"Гроші": Лидер по количеству выполненных ПЦР-тестов в Украине скрывает информацию о своих реагентах
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Одним - локдауны и строгие ограничения, другим - сверхприбыли. В таких "ковидных" реалиях сегодня живет Украина.
Об этом говроится в сюжете "Грошей".
Из-за коронавируса украинцы уже успели потратить сотни миллионов гривен на тесты, а частные лаборатории, соответственно, эти деньги заработали.
Журналисты "1+1" проанализировали, как устроен "ковидный рынок" в Украине.
Главными объектами исследования стали четыре частные лаборатории, которые сделали больше тестов на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестов): "Дила" - 170000 тестов, "ДНК-Лаборатория" - 84 000 тестов, "Синэво" - 76000 тестов, "Николаб" - 68 000 тестов.
На точность теста и уровень качества влияют реагенты, и лучшие сейчас производятся в Европе и США, отмечают эксперты в сюжете.
Журналисты попытались получить информацию о том, какие реагенты используют в украинских лабораториях для проведения исследований. "ДНК-Лаборатория" и "Николаб" сообщили, что покупают "качественные европейские" реагенты. Правда, предоставить любые документы в этих лабораториях отказались, также не было предоставлено и любой другой информации об их реагенты в целом.
В "Диле" сообщили, что используют немецкие реагенты, и даже указали название компании-производителя - Siemens. А вот показывать документы или раскрывать техническую информацию представители лаборатории почему-то не стали. На сайте "Дилы" лишь указано, что чувствительность их ПЦР-тестов составляет 400 копий на миллилитр.
"Синэво" стали единственными, кто предоставил документы со всеми данными о своих реагентах. В частности, в технической документации было указано, что чувствительность ПЦР-тестов, которые используются в лаборатории, составляет 250 копий на миллилитр.
Худшие тесты, как предполагают журналисты - это те, которые делает государство. Они закупают, согласно расследованием "1+1", дешевые реагенты для своих тест-систем.
Примечательно, что "Дила", которая провела больше тестов, имеет 88% отрицательных результатов (то есть, указывающие на отсутствие коронавируса). "ДНК-Лаборатория" имеет 87% отрицательных результатов, "Синэво" - 69% негативных результатов, "Николаб" - 86% отрицательных результатов.
Информация о ПЦР-тестах "ДНК-лаборатории" и "Николаб" нет никакой, поэтому сравнить статистику и технические данные можно только между "Дилой" и "Синэво".
В частности, "Дила", лидер по количеству ПЦР-тестов среди частных лабораторий, имеет ПЦР-тесты с чувствительностью 400 копий / мл, а "Синэво" имеет ПЦР-тесты с чувствительностью 250 копий / мл. Это означает, что ПЦР-тесты "Синэво" является на 60% чуствительнее чем тесты "Дилы", поскольку они могут уловить вирус в образцах, в которых количество копий этого вируса является на 37,5% меньше, чем в образцах, в которых сможет увидеть вирус ПЦР-тест "Дилы".
Это может объяснять, почему, например, их конкурент - "Синэво" проявляет больных коронавирусом более чем в 2 раза чаще, чем "Дила". Хотя при этом цена ПЦР-теста у "Синэво" почти в два раза ниже, чем у конкурента.
Пожалуйста, подождите...
верить в то, что лаборатории проводят тесты - все равно что верить в вовку-шмарклю и его "позитивный тест в три полоски от ермака"
Как призналась одна из лаборанток - та "нам просто лень проводить их.. или реагентов нет - поэтому ставим показатели наобум..."
в донарском центре качественно делают на современном оборудовании 1-2мин.
Зверніть увагу. У нас тестують тільки хворих, або з симптомати. Без симптомів майже не тестують. Висновок - або тесті - ласйно, або все, що навколо коронавірусу - роздута мильна бульбашка, або і те і інше.
УВАГА - різкий зріст захворювань на пневмонію стався після початку масового використання масок. Маска викликає пневмонію. Скоріше за все алергічну, а можливо і хімічну. Хтось превіряв безпечність цих масок?
Еще не так офигеете.
Сахраніть здоровьє чтоб
Занімайтєсь люді обтіранієм.(с)
😁
Приседайте до упаду! (С)
Лягтє на пол
Трі_чєтирє..
😁
Сегодня по долгу службы мне пришлось проводить проверку и юстировку пирометра для измерения температуры и вникнуть в премудрости инструкции по эксплуатации.Так оказалось что все 100% как медиков так и тех кто нам тычет в лбы этими приборами просто не умеют им пользоваться.
Обращаю внимание на слова ,,все 100%,,
Прилад має використовуватись в приміщені де температура від плюс 10 до 40 градусів теплп.
Замір температури має проводитися тільки після того як людина знаходиться в цьому приміщені де і піромерт не менше як 20 хвилин.
Проміжок між замірами має складати не менше як 15 секунд а після 3-4 замірів має бути перерва не менше 1 хвилини.
І хто цого дотримується?
Вы просто спросите сертификат соответствия на прибор и сразу у Вас температура при повторном измерении охранником чудейственным образом окажется в норме.
Да и тестов не прислали.
Вот обычные дела
Нас с тобою *******. - 2 раза. ( )
Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов. Стоимость ПЦР-тестов составляет 990 грн. Проверил по факту так. Лаборотория по фоткам очень серьёзная
Если результат позитивен то лобарант обязан сделать повторный тест реагентами из другой партии а если при повторном анализе с новым реагентом тест окажется отрицательным то и третий.А при таком массовом поступлении биоматериалов для исследования лаборанты просто невсостоянии спавлятся из этой работой,да еще кроме анализов им приходится при каждом заполнять кучу документов на каждый анализ.А на все про все у них всего три дня,вот и не удивительно что в большенстве результаты анализов ошибочно-позитивные так как лучше перебздеть чем недобздеть.А в конечном итоге как страна так и ошибочно определенный ,,больной,,влетает и не одну тысячу гривен.
Думаю, що "Діла" - це звичайні спекулянти, в яких ціноутворення залежить лише від того "скільки перелякані дурники готові заплатити"...
Ціни реально придумують просто "с потолка", як кажуть в ерефії.