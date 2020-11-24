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Новости Политика Украины Местные выборы-2020
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Не позволим протащить "слуг народа" в городской совет, - "ЕС" во Львове

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не позволим протащить

Представители депутатского корпуса, избранные в местные советы Львовщины от партии "Европейская Солидарность", на брифинге заявили, что не допустят попыток протащить в городской совет Львова партию "Слуга народа", которая не набрала необходимого количества голосов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-слкжбу "ЕС".

В "Европейской Солидарности" отмечают, что действуют в рамках действующего законодательства и с уважением к выбору львовян.

В частности, депутат Львовского областного совета Святослав Шеремета отметил, что проведение организационной сессии Львовской городской ОТО остановило манипуляции с целью "протянуть" провластную партию в горсовет.

"Мы имеем печальный пример Тернополя, когда партия "Слуга народа" набрала 4,7%. И после определенного количества судов, а было 4 судебных процесса, во время повторного "подсчета голосов" партию "Слуга народа" втянули в Тернопольский городской совет с результатом 5,01%. Львовяне сказали свое слово 25 октября и 22 ноября. "Европейская Солидарность" абсолютно уважает мнение львовян, уважает выбор львовян и готова работать на развитие общества. Но мы не готовы поддерживать манипуляции городского головы Андрея Садового и городской власти с тем, чтобы втянуть партию "Слуга народа" во Львовский городской совет", - отмечает Шеремета.

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Депутат Львовского горсовета Ольга Панасевич отметила, что учредительное заседание состоялось в соответствии с решением ТИК исключительно в рамках закона. При этом кадровые вопросы депутаты не рассматривали.

"Никто не хочет поставить под угрозу волеизъявление. Мы действуем исключительно в рамках действующего законодательства. Предусмотрено законодательством, с момента регистрации депутатов должно пройти две недели, и тогда созывается первая сессия. Такая норма в законе. Есть разногласия между сроком избрания, связанные со вторым туром, который был назначен на 22 ноября. Впрочем, эта норма предусмотрена в законе, и так у нас произошло на сессии", - отмечает Пасевич.

"Все предполагали, что сегодня будет городской совет выбирать секретаря и комиссии. Но депутаты понимали, что кроме закона есть еще определенные этические красные линии, которые нельзя переступать. Никаких таких действий на сессии сегодня совершено не было. ТИК созывает - обязанность депутата появляться. Депутаты появились, приняли присягу и фактически ни одного решения, которое могло бы ставить определенные вопросы, дать возможность манипулировать, не было принято ", - отметила Пасевич.

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Она призвала коллег к конструктивному сотрудничеству и реагированию на многочисленные вызовы, стоящие перед общиной.

"Сегодня у нас есть много вызовов - это продолжение войны на Востоке, борьба с коронавирусом. И сегодня мы должны как никогда защитить наших медиков. И поэтому нам нужно очень быстро приступать к работе. У нас уже есть наработанные программы, которые требуют немедленного принятия, для того, чтобы они были включены в бюджет 2021 года. Сегодня ни у кого нет сомнений, что это должен быть социально и медико ориентировочный бюджет", - убеждена представительница "Европейской Солидарности".

