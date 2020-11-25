Вступили в силу изменения в ПДД, касающиеся водителей и пассажиров такси, велосипедистов и пешеходов, - МВД
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Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, касающиеся водителей и пассажиров такси, велосипедистов и пешеходов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Для водителей и пассажиров:
Если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты. Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать
Также запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.
Для велосипедистов:
Велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
Для пешеходов:
Теперь пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходы, которые двигаются по проезжей части или обочине, должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы. Это указано в п.4.4 ПДД Украины.
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всё решает
Велосипедисты☹️ в Германии эти «дятлы» иногда очень обозревшие=>есть например специальные дороги для них. Нет, надо ехать со «всеми» и спецом так, что обогнать (даже с расточением 1,5 м) - не возможно при этом могут еще и средний палец показать....
И если не ошибаюсь, даже на автобанах можно встретить.....
Вы правы - на автобанах запрещено, НО по радио иногда бывают сообщения, что мол осторожно велосипедист на А7 или А5......
Я тоже еще не встречала на автобанах, а вот на скоростных довольно частенько можно встретить. Особенно сейчас=>многие пересаживаются на велосипеды из-за «вируса», некоторые из-за «экологии».....
Хотя не удивлюсь, если действительно и по скоростной ездят......
Этого достаточно.
Это как с детскими креслами, три ребёнка, найди такси с тремя креслами.
Теперь таксисту тяжело выскочить из машины, если на него напали, да и вообще тяжело обороняться зажатым ремнём.
от удара ножом или захвата, или прозрачной перегородкой с переговорным устройством.
Если ситуация с нападениями становится острой.
У всьому винні плєбєї, які не здатні купити собі Теслу.
Но почему не пойти дальше обезопасив украинцев, обязав освещать нормально пешиходки и сделав пешихода ответственным за свою жизнь и здоровье на дороге(вне пешиходки)
Они полезны, при движении свыше 60.
Штирлиц сидел в темном подвале берлинского притона "посольство рф" и закатав рукава ватника 2 пальцами херачил по Азбуке Морзе -
"Юстас - Глистасу. Многоходовочка по принуждению фройлян к северному потоку прошла успешно."
Ответ гласил : -
"Глистас - Юстасу.Сегодня в полночь,на телепомойке "Раша Тудоян" для вас исполнят "Подмосковные вечера"
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