 18:05 Ответить
Вблизи Шумов, выходит что получился неприцельный. Но возможно через несколько дней выяснится, что вблизи шахты 6/7, пара-тройка мужчин(родственников или знакомых) на чем-то подорвались и от осколочных ранений скончались, о чем родственницы в ОБСЕ, а медики рассказать подробности откажутся ...
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24.11.2020 19:27 Ответить
*родственницы в ОБСЕ сообщат
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24.11.2020 19:29 Ответить
вот Пид....р ваЗЕлиновский к чему приводит "перемирие" с ПИД,,,рашенской Помойкой!!!
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24.11.2020 17:29 Ответить
Нет слов......
Вечная и светлая память погибшему.......Пусть покоится с миром.......
Родным и близким искренние соболезнования.
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24.11.2020 17:29 Ответить
Я так розумію перемир'я не порушене, Вовік?
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24.11.2020 17:30 Ответить
"Объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.

О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ" -ублюдки, в феофанию позвонили? Как там говнокомандующему отдыхается?
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24.11.2020 17:30 Ответить
Торчок сегодня уже записал видосик? Про свое самочувствие и что у него все в порядке...

Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 407
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24.11.2020 17:30 Ответить
Знову воно пердить ротом ...
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24.11.2020 17:31 Ответить
Во паскуда, какую харю нажрал на наши налоги.
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24.11.2020 19:32 Ответить
Млять, скоро придется монитор менять- его рожа в экран едва помещается
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24.11.2020 17:37 Ответить
Эволюция наркоши бамбиста. Заедает наркоту.

Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1713
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24.11.2020 18:14 Ответить
Мерзкая харя
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24.11.2020 17:59 Ответить
А-а-а-нализи харошие ! І п.х. що в казначействі чорна діра на кілька мільярдів, а наших бійців просто глумлячись раді прікола розстрілюють.
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24.11.2020 18:03 Ответить
я себе НЕ представляю Пороха вот таким Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5763

какая пошлость....
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24.11.2020 18:08 Ответить
Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове . Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ . зеля , перемирие только в твоей голове ?
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24.11.2020 17:31 Ответить
Справа у тому, що такі вояки росповзлися по домівках і відчувають себе вільно, а іноді роблять свою справу під виглядом колишніх ветеранів,а сидить Антоненко
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24.11.2020 17:44 Ответить
'В ответ не стреляли'
ЗеЛя гнида и подочная мразина
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24.11.2020 17:33 Ответить
перемирие по пореченкову от зеленского- **** ты а не президент страны
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24.11.2020 17:34 Ответить
Украинский воин погиб в результате выстрела снайпера наемников РФ, с начала суток два нарушения прекращения огня, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 610
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24.11.2020 17:35 Ответить
Герої не вмирають
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24.11.2020 17:36 Ответить
На жаль, саме Герої і вмирають. Гірко, що і відповіді з нашого боку жодної.
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24.11.2020 19:18 Ответить
Я так розумію, перемовини ТКГ мокшів не влаштували
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24.11.2020 17:40 Ответить
Мета Росіі,це вся Україна,принаймні в статусі країни -сателіта !!)))
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24.11.2020 18:04 Ответить
Ну що Зеленський і Кравчук на які поступки воргу ще треба йти ? Саме завдяки таким горе політикам ми свідомо програємо і деморалізуємо нашу армію .
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24.11.2020 17:42 Ответить
Какой позор ! Украинцев расстреливают как в тире, а в ответ нельзя открывать огонь. И все потому что руководство страны увидело мир в глазах *****. Все эти смерти на вашей совести. Будьте прокляты !
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24.11.2020 17:42 Ответить
"О дерзких и коварных действиях кацапни сообщено ОБСЕ..." Тьфу,падлы зелёные.
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24.11.2020 17:45 Ответить
Особо цинично звучит; Украинские воины продолжают добросовестно выполнять свои объязанности, в то время когда их расстреливают, как в тире.
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24.11.2020 17:48 Ответить
"Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.Джерело: https://censor.net/ua/n3232981" - как мы их, знай наших!
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24.11.2020 17:50 Ответить
Бубочка, ау!!! Знову мовчки проковтнули???!!!
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24.11.2020 17:52 Ответить
Афганцы и азербайджанцы смогли вытолкать российских шавок. Вопрос - кто мы?
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24.11.2020 17:54 Ответить
Зе билы.
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24.11.2020 20:38 Ответить
А на ответку не дождались разрешения, наверное... А за одного нашего защитника надо забирать не менее 10 ничтожных жизней этих вероломных ублюдков!!!
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24.11.2020 17:55 Ответить
Срочно открыть свабодную экономическую зону, тогда они перестануть стрелять! (может быть).
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24.11.2020 17:55 Ответить
Светлая Память и Вечный Покой Украинскому воину-Герою! Прости, солдат, за никчемного главнокомандующего...
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24.11.2020 17:57 Ответить
Вічна память Воїну...

