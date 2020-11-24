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Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Контракт на модернизацию ЗСУ

Министерство обороны Украины собирается заказать две партии модернизированных 3СУ-23-4М-А1 "Шилка".

Об этом сообщил генеральный директор ГП завод "Арсенал" Игорь Волощук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Контракт находится в стадии заключения. Все необходимые материалы переданы нам Министерством обороны. По плану контракт должен быть заключен в ближайшее время в рамках госзаказа этого года. Также, дополнительно, рассматривается заказ на определенное количество единиц этой техники в ГОЗ-2021", - сказал Волощук.

В Министерстве обороны отметили, что с целью комплектования зенитных подразделений ВСУ модернизированной ЗСУ-23-4М-А1, выполнение этого мероприятия включено в гособоронзаказ на 2020 год.

Также смотрите: Новый беспилотник "PD-2" украинского производства проходит ведомственные испытания, - Генштаб ВСУ. ФОТО

В условиях ограниченного финансового ресурса предприятие осуществило подготовку производственной базы. Соответствующая работа началась еще в 2019 году и в ноябре этого года предоставило Минобороны необходимые расчеты с выводами для подготовки проекта государственного контракта. Первый контракт с ГП завод "Арсенал" по плану будет заключен уже в текущем году.

Напоминаем, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны провалило контракт по модернизации восьми ЗСУ "Шилка" для борьбы с дронами, вертолетами и низколетящими самолетами.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Юрий Бутусов один делает огромной важности государственное дело. Прискорбно смотреть на то, что на седьмом году войны в политическом руководстве Украины, МО и ВСУ находятся инертные и непрофессиональные люди, а порой и откровенные пораженцы, деятельность коих смахивает на предательство.
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24.11.2020 21:45
+8
А что нам по этому поводу скажет самый главный эксперт?

Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6110
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24.11.2020 21:18
+7
Штатний РПК Шилки дрон просто не помітить. Не пишуть що за модернізація, але на сторонніх речурсах бачив вітчизняний проект із заміною РПК, додаванням оптоелектронного каналу наведення (з опцією ІЧ), заміну малоресурсного газотурбінного генератора і т.п. Якщо це буде та модрернізація, то на дистанції 2 км дронам буде пепець.
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24.11.2020 21:48
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Правила форума Совет форумчан
Что по этому поводу нам скажет главный военный эксперд игорь_л??
Пост у него должен быть минимум на пол страницы..😃
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24.11.2020 21:12 Ответить
Подожди ему еще свежих таблеток не подкинули.
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24.11.2020 21:42 Ответить
В мене є рогачка і лук, можливо їх модернізуємо?
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24.11.2020 21:12 Ответить
Давай сразу "Звезду смерти" соберем и никакие "Шилки" не понадобятся.
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24.11.2020 21:16 Ответить
Можна- тільки почати треба з мозку, якщо його знайдуть.
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24.11.2020 21:16 Ответить
Тебе эти девайсы тунгусский шаман подарил или на алиэкспресс у китайцев заказывал Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9192
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24.11.2020 21:36 Ответить
Гадаю що в дрона нема шансів проти "Шілки" !!!))
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24.11.2020 21:12 Ответить
Штатний РПК Шилки дрон просто не помітить. Не пишуть що за модернізація, але на сторонніх речурсах бачив вітчизняний проект із заміною РПК, додаванням оптоелектронного каналу наведення (з опцією ІЧ), заміну малоресурсного газотурбінного генератора і т.п. Якщо це буде та модрернізація, то на дистанції 2 км дронам буде пепець.
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24.11.2020 21:48 Ответить
нужны еще снаряды,которіе взрываются от неконтактного взрывателя и бч должна быть не осколочно -фугасная,а из сваренных прутьев,которые распрямляются в круг для поражения большей площади.
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24.11.2020 21:58 Ответить
Уважаемый гыг, вы вообще видели совковский 23-мм патрон к автоматической пушке? Идёт много к чему: ЗУ-23-2, ЗСУ 23-4, и даже авиационной ГШ-23-Л. Какой туда нах неконтактный взрыватель? Там, блин, есть для него место?
Прутья? Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1030 Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1030 Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1030
В зад прутья. В начале 80-х, когда КБ Мясищева фактически доделало М-15 (высотный перехватчик аэростатов) к ГШ-23-Л были разработаны снаряды снаряжавшиеся проволочными жгутикам, отлично рвавшими оболочку пузырей. Дрон - не танк, ему вполне хватило бы и таких жгутиков.
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25.11.2020 05:07 Ответить
я просто пример привел...задача-увелить,так сказать,площадь "залистовывания".чтобы дрон гарантированно попадал в зону поражения.
а взрыватель-можно просто установить раскрытие бч на определенной секунде после выхода из ствола.и мощная бч там не нужна-просто как емкость для тех же жгутиков
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25.11.2020 08:43 Ответить
Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5157 такие снаряды у 2С6 Тунгуска. Правда там 30 мм.
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25.11.2020 09:09 Ответить
Действительно, было бы логичнее, как мне кажется, модернизировать (или просто приводить имеющиеся в надлежащее рабочее состояние для начала) штатные и пока эксплуатирующиеся в бригадах ракетно - пушечные Тунгусы. Если не ошибаюсь, у Askai даже была тема, где на основе видео- фотоматериалов и др. данных с открытых источников периода российской агрессии и до неё подсчитано предполагаемое количество установок в составе ВСУ и на базах хранения к началу АТО и в динамике до 17-го года (если не ошибаюсь). ЗСУ-23-4 "Шилка" в борьбе с современными БПЛА класса "китайский дрон из Ali" - это, как мне кажется, профанация.
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25.11.2020 14:27 Ответить
У Тунгуски просто крупнее калибр, соответственно больше дальность. Ракетами с командным наведением достанет на 8 км на сколько я помню. Просто такая ракета будет стоить как полсотни китайских игрушек. А Шилки... Что ж , если они есть и ещё рабочие, то почему бы не модернизировать.
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25.11.2020 16:10 Ответить
Я понимаю. Почему бы и не модернизировать. Но сколько их есть? Вот бы вживую увидеть этот шквал из Шилки!
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25.11.2020 22:14 Ответить
По наземной цели конечно.
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25.11.2020 22:18 Ответить
Да в youtube наверняка навалом. Прикольно, но "сухая" машина весит 23т, калибр вроде маленький, хоть и в 4 ствола, но отдача неслабая. После стрельб по следам было видно, что машина (на тормозе!) откатывалась сантиметров на 40-50. )
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26.11.2020 08:56 Ответить
вот что то типа такого
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24.11.2020 22:01 Ответить
модернізація гарна!
з новим РЛС та ЦУО

читай тут:

Минобороны провалило контракт по модернизации восьми ЗСУ "Шилка" для борьбы с дронами, вертолетами и низколетящими самолетами
https://censor.net/ru/resonance/3232736/minoborony_provalilo_kontrakt_po_modernizatsii_vosmi_zsu_shilka_dlya_borby_s_dronami_vertoletami_i_nizkoletyaschimi
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24.11.2020 23:42 Ответить
а можна і так
Аве́нджер (англ. Avenger, [əˈvenʤə] - «мститель») - американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещённый на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV. Комплекс разработан американской компанией Boeing Aerospace Company совместно с General Electric[1]. Предназначен для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5-3,8 км и дальностях 0,5-5,5 км. -



