РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14616 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
4 780 59
Ивано-Франковск (793) карантин (16730) COVID-19 (18600) коронавирус (17041) кислород (70)

Центральная больница Ивано-Франковска прекратила принимать больных с COVID-19 из-за большой нагрузки на аппараты с кислородом

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Центральная больница Ивано-Франковска прекратила принимать больных с COVID-19 из-за большой нагрузки на аппараты с кислородом

В Ивано-Франковске Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) временно прекращает принимать пациентов с коронавирусом из-за большой нагрузки на оборудование, которое подает кислород больным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время оперативного совещания Ивано-Франковского городского совета 24 ноября сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.

Она сообщила, что госпитализацию больных будут продолжать в городской больнице №1 и в больницах, которые есть возле Ивано-Франковска.

"Есть большое количество пациентов в ЦГКБ, которые находятся на кислороде. Это 28 пациентов в трех реанимациях и 60 пациентов, находящихся на кислородных концентраторах и на разных кислородных точках. Затраты кислорода очень большие, и для того, чтобы оборудование исправно работало и не возникло чрезвычайных ситуаций, есть согласование о временном приостановлении госпитализации пациентов", ㅡ сказала Бойко.

Она заявила, что в ЦГКБ и городской больницы №1, которые принимают пациентов с коронавирусным заболеванием, заполненность коек уже достигла 73% и 84% соответственно.

Во время своего выступления Бойко просила горожан с пониманием отнестись к ситуации, ведь больницы нужна "передышка".

В то же время, по данным министерства здравоохранения, всего в Ивано-Франковске для пациентов с COVID-19 развернули 2872 кровати. По состоянию на 24 ноября по городу заполнении 43,5% коек для пациентов с подтвержденным заражением и 53,5% коек для пациентов с подозрением на инфицирование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тернопольские власти обратились к студентам-медикам, чтобы те помогли врачам в борьбе с коронавирусом

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+11
ВЫВСЕВРЕТЕ никакого короновируса нет!
Даешь отмену какого-либо карантина! "Бизнесу" нужно кофе продавать!
показать весь комментарий
24.11.2020 22:30
+7
причина - тупая зеленая власть не способная ни на что
показать весь комментарий
24.11.2020 22:54
+7
А западенцы считают что короновирус это грипп, ну или максимум ОРВИ, им карантин блюсти не нааадо, маски носят трусы и слабаки, ну еще туристы. Все "их украинская власть придумала, чтобы на нас наживаться". Пробить невозможно, хоть целые города вымрут. Во Львове мракобесие чуток меньше, а в мелких городках и селах прям мрак! Хотя и на востоке аналогично, расейская пропаганда пролазит в мозги. То что эпидемии насрать на политику не доходит никак.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВЫВСЕВРЕТЕ никакого короновируса нет!
Даешь отмену какого-либо карантина! "Бизнесу" нужно кофе продавать!
показать весь комментарий
24.11.2020 22:30 Ответить
А западенцы считают что короновирус это грипп, ну или максимум ОРВИ, им карантин блюсти не нааадо, маски носят трусы и слабаки, ну еще туристы. Все "их украинская власть придумала, чтобы на нас наживаться". Пробить невозможно, хоть целые города вымрут. Во Львове мракобесие чуток меньше, а в мелких городках и селах прям мрак! Хотя и на востоке аналогично, расейская пропаганда пролазит в мозги. То что эпидемии насрать на политику не доходит никак.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:58 Ответить
Таких повсюдно вистачає , на жаль ,
показать весь комментарий
24.11.2020 23:19 Ответить
Бесполезный карантин выходного дня ничего не дает для уменьшения количества заболевших. А вот деньги у предпринимателей отбирает . Деньги, которые могли бы пойти на лечение от ковида. Или вы думаете что лечение полностью бесплатное?
показать весь комментарий
25.11.2020 05:46 Ответить
А ви звідки, вибачте, пишете? По "западенців" хто вам таке розповів?
показать весь комментарий
24.11.2020 23:49 Ответить
хто такі "западенци"??
показать весь комментарий
25.11.2020 10:06 Ответить
Не, давайте не прикидываться шо сознательные. Это чисто западноукраинское: гнобить власть и делать ей назло - игнорировать короновирус. Почему так - загадка. Еще может под палкой оно маску нацепит, ну чтоб штраф не платить, но как никто не видит - тут же снимет "тряпку". Пока так будет, эпидемия на спад не пойдет. Ну или "ця влада" посадит всех по домам и введет жесткий карантин. Чтоб не