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Минюст (1700) тюрьма (817) преступность (945) Малюська Денис (292) пробация (4)

Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам: Это позволит сократить расходы на содержание заключенных в 10 раз

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам: Это позволит сократить расходы на содержание заключенных в 10 раз

Минюст Украины в сотрудничестве с европейскими партнерами разработали проекты законов, направленные на индивидуализацию системы наказаний и расширение перечня видов наказаний, альтернативных лишению свободы, что будет способствовать уменьшению количества лиц в местах лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"Законопроектом мы предлагаем ввести новый вид наказания - пробационный надзор. Предполагается, что пробация будет применяться и в качестве основного, и в качестве дополнительного наказания. В первую очередь, она рассчитана на те случаи, в которых сейчас суд в качестве наказания назначает ограничение свободы или арест. Эта категория - нетяжкие преступления. Пробацией мы не будем заменять лишение свободы. В качестве же дополнительного наказания пробация может быть применена, если суд назначил человеку другой вид наказания, например, исправительные работы или штраф", - подчеркнул глава Минюста Денис Малюська.

Отмечается, что в первую очередь, применение пробационного надзора позволит учесть индивидуальные риски каждого конкретного лица, в результате - сделает наказания более эффективными. Кроме того, - позволит сократить расходы на пенитенциарную систему.

В Минюсте добавили, что один заключенный в учреждениях исполнения наказаний "стоит" государству более 10 тыс. гривен в месяц. Если же говорить о пробации, то это - всего 900 гривен в месяц за одного пробационера, так как государство работает с ним на свободе, а не тратит средства на его содержание, питание, коммунальные услуги и т.д.

Служба пробации в Украине действует уже 5 лет. С начала 2020 года через нее прошли 105 тыс. правонарушителей, 58 тыс. состоят на учете органов пробации в настоящее время.

