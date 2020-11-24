Тернопольские власти обратились к студентам-медикам, чтобы те помогли врачам в борьбе с коронавирусом

Тернопольская облгосадминистрация обратилась к студентам и преподавателям Тернопольского национального медицинского университета с просьбой помощи в борьбе с коронавирусом. Студентов-медиков стали привлекать к лечению больных COVID-19.

Как передатет Цензор.НЕТ, об этом сообщаетТернопольская ОГА в Фейсбуке.

Как пояснили в ОГА, местные медики работают в постоянном напряжении и начала ощущаться нехватка медицинского персонала, поэтому решили просить помощи у студентов и преподавателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Умер врач Почаевской больницы Венжинович, ставший героем билбордов "Спасибо за жизнь". ФОТО

"Часть специалистов вызвалась помочь. Это как студенты, так и преподаватели. Среди них один врач-анестезиолог в пенсионном возрасте, студент, который работает в инфекционном отделении больницы скорой помощи в Тернополе", - рассказали в ОГА.

В ОГА отметили, что всех, кто согласился помочь в борьбе с распространением болезни, устроили на условиях гражданско-правовых договоров и они получат оплату в зависимости от категории, в которой работают.