багатоствольний кулемет та стінгери
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25.11.2020 00:16 Ответить
Я бачив більш детальну інформацію, немаю бажання зараз копатись в інтернеті, але вона не обмежувалась заміною сраного радянського "тазіка" антеною з ФАР і цифровою системою обробки даних. Ги... Супроводження 100 цілей??? Та хоч 100 000, стріляти машина одночасно зможе тільки по одній, враховуючи динаміку бою для військ ППО СВ там 100 не просто треба. Заміна систем індикаціі і опрацювання прицільних даних - дійсно цінна річ, якщо ви справді хоч раз сиділи в башті 2А6 з дурнуватими характронами і кінескопами лінійноі розгортки 60-х років то мене зрозумієте.
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25.11.2020 04:58 Ответить
Дмитрий , с шилки дрон завалить 50 на 50 ( толи завалит - толи нет ) , алгоритм наведения у шилки схожий с с зсу ( ну чутка электроники добавили ) вермахта 2 мировой , а вот кучность ниже ( и сильно ниже) , механизмы наводки мягко говоря не очень , штатный локатор не увидит дрон , а новый ( если будет ) дрон- то может и увидит - но механика не сможет стволы пушек вести по такой малой цели ,
тунгуска намного продвинутая , и дроны садит не пушками , а ракетами , тоись цель на экране есть - а пушками сбить не получается , у тунгуски тож кучность не очень
шилка очень древняя , и сделанная по технологиям 2 мировой
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24.11.2020 22:29 Ответить
А пропеллерные беспилотники сделаны не по технологии 2-й мировой?
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25.11.2020 00:13 Ответить
Какой алгоритм, уважаемый? Дрон - почти пешеход по скорости. Чего там париться? Если эта хрень будет в пределах досягаемости, Шилка в 4 соска, с учётом плотности огня, так её накормит снарядами, что мало не будет. Вообще любое попадание (неважно куда) для дрона будет фатальным (даже если стрелять БЗТ), он ведь не танк?
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25.11.2020 05:12 Ответить
Звідки ви взяли таку дурницю? Уявіть що це 4 кулемети, але просто з більшою дальністю дійсного вогню.
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25.11.2020 16:07 Ответить
Вище посилання на відео, де російський панцирі (а там хоча і 2 гармати, але темп стрільби у них вищий ніж у шилки) не змогли збити безпілотник, збивали ракетою. Тобто навіть при їх рівні пропаганди, вони визнають недоліки. Ця модернізація безглузда! Без ракет у гармат малий радіус дії та дуже низький коефіцієнт ураження порядка 0,37 іто підозрюю для ведликих цілей. Отже витрачаємо кошти на досить дорогу радіоелектроніку але не забезпечеємо це вдповідним озброєнням. Якщо і розвивати гарматні види пво багатофункціонального призначення то явно потрібні інші гармати та вибузхові **********.
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25.11.2020 19:39 Ответить
Невпевнений що у Панциря темп стрільби буде вищим. Вірогідність ураження дають для типової цілі (ви знаєте якої?) і у певних умовах. Коли виводили ці характеристики - дешевих китайських безпілотників небуло, такщо 0,37 - це для "свистка" - невеликого реактивного літака з дозвуковою швидкістю на малій висоті. Радіус дії 23-мм гармат точно більше за стрілецьку зброю і взагалі будь-яке ствольне озброєння СВ придатне для стрільби по повітрю. Вартість ракети відповідатиме вартості кількох десятків дешевих безпілотників. Так що припиняємо нести дурниці Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8843
Модернізація (якщо вона дійсно буде пристойною) при достатній кількості машин зайвою точно не буде.
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26.11.2020 08:53 Ответить
Якщо невпевнений, то перевір, темп стрільби вищий у панциря (до 5000 проти 3400 у шилки). Якщо ви проводите модернізацію, то характеристики потрібно виводити заново, а не перписувати старі, інакше не зрозуміло яким чином проводили випробування і на якій підставі приймали на озброєння) Беруть доречі найдешевшу і напростіший варіант модернізації (читаємо на defence-ua). Ракетою можна не тільки безпілотник збивати, чи ви забули що у ерефії є авіація. стріляти в повітря можна з чого завгодно, ви праві, а от для влучання в повітряні цілі потрібні спецалізовані гармати та **********))) Тому дурниці несете ви, разом з МО)
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26.11.2020 10:21 Ответить
Ооо... Перепрошую пане, я разом з МО знімаю перед вашим захмарним інтелектом капелюха Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1591
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26.11.2020 15:17 Ответить
9к38 , все ( абсолютно все ) зенитки с автосопровождением со своим алгоритмом работы , там такая штучка стоит счетно решающий прибор , который данные от радара получает
даже при стрельбе из зушки ( 2х23 ) по воздуху или по авто ( бтр , броня ) которое движется желательно вводить поправки , там тож есть маленькая штучка с колесиками ( про нее просто не все знают ) , если наводить по ракурсным кольцам - тогда да , никакого алгоритма не надо
а плотность огня у шилки низкая , механика ствол не держит , скорострельность да высокая
по земле с 2000 по будке ( типа хлебовозка ) , 2 очереди - десяток попаданий , это очень мало
а по мишеням ( воздух ) висящий вертолет с 1000 попадали , а по движущимся ни разу , попадали только когда четко траекторию знали заранее
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25.11.2020 16:56 Ответить
Спасибо, видел лично. Да, по вертолёту, не помню № упражнения, один из наших экипажей из кажется 32 снарядов (по 8 на ствол) всадил 18 попаданий (цель неподвижная). Но, по бэтэру (мишеней было 2 и позиции для стрельбы постоянно менялись, чтобы не пристреливались) все отстрелялись (и взводами и отдельными установками) минимум на 4 (цель подвижная, дистанция была 800-1200 м). Это были учения с боевыми стрельбами ПВО СВ армейского корпуса (4-5 дивизионов + бригада десантников). Стрельб для статистики более чем достаточно. Поэтому, из личного опыта, я уверен - если Шилка сможет брать на автосопровождение беспилотник, то в зоне поражения ему кирдык. Это не бронированый Апач, ему хватит одного попадания, неважно куда.
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26.11.2020 08:45 Ответить
Сурйозна залізяка.
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24.11.2020 21:15 Ответить
І купа набоїв на складах. І мінімум вразливої електроніки.
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24.11.2020 21:17 Ответить
В цій електроніки по вінця.
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24.11.2020 21:19 Ответить
А что нам по этому поводу скажет самый главный эксперт?

Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6110
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24.11.2020 21:18 Ответить
А что по этому поводу скажет товарищ Кац?
Кац, предлагает сдаться...
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24.11.2020 21:25 Ответить
Да если бы так было на самом деле кремль был бы нашей территорией Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4837
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24.11.2020 21:41 Ответить
Якщо їх дофіга-модернізувати може і треба ..
А таки на переплавку...
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24.11.2020 21:32 Ответить
а без публикации жалобы в цензоре, за целый год не могли договориться? ворюги!!!!!
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24.11.2020 21:43 Ответить
Юрий Бутусов один делает огромной важности государственное дело. Прискорбно смотреть на то, что на седьмом году войны в политическом руководстве Украины, МО и ВСУ находятся инертные и непрофессиональные люди, а порой и откровенные пораженцы, деятельность коих смахивает на предательство.
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24.11.2020 21:45 Ответить
Ну вы пессимисты, АКМ-у вообще 60 лет, и ничего, убивает врага.
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24.11.2020 21:45 Ответить
Копью как оружию - тысячи лет. Вы предлагаете поставить на вооружение его модернизированную, скажем, самоходную, версию?
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25.11.2020 00:49 Ответить
Ну в прынципе-пуля и есть модернезированное копьё, бросаемое сжатым газом.
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25.11.2020 13:37 Ответить
В плане борьбы с дронами ствольными зенитками мне больше нравится кацапский проект одноствольной 57мм стрелялки снарядами с программируемым взрывателем, которую они пока называют "Деривация-ПВО". Но модернизация "Шилки" тоже несомненно полезна.
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24.11.2020 21:46 Ответить
супер-пупер Деривация-ПВО це С-60 Грабіна від 1946 р. Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4766
та ЗСУ-57-2: Самохідна зенітна установка з двома гарматами С-60 (індекс установки С-68).

