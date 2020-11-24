Контракт на модернизацию ЗСУ "Шилка" будет заключен в этом году, - Минобороны
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Министерство обороны Украины собирается заказать две партии модернизированных 3СУ-23-4М-А1 "Шилка".
Об этом сообщил генеральный директор ГП завод "Арсенал" Игорь Волощук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Контракт находится в стадии заключения. Все необходимые материалы переданы нам Министерством обороны. По плану контракт должен быть заключен в ближайшее время в рамках госзаказа этого года. Также, дополнительно, рассматривается заказ на определенное количество единиц этой техники в ГОЗ-2021", - сказал Волощук.
В Министерстве обороны отметили, что с целью комплектования зенитных подразделений ВСУ модернизированной ЗСУ-23-4М-А1, выполнение этого мероприятия включено в гособоронзаказ на 2020 год.
В условиях ограниченного финансового ресурса предприятие осуществило подготовку производственной базы. Соответствующая работа началась еще в 2019 году и в ноябре этого года предоставило Минобороны необходимые расчеты с выводами для подготовки проекта государственного контракта. Первый контракт с ГП завод "Арсенал" по плану будет заключен уже в текущем году.
Напоминаем, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Минобороны провалило контракт по модернизации восьми ЗСУ "Шилка" для борьбы с дронами, вертолетами и низколетящими самолетами.
Пожалуйста, подождите...
Пост у него должен быть минимум на пол страницы..😃
Прутья?
В зад прутья. В начале 80-х, когда КБ Мясищева фактически доделало М-15 (высотный перехватчик аэростатов) к ГШ-23-Л были разработаны снаряды снаряжавшиеся проволочными жгутикам, отлично рвавшими оболочку пузырей. Дрон - не танк, ему вполне хватило бы и таких жгутиков.
а взрыватель-можно просто установить раскрытие бч на определенной секунде после выхода из ствола.и мощная бч там не нужна-просто как емкость для тех же жгутиков
з новим РЛС та ЦУО
читай тут:
Минобороны провалило контракт по модернизации восьми ЗСУ "Шилка" для борьбы с дронами, вертолетами и низколетящими самолетами
https://censor.net/ru/resonance/3232736/minoborony_provalilo_kontrakt_po_modernizatsii_vosmi_zsu_shilka_dlya_borby_s_dronami_vertoletami_i_nizkoletyaschimi
Аве́нджер (англ. Avenger, [əˈvenʤə] - «мститель») - американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия, размещённый на шасси автомобиля повышенной проходимости HMMWV. Комплекс разработан американской компанией Boeing Aerospace Company совместно с General Electric[1]. Предназначен для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах 0,5-3,8 км и дальностях 0,5-5,5 км. -
багатоствольний кулемет та стінгери
тунгуска намного продвинутая , и дроны садит не пушками , а ракетами , тоись цель на экране есть - а пушками сбить не получается , у тунгуски тож кучность не очень
шилка очень древняя , и сделанная по технологиям 2 мировой
Модернізація (якщо вона дійсно буде пристойною) при достатній кількості машин зайвою точно не буде.
даже при стрельбе из зушки ( 2х23 ) по воздуху или по авто ( бтр , броня ) которое движется желательно вводить поправки , там тож есть маленькая штучка с колесиками ( про нее просто не все знают ) , если наводить по ракурсным кольцам - тогда да , никакого алгоритма не надо
а плотность огня у шилки низкая , механика ствол не держит , скорострельность да высокая
по земле с 2000 по будке ( типа хлебовозка ) , 2 очереди - десяток попаданий , это очень мало
а по мишеням ( воздух ) висящий вертолет с 1000 попадали , а по движущимся ни разу , попадали только когда четко траекторию знали заранее
Кац, предлагает сдаться...
А таки на переплавку...
та ЗСУ-57-2: Самохідна зенітна установка з двома гарматами С-60 (індекс установки С-68).
гармата гарна по механиці, але дальність 6 км та скорострільність 100 пострілів на хвилину (практична значно менша через перегрів ствола) - ні те, ні се - і байратар не зібье, і проти дрона-камікадзе бессила
Без охлаждения для пушки, сделавшей 15 выстрелов, рекомендован перерыв в стрельбе на 5 минут, после 40 выстрелов - на 20 минут.
Щоб не стріляти по ворогах, які вбивають українців?
Пет Люра
В свете того, что сегодня российский снайпер убил украинского бойца.
Огонь в ответ не открывали.
Можно капсом?
ЛЮБОЙ КУРСАНТ ПЕРВОКУРСНИК ЗНАЕТ ПО ВОЕННЫМ БУКВАРЯМ, ЧТО ЕСЛИ РАБОТАЕТ СНАЙПЕР, В ОТНОШЕНИИ ЕГО НАЧИНАЕТСЯ АНТИСНАЙПЕРСКАЯ БОРЬБА!
Открывают огонь из всех видов оружия.
люди з ружжями, коли ви устанєтє ?