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Новости За рубежом
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В деле о "скифском золоте" Украины против РФ в Амстердаме назначен новый судья, - Джапарова

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В деле о

Апелляционный суд Амстердама назначил нового судью для рассмотрения дела "о скифском золоте". Новые слушания дела по существу будут назначены в ближайшие месяцы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппарова.

По ее словам, МИД планирует передать украинское представление на рассмотрение суда в ближайшее время.

По данным российского агентства ТАСС, новым судьей по делу "скифского золота" стал Джерард Левин.

Напомним, в 2014 году коллекция "скифского золота" была передана для выставки в музее Алларда Пирсона в Амстердаме. На момент выставки Крым был аннексирован Россией. С тех пор права на скифское золото оспаривается в суде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

В ноябре прошлого года апелляционный суд Амстердама отказал Украине в отводе судьи по делу о "скифском золоте".

Украинская сторона установила, что судья Апелляционного суда Амстердама в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой".

Юридическая фирма Bergh Stoop & Sanders, которая действует в интересах Украины, подавала запрос, поставив под сомнение независимость суда

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина добивается отвода судьи Апелляционного суда Амстердама, который рассматривает дело о "скифском золоте"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Кажете, що виключно в Україні продажне правосуддя? Ню-ню....
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24.11.2020 21:32
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Кажете, що виключно в Україні продажне правосуддя? Ню-ню....
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24.11.2020 21:32 Ответить
А що з старим не так? Продався кацапам чи навпаки не продається?
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24.11.2020 21:35 Ответить
Старий же суддя підробляв адвокатом у Газпромі. В молоді роки, так би мовити.
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25.11.2020 02:57 Ответить
це гнійник на тілі України
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24.11.2020 22:00 Ответить
Мне вот интересно, как в одной голове кремлевского ублюдка может поместиться:
1. Крымнаш
2. Карабах - территория Азербайджана в международно признанных границах.
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24.11.2020 22:06 Ответить
Карабах, это скорее оккупированная обмылком часть украинского Донбасса.
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24.11.2020 22:37 Ответить
Шо?
Просто эта мразь недавно САМ СКАЗАЛ про законность возврата куска страны, если он находится в его международно признанных границах.
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24.11.2020 22:38 Ответить
На Черниговщине СБУ поймали агататора с рф- ячейки словянсского мира ..
.
Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) ------------------- не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской НАСТОЯЩЕЙ дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи .............
.
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,
ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани ,
Белгородщины , . . . .. .. . и т д..
.
.
.????????ю
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24.11.2020 22:46 Ответить
лояльного до московии назначили, все ровно в украине, какая разница.
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25.11.2020 09:53 Ответить
 
 