гармата гарна по механиці, але дальність 6 км та скорострільність 100 пострілів на хвилину (практична значно менша через перегрів ствола) - ні те, ні се - і байратар не зібье, і проти дрона-камікадзе бессила
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25.11.2020 00:30 Ответить
"Деривация-ПВО" = С-60
Без охлаждения для пушки, сделавшей 15 выстрелов, рекомендован перерыв в стрельбе на 5 минут, после 40 выстрелов - на 20 минут. Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2508
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25.11.2020 00:46 Ответить
А "Шилка" думаете может стрелять часами? Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8970 На дрон типа кацапского "Орлана" хватит одного-двух 57мм снарядов.
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25.11.2020 01:11 Ответить
модернізація шилки бєсполєзна
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25.11.2020 11:33 Ответить
Море огня! 8000 выстрелов в минуту!
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24.11.2020 21:50 Ответить
По наземным целям - да - эффектно и эффективно. А по небесам?
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25.11.2020 14:32 Ответить
Это вопрос компексной защиты армейских целей.
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25.11.2020 15:33 Ответить
В комплексе к Стрелам и Тунгусам к войсковому ПВО конечно да. Это ж не ЗУшка всё таки. Но, всё равно... Непонятна предполагаемая доктрина их применения. Усиление войсковой ПВО каких частей, штабов, учреждений?
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25.11.2020 22:27 Ответить
это оружие тактического маневрирования. Какая ещё доктрина?
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25.11.2020 23:45 Ответить
Какого маневрирования? Не веселите.
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26.11.2020 07:19 Ответить
Придурок. Ты хоть раз в тактических учениях ПВО участвовал?
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26.11.2020 09:48 Ответить
Если минобороны саботирует модернизацию ЗСУ, значит их крышует головнокомандувач, значит головнокомандувача треба притягти за зраду, и не треба ухмилятись.
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24.11.2020 21:52 Ответить
"Тебе бы опером (или шлепером) быть. Цены б тебе не было!" - В. Шукшин, "Калина красная".
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25.11.2020 00:53 Ответить
Навіщо? Для меблів?
Щоб не стріляти по ворогах, які вбивають українців?

Пет Люра
В свете того, что сегодня российский снайпер убил украинского бойца.
Огонь в ответ не открывали.
Можно капсом?
ЛЮБОЙ КУРСАНТ ПЕРВОКУРСНИК ЗНАЕТ ПО ВОЕННЫМ БУКВАРЯМ, ЧТО ЕСЛИ РАБОТАЕТ СНАЙПЕР, В ОТНОШЕНИИ ЕГО НАЧИНАЕТСЯ АНТИСНАЙПЕРСКАЯ БОРЬБА!
Открывают огонь из всех видов оружия.
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24.11.2020 22:08 Ответить
Раньше так и делали. Утюжили площадь. Но не при этих гнидах.
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24.11.2020 22:13 Ответить
бійцям АТО треба посилати "солдатських депутатів" на Банкову.
люди з ружжями, коли ви устанєтє ? Контракт на модернізацію ЗСУ "Шилка" буде укладено цього року, - Міноборони - Цензор.НЕТ 1478
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25.11.2020 00:33 Ответить
Дуже сумніваюсь в доцільності модернізації саме цієї системи в звязку з мега витратами боєзапасу. За совка стріляли по площинам а не по цілям і патронів не жаліли... Патронний завод вже сьомий рік "будують"...
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25.11.2020 00:54 Ответить
деньги в унитаз
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25.11.2020 08:15 Ответить
Читаємо уважно за посиланням Замовляють саму дешманську модернізацію і судячи з усього найменш ефективну. Інша проблема це власне саме озброєння такі гармати малоефективні проти малих цілей, що наглядно демонструє навіть ролик московських пропаганистів. Тому це швидше гроші на вітер.
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25.11.2020 11:20 Ответить
Осваивать бюджетные средства очень нелегко. А эффективно - тем более. Это целая наука.
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25.11.2020 22:30 Ответить
Штатная высота стрельбы - 1500 м. Хватит?
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26.11.2020 10:29 Ответить
 
 