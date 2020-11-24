Тернопольские власти обратились к студентам-медикам, чтобы те помогли врачам в борьбе с коронавирусом
Новости Цензор.НЕТ Общество
Тернопольская облгосадминистрация обратилась к студентам и преподавателям Тернопольского национального медицинского университета с просьбой помощи в борьбе с коронавирусом. Студентов-медиков стали привлекать к лечению больных COVID-19.
Как передатет Цензор.НЕТ, об этом сообщаетТернопольская ОГА в Фейсбуке.
Как пояснили в ОГА, местные медики работают в постоянном напряжении и начала ощущаться нехватка медицинского персонала, поэтому решили просить помощи у студентов и преподавателей.
"Часть специалистов вызвалась помочь. Это как студенты, так и преподаватели. Среди них один врач-анестезиолог в пенсионном возрасте, студент, который работает в инфекционном отделении больницы скорой помощи в Тернополе", - рассказали в ОГА.
В ОГА отметили, что всех, кто согласился помочь в борьбе с распространением болезни, устроили на условиях гражданско-правовых договоров и они получат оплату в зависимости от категории, в которой работают.
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масок нет, защитных средств нет, пусть власть сама в таких условиях работает бесплатно..
пусть эта власть идет волонтерами работать, студенты - это будущее, которое надо беречь..
меньше надо было воровать, теперь детей на амбразуру бросают..
они это у же провернули с намордниками, и вакцинацию провернут, как им навязывает опг воз, которая к медицине и охране здоровья - не имеет никакого отношения..