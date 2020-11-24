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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Крым (26018) Ялта (338) водоснабжение (697) вода (880)

Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе

Во время курортного сезона в оккупированной Ялте зафиксировали рекордный уровень потребления воды. Осенью притока воды не наблюдалось, поэтому российские власти города решили ограничивать водоснабжение ночью.

Об этом сообщил директор ГУП "Водоканал Южного берега Крыма" Дмитрий Беднов, ифнормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Стоит отметить, что в начале лета водохранилища были заполнены на 70%, однако в высокий курортный сезон был зафиксирован рекордный уровень потребления воды. И сейчас он не типично высок для данного времени года", - сказал Беднов и добавил, что прогнозируется еще большее увеличение расхода воды в период новогодних праздников.

По его словам, в это время на ЮБК наступал сезон дождей и водохранилища наполнялись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационный глава Ялты Имгрунт умер в больнице Санкт-Петербурга, где лечился от коронавируса

"Сейчас при отсутствии осадков и, не принимая никаких мер по ограничению потребления воды, запасов хватит до начала следующего года", - сказал директор "Водоканала ЮБК".

По данным издания, с 27 ноября в Ялте вводят ночные ограничения подачи воды - с 23:00 до 5:00. Как сообщила и.о. главы российской администрации города Янина Павленко, водохранилища, которые снабжают Ялту, заполнены на 17%.

В конце октября назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что ситуация с водоснабжением Ялты - "стабильная", а власти не планируют вводить в городе ограничения. Однако уже в ноябре власти Ялты сообщили о снижении уровня воды в двух водохранилищах, которые питают город.

Проблемы с водоснабжением испытывают ряд поселков, которые входят в Большую Ялту. В частности, в Краснокаменке с августа ввели графики подачи воды, а в Голубом Заливе установили для жителей емкости с водой.

Также читайте: Проблемы с водой в оккупированном Крыму: У жителей Голубого Залива через суд забирают скважины и собираются строить водопровод для Ялты

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+39
Садись на бутылку, лаптеногий, и много тут не базлай. Украинцы волнуются за свою территорию, которую нам восстанавливать после кацапской орды.
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24.11.2020 22:26
+37
Даст Бог следующее лето будет очень жарким и засушливым, и там высохнут последние капли воды...предатели должны страдать.
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24.11.2020 22:23
+30
Немытые яйца прилипают к нестиранным трусам, зато бендеры со своей мовой не лезут.
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24.11.2020 22:35
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Камни с неба, они такие
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24.11.2020 22:20 Ответить
прогнозируется еще большее увеличение расхода воды в период новогодних праздников.

урежьте новогоднюю пайку - будут меньше гадить и сливать Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 2989
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24.11.2020 23:06 Ответить
Да, нужна карточная система на количество посещений в сортиры. Они ведь хотели в сесере.
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25.11.2020 09:51 Ответить
Даст Бог следующее лето будет очень жарким и засушливым, и там высохнут последние капли воды...предатели должны страдать.
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24.11.2020 22:23 Ответить
Бог уже ни при чем, включился климатический счетчик.... Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 901

следующий год будет суше нынешнего и т.д.
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24.11.2020 23:08 Ответить
Садись на бутылку, лаптеногий, и много тут не базлай. Украинцы волнуются за свою территорию, которую нам восстанавливать после кацапской орды.
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24.11.2020 22:26 Ответить
Не волнуюсь. Территория оккупированная интересна.
А крымчане...
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24.11.2020 22:26 Ответить
Конечно, земля наша.
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24.11.2020 22:32 Ответить
А чего за вас волноваться? Вы сами всё сделаете, и без нас.)))
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24.11.2020 22:33 Ответить
Как трогательно, лаптеногий забрёл на цензор, переживаешь?
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24.11.2020 22:46 Ответить
Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 5151
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24.11.2020 23:28 Ответить
перпетуум-мобиле крымского рода ))
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24.11.2020 22:27 Ответить
скоро будет как в старые времена в китае. воробьев от водохранилищ всем крымом отгонять начнут, шоб не выпивали, ну и самогонные аппараты в каждом дворе устанавливать застявят, вместо домн )) шоб по производству дистилированной воды в крыму догнать и перегнать америку )
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24.11.2020 22:26 Ответить
Влітку у морі помиєтесь. Скільки тої зими. Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года" - Цензор.НЕТ 8879
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24.11.2020 22:26 Ответить
"охахливаются" крымчане потихоньку, к чему-то тайно готовятся.... Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 397
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25.11.2020 01:14 Ответить
"однако в высокий курортный сезон был зафиксирован рекордный уровень потребления воды"Источник: https://censor.net/ru/n3233031
Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года" - Цензор.НЕТ 2507
Нє трєба скігліть. Беріть лапати і капайте річку. Ми ж море викопали.
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24.11.2020 22:26 Ответить
дельный совет Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 4379
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24.11.2020 23:09 Ответить
Одна мощна бабка, з під Шепетівки, так чітко і сказала: "Під кацапськими військовими базами в намкриші - найчистіша питна вода. І її там багато. Треба їх прибрать разом з завезеною шелупонью і буде всім щастя."
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24.11.2020 23:19 Ответить
Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года" - Цензор.НЕТ 4167 Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года" - Цензор.НЕТ 9815
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24.11.2020 22:28 Ответить
Макаки, воды нет и не будет. Хоть будет дождь хоть нет. Нужно вам проводить канал в Крым по мосту. Из Волги.
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24.11.2020 22:30 Ответить
Волга тоже изрядно усохла
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24.11.2020 22:55 Ответить
Как найти крымчанина? Иди за мухами.
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24.11.2020 22:30 Ответить