Читайте: Минюст вводит систему оценивания тюрем, - Малюська

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
В мене у під'їзді на моїй площадці живуть двоє: вона (одна "ходка" за крадіжки) та він (18 років "загального стажу). Опівночі виходять, до ранку вештаються, зранку приходять вже з випивкою, пьють та сплять до опівночі. І так по колу. Зрозуміло, що пьють з краденого. В під'їзді, або біля нього, не можна і на секунду нічого залишати - миттєво зникає.
І от запитання: яке "алтернативне тюрмі покарання" виправить цих орків (на людей вони вже мало схожі)?
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24.11.2020 18:04
+10
Я так понимаю,что главной целью зеленой "министерства юстиции" является ликвидация тюрем. А если нет тюрем, тогда зачем суды, полиция, и наконец само государство с его "министерством юстиции"? Придется тогда жителям покупать оружие , а улицы сделать местом для перестрелок.
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24.11.2020 18:13
+8
Напевно частина цих "блогерів" і на цензорі верещить про досягнення Бубачки.
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24.11.2020 17:59
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Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам: Это позволит сократить расходы на содержание заключенных в 10 раз - Цензор.НЕТ 7019
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24.11.2020 17:56 Ответить
Напевно частина цих "блогерів" і на цензорі верещить про досягнення Бубачки.
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24.11.2020 17:59 Ответить
это те самые антико-ко-корупционеры, барыгоборцы, рублеоптимисты. Им просто предложили перейти на ставку, а не фрилансить
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24.11.2020 18:01 Ответить
так а шо тюрьмы?оценили наконец?и скока продажная цена? Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам: Это позволит сократить расходы на содержание заключенных в 10 раз - Цензор.НЕТ 2731
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24.11.2020 17:57 Ответить
Сотрудничество с европейскими партнерами...
Нда.
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24.11.2020 18:01 Ответить
В мене у під'їзді на моїй площадці живуть двоє: вона (одна "ходка" за крадіжки) та він (18 років "загального стажу). Опівночі виходять, до ранку вештаються, зранку приходять вже з випивкою, пьють та сплять до опівночі. І так по колу. Зрозуміло, що пьють з краденого. В під'їзді, або біля нього, не можна і на секунду нічого залишати - миттєво зникає.
І от запитання: яке "алтернативне тюрмі покарання" виправить цих орків (на людей вони вже мало схожі)?
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24.11.2020 18:04 Ответить
Отмудохать пару раз
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24.11.2020 18:20 Ответить
Небось и заточки с собой таскают, ну допустим ты знаешь приемы защиты от ножа и отмудохаешь. И что? Они перестанут красть и найдут работу? Только озлобятся и все. Это не вариант
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24.11.2020 18:31 Ответить
Неа, не знаю.
Но, у меня на районе ничего не пропадает. Люди могут под парадной под козырьком балкона на ночь оставить коляску, велик, самокат, детские игрушки...., ничего не пропадает. Зона работы бомжей, сугубо зона мусорных баков. Просто пару раз были популярные разъяснения правил поведения на районе.
Не, скрывать не буду, машины угоняли, но носатых детей гор быстро находили и все закончилось.
Как то так.
Да, камер мы натыкали у себя много и разместили пункт охраны с патрулем 24/7
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24.11.2020 18:40 Ответить
Зебилье во всей красе !
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24.11.2020 18:22 Ответить
Ти накрасилася і хвастаєш переді мною? Мін'юст пропонує пробаційний нагляд як альтернативу в'язницям: Це дасть змогу скоротити витрати на утримання ув'язнених у 10 разів - Цензор.НЕТ 3774
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24.11.2020 18:45 Ответить
Ты болела на ковид?
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24.11.2020 18:56 Ответить
Похоже, что вскоре Манюня предложит разбирать преступников по домам. В качестве примера для подражания возьмет себе какого-нибудь мокрушника или маньяка. Пусть все увидят, какой он молодец - никого и ничего не боится! И всё это только ради ублажения Европы! Ей-ей!
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24.11.2020 18:10 Ответить
Я так понимаю,что главной целью зеленой "министерства юстиции" является ликвидация тюрем. А если нет тюрем, тогда зачем суды, полиция, и наконец само государство с его "министерством юстиции"? Придется тогда жителям покупать оружие , а улицы сделать местом для перестрелок.
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24.11.2020 18:13 Ответить
Просто себя чувствуют потенциальными завсегдатаями тюрем. И, как любители "простых" решений, посчитали, что нет тюрем - нет угрозы там оказаться.
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25.11.2020 08:44 Ответить
Прредставляю -аллігархів в "пробірці"..
Кожна наступна влада "₴панута ще більше..
Шведския тюряги счас и зараз!!
И бомжей сичас и скороро нових поменьшає!! УрррряяяАааааа!!
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24.11.2020 18:15 Ответить
Правильно!Нет денег на вип камеру-сиди дома, не место таким в тюрьме
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24.11.2020 18:21 Ответить
Согласен , при условии принятия закона об оружии .
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24.11.2020 18:22 Ответить
и железобетонных статей, обосновывающих правомерность самозащиты, и защиты своей недвижимости (квартиры, дома, дачи, машины)
чтоб не доказывать потом, что ранив-убив вора в своей квартире я превысил нормы... - схера оно ко мне лезло? по каким нормам оно думало я буду защищать свою жизнь и покой детей?
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25.11.2020 08:42 Ответить
Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам - Чикаго и Венесуэлла в одном флаконе, виват ослу дочекались таки "покращення"
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24.11.2020 18:46 Ответить
То есть для вора/убийцы/насильника исчезает даже призрачная перспектива присесть на пару лет??? МРАЗИ!!! Мін'юст пропонує пробаційний нагляд як альтернативу в'язницям: Це дасть змогу скоротити витрати на утримання ув'язнених у 10 разів - Цензор.НЕТ 1809
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24.11.2020 18:51 Ответить
