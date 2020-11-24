Оккупанты вводят график подачи воды в Ялте, иначе "запасов хватит до начала следующего года"

Во время курортного сезона в оккупированной Ялте зафиксировали рекордный уровень потребления воды. Осенью притока воды не наблюдалось, поэтому российские власти города решили ограничивать водоснабжение ночью.

Об этом сообщил директор ГУП "Водоканал Южного берега Крыма" Дмитрий Беднов, ифнормирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Стоит отметить, что в начале лета водохранилища были заполнены на 70%, однако в высокий курортный сезон был зафиксирован рекордный уровень потребления воды. И сейчас он не типично высок для данного времени года", - сказал Беднов и добавил, что прогнозируется еще большее увеличение расхода воды в период новогодних праздников.

По его словам, в это время на ЮБК наступал сезон дождей и водохранилища наполнялись.

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"Сейчас при отсутствии осадков и, не принимая никаких мер по ограничению потребления воды, запасов хватит до начала следующего года", - сказал директор "Водоканала ЮБК".

По данным издания, с 27 ноября в Ялте вводят ночные ограничения подачи воды - с 23:00 до 5:00. Как сообщила и.о. главы российской администрации города Янина Павленко, водохранилища, которые снабжают Ялту, заполнены на 17%.

В конце октября назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов утверждал, что ситуация с водоснабжением Ялты - "стабильная", а власти не планируют вводить в городе ограничения. Однако уже в ноябре власти Ялты сообщили о снижении уровня воды в двух водохранилищах, которые питают город.

Проблемы с водоснабжением испытывают ряд поселков, которые входят в Большую Ялту. В частности, в Краснокаменке с августа ввели графики подачи воды, а в Голубом Заливе установили для жителей емкости с водой.

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