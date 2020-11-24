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"Гроші": Лидер по количеству выполненных ПЦР-тестов в Украине скрывает информацию о своих реагентах

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Одним - локдауны и строгие ограничения, другим - сверхприбыли. В таких "ковидных" реалиях сегодня живет Украина.

Об этом говроится в сюжете  "Грошей".

Из-за коронавируса украинцы уже успели потратить сотни миллионов гривен на тесты, а частные лаборатории, соответственно, эти деньги заработали.

Журналисты "1+1"  проанализировали, как устроен "ковидный рынок" в Украине.

Главными объектами исследования стали четыре частные лаборатории, которые сделали больше тестов на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тестов): "Дила" - 170000 тестов, "ДНК-Лаборатория" - 84 000 тестов, "Синэво" - 76000 тестов, "Николаб" - 68 000 тестов.

На точность теста и уровень качества влияют реагенты, и лучшие сейчас производятся в Европе и США, отмечают эксперты в сюжете.

Журналисты попытались получить информацию о том, какие реагенты используют в украинских лабораториях для проведения исследований. "ДНК-Лаборатория" и "Николаб" сообщили, что покупают "качественные европейские" реагенты. Правда, предоставить любые документы в этих лабораториях отказались, также не было предоставлено и любой другой информации об их реагенты в целом.

В "Диле" сообщили, что используют немецкие реагенты, и даже указали название компании-производителя - Siemens. А вот показывать документы или раскрывать техническую информацию представители лаборатории почему-то не стали. На сайте "Дилы" лишь указано, что чувствительность их ПЦР-тестов составляет 400 копий на миллилитр.

"Синэво" стали единственными, кто предоставил документы со всеми данными о своих реагентах. В частности, в технической документации было указано, что чувствительность ПЦР-тестов, которые используются в лаборатории, составляет 250 копий на миллилитр.

Худшие тесты, как предполагают журналисты - это те, которые делает государство. Они закупают, согласно расследованием "1+1", дешевые реагенты для своих тест-систем.

Примечательно, что "Дила", которая провела больше тестов, имеет 88% отрицательных результатов (то есть, указывающие на отсутствие коронавируса). "ДНК-Лаборатория" имеет 87% отрицательных результатов, "Синэво" - 69% негативных результатов, "Николаб" - 86% отрицательных результатов.

Информация о ПЦР-тестах "ДНК-лаборатории" и "Николаб" нет никакой, поэтому сравнить статистику и технические данные можно только между "Дилой" и "Синэво".

В частности, "Дила", лидер по количеству ПЦР-тестов среди частных лабораторий, имеет ПЦР-тесты с чувствительностью 400 копий / мл, а "Синэво" имеет ПЦР-тесты с чувствительностью 250 копий / мл. Это означает, что ПЦР-тесты "Синэво" является на 60% чуствительнее чем тесты "Дилы", поскольку они могут уловить вирус в образцах, в которых количество копий этого вируса является на 37,5% меньше, чем в образцах, в которых сможет увидеть вирус ПЦР-тест "Дилы".

