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коррупция (8390) Польша (7487) Новак Славомир (73)

Задержанного в Польше экс-главу "Укравтодора" Новака оставили в СИЗО до января, с давшего показания по делу друга-бизнесмена сняли арест

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Задержанного в Польше экс-главу
Фото: PAP

Апелляционный суд Варшавы поддержал решение Окружного суда, продлившего в октябре на два месяца арест экс-главы "Укравтодора" Славомир Новак.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР, суд поддержал позицию суда первой инстанции, что собранные прокуратурой доказательства "в значительной степени обосновывают совершение подозреваемыми действий, по которым им предъявлено обвинение". Таким образом Новак будет оставаться под арестом, по крайней мере, до января 2021 года.

Издание отмечает, что прокуратура отменила решение о временном аресте для близкого друга Новака, бизнесмена Яцека П., который начал сотрудничать со следствием и дал показания по делу экс-главы "Укравтодора".

Напомним, Центральное антикоррупционное бюро Польшизадержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд в Польше продолжил арест экс-главе "Укравтодора" Новаку

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ. Новак обвиняется в совершении 11 коррупционных деяний.

Автор: Анна Судак
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Вот те на,а в Укрине уже бы жрал криветки после ,,взятых в долг, от друзей и знакомых совравших в декларациях сотен миллионов для залога на происхождения которых закрывают глаза как суды так и налоговая.
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24.11.2020 21:43 Ответить
не правильно задержали. хороший человек. остался бы в Украине, ну как минимум был бы чьим то советником. а может и в кабмине. зеленым такие нужны
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24.11.2020 21:56 Ответить
вообще-то, главой Укравтодора его при Порошенко назначили.
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24.11.2020 22:49 Ответить
а этот сказал что будет сажать. все они одинаковые, от кучмы до зелени а кравчук просто мудак
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25.11.2020 09:31 Ответить
Консультант Европейского банка реконструкции и развития Задержанного в Польше экс-главу "Укравтодора" Новака оставили в СИЗО до января, с давшего показания по делу друга-бизнесмена сняли арест - Цензор.НЕТ 3117
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24.11.2020 22:50 Ответить
тут то наши коррупционеры и поймут, что нечего мутить с кацапами, а лучше мутить со странами свободного мира. кадры типа ставицкого клюева багатырёвой поняли это давно, несмотря на то, работали на януковича, вот только фсб их держит за яйца, так как они не стесняясь рассказывали русским агентам в своем окружении обо всех своих махинациях
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25.11.2020 00:20 Ответить
 
 