Пенсильвания, где Трамп оспаривал результаты выборов президента США, официально объявила о победе Байдена в штате
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Победа кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена официально утверждена в Пенсильвании.
Об этом губернатор американского штата Пенсильвания Том Вулф объявил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф.
Он также поблагодарил сотрудников избирательных комиссий за честную работу.
Напомним, 7 ноября ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США. Байден сделал первое заявление.
Новоизбранного президента поздравляют лидеры государств, в частности президент Украины Владимир Зеленский.
Голосование в США состоялось 3 ноября, многие избиратели голосовали по почте. Призывы действующего президента США Дональда Трампа к пересчету голосов в Пенсильвании сформированы на сообщении работника почтового отделения в городе Эри в штате Пенсильвания Ричарда Хопкинса. Однако тот отказался от своих слов.
22 ноября федеральный судья Мэтью Брэнн отклонил иск президента США Дональда Трампа к избирательной комиссии штата Пенсильвания с требованием пересмотреть результаты голосования в этом штате.
Юридические советники Трампа подали в суды более двух десятков исков, оспаривающих итоги голосования 3 ноября, но почти все они были отвергнуты.
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