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Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате

Победа кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена официально утверждена в Пенсильвании.

Об этом губернатор американского штата Пенсильвания Том Вулф объявил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф.

Он также поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за честную работу.

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Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате 01

Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден сделал первое заявление.

Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.

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Голосование в США состоялось 3 ноября, многие избиратели голосовали по почте. Призывы действующего президента США Дональда Трампа к пересчету голосов в Пенсильвании сформированы на сообщении работника почтового отделения в городе Эри в штате Пенсильвания Ричарда Хопкинса. Однако тот отказался от своих слов.

22 ноября федеральный судья Мэтью Брэнн отклонил иск президента США Дональда Трампа к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате.

Юридические советники Трампа подали в суды более двух десятков исков, оспаривающих итоги голосования 3 ноября, но почти все они были отвергнуты.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+28
Кремлевский клоун никак не может угомониться
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24.11.2020 19:40
+26
на Донні чекають кілька кримінальних справ.....а імунітету вже нема
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24.11.2020 19:43
+23
Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 3319
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24.11.2020 19:44
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Кремлевский клоун никак не может угомониться
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24.11.2020 19:40 Ответить
Додик давай в КСу вместе Окружным и Пагорбным на Печерске тебе тебе за сотню лярдов нарисуют любую па-БЕДУ... Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 232
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24.11.2020 20:08 Ответить
на Донні чекають кілька кримінальних справ.....а імунітету вже нема
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24.11.2020 19:43 Ответить
Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 3319
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24.11.2020 19:44 Ответить
Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 9434 .Ну це вже повний - ТРАМПЄЦ . Самий натуральний . Безумовний .!! Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 854 .
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24.11.2020 19:49 Ответить
Милания бросает и разводится выборы проиграл так что выбор невелик либо купить кусок мыла и в призраки либо к нам в аппарат президента советником Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 14
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24.11.2020 19:49 Ответить
Шоумен до шоумена за шоуменським
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24.11.2020 19:53 Ответить
Є ще й третій варіант - сісти як корупціонер - главтівник.
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24.11.2020 19:55 Ответить
Меланія його на аліменти мільйоні розведе
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24.11.2020 20:02 Ответить
А шо там каже Жирік?
Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 3667
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24.11.2020 19:51 Ответить
Смолу глушит вместо шампанского.
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24.11.2020 19:59 Ответить
Это они четыре года назад готовились, репетировали поздравление Байдена с победой ! И откуда эти прохвосты узнали за четыре года что Байден победит ? Чудеса да и только....
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24.11.2020 20:01 Ответить
А жирику по цимбалам, він від цього бідніше не стане, а якщо запече здрисне на обітованну... Папа все ж такі "юрист"
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24.11.2020 20:05 Ответить
Трам-пам-пам(с)
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24.11.2020 19:51 Ответить
Чёйт Лахты невидать ! Ещё неделю назад тут их пруд пруди было, а сейчас наверна стекломой накатывают с горя слезой разбавленый ! 🤪😁
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24.11.2020 19:51 Ответить
Кацапские жопы превращаются в "вечный огонь".
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24.11.2020 19:53 Ответить
Не-а, не загашений газовий факел на Ямале
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24.11.2020 19:54 Ответить
Горящий кацаппукан - это настоящий Варп двигатель !
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24.11.2020 19:56 Ответить
Там вже розслідують і підставних технічних кандидатів із однаковими з демократами іменами з незаконним фінансуванням, і махінації з грошима на вибори в які вляпалась Іванка, і знову піднімають його зв'язки з росією, і його зловживання владою. Він йде на дно і не думаю що йому все зійде з рук.
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24.11.2020 19:54 Ответить
"Сядем усе!"(с)
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24.11.2020 19:56 Ответить
Чык- чырык, херак-мандык ку-ку, дембель в январе старику!
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24.11.2020 19:56 Ответить
Не порося святе поняття "дембель"!
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24.11.2020 19:58 Ответить
Тупий андроїд - не порося, а не пороч!
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24.11.2020 19:59 Ответить
Я понял правильно - не порочте. Ну уж очень подошло сравнение, будем считать это единичным случаем, дембеля не обидятся.
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24.11.2020 20:05 Ответить
Да Вы - поэт, батенька!)
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24.11.2020 21:19 Ответить
Нет, всего навсего бывший дембельский лозунг. Только закамуфлировал матёрные слова и вместо мая указал январь.
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25.11.2020 07:19 Ответить
Бідному Донні вже навіть свої( республіканці) докоряють , мовляв - умій програвати і не ганьбися . Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате - Цензор.НЕТ 8479 .
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24.11.2020 19:56 Ответить
Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті - Цензор.НЕТ 8972
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24.11.2020 20:19 Ответить
Це та про кого Корольов говорив, що вона тупа пі.. пілотка. Ти бач, скільки років пройшло, а вона ще працює
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24.11.2020 22:07 Ответить
Пенсильвания и Невада утвердили победу Байдена. В кремле паника. на производство вакцины аказываетсо нет мощностей, думаю ковид выкосит половину запоребрика пока наладят её производство.
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24.11.2020 20:31 Ответить
Ту российскую вакцину в мире запретили даже на обезьянах тестировать - негуманно по отношению к обезьянам. Так что для россиян сойдет и мощностей хватит. Неужели на россии закончились говно и палки Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті - Цензор.НЕТ 3091
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24.11.2020 20:34 Ответить
Скотомицин не пройдет! Пабеда Байдена много шороха наделала в кремле. Маккейн зашел в территориальные воды рфии и ноль реакции, вся вяличие утекло в сломанные унитазы МКС
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24.11.2020 20:40 Ответить
так венгерские вафлисты закупают:
Венгрия начала испытывать российскую вакцину от коронавируса.

зе-гниды всё мостятся как бы втюхать украинскому быдлоэлекторату - всё прощупывают...
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24.11.2020 20:53 Ответить
Точно новина має звучати : так губернатор Пенсильванії, представник демократичної партії, сфальсифікував результати виборів Президента.
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24.11.2020 20:46 Ответить
А крім кримінальних справ, на Донні чекатиме й Пуйло з питаннями про "Where is my money, padla?!"😆
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24.11.2020 20:47 Ответить
Коли Трамп ще по модельках бігав, Байден вже працював з "отвєтствєними таваріщами" з Кремля Пенсільванія, де Трамп оскаржував результати виборів президента США, офіційно оголосила про перемогу Байдена в штаті - Цензор.НЕТ 5545
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24.11.2020 21:57 Ответить
Тьортий калач.
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24.11.2020 21:58 Ответить
 
 