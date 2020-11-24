Ощадбанк готов еще на три месяца продлить карты пенсионеров из ОРДЛО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Государственный "Ощадбанк" готов в очередной раз продлить пенсионные карты жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. В частности, карты продлят еще на три месяца.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
Сообщается, что такое предложение было озвучено на заседании гуманитарной подгруппы. Дополнительной информации по этой теме не предоставили. Отметим, ранее "Ощадбанк" продлевал действие карт до 1 января 2021 года.
Кроме того, подгруппа по безопасности подтвердила действенность координационного механизма контроля режима прекращения огня. Украинская сторона также напомнила россиянам о необходимости отработать конкретные механизмы координации и письменно их фиксировать. После этого напоминания процесс обсуждения оживился.
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До весны дыры в бюджете не будет!
В бюджете ДыРы, я имел в виду...
В одной нам рассказывают что у казначейства денег нет и нечем оплатить счета на миллиарды гривен, и тут же мы раздаем деньги пенсам в ОРДЛО.
Эти взаимно противоречивые новости пишут конкурирующие новостные отделы или эта каша творится в одних и тех же головах?
Если детей надо прописывать в "дырке", чтобы бесплатно подготовительные курсы и льготы на бюджет в ВУЗы были, то уже и пенсам в бежать туда? На "льготку" и вкусняшки?
Моя супруга болеет 20 лет рассеянным склерозом, ей не оформляют инвалидность, среди аргументов "с рассеянным склерозом так долго не живут, ваша супруга им не болеет" и не назначают пенсию по инвалидности.
А "запоребриковым" пенсам выплачивает и по возрасту и по инвалидности.
Любить родину это не Кобзаря цитировать на митингах, это помогать своим гражданам. Нам не помогают. ОРДЛОвским помогают