То капєц з тією зеленою владою!Малюська витискає гроші з зеків як може...Хто може заплатити - у трьохзіркову камеру,хто не може - на "хімію"...Так незабаром ми дійдем і до продажу індульгенцій...Буде прейскурант на злочини...Захочеш когось вбити - заплати в касу і йди стріляй...
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24.11.2020 18:56 Ответить
Та при чем тут Зеля?
Там же ясно написано: "В сотрудничестве с европейскими партнёрами".
Хотели в Европу? Вот и получаем.
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24.11.2020 19:12 Ответить
И тут зльіе европейцьі заставляют украинцев совершать зло, и бюджетньіе деньги украинские чиновники крадут по указке евросоюза, и людей на остановках сбивают по указке европьі ай яй яй, адептьі руssкого мира безконечно тупьіе существа.
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24.11.2020 20:49 Ответить
А причем конкретно тут бюджетные деньги? Тут речь скорее о ценностях.
И таки да. Заставляют. Ибо кто даме платит, тот ее и ... танцует. Так было, так есть и так будет.
И если же ратующий за как можно скорейший вход в Европу чиновник - откровенно ворует... то при чем тут т.н. "русский мир"? Тут скорее ... шайка-лейка подонков, прикрывающихся высокими идеалами... хотя какие последователи, такие и идеалы, Вы не находите? Ну с учетом ценностей... которые продвигаются ими и в частности конкретно в этой статье описаны.
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25.11.2020 09:21 Ответить
При том что нечего кивать на Европу, если у самих руки из жо... растут. В Европе єта модель работает, а то что в Украине даже опробованньіе и работающие в цивилизованньіх странах механизмьі постоянно дают сбои, так єто проблема самих украинцев, а не европейцев.
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25.11.2020 11:54 Ответить
Проблема в слепом копировании всего подряд - и есть главная наша проблема.
Но беда в том, что к примеру... если некие европейские партнеры указанные в тексте новости - скажут мол Вы не выполняете требования гармонизации законодательства... а потому фиг вам а не кредит... ну ты понял.
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25.11.2020 12:13 Ответить
В чем проблема, не вьіполняйте єтого требования ЕС, но живите тогда по средствам, а то и рьібку сесть и на х... сесть хотите, а так только в сказке про иванушку дурачка бьівает.
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25.11.2020 13:10 Ответить
Конкретно я - не против.
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25.11.2020 13:14 Ответить
А мораль такова: бОльшая часть политиков, ратующих за Европу на деле жаждет лишь сменить хозяина, а о свободе совершенно не печется. Вы не поняли просто. Они, в отличие от к примеру меня, НЕ за истинно независимую Украину. Которая в сложившихся реалиях возможна только в формате Тортуги или Швейцарии, или же некоем гибриде оных.
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25.11.2020 09:22 Ответить
В отличие от Швейцарии, у Украиньі и ее граждан нет ни идей развития государства ни способности к самостоятельному развитию. А большинство чиновников "ратуют" за Европу, потому что западньіе страньі на сегодняшний день имеют наивьісшие стандартьі жизни, и все понимают, что ориентироваться нужно на них, а не на недоразвитьіе страньі типа россии или сомали, которьіе не в состоянии предложить ни для своих граждан ни тем более третьим странам стратегии развития. То что у украинцев при попьітке копировать западньіе стандартьі получается, извиняюсь, куча дерьма, так єто характеризует умения украинцев, а не правильность или ошибочность западньіх стандартов.
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25.11.2020 12:03 Ответить
Эх. Я бы согласился... но как-то, все же, хочется своих идей и своего развития. А не тупо передирания всего подряд
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25.11.2020 12:29 Ответить
Тоже не проблема, если идеи есть, пожалуйста реализуйте их, кто вам мешает
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25.11.2020 13:12 Ответить
Продажная власть и инертное население.
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25.11.2020 13:14 Ответить
И я вот совсем не понял... как к примеру такие ценности как ... пропаганда гомосексуальных отношений может быть правильной.
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25.11.2020 12:30 Ответить
Живу уже 15 лет в Германии, а о пропаганде гомосексуальньіх отношений здесь узнаю только из пропагандьі россии о западе. Может они ее делают ночью, когда я сплю, коварньіе "гейропейцьі"
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25.11.2020 13:06 Ответить
Ну так просвети меня)) Мол вооон то что пишут - фейк. Мол у нас на самом деле гомосексуальные браки запрещены и гомосексуальность - официально является заболеванием. Генетики или там психики.
Ведь конкретно в этой новости - в которой по сути написано что преступники теперь будут шляться на свободе вместо тюрьмы и все это благодаря сотрудничеству с европейскими партнерами - как раз четко указано, чья идея. Европецских партнеров, а наши - змавпували.
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25.11.2020 13:13 Ответить
Здесь нужно разделять понятия пропагандьі в обществе и принятия обществом обьективной ситуации. Гомосексуалистьі бьіли, есть и будут во все времена и всех странах мира, єто обьективное явление. Сексуальную ориентацию как известно не вьібирают, она определяется множеством факторов, не зависящим ни от конкретного индивидуума, ни от общества. Пропаганда гомосексуализма в том виде, в котором она подается в рос. сми, єто акции, направленньіе на активную компанию в поддержку єтого явления. Как я уже сказал, за 15 лет пребьівания в Германии я ни разу не сталкивался с подобньім, иногда рассказьівают о том, что где то там прошел марш в поддержку прав гомосексуалистов, организованньіе самими сексуальньіми меньшинствами, а не гос. структурами. Или, например, в Кельне у гомосексуалистов есть своя рождественская ярмарка. Да, в Германии гомосексуалистьі не скрьівают своей ориентации, т.к. не боятся, что их за єто убьют, изобьют или не обойдут вниманием другим образом, как єто случается в диких странах как россия, например. Да, в цивилизованньіх странах люди вне зависимости от своей сексуальной ориентации имеют права, в кааих то странах они могут официально оформить свои отношения, в каких то странах они даже могут усьіновлять / удочерять детей, но главное в єтом всем то, чтр никакое из єтих прав не ведет к увеличению числа гомосексуалистов, т.к. как я уже написал вьіше, сексуальная ориентация єто не предмет вьібора человека.

