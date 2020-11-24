Задержанного в Польше экс-главу "Укравтодора" Новака оставили в СИЗО до января, с давшего показания по делу друга-бизнесмена сняли арест

Апелляционный суд Варшавы поддержал решение Окружного суда, продлившего в октябре на два месяца арест экс-главы "Укравтодора" Славомир Новак.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР, суд поддержал позицию суда первой инстанции, что собранные прокуратурой доказательства "в значительной степени обосновывают совершение подозреваемыми действий, по которым им предъявлено обвинение". Таким образом Новак будет оставаться под арестом, по крайней мере, до января 2021 года.

Издание отмечает, что прокуратура отменила решение о временном аресте для близкого друга Новака, бизнесмена Яцека П., который начал сотрудничать со следствием и дал показания по делу экс-главы "Укравтодора".

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польшизадержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Польше продолжил арест экс-главе "Укравтодора" Новаку

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.