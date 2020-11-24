Не позволим протащить "слуг народа" в городской совет, - "ЕС" во Львове
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Представители депутатского корпуса, избранные в местные советы Львовщины от партии "Европейская Солидарность", на брифинге заявили, что не допустят попыток протащить в городской совет Львова партию "Слуга народа", которая не набрала необходимого количества голосов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-слкжбу "ЕС".
В "Европейской Солидарности" отмечают, что действуют в рамках действующего законодательства и с уважением к выбору львовян.
В частности, депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета отметил, что проведение организационной сессии Львовской городской ОТО остановило манипуляции с целью "протянуть" провластную партию в горсовет.
"Мы имеем печальный пример Тернополя, когда партия "Слуга народа" набрала 4,7%. И после определенного количества судов, а было 4 судебных процесса, во время повторного "подсчета голосов" партию "Слуга народа" втянули в Тернопольский городской совет с результатом 5,01%. Львовяне сказали свое слово 25 октября и 22 ноября. "Европейская Солидарность" абсолютно уважает мнение львовян, уважает выбор львовян и готова работать на развитие общества. Но мы не готовы поддерживать манипуляции городского головы Андрея Садового и городской власти с тем, чтобы втянуть партию "Слуга народа" во Львовский городской совет", - отмечает Шеремета.
Депутат Львовского горсовета Ольга Панасевич отметила, что учредительное заседание состоялось в соответствии с решением ТИК исключительно в рамках закона. При этом кадровые вопросы депутаты не рассматривали.
"Никто не хочет поставить под угрозу волеизъявление. Мы действуем исключительно в рамках действующего законодательства. Предусмотрено законодательством, с момента регистрации депутатов должно пройти две недели, и тогда созывается первая сессия. Такая норма в законе. Есть разногласия между сроком избрания, связанные со вторым туром, который был назначен на 22 ноября. Впрочем, эта норма предусмотрена в законе, и так у нас произошло на сессии", - отмечает Пасевич.
"Все предполагали, что сегодня будет городской совет выбирать секретаря и комиссии. Но депутаты понимали, что кроме закона есть еще определенные этические красные линии, которые нельзя переступать. Никаких таких действий на сессии сегодня совершено не было. ТИК созывает - обязанность депутата появляться. Депутаты появились, приняли присягу и фактически ни одного решения, которое могло бы ставить определенные вопросы, дать возможность манипулировать, не было принято ", - отметила Пасевич.
Она призвала коллег к конструктивному сотрудничеству и реагированию на многочисленные вызовы, стоящие перед общиной.
"Сегодня у нас есть много вызовов - это продолжение войны на Востоке, борьба с коронавирусом. И сегодня мы должны как никогда защитить наших медиков. И поэтому нам нужно очень быстро приступать к работе. У нас уже есть наработанные программы, которые требуют немедленного принятия, для того, чтобы они были включены в бюджет 2021 года. Сегодня ни у кого нет сомнений, что это должен быть социально и медико ориентировочный бюджет", - убеждена представительница "Европейской Солидарности".
"Мы уважаем выбор львовян, который состоялся 22 ноября, и конечно мы ожидаем официального объявления результатов второго тура выборов для того, чтобы избранный мэр Садовый, как мы видим это по предварительному подсчету результатов, скорее приступил к работе и возглавил этот процесс", - резюмировала Пасевич.
Пожалуйста, подождите...
У Жополехайма електоральный барьер 20-25% .
Их кандидата во втором туре переиграет даже дворовой бобик Микитка , токо на проукраинских гаслах . Ру$$кый мыр сдох на Украине после оккупации Крыма и Донбасса .
Проект закрыт ввиду отсутствия биомассы сторонников .
Ну разве что Пепа если с Бойко окажеться во втором туре (не дай Бог) , то у Бойко могут быть хоть какие-то шансы .
А Юля , Гриценко , Садовий разнесут рыгоблювотину в пух с отрывом в 20-30% .
Или Вам с детсада нужны лидеры страны ?!
Никто же не цитируют пердачи плюсов Бени про кровавого брата-убийцу ... как и "ширка" , так и "зозули *****" , про проданный старый хлам 60-летней свежести ... это всё байки одного уровня "достоверности" .
Вот универсалы и меморандумы Юща (и Пороха) с рыгоблевотой -- это исторически свершившиеся события . Так же как министерство (воровстава экономики) в кабмине Пахла-Ибуковича . Это тоже то, что существовало в реальном мире . А не рулоны туалетной бумаги , "найденные" страусами Ибуковича в его сортирной тумбочек ... И уровня сочинения двоечника восьмиклассника , когда он с корешом делят найденную кучу бычком ...
Жри-жри, глотай!!!
Про це повідомляє Telegram-канал "Темний лицар".
Як зазначається, Павлюк орендував для депутатів Boeing на 54 місця, але "через вроджену жадібність" вільні 26 місць виставив на продаж через турагентства, які почали повідомляти своїм клієнтам про можливість "полетіти з депутатами".https://prm.ua/poletity-z-deputatom-sluhy-orenduvaly-charter-na-maldivy-ta-vystavyly-na-prodazh-vilni-mistsia/
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
Этот конфликт не о капеллане на сессии, а об откате за застройки. И это только начало торгов.https://bykvu.com/ru/mysli/andrii-sadovyi-iak-vyhraty-i-prohraty-vladu-u-lvovi-odnochasno/
доки не запрацювала новообрана Львівська міська рада (вона ж - рада першого скликання Львівської ОТГ), чинними залишалися повноваження місцевих рад сіл і селищ, які напередодні приєдналися до Львівської ОТГ. Відтак ці сільські ради донині ще мали можливість проводити і проводили свої сесії, на яких голосували за різноманітні земельні та майнові питання. Таким чином, саботуючи зібрання новообраної Львівської міської ради у законний термін, міський голова Садовий разом з депутатами від "Самопомочі" й "Голосу" давали можливість місцевим ділкам на позачергових засіданнях протягувати скандальні рішення для дерибану майна громади.
Тернопільська облрада. Завтра там відбудеться перша сесія. Знаєте яка «коаліція» намічається? Свобода + За майбутнє + Слуга народу. Нагадаю, що саме ЄС взяла ПЕРШЕ місце в Тернопільській області. Але старими методами Віктора Федоровича в українців збираються вкрасти перемогу і посадити на посади «своїх-правильних» людей.