Иосиф Пиночет

Сегодня мы с котом обоссали две березы.
Это был акт разжигания русофобии.
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24.11.2020 22:30 Ответить
Кому там води? Налітай з відрами.
Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 4418
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24.11.2020 22:32 Ответить
Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 482Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 6196

ну ну, давай давай.
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24.11.2020 22:33 Ответить
Можна ж возити поїздами, можна по мосту покласти водопровід, тим більше що у росії так багато грошей. Кажуть що за межами міст ніяких проблем з водою немає, так як бандерівці викопали колодязі по 20м глибиною, але то таке, навіть на материковій україни вони пересихають, а що вже про засулшивий острів казати.
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24.11.2020 22:35 Ответить
Аксёнов объявил все источники воды в Крыму всеобщим достоянием, так что тем колодцам недолго стоять с водой.
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25.11.2020 02:54 Ответить
Немытые яйца прилипают к нестиранным трусам, зато бендеры со своей мовой не лезут.
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24.11.2020 22:35 Ответить
Енисей -могучая река,валите туды крысчане.
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24.11.2020 22:39 Ответить
Ну вот, до начала года же хватит
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24.11.2020 22:41 Ответить
Хорошо бы заслать реальных диверсантов чтобы отравили и ту оставшуюся воду.
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24.11.2020 22:42 Ответить
Вспомнил детскую дразнилку:
- Ты хочешь пить,я хочу сцать, не дадим дру другу умирать!
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24.11.2020 22:42 Ответить
Пиндец их это спасёт... Ну, не до начала года , так до Рождества. А дальше что? До сих пор не доганяют, что им торба?
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24.11.2020 22:43 Ответить
Надо давать воду по графику 3:00 до 4:00
Тогда хватит воды лет на 500
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24.11.2020 22:45 Ответить
В лучшем случае на год
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24.11.2020 22:57 Ответить
але, вытягивайте трубы с Сев. потока 2 и стройте

"Сила водищи" - национальное достояние, в Крым,

а иначе - никак
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24.11.2020 23:13 Ответить
А навіщо викопувати труби із "Північного 2"? Расєюшка багатая дура, прямо з Німеччини хай добудовують до Криму і таким чином подають воду. Головне, що робота всім буде на добудову і грошей напиляють.
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25.11.2020 08:21 Ответить
А якби не росія, то зараз би в криму без води потерпали б солдати НАТО...
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24.11.2020 23:37 Ответить
ой бідували б, йой-йой !!!! Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 2812
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25.11.2020 01:02 Ответить
Був час, коли кримчани плювали на Україну, прийшов час плюнути українцям на кримчан.Тьфу!
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25.11.2020 00:24 Ответить
...через дамбу Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 6720
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25.11.2020 01:03 Ответить
Нічого для крисчан не втрачено. Щоб не раділи бандьори і правосєки, прямо від сьогодні починайте пити морську воду по три столових ложки на день, щоб привчати організми щурівзрадників до морської води. А через місяць пити по 6 ложок, через пів року по 12 і на фініші пити літрами. Уявіть - буде економія солі і водних запасів Чорного моря, багатенько. І украм не забудьте подяку, за те, що викопали вам море.
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25.11.2020 08:27 Ответить
Окупанти вводять графік подачі води в Ялті, інакше "запасів вистачить до початку наступного року" - Цензор.НЕТ 2418
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25.11.2020 09:05 Ответить
Миль пардон, а про что эта картинка?
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25.11.2020 09:59 Ответить
"прогнозируется еще большее увеличение расхода воды в период новогодних праздников" - это, пардон, на что? Больше выпьют?
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25.11.2020 09:59 Ответить
ГДЕ РОССИЯНИ ПОЯВЛЯЮТСЯ ВЕЗДЕ БЕДА !!!
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25.11.2020 11:03 Ответить
 
 