"Мы уважаем выбор львовян, который состоялся 22 ноября, и конечно мы ожидаем официального объявления результатов второго тура выборов для того, чтобы избранный мэр Садовый, как мы видим это по предварительному подсчету результатов, скорее приступил к работе и возглавил этот процесс", - резюмировала Пасевич.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+39
Не позволим протащить "слуг народа" в городской совет, - "ЕС" во Львове - Цензор.НЕТ 6378
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24.11.2020 17:40
+30
Молодцы!
ЗеЛеных гнид и опзж нужно гнать и выжигать под корень!
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24.11.2020 17:38
+30
Не позволим протащить "слуг народа" в городской совет, - "ЕС" во Львове - Цензор.НЕТ 5100
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24.11.2020 17:46
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Ну собсно да, правда не знаю за кого голосовать на следующих выборах, за Портнова, Бойко.. а может уже и Виктор Хфёдырыч к тому времени вернётся 🤔
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24.11.2020 21:41 Ответить
Не мелите херню !
У Жополехайма електоральный барьер 20-25% .
Их кандидата во втором туре переиграет даже дворовой бобик Микитка , токо на проукраинских гаслах . Ру$$кый мыр сдох на Украине после оккупации Крыма и Донбасса .
Проект закрыт ввиду отсутствия биомассы сторонников .
Ну разве что Пепа если с Бойко окажеться во втором туре (не дай Бог) , то у Бойко могут быть хоть какие-то шансы .
А Юля , Гриценко , Садовий разнесут рыгоблювотину в пух с отрывом в 20-30% .
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24.11.2020 22:29 Ответить
О-ХЕ-РЕ-ТЬ !!! Старая Клюшка, Диванный Воен и Мусоровоз😁. Вы блин один хрен в Раду шлимазлов соберёте по всем помойка, хоть вам президентом Бандеру поставь😡
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24.11.2020 22:37 Ответить
Ну на фоне старого педофила ***** и кабинетного бюрократа со сраколетним стажем протирания брюк Байденом это один молодняк .

Или Вам с детсада нужны лидеры страны ?!
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24.11.2020 22:41 Ответить
Нифига не понял. Тоесть весь движ за "новые лица", был ошибкой? Или разводняком? Прям интересно получается 🤔
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25.11.2020 00:03 Ответить
Чувак , ты не по адресу - я никогда не поддерживал ЗЕ и его тупые гасла . Как до этого не поддерживал Пепу , хотя у Пепы гасла куда более вменяемые и идеалогически выдержанные . Другое дело , шо шоколадка была в Липецке ....
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25.11.2020 01:04 Ответить
У Зе было прямое финансирование из минкульта Раши, бизнес с КалоМойшей, обсырание Майдана, офшоры, недвига в оккупированном Крыму. И...?
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25.11.2020 10:12 Ответить
Ты совсем со своим натаньяхухуйловским мозгом тронулся. Кремлевские твари -кукуха жулька после ширки с яныком и ворюга грыценко , который продавал оружие укр. армии русне- патриоты Украины??? Не сосуться с рыгами ни разу)))) Боже, как вы боитесь Пороха, который почти 2 года не президент, аж обсираетесь жидким дерьмом, как только где то идет о нем речь! Это не просто смешно, это очень смешно! У вас из трусов ********** методичка выпала))))) Ты конченная мордорвская мразь! иди кизди на просторах лаптестана и своего израйля, ущербный.
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25.11.2020 00:28 Ответить
Послушай , сказочник -- цитировать байки из серии "бла-бла-бла" (про ширку, про проданные Кении Т-34) это всё равно , шо всерьёз рсасуждать про братоубийство .
Никто же не цитируют пердачи плюсов Бени про кровавого брата-убийцу ... как и "ширка" , так и "зозули *****" , про проданный старый хлам 60-летней свежести ... это всё байки одного уровня "достоверности" .
Вот универсалы и меморандумы Юща (и Пороха) с рыгоблевотой -- это исторически свершившиеся события . Так же как министерство (воровстава экономики) в кабмине Пахла-Ибуковича . Это тоже то, что существовало в реальном мире . А не рулоны туалетной бумаги , "найденные" страусами Ибуковича в его сортирной тумбочек ... И уровня сочинения двоечника восьмиклассника , когда он с корешом делят найденную кучу бычком ...
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25.11.2020 01:36 Ответить
Юзеры уже на отсосе у ***** и зеленожопых
Жри-жри, глотай!!!
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24.11.2020 23:59 Ответить
О чем и речь. Сосут пользователи "Скотов", причмокивая сосут 😁
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25.11.2020 00:24 Ответить
Не дозволимо протягнути "слуг народу" до міської ради, - "ЄС" у Львові - Цензор.НЕТ 3841 .Правильно ЕС , мочіть зебілів Не дозволимо протягнути "слуг народу" до міської ради, - "ЄС" у Львові - Цензор.НЕТ 9335 хоч і в сортірє . Нема чого з ними панькатись , вони вороги України .
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24.11.2020 19:44 Ответить
А олігархи не вороги? В тому числі і Порошенко.
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24.11.2020 23:51 Ответить
Самое смешноге, когда пишут об этом поклонники ***** и зеленожопых. пуйло- самый богатый человек в мире, ни разу не олигарх, партия прислуг урода поддерживается беней бабломойским и ахметкой, тоже редкими "сиротками". Но вам же, твари, эти олигархи, которые вас **...т во все дыхательные и пихательные нравятся! . Вы- манкурты и генетические рабы.
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25.11.2020 00:02 Ответить
28 народних депутатів з партії "Слуга народу" з групи Іллі Павлюка орендували чартер для "корпоративної" поїздки на Мальдіви.
Про це повідомляє Telegram-канал "Темний лицар".
Як зазначається, Павлюк орендував для депутатів Boeing на 54 місця, але "через вроджену жадібність" вільні 26 місць виставив на продаж через турагентства, які почали повідомляти своїм клієнтам про можливість "полетіти з депутатами".https://prm.ua/poletity-z-deputatom-sluhy-orenduvaly-charter-na-maldivy-ta-vystavyly-na-prodazh-vilni-mistsia/
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24.11.2020 19:57 Ответить
Цимбалюк размазал как "говно по стенах" Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.
https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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24.11.2020 21:17 Ответить
Партию слуг народа вообще нужно запретить
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24.11.2020 21:27 Ответить
На самом деле Кривецкий и Козловский показали мэру, что они уже имеют большинство. И вряд ли Садовой все сможет быстро переиграть. Чтобы "Свобода" потеряла свое большинство в горсовете 2010 избрания понадобилось 5 лет. И только под конец каденции более 10 депутатов вышли из фракции.
Этот конфликт не о капеллане на сессии, а об откате за застройки. И это только начало торгов.https://bykvu.com/ru/mysli/andrii-sadovyi-iak-vyhraty-i-prohraty-vladu-u-lvovi-odnochasno/
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25.11.2020 00:10 Ответить
Садовий саботував сесію ЛМР, щоб прикрити дерибан землі в ОТГ Не дозволимо протягнути "слуг народу" до міської ради, - "ЄС" у Львові - Цензор.НЕТ 2439

