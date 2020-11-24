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Новости Общество Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Ощадбанк (216) пенсионеры (827) карта (168) Трехсторонняя контактная группа (842)

Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО

Государственный "Ощадбанк" готов в очередной раз продлить пенсионные карты жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, карты продлят еще на три месяца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Сообщается, что такое предложение было озвучено на заседании гуманитарной подгруппы. Дополнительной информации по этой теме не предоставили. Отметим, ранее "Ощадбанк" продлевал действие карт до 1 января 2021 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ощадбанк в 2020 году закроет 400-600 отделений из 2400

Кроме того, подгруппа по безопасности подтвердила действенность координационного механизма контроля режима прекращения огня. Украинская сторона также напомнила россиянам о необходимости отработать конкретные механизмы координации и письменно их фиксировать. После этого напоминания процесс обсуждения оживился.

Читайте также: Представитель России в ТКГ заявил, что РФ поддерживает план действий по Донбассу, предложенный ОРДЛО, - украинская делегация

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+21
Ето им благодарность от нашей власти за то что убили нашего солдата?
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24.11.2020 18:54
+16
А ми вже "переживати" почали. Як же там "кармільци" без наших грошей?
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24.11.2020 18:57
+15
Я так вижу ни украинской власти ни ЕС не выгодно прекратить ету войну и они постоянно террористов финансируют и ублажают вместо того чтобы уничтожить
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24.11.2020 18:55
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Ето им благодарность от нашей власти за то что убили нашего солдата?
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24.11.2020 18:54 Ответить
Я так вижу ни украинской власти ни ЕС не выгодно прекратить ету войну и они постоянно террористов финансируют и ублажают вместо того чтобы уничтожить
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24.11.2020 18:55 Ответить
АНТИ- власть...
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24.11.2020 18:59 Ответить
ЕС(Европа) давно сгнившее место погрязшее в коррупции и деньгах кацапов.Там уже нет тех ценностей что были раньше.Им глубоко пофин на нас
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24.11.2020 19:35 Ответить
Та не перживай ты так! Им и на себя самих уже пофуй - живут как аквариумные рыбки гуппи...
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24.11.2020 20:49 Ответить
Ура!
До весны дыры в бюджете не будет!
В бюджете ДыРы, я имел в виду...
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24.11.2020 18:56 Ответить
как раз под сепарские "выборы- 31марта" ...
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24.11.2020 19:05 Ответить
А ми вже "переживати" почали. Як же там "кармільци" без наших грошей?
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24.11.2020 18:57 Ответить
Обдрыщенцы бамбаса не пробовали сами выплачивать пенсии своим старикам?
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24.11.2020 19:01 Ответить
они там две пенсии получают .. и нашу и кацапскую .. и очень не плохо себя чувствуют ..
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24.11.2020 19:07 Ответить
Они и так двух маток сосут.
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24.11.2020 19:11 Ответить
За які заслуги?
Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 8469
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24.11.2020 19:03 Ответить
Народ Бамбаса героически отказывается от украинских пенсий. Для чего они им.
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24.11.2020 19:10 Ответить
Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 6526
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24.11.2020 19:10 Ответить
Не розумію? Навіщо?
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24.11.2020 19:13 Ответить
Тут кто то визжал что нужно платить больше налогов в бюджет чтобы жизнь в Украине стала лучшей. Х***** вам в за щеку а не мои налоги. Буду стараться не платить налогов и никогда не покупать украинских товаров чтобы ниодна моя копейка не шла на финансирование террористов и росийских убийц.
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24.11.2020 19:13 Ответить
наверно МВФ будет финансировать ..
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24.11.2020 19:21 Ответить
Если что то останется после того как Ахметке по *зеленых тарифах* заплатим. Так что пускай МВФ идет нах. вместе с Ахметовым и сепарами.
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24.11.2020 19:25 Ответить
А когда Ощадбанк обанкротится я в церкви поставлю свечку
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24.11.2020 19:37 Ответить
НАПРАСНО.
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24.11.2020 19:20 Ответить
Если будет продолжаться финансирование террористов и их марионеток, в Украине жизнь тогда не наладится, а станет хуже. Руководство страны должно занять принципиальную позицию по этому вопросу, но для этого надо любить свою страну и иметь железные яйца.
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24.11.2020 19:37 Ответить
Никто не может требовать от еврея любить Украину и украинцев.
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24.11.2020 20:51 Ответить
Ну в общем деньги для дырылы в бюджете Украины не закончатся . Зато они ( деньги ) скорей всего закончатся в бюджете росии с января 2021 года для лднр . Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО - Цензор.НЕТ 1043
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24.11.2020 19:39 Ответить
Ну для пенсионеров из ОРДИЛО деньги хоть есть, а то будет как то нэзручно, наши бог с ними, потерпят )))))
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24.11.2020 19:44 Ответить
Как то непонятно, как уживаются на одном сайте разные новости
В одной нам рассказывают что у казначейства денег нет и нечем оплатить счета на миллиарды гривен, и тут же мы раздаем деньги пенсам в ОРДЛО.
Эти взаимно противоречивые новости пишут конкурирующие новостные отделы или эта каша творится в одних и тех же головах?
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24.11.2020 22:34 Ответить
Наши терпилы вытерпят все это факт
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25.11.2020 07:08 Ответить
За що ж такі пільги "кормільцам", може за те, що війна у нас уже 7 років і вбивають наших хлопців...
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24.11.2020 19:51 Ответить
Питаннячко: якого дідька? Хто хотів, той за сім років переїхав на неокуповані території. Решту "русскай мір" влаштовує, от хай він їх годує. Переважна більшість заробила пенсії за часів Союзу. Правонаступником якого є Рашка, от вона нехай і платить.
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24.11.2020 20:07 Ответить
Помнится во время ВОВ СССР тоже переводила пенсии на оккупированные территории + дойчмарки,нормально жили...
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24.11.2020 20:36 Ответить
если пенсионер умирает на подконтрольной территории, то в пенсионный фонд моментально идет информация. Благодаря нашему Ощадбанку, покойник в ОРДИЛО еще 3 месяца будет получать пенсию та карту.
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24.11.2020 21:06 Ответить
****, у меня в декабре тоже карта заканчивается. Но мне её не продлят "автоматом"?
Если детей надо прописывать в "дырке", чтобы бесплатно подготовительные курсы и льготы на бюджет в ВУЗы были, то уже и пенсам в бежать туда? На "льготку" и вкусняшки?
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24.11.2020 21:28 Ответить
Хотите посмеяться?
Моя супруга болеет 20 лет рассеянным склерозом, ей не оформляют инвалидность, среди аргументов "с рассеянным склерозом так долго не живут, ваша супруга им не болеет" и не назначают пенсию по инвалидности.
А "запоребриковым" пенсам выплачивает и по возрасту и по инвалидности.

Любить родину это не Кобзаря цитировать на митингах, это помогать своим гражданам. Нам не помогают. ОРДЛОвским помогают
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24.11.2020 22:29 Ответить
А я б платив лише на нашій стороні...
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25.11.2020 06:34 Ответить
 
 