Это может объяснять, почему, например, их конкурент - "Синэво" проявляет больных коронавирусом более чем в 2 раза чаще, чем "Дила". Хотя при этом цена ПЦР-теста у "Синэво" почти в два раза ниже, чем у конкурента.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+9
лучшие, но и самые дорогие тесты, можно приобрести в "эпицентре". контрабандный товар. радикально прямые поставки "мрией" с малой арнаутской )
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24.11.2020 19:30
+8
Еслі хілий- сразу в гроб!!
Сахраніть здоровьє чтоб
Занімайтєсь люді обтіранієм.(с)
😁
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24.11.2020 19:35
+7
никакой сенсации в том что реальных тестов НЕТ - в общем-то сами лаборатории и не скрывают))
верить в то, что лаборатории проводят тесты - все равно что верить в вовку-шмарклю и его "позитивный тест в три полоски от ермака" "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 680
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24.11.2020 19:49
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Правила форума Совет форумчан
Это новая тема для сенсации . ))
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24.11.2020 19:27 Ответить
ага слюна Вовочки и всех иудеев Украины и стала реагентом.... а вы думаете чому воны мовчать слюну экономят...каждый миллиметр по цене злата....
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24.11.2020 19:30 Ответить
і чого в Одесі так не ******* іудеїв? "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 4446
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24.11.2020 19:33 Ответить
Просто словами не разбрасыва ( емся ) ( ются ) ... . Читайте , как хотите "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 4332 .
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24.11.2020 19:50 Ответить
никакой сенсации в том что реальных тестов НЕТ - в общем-то сами лаборатории и не скрывают))
верить в то, что лаборатории проводят тесты - все равно что верить в вовку-шмарклю и его "позитивный тест в три полоски от ермака" "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 680
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24.11.2020 19:49 Ответить
более того, если сделать обычный анализ крови в течении 20-30 минут в трех разных лабораториях - то получим абсолютно разные показатели - от минимума до максимума..
Как призналась одна из лаборанток - та "нам просто лень проводить их.. или реагентов нет - поэтому ставим показатели наобум..."
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24.11.2020 19:53 Ответить
Опорожнился , - поздравляю . Главное шоб запора на трое следующих суток не последовало "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 3213 "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 5658
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24.11.2020 20:02 Ответить
кто о чем, а ватные зебилы о своих достижениях "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 7174 ...
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25.11.2020 01:51 Ответить
да такое и в совке было моя тетка покойная делала пару раз эксперименты отвозит на анализ мочи 3 баночки 2 в обычные поликлиники и 3 в хозрасчетную за 2 рубля... и получает три результата иногда в совке пишут одинаковый а хозрасчете фантастику иногда во всех трех разные что просто поразительно ибо с одной банки разливалась моча в три разные с одного захода..и не факт что правду давала лаборатория хозрасчетной поликлиники вот тебе и оплата типа... самый точный анализ когда у тебя твой лаборант и она при тебе делает полностью от и до анализы и показывает тебе в микроскоп как выглядят те или иные компоненты ты их сам даже считаешь... а так все на веру...
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24.11.2020 20:05 Ответить
- ну зачем такое озвучивать ... . Припоминаю в 85 или 86 году , - сдавали кровь на анализы и на группу . У всех брали кровь из вены . Когда я увидел , что берут одним стеклянным шприцом у всех и промывают потом под краном , то отказался и вышел . .
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24.11.2020 21:42 Ответить
зачем по лабораториям ходить пальцев нехватит.
в донарском центре качественно делают на современном оборудовании 1-2мин.
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24.11.2020 23:13 Ответить
Хто всрався - звістно ЗЕ.
Зверніть увагу. У нас тестують тільки хворих, або з симптомати. Без симптомів майже не тестують. Висновок - або тесті - ласйно, або все, що навколо коронавірусу - роздута мильна бульбашка, або і те і інше.
УВАГА - різкий зріст захворювань на пневмонію стався після початку масового використання масок. Маска викликає пневмонію. Скоріше за все алергічну, а можливо і хімічну. Хтось превіряв безпечність цих масок?
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24.11.2020 20:25 Ответить
різкий зріст захворювань на пневмонію стався після початку масового використання масок... Не зовсім так. Після масового використання КТ в пошуках матового скла, яке досі ніхто так інтенсивно не шукав.
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24.11.2020 20:54 Ответить
ху із матове скло?
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24.11.2020 21:11 Ответить
Внукам хватит...
