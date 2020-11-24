Не позволим протащить "слуг народа" в городской совет, - "ЕС" во Львове

Представители депутатского корпуса, избранные в местные советы Львовщины от партии "Европейская Солидарность", на брифинге заявили, что не допустят попыток протащить в городской совет Львова партию "Слуга народа", которая не набрала необходимого количества голосов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-слкжбу "ЕС".

В "Европейской Солидарности" отмечают, что действуют в рамках действующего законодательства и с уважением к выбору львовян.

В частности, депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета отметил, что проведение организационной сессии Львовской городской ОТО остановило манипуляции с целью "протянуть" провластную партию в горсовет.

"Мы имеем печальный пример Тернополя, когда партия "Слуга народа" набрала 4,7%. И после определенного количества судов, а было 4 судебных процесса, во время повторного "подсчета голосов" партию "Слуга народа" втянули в Тернопольский городской совет с результатом 5,01%. Львовяне сказали свое слово 25 октября и 22 ноября. "Европейская Солидарность" абсолютно уважает мнение львовян, уважает выбор львовян и готова работать на развитие общества. Но мы не готовы поддерживать манипуляции городского головы Андрея Садового и городской власти с тем, чтобы втянуть партию "Слуга народа" во Львовский городской совет", - отмечает Шеремета.

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Депутат Львовского горсовета Ольга Панасевич отметила, что учредительное заседание состоялось в соответствии с решением ТИК исключительно в рамках закона. При этом кадровые вопросы депутаты не рассматривали.

"Никто не хочет поставить под угрозу волеизъявление. Мы действуем исключительно в рамках действующего законодательства. Предусмотрено законодательством, с момента регистрации депутатов должно пройти две недели, и тогда созывается первая сессия. Такая норма в законе. Есть разногласия между сроком избрания, связанные со вторым туром, который был назначен на 22 ноября. Впрочем, эта норма предусмотрена в законе, и так у нас произошло на сессии", - отмечает Пасевич.

"Все предполагали, что сегодня будет городской совет выбирать секретаря и комиссии. Но депутаты понимали, что кроме закона есть еще определенные этические красные линии, которые нельзя переступать. Никаких таких действий на сессии сегодня совершено не было. ТИК созывает - обязанность депутата появляться. Депутаты появились, приняли присягу и фактически ни одного решения, которое могло бы ставить определенные вопросы, дать возможность манипулировать, не было принято ", - отметила Пасевич.

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Она призвала коллег к конструктивному сотрудничеству и реагированию на многочисленные вызовы, стоящие перед общиной.

"Сегодня у нас есть много вызовов - это продолжение войны на Востоке, борьба с коронавирусом. И сегодня мы должны как никогда защитить наших медиков. И поэтому нам нужно очень быстро приступать к работе. У нас уже есть наработанные программы, которые требуют немедленного принятия, для того, чтобы они были включены в бюджет 2021 года. Сегодня ни у кого нет сомнений, что это должен быть социально и медико ориентировочный бюджет", - убеждена представительница "Европейской Солидарности".

"Мы уважаем выбор львовян, который состоялся 22 ноября, и конечно мы ожидаем официального объявления результатов второго тура выборов для того, чтобы избранный мэр Садовый, как мы видим это по предварительному подсчету результатов, скорее приступил к работе и возглавил этот процесс", - резюмировала Пасевич.

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