гамнокомандувач має відповісти за розвал армії, демотивацію бійців😡
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24.11.2020 17:57 Ответить
Шо за КУЙня?!?!?!
ЗЕленый сОпель хоть "ноту" выскажет?? Или опять будет утираться своими соппями???
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24.11.2020 18:01 Ответить
эту прискорбную новость, с конкретикой и фото ткнуть нашим миролюбивым ********* прямо в алчные, бессовестные рыла.
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24.11.2020 18:08 Ответить
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2425
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24.11.2020 18:13 Ответить
квартальная жидівська тварюка, ну що мерзото, знову припиниала анонсована тобою стрілянина чергове життя українського воїна. Висіти тобі падло на фонарі разом з твоїми жидівськими виродками, самкою та мамкою!
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24.11.2020 18:17 Ответить
Это не просто выстрел, это нападение на Украину .
Твари зелёные
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24.11.2020 18:35 Ответить
"О дерзких и коварных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно сообщили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон".----ну сообщили. Это как то помогло оживить убитого солдата? Или там снайпера макшанского отшлепали по попе - ата-та, ата-та...шож ты. стреляешь когда Осел обьявил перемирие?
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24.11.2020 18:38 Ответить
Такї ганьби при жодному призиденті не було...
Царство небесне загиблим.
Горіть у пеклі москалі !
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24.11.2020 18:38 Ответить
Ну а між смертями, скаже зелене падло, нікого не вбили.
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24.11.2020 18:45 Ответить
вогонь у вiдповiдь не открывали - "там работал снайпер" а тут работают над выборами и пенсиями в ордло... днище...
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24.11.2020 18:45 Ответить
1. Главное просто перестать стрелять.
2. Главное вовремя и в полном объеме выплатить пенсии и пособия жителям ОРДЛО.
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24.11.2020 19:01 Ответить
Выстрел снайперы был прицельным или есчо нет и ето не повод открывать огонь в ответ и называть *перемирие* сорваным?
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24.11.2020 18:57 Ответить
Откда известно, что это выстрел "снайпера наемников РФ", а не кадрового снайпера ВС РФ ? На пуле написано ?
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24.11.2020 18:59 Ответить
А какая разница (С).
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24.11.2020 19:02 Ответить
Так... я ж не ликбез. Учи матчасть - и поймёшь
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24.11.2020 19:27 Ответить
Там написано "снайпера наемников РФ", а не "снайпера-наемника РФ", поэтому не исключена его кадровая принадлежность к ВС РФ
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24.11.2020 21:38 Ответить
Чергова смерть на совісті членограя!
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24.11.2020 19:00 Ответить
Не лише.
Вона так само на совісті тих, хто привів цього виродка до влади.
Правда, совісті у них нема.
Тому я в таких випадках кажу: на їхніх руках.
На тих самих, якими вони бюлетень заповняли.
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24.11.2020 19:34 Ответить
https://world.fakty.ua/361591-izrail-unichtozhil-celyj-polk-pvo-sirii-osnacshennyj-rossijskimi-zrpk-pancir-s

Израиль уничтожил целый полк ПВО Сирии, оснащенный российскими ЗРПК "Панцирь-С"
6:25 - 24 ноября 2020

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

После недавнего провала в Нагорном Карабахе российское вооружение показало свою несостоятельность в еще одном регионе - в Сирии. В частности, там в результате авиаудара израильских ВВС 19 ноября был уничтожен 51-й полк ПВО сирийских сил, включая недавно приобретенный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С».
Об этом пишет российский сайт avia.pro со ссылкой на китайское агентство Sina.
По данным китайских журналистов, израильские ВВС нанесли массированный удар по 51-му полку ПВО Сирии, в результате чего весь полк, оснащенный недавно купленными ЗРПК «Панцирь-С1», оказался уничтоженным.
Кроме того, в результате авианалета было уничтожены до 10 иранских военнослужащих, боевиков шиитских подразделений и сирийских военных (в том числе майор и капитан армии Сирии).
Израильские СМИ сообщили, что истребители нанесли крупномасштабный воздушный удар по иранской бригаде «Аль-Кудс» и сирийским правительственным войскам.
Также 19 ноября стало известно о вероятном уничтожении иранского ЗРК «BAVAR-373», который оказался единственной системой ПВО на территории Сирии, открывшей огонь не по ракетам, а по израильским самолётам, хотя ни одна цель, согласно официальным сводкам, поражена не была.

Издание напоминает, что российские комплексы С-300, поставленные на вооружение ВС Сирии, пока до сих пор ни разу не были применены против повстанцев, а ЗРПК «Панцирь-С» доказали свою несостоятельность, и сейчас являются, по мнению израильских военных, худшим средством ПВО.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что россиян призвали извлечь урок из поражения Армении в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах. По мнению военного эксперта, заместителя директора Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, оно должно научить Москву трезво оценивать противника. В т.ч. это касается и Вооруженных Сил Украины, которые после Иловайска и Дебальцево прочно владеет тактической инициативой, а украинские спецслужбы методично уничтожают террористов не только на неподконтрольной территории Донбасса. Тем не менее, констатирует Макиенко, средний россиянин по-прежнему убежден в убожестве и низкой боеспособности украинской армии.
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24.11.2020 19:13 Ответить
Вам нравится "РАБОТАЛ СНАЙПЕР"???
Может "снайпер российских бандформирований вел огонь по защитникам Украины?"

