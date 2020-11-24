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В следующем году к операциям НАТО могут привлечь украинские катера типа Island, а с 2023-го - и фрегат "Гетман Сагайдачный", - замглавы МО Петренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В следующем году к операциям НАТО могут привлечь украинские катера типа Island, а с 2023-го - и фрегат

Министерство обороны рассчитывает на привлечение с 2021 года отечественных катеров типа Island к операциям НАТО "Морской охранник", а с 2023 года - также фрегата "Гетман Сагайдачный" с целью усиления безопасности в Черноморском регионе.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко рассказал во время публичной дискуссии центра "Новая Европа" под названием "Партнерство расширенных возможностей: что дальше?", информирует Цензор.НЕТ.

"Наших приоритетов в рамках EOP (Enhanced Opportunities Partner. - Ред.) не три и не пять, их - девять, все они включены в отдельный документ, утвержденный министром обороны, и за 5 прошедших месяцев у нас есть результаты. Мы принципиально рассматриваем статус партнера по оперативным возможностями, как важный и эффективный инструмент для реализации задач оборонной реформы", - сказал Петренко, отметив, что пандемия ограничила сотрудничество с иностранными партнерами и несколько затормозила темпы реформы.

Вместе с тем, по его словам, у Украины уже есть определенные результаты и она постоянно изучает опыт партнеров, которые ранее получили аналогичный статус члена Программы расширенных возможностей. Речь идет о таких странах, как Швеция, Грузия, Иордания.

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Украина также расширяет свою вовлеченность в мероприятия боевой и оперативной подготовки, особенно в спектре программ НАТО, которые отрабатывают действия в рамках коллективной обороны согласно ст.5 Североатлантического договора - сообщил замминистра.

"Развиваем мы свое сотрудничество и в рамках концепции оперативных возможностей. Это позволяет проводить нам объективную оценку уровня боеспособности этих подразделений и уже в этом году мы увеличили вклады в общий фонд. Нами задекларированы 5 новых подразделений, подготовлены более 40 военных специалистов, которые на постоянной основе во всех родах и видах Вооруженных сил по стандартам НАТО оценивают уровень боеспособности войск", - сообщил представитель Минобороны во время дискуссии.

Петренко также заверил, что Украина, несмотря на продолжающуюся российскую агрессию, сохраняет свое участие в миротворческих контингентах и ​​в дальнейшем будет профессионально готовить и привлекать к операциям НАТО в Косово и в Афганистане лучших украинских специалистов.

Кроме того, Петренко анонсировал привлечение украинских катеров к операциям НАТО.

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"В следующем году мы предполагаем привлечение наших катеров типа Island к операциям НАТО "Морской охранник", а уже с 2023 года планируем, что наш флагман фрегат "Гетман Сагайдачный" после проведения комплексных работ по совершенствованию его технических возможностей будет также частью этой важной операции в Средиземном море, которая имеет непосредственное влияние на Черноморскую безопасность", - сообщил Петренко.

Чиновник также отметил, что совместно с Министерством иностранных дел Минобороны завершило подготовительную работу по направлению украинских военных в состав новой миссии НАТО в Ираке, и в ближайшее ближайшее время состоится отправление.

Напомним, 12 июня 2020 года НАТО предоставил Украине статус члена Программы расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner - EOP). НАТО запустил программу расширенных возможностей в 2014 году и включил в нее пять стран: Швецию, Финляндию, Австралию, Грузию и Иорданию. Программа призвана помочь участникам увеличить оперативную совместимость своих войск с силами НАТО.

Этот статус предоставляет нашей стране доступ к новым учениям, углубляет обмен разведданными и повышает уровень совместимости Украины и Альянса. Он не означает начала членства Украины в НАТО и не является альтернативой членства — Украина сможет присоединиться к Альянсу позднее.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Цимбалюк размазал как говно по стенах Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.

https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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24.11.2020 21:15
+1
борис джонсон слово сдержит
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24.11.2020 21:19
+1
А че в Украине есть фрегат? Тогда можно катера Исланд корветами назвать....Вот почему сторожевой корабль "Гетьман Сагайдачный" фрегатом называют?....Нету в Украине ни одного фрегата и чето думаю никогда и не будет(.
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24.11.2020 21:26
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Цимбалюк размазал как говно по стенах Богдана за подыгрывание роспропаганде у Ксении Собчак.

https://www.youtube.com/watch?v=yRYBPG6lI-E
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24.11.2020 21:15 Ответить
борис джонсон слово сдержит
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24.11.2020 21:19 Ответить
хоть бы не позорились
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24.11.2020 21:23 Ответить
Позорились пацаки с тараном наших судов.
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24.11.2020 21:28 Ответить
а это тут при чем?
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24.11.2020 21:35 Ответить
А че в Украине есть фрегат? Тогда можно катера Исланд корветами назвать....Вот почему сторожевой корабль "Гетьман Сагайдачный" фрегатом называют?....Нету в Украине ни одного фрегата и чето думаю никогда и не будет(.
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24.11.2020 21:26 Ответить
По водоизмещению вполне фрегат.
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24.11.2020 21:32 Ответить
не дотягивает. а по своему назначению - это скорее эсминец
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24.11.2020 21:40 Ответить
Та вроде изначально он строился как большой десантный. Та и давно очень. Хотя сути это не меняет---какие там фрегаты!?
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24.11.2020 23:31 Ответить
Что вы курите? Я тоже такого хочу В следующем году к операциям НАТО могут привлечь украинские катера типа Island, а с 2023-го - и фрегат "Гетман Сагайдачный", - замглавы МО Петренко - Цензор.НЕТ 7335
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24.11.2020 21:42 Ответить
А можно наоборот? Привлечь НАТО к операциям в Украине!
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24.11.2020 21:32 Ответить
байден свою работу в черном море выполнит,можете не переживать
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24.11.2020 21:37 Ответить
Свою то он выполнит. А Украина шевелиться собирается?
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25.11.2020 06:13 Ответить
а що, росіяни вже і "ь" з гетьмана вкрали?
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24.11.2020 21:37 Ответить
Краще б вони самого гетьмана
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25.11.2020 06:14 Ответить
Дайош гетьмана Панами, Кіпру і Сейшельських островів - в Ліпєцк!
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25.11.2020 06:15 Ответить
Со слов Петренко, "пандемия ограничила сотрудничество с иностранными партнерами и несколько затормозила темпы реформы". Теперь и ковид мешает реформированию. Все и всё против несчастной Украины! Спасибо НАТО и нашим старшим (по разуму) партнёрам - американцам за то, что продолжают тянуть за уши Украину к прогрессу.
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24.11.2020 22:21 Ответить
Хорошо, что торпеды на Ковид не болеют.
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25.11.2020 05:58 Ответить
Забавно, что катера Island называют отечественными, учитывая, что их нам американцы продали.
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24.11.2020 23:27 Ответить
Наступного року до операцій НАТО можуть залучити українські катери типу Island, а з 2023-го - і фрегат "Гетьман Сагайдачний", - заступник голови МО Петренко - Цензор.НЕТ 8265 и все это овцы хавают
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25.11.2020 09:55 Ответить
 
 