Что касается статьи, то речь идет о легких преступлениях, а не о убийцах, садистах, насильниках, и о конкретньіх ситуациях, а не всех поголовно преступниках. И как уже сказано вьіше, никто не может заставить Украину принять такое решение, пожалуйста, если хотите, держите всех преступников в тюрьмах, но будьте добрьі оплачивать єто из своего кармана.
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25.11.2020 16:31 Ответить
Эмм... видишь ли. Есть такая штука как окно Овертона. В котором принятие и пропаганда - лишь стадии. А началось с того, что это начали считать нормой.
Есть по-своему неплохой польский фильм. "Сара". У нас почему-то назывался "Телохранитель дочери". Так там бандит один, наркотой торговавший, спросил своего охранника мол
- наркотики для дебилов. я же не приставляю пистолет к их (клиентов) голове, я ж не заставляю их. Вот ты - в детстве принимал наркотики?
- нет. но тогда тебя в городе не было
Понимаешь? Это УЖЕ преподносится как критерий успеха. Это УЖЕ продвигается... иначе это просто бы игнорили... вот вообще (эх был в армии США классный закон don't ask, don't tell формула...).

Что касается статьи... скажем кража 20грн. преступление легкое. Но их можно украсть у бабки, а это 2 буханки хлеба (уже даже меньше) или пачка таблеток, типа парацетамола... чем существенно усложнить ей жизнь. А если украсть 100ку...

Мое мнение: преступник, свершая преступление - выводит себя за грань общества. Т.е. за грань организованной группы людей. Делая это он теряет право называться человеком. Он теряет право на ВСЕ полагающиеся человеку права. Ибо свершив преступление он становится нелюдью. Место которой - в земле.
И за тюрьмы платить не надо.
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25.11.2020 16:42 Ответить
Да, добавлю.
Предложение рождает спрос.
А парад... рассматривай это как рекламу.
А разрешение местных органов власти... как попустительство.
И все у тебя сразу встанет на свои места.
Для наглядности подставь сюда что-то такое же неестественное но чуть более отталкивающее. Скажем педофилию. Ну как ощущения? Особенно если на место жертвы подставить кого-то близкого...
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25.11.2020 16:44 Ответить
Бред, какой еще спрос, человек с традиционной ориентацией не станет гомосексуалистом, хоть каждьій день парад проводи.

Сравнение с педофилией крайне неудачное. В случае с педофилией есть педофил и есть жертва, а в случае с гомосексуализмом жертвьі нет.
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25.11.2020 20:49 Ответить
Не бред.
Вменяемый здоровый человек и курить не захочет. Но релама и продвижение... и результат налицо.
И нормальное с педофелией сравнение. Потому как преступлением и мужеложество в свое время считалось. А сейчас?
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26.11.2020 09:26 Ответить
Ок, что касается курения, то можно с помощью статистики легко подтвердить, что с удешевлением табачньіх изделий или активной маркетинговой кампанией увеличивается число курильщиков, как например в Индонезии, где, например в 2019-м году курило 76% мужского населения, а в 2000-м 56%, виден прирост в 20% за почти 20 лет. Вьі мне можете привести статистику, которая подтверждает ваше утверждение, что мероприятия вроде проведения гейпарадов или легализация однопольіх браков привели к увеличению гомосексуалистов среди населения какой-нибудь страньі (без учета приезжих геев, которьіе переехали туда чтобьі пользоваться єтими правами), есть у вас такая статистика?