И почему бы этого "работника" не аннигилировать Збройным Силам Украины?

А, ну да,ну да...
у верховного говнокомандувача война в его голове закончилась...

А отцы-командиры не хотят терять ДЕНЕЖНУЮ ПРЕМИЮ согласно приказа Министерства обороны N 330 от 16 сентября 2020 года, которым запрещено отвечать на огонь противника? Ведь конец месяца, подаём ведомости на премирование, правда?
Как же мы сразу об этом не догадались, недалёкие!

А,впрочем, "какаяразница!"

Да,73% сограждан-позорников?
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24.11.2020 19:16 Ответить
Тля мовчки проковтне. Подумаєш. =нє стрєляют=, а це - =правакация=.
Вони ж нові ділянки відведення приготували.
Чи, може, вже й відвели, а нам не повідомили.
Чому не пишуть про дії ЗСУ у відповідь на вбивство їхнього побратима ?

Світла пам'ять Воїну.
Співчуття рідним.
Сподіваюся, потім подадуть його ім*я.
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24.11.2020 19:29 Ответить
Командування ЗСУ оголосить догану командиру підрозділу загиблого що погано ховаються від окупантів.
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24.11.2020 19:59 Ответить
Вячеслав Мінкін.
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24.11.2020 21:16 Ответить
Светлая память воину...Надеюсь, что его сослуживцьі получат престиж.
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24.11.2020 19:36 Ответить
Получат премию. Хотя и редактор прав.
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24.11.2020 19:38 Ответить
НЕ уважаемый президент Зеленский, вы ****, и это сафари имени вас!
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24.11.2020 19:38 Ответить
А за что уважать этого жидёнка, за то, что по его вине гибнут наши парни???
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24.11.2020 19:54 Ответить
Так вой стоит над болотами - "это выбор нарида, уважйте его". ДБЛ😡
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24.11.2020 21:06 Ответить
А зачем они там вообще там стоят если даже на прямой огонь снайпера они не отвечают?Идиотизм
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24.11.2020 19:38 Ответить
Вони там стоять як олені для сафарі, слава величному гімнокомандувачу.
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24.11.2020 20:02 Ответить
Что зелень карликовая, бережёшь наших врагов, не даёшь ответный огонь, знаешь как это называется - Предательство, измена родины, враг народа!!!
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24.11.2020 19:50 Ответить
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9571
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5690
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24.11.2020 20:02 Ответить
24.11.2018 за прямим наказом командувача ОС Наєва,українські військові провели операцію з зачищення села Розсадки на Світлодарській дузі.В результаті операції вдалося відкинути окупаційні війська та перемістити лінію фронту на 1,2-1,5 км. ДОБРОГО РАНКУ ДРУЗІ! СЛАВА УКРАЇНІ!
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24.11.2020 20:20 Ответить
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6459
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24.11.2020 20:36 Ответить
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6396
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24.11.2020 20:52 Ответить
Царство Небесне...
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24.11.2020 20:53 Ответить
че зеленая сопля видосик не запилила? снова где то на даче бухает мерзость? если б не предатели заседали на верхах давно бы там уже все с землой бы сравняли за одного убитого
а у сопли пиремирие до сих пор в голове
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24.11.2020 21:03 Ответить
ДОЗЕМНИЙ ПОКЛОН
І НАЙВИЩА ПОШАНА ШЛЯХЕТНОМУ ЛИЦАРСТВУ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ
СВІТЛА ПАМ*ЯТЬ ЗАГИБЛИМ ЗА УКРАЇНУ ВОЇНАМ
ЩИРІ СПІВЧУТТЯ РІДНИМ І БЛИЗЬКИМ
СЛАВА УКРАЇНІ !
ГЕРОЯМ СЛАВА !
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24.11.2020 21:12 Ответить
Український воїн загинув унаслідок пострілу снайпера найманців РФ, з початку доби два порушення припинення вогню, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2587
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24.11.2020 21:14 Ответить
И тем не менее---всё что происходит в стране (любой) зависит только от народа этой страны. Если это народ достойный себя, так ещё называется нация.
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24.11.2020 21:22 Ответить
співчуваю від щирого серця батькам.вибчте, що не вберегли
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24.11.2020 21:27 Ответить
Вполне в духе "самого высокодуховного народа в мире": стрелять из-под тишка во время "перемирия". Лишний раз подтверждает тот факт, что все понятия о порядочности, честности и приверженности договорённостям и правилам к кацапью не относятся. Эта биомасса подлежит безусловному уничтожению. Или полной изоляции в их гадюшнике. По-другому с ними иметь дел нельзя. От слова 'совсем'.
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24.11.2020 21:37 Ответить
Чому ВаЗелін не стає на коліна ?
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24.11.2020 22:07 Ответить
Оце вам електорат і ЗЕлений день. ( по анології Юрїв день)
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24.11.2020 22:10 Ответить
Снайпер не работает, а действует. Тоже мне, работничка нашли.
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25.11.2020 16:50 Ответить
 
 