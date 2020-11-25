Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам: Это позволит сократить расходы на содержание заключенных в 10 раз
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Минюст Украины в сотрудничестве с европейскими партнерами разработали проекты законов, направленные на индивидуализацию системы наказаний и расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы, что будет способствовать уменьшению количества лиц в местах лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.
"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания - пробационный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, в которых сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест. Эта категория - нетяжкие преступления. Пробацией мы не будем заменять лишение свободы. В качестве же дополнительного наказания пробация может быть применена, если суд назначил человеку другой вид наказания, например, исправительные работы или штраф", - подчеркнул глава Минюста Денис Малюська.
Отмечается, что в первую очередь, применение пробационного надзора позволит учесть индивидуальные риски каждого конкретного лица, в результате - сделает наказания более эффективными. Кроме того, - позволит сократить расходы на пенитенциарную систему.
В Минюсте добавили, что один заключенный в учреждениях исполнения наказаний "стоит" государству более 10 тыс. гривен в месяц. Если же говорить о пробации, то это - всего 900 гривен в месяц за одного пробационера, так как государство работает с ним на свободе, а не тратит средства на его содержание, питание, коммунальные услуги и т.д.
Служба пробации в Украине действует уже 5 лет. С начала 2020 года через нее прошли 105 тыс. правонарушителей, 58 тыс. состоят на учете органов пробации в настоящее время.
Пожалуйста, подождите...
Нда.
І от запитання: яке "алтернативне тюрмі покарання" виправить цих орків (на людей вони вже мало схожі)?
Но, у меня на районе ничего не пропадает. Люди могут под парадной под козырьком балкона на ночь оставить коляску, велик, самокат, детские игрушки...., ничего не пропадает. Зона работы бомжей, сугубо зона мусорных баков. Просто пару раз были популярные разъяснения правил поведения на районе.
Не, скрывать не буду, машины угоняли, но носатых детей гор быстро находили и все закончилось.
Как то так.
Да, камер мы натыкали у себя много и разместили пункт охраны с патрулем 24/7
Кожна наступна влада "₴панута ще більше..
Шведския тюряги счас и зараз!!
И бомжей сичас и скороро нових поменьшає!! УрррряяяАааааа!!
чтоб не доказывать потом, что ранив-убив вора в своей квартире я превысил нормы... - схера оно ко мне лезло? по каким нормам оно думало я буду защищать свою жизнь и покой детей?
Там же ясно написано: "В сотрудничестве с европейскими партнёрами".
Хотели в Европу? Вот и получаем.
И таки да. Заставляют. Ибо кто даме платит, тот ее и ... танцует. Так было, так есть и так будет.
И если же ратующий за как можно скорейший вход в Европу чиновник - откровенно ворует... то при чем тут т.н. "русский мир"? Тут скорее ... шайка-лейка подонков, прикрывающихся высокими идеалами... хотя какие последователи, такие и идеалы, Вы не находите? Ну с учетом ценностей... которые продвигаются ими и в частности конкретно в этой статье описаны.
Но беда в том, что к примеру... если некие европейские партнеры указанные в тексте новости - скажут мол Вы не выполняете требования гармонизации законодательства... а потому фиг вам а не кредит... ну ты понял.
Ведь конкретно в этой новости - в которой по сути написано что преступники теперь будут шляться на свободе вместо тюрьмы и все это благодаря сотрудничеству с европейскими партнерами - как раз четко указано, чья идея. Европецских партнеров, а наши - змавпували.
Что касается статьи, то речь идет о легких преступлениях, а не о убийцах, садистах, насильниках, и о конкретньіх ситуациях, а не всех поголовно преступниках. И как уже сказано вьіше, никто не может заставить Украину принять такое решение, пожалуйста, если хотите, держите всех преступников в тюрьмах, но будьте добрьі оплачивать єто из своего кармана.
Есть по-своему неплохой польский фильм. "Сара". У нас почему-то назывался "Телохранитель дочери". Так там бандит один, наркотой торговавший, спросил своего охранника мол
- наркотики для дебилов. я же не приставляю пистолет к их (клиентов) голове, я ж не заставляю их. Вот ты - в детстве принимал наркотики?
- нет. но тогда тебя в городе не было
Понимаешь? Это УЖЕ преподносится как критерий успеха. Это УЖЕ продвигается... иначе это просто бы игнорили... вот вообще (эх был в армии США классный закон don't ask, don't tell формула...).
Что касается статьи... скажем кража 20грн. преступление легкое. Но их можно украсть у бабки, а это 2 буханки хлеба (уже даже меньше) или пачка таблеток, типа парацетамола... чем существенно усложнить ей жизнь. А если украсть 100ку...
Мое мнение: преступник, свершая преступление - выводит себя за грань общества. Т.е. за грань организованной группы людей. Делая это он теряет право называться человеком. Он теряет право на ВСЕ полагающиеся человеку права. Ибо свершив преступление он становится нелюдью. Место которой - в земле.
И за тюрьмы платить не надо.
Предложение рождает спрос.
А парад... рассматривай это как рекламу.
А разрешение местных органов власти... как попустительство.
И все у тебя сразу встанет на свои места.
Для наглядности подставь сюда что-то такое же неестественное но чуть более отталкивающее. Скажем педофилию. Ну как ощущения? Особенно если на место жертвы подставить кого-то близкого...
Сравнение с педофилией крайне неудачное. В случае с педофилией есть педофил и есть жертва, а в случае с гомосексуализмом жертвьі нет.
Вменяемый здоровый человек и курить не захочет. Но релама и продвижение... и результат налицо.
И нормальное с педофелией сравнение. Потому как преступлением и мужеложество в свое время считалось. А сейчас?
Да нет, ненормальное сравнение. В случае с педофелией есть жертва, єто ребенок. Кто вьіступает жертвой в случае с гомосексуализмом? В свое время инакомьіслие считалось преступлением за которое убивали, а в саудовской аравии "в свое время", а точнее еще 2 года назад женщиньі не имели права водить авто, и что с того, что бьіло "в свое время", если єто бьіло, то не значит что єто бьіло правильно. Общество развивается, ну во всяком случае в некоторьіх странах, и ничего плохого в єтом нет.
Но Вы отчего-то думаете что одни и те же средства продвижения будут по-разному влиять на объект применения (общества). Нет, в какой-то степени это так - табачная реклама может быть более эффективна. Но воздействие будет одинаковым. Если Вы думаете, что это работает иначе... можете попробовать подбросить камешек вверх и думать что он не упадет вниз.
Нормальное. С учетом окна Овертона - так вполне. И развитие - это когда космос, лекарство от рака... а не концерт условного элтона джона.
и откуп за миллионные заставы как раз то что надо! и пусть себе дальше колобродят - лишь бы денег хватило на заставу и еще чуть-чуть на лечение легкого испуга...
И отправили мистера Х стирать пелёнки в детский сад, или домашний арест дневной.
И обществу "хорошо", мистер Х ещё пару челюстей сломает.
ГАРАНТИРОВАТЬ общество от преступника может только пожизненное.
Исправят ли преступника 5 лет на зоне или наоборот? Если его посадили за кражу велосипеда?