Да нет, ненормальное сравнение. В случае с педофелией есть жертва, єто ребенок. Кто вьіступает жертвой в случае с гомосексуализмом? В свое время инакомьіслие считалось преступлением за которое убивали, а в саудовской аравии "в свое время", а точнее еще 2 года назад женщиньі не имели права водить авто, и что с того, что бьіло "в свое время", если єто бьіло, то не значит что єто бьіло правильно. Общество развивается, ну во всяком случае в некоторьіх странах, и ничего плохого в єтом нет.
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26.11.2020 22:08 Ответить
Не могу. Потому как любого кто осмелится публиковать такую статистику осудить поддержвающее ущербных недолюдей общество.
Но Вы отчего-то думаете что одни и те же средства продвижения будут по-разному влиять на объект применения (общества). Нет, в какой-то степени это так - табачная реклама может быть более эффективна. Но воздействие будет одинаковым. Если Вы думаете, что это работает иначе... можете попробовать подбросить камешек вверх и думать что он не упадет вниз.

Нормальное. С учетом окна Овертона - так вполне. И развитие - это когда космос, лекарство от рака... а не концерт условного элтона джона.
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27.11.2020 09:43 Ответить
Бла бла бла, пустой треп от вас и не больше, впрочем ожидаемо. Удачи.
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27.11.2020 13:39 Ответить
Така хрень. Вже не знають, як правопорушникам і потенційним злодіям лизнути. Хто буде займатись цим пробаційним наглядом, дільничний? Ну звичайно йому не має чим займатись. Ану давайте перерахуємо, що лежить на дільничому, крім його прямих функцій. *******: добове чергування в наряді, охорона громадського порядку під час різних демонстрацій, пікетів, спортивних змагань..., охорона затриманих в лікарні чи тубдиспансері, виставлення постів по різним планам... І зараз, послав бог та ще й кинув - пробаційний нагляд.
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24.11.2020 20:13 Ответить
12 000 дільничих України розкривають 85% усіх злочинів. Чим займається решта (150 000) мєнтів? Ну ... самі бачите...
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24.11.2020 21:08 Ответить
А вы думаете, зря они ментов откармливают и самоизоляции внедряют? На преступниках оттренируются, потом и за остальных возьмутся.
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24.11.2020 20:35 Ответить
а нахрена вообще суды и судьи. мусора при задержании ремнем по жопе и домой.
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24.11.2020 21:36 Ответить
интересно...взятки и казнокрадство... это ж как бы "нетяжкие" преступления ?
и откуп за миллионные заставы как раз то что надо! и пусть себе дальше колобродят - лишь бы денег хватило на заставу и еще чуть-чуть на лечение легкого испуга...
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25.11.2020 08:46 Ответить
Поймал мистер Х , одного из минюста, сломал челюсть или сломал нос или сломал в придачу несколько рёбер.
И отправили мистера Х стирать пелёнки в детский сад, или домашний арест дневной.
И обществу "хорошо", мистер Х ещё пару челюстей сломает.
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25.11.2020 08:55 Ответить
Тюрьмы -- это самая большая статья расходов украинского бюджета? Мін'юст пропонує пробаційний нагляд як альтернативу в'язницям: це дасть змогу скоротити витрати на утримання ув'язнених у 10 разів - Цензор.НЕТ 4091
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25.11.2020 09:17 Ответить
Трех разовое,скудное,но питание,тепло,чистая постель да и просто символическая работа от нехер делать.Если сравнить из теми кто выживает на свободе на минималку зеки на курорте да еще и тех кто живет на минималку так как и из минимални снимается налог.А ведь у нас есть каменоломни,урановые рудники,на законных основаниях разрешили добычу янтаря,вот где их задействовать.
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25.11.2020 09:52 Ответить
Пенсионера с 33 летним стажем, государство содержит за 1700 гривен, а преступника за 10000, ну,ну...
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25.11.2020 09:27 Ответить
один в'язень в установах виконання покарань "коштує" державі більш ніж 10 тис. гривень на місяць. Прикольно. А дохід від вироблених і проданих вязнями віників та кошиків враховується?
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25.11.2020 09:37 Ответить
"Минюст предлагает пробационный надзор в качестве альтернативы тюрьмам...." и желательно - в июле, и желательно - в крыму...©.
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25.11.2020 09:44 Ответить
Всех взяточников и казнокрадов только сажать на пробационный надзор
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25.11.2020 10:03 Ответить
НЕ говорите ерунды.
ГАРАНТИРОВАТЬ общество от преступника может только пожизненное.
Исправят ли преступника 5 лет на зоне или наоборот? Если его посадили за кражу велосипеда?
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25.11.2020 10:50 Ответить
 
 