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24.11.2020 19:27 Ответить
лучшие, но и самые дорогие тесты, можно приобрести в "эпицентре". контрабандный товар. радикально прямые поставки "мрией" с малой арнаутской )
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24.11.2020 19:30 Ответить
Пф. Вы бы ребятки проанализировали бы реальную инфу по составу вакцин... и о том, что на деле используется при исследованиях их безопасности...
Еще не так офигеете.
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24.11.2020 19:31 Ответить
і що ж там используется?
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24.11.2020 21:32 Ответить
В том то и дело, что толком мало кто знает, а производители скрывают
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25.11.2020 07:37 Ответить
"Г+Г" копається в Г "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 3957 унікально
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24.11.2020 19:31 Ответить
Так хто там хвалився шо він положітєльний а тест у нього отріцатєльний? Ваву взули? "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 4084
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24.11.2020 19:35 Ответить
Еслі хілий- сразу в гроб!!
Сахраніть здоровьє чтоб
Занімайтєсь люді обтіранієм.(с)
😁
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24.11.2020 19:35 Ответить
Разговаривать не надо-
Приседайте до упаду! (С)
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24.11.2020 19:40 Ответить
Єслі Ви в сВаєй квартире
Лягтє на пол
Трі_чєтирє..
😁
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24.11.2020 20:04 Ответить
Саньок Привет!!)))
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24.11.2020 20:06 Ответить
Яка чудова реклама Сінево...
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24.11.2020 19:38 Ответить
Реклама синево???
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24.11.2020 19:39 Ответить
Сколько стоит реклама "Синево"?)
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24.11.2020 19:42 Ответить
И кто то после этого верит что эпидемия коронавируса в Украине закончится ? Мрази во власти открыли Клондайк , хочется верить что когда то всю эту сволочь наживающуюся на людях поставят к стенке !
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24.11.2020 19:44 Ответить
она во всем мире закончится...когда переболеют процентов 70-90...и кому не повезло-умрут.как с испанкой в прошлом веке.
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24.11.2020 20:10 Ответить
А чого в моїй родині ніхто з прабаб-дідів від іспанки не помер?
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24.11.2020 20:56 Ответить
а ти в них не запитував?чого в мене питаєш
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24.11.2020 21:14 Ответить
Бо всі так ******* іспанку як приклад наводити, може, з ваших хтось від неї помер?
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24.11.2020 21:37 Ответить
усе хто помер, у тех унуков нема "Гроші": Лідер за кількістю виконаних ПЛР-тестів в Україні приховує інформацію про свої реагенти - Цензор.НЕТ 8071
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24.11.2020 23:17 Ответить
Та у померлих рідня залишилась - наші прадіди, та чомусь від них ми про іспанку нічого не чули.
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25.11.2020 06:24 Ответить
Потому что в те времена манипулировали цифрами похлеще, чем сейчас и в умершие от испанки записывали вех подряд. Поэтому даже минимальная цифра умерших в 50 млн. преувеличена в несколько раз
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25.11.2020 07:41 Ответить
Кроме того, космические цифры "жертв" испанки начали озвучивать уже в намного более поздние времена. Кто и с какой целью - вопрос
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25.11.2020 07:43 Ответить
ДНК-лаборатории - суто кацапська кантора, торгують кацапським, так само інтермедіка, вектор бест, ДС України...
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24.11.2020 19:46 Ответить
Насрать.
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24.11.2020 19:51 Ответить
Ингридиенты-монетка. Орел-есть вирус, решка-нет.
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24.11.2020 19:53 Ответить
потому что, это все фуфло! сегодня по результатам теста ложат в инфекционку, через 2 дня выписывают, так как подтвеждения нету (-3500 грн + расходы в больнице)
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24.11.2020 20:15 Ответить
Моє пояснення щодо Діли і Сінево по проценту позитивних тестів. Справа не тільки в чутливості. У Ділі, в тому числі, роблять велику кількість тестів здорові люди, у яких немає ніяких симптомів - їм потрібна довідка англійською, щоб прилетіти в іншу країну. В Києві у Діли можна здати такий аналіз у різних місцях і також у суботу. У Сінево це можна зробити тільки в одному місці на весь Київ і в суботу вони не працюють, а це важливо, якщо літак в понеділок. Сама хотіла здати в Сінево біля дому, в результаті їхнього обмеженого сервісу довелося в Ділі за вищу ціну.
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24.11.2020 20:45 Ответить
Які тести? вірити українським лабораторіям? Не раджу, навіть при звичайному аналізі крові. А тут взагалі чудеса.