доки не запрацювала новообрана Львівська міська рада (вона ж - рада першого скликання Львівської ОТГ), чинними залишалися повноваження місцевих рад сіл і селищ, які напередодні приєдналися до Львівської ОТГ. Відтак ці сільські ради донині ще мали можливість проводити і проводили свої сесії, на яких голосували за різноманітні земельні та майнові питання. Таким чином, саботуючи зібрання новообраної Львівської міської ради у законний термін, міський голова Садовий разом з депутатами від "Самопомочі" й "Голосу" давали можливість місцевим ділкам на позачергових засіданнях протягувати скандальні рішення для дерибану майна громади.
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25.11.2020 15:55 Ответить
Івано-Франківська облрада. Хто об'єднався в так звану місцеву «коаліцію». Вгадайте з тьох разів? Правильно. Свобода+За Майбутнє Коломойського+Батьківщина. Розділили між собою посади в облраді. Тобто, до виборів криком кричали про «наступ олігархів», а тут з головним олігархом об'єднались. Мета одна - не допустити Європейську солідарність, яка отримала другий результат. Гадалося - в облраді мала б бути природня коаліція проукраїнських сил, але ні. Цікаво, які відреагують виборці на такі реверанси «патріотів»

Тернопільська облрада. Завтра там відбудеться перша сесія. Знаєте яка «коаліція» намічається? Свобода + За майбутнє + Слуга народу. Нагадаю, що саме ЄС взяла ПЕРШЕ місце в Тернопільській області. Але старими методами Віктора Федоровича в українців збираються вкрасти перемогу і посадити на посади «своїх-правильних» людей.

Не дозволимо протягнути "слуг народу" до міської ради, - "ЄС" у Львові - Цензор.НЕТ 7403
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25.11.2020 03:49 Ответить
Садовий голова, а ЄС і Свобода шия у ЛьвОТГ
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26.11.2020 14:19 Ответить
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