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24.11.2020 20:53 Ответить
Думаю что не скрывают а просто не умеют ими пользоваться или ставят ,,левые,, с потолка результаты.
Сегодня по долгу службы мне пришлось проводить проверку и юстировку пирометра для измерения температуры и вникнуть в премудрости инструкции по эксплуатации.Так оказалось что все 100% как медиков так и тех кто нам тычет в лбы этими приборами просто не умеют им пользоваться.
Обращаю внимание на слова ,,все 100%,,
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24.11.2020 21:06 Ответить
Тести не бінарні, там нема - "так" чи "ні".
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24.11.2020 22:06 Ответить
Пірометр є приладом тільки для дистанційного заміру температури,а для точного заміру потрібно дотримуватись декілька обовязкових правил.
Прилад має використовуватись в приміщені де температура від плюс 10 до 40 градусів теплп.
Замір температури має проводитися тільки після того як людина знаходиться в цьому приміщені де і піромерт не менше як 20 хвилин.
Проміжок між замірами має складати не менше як 15 секунд а після 3-4 замірів має бути перерва не менше 1 хвилини.
І хто цого дотримується?
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25.11.2020 07:52 Ответить
P.S.І майже ніхто із медиків не знає що нормальна температура тіла людини залежить від віку.Після 45 років у всьому світі нормальною температурою вважається температура від 35.4 до 37.7 а не як прийнято 36.6.
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25.11.2020 08:02 Ответить
Охраники так и говорят, хвора людина, а с улицы зашёл всё в норме. Где правильно мерять температуру, у шеи?
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25.11.2020 09:04 Ответить
Нет,после всех выдержек указаных в инструкции,а это не мение 15-20 минут,самая точная поверхностная температура тела,как не странно,за ухом.
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25.11.2020 09:29 Ответить
P.S.И еще одно,в 99.9% прирометры не имеют сертификации и калибровочных свидетельств от метрологической службы Украины и использование таких приборов ЗАПРЕЩЕНО Законом Украины.
Вы просто спросите сертификат соответствия на прибор и сразу у Вас температура при повторном измерении охранником чудейственным образом окажется в норме.
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25.11.2020 10:04 Ответить
А что, на Г+Г есть журналисты, которым можно верить?!
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24.11.2020 21:15 Ответить
Я ж вам кажу перелякані примати, тепер вся решта вашого життя буде складатися від теста до теста і від вакцини до вакцини.
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24.11.2020 21:47 Ответить
Эта власть и мировая в т.ч. вас лошила, лошает и будет лошать
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24.11.2020 22:06 Ответить
Жаль вакцина не пришла,
Да и тестов не прислали.
Вот обычные дела
Нас с тобою *******. - 2 раза. ( )
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25.11.2020 00:56 Ответить
По словам Бутенко(Синэво), ПЦР-тестирование на COVID-19 будет выполняться на реагентах компании BAG Diagnostics (Германия). Тест-системы прошли клинические исследования и имеют аккредитацию ЕС. Аналогичные реагенты для тестирования населения используют ведущие лаборатории Европы.
Срок выполнения ПЦР-исследования составит около 24 часов. Стоимость ПЦР-тестов составляет 990 грн. Проверил по факту так. Лаборотория по фоткам очень серьёзная
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25.11.2020 09:11 Ответить
Не в реагентах дело,а дело в том что количество больных прогресивно возврастает а количество лаборантов падает.А резутьтаты тестов выдаются не более через три дня.
Если результат позитивен то лобарант обязан сделать повторный тест реагентами из другой партии а если при повторном анализе с новым реагентом тест окажется отрицательным то и третий.А при таком массовом поступлении биоматериалов для исследования лаборанты просто невсостоянии спавлятся из этой работой,да еще кроме анализов им приходится при каждом заполнять кучу документов на каждый анализ.А на все про все у них всего три дня,вот и не удивительно что в большенстве результаты анализов ошибочно-позитивные так как лучше перебздеть чем недобздеть.А в конечном итоге как страна так и ошибочно определенный ,,больной,,влетает и не одну тысячу гривен.
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25.11.2020 11:10 Ответить
Коли лабораторія ставить ціну на ПЛР-тест 1800 грн, а потім знижує її до 1480 грн, то особисто для мене це привід задуматися про те, наскільки ціна буде знижуватися надалі, по мірі того, як з'являтимуться нові конкуренти, і коли вже ціна стане обгрунтованою.
Думаю, що "Діла" - це звичайні спекулянти, в яких ціноутворення залежить лише від того "скільки перелякані дурники готові заплатити"...
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25.11.2020 14:43 Ответить
Читав, що Діла і Ніколаб роблять тести на однакових реагентах. Тільки в Ніколаб зара на сайті написано 740 гривень за тест, а Діла хоче за це 1480 гривень - тупо в 2 рази більше, ехехе.
Ціни реально придумують просто "с потолка", як кажуть в ерефії.
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25.11.2020 15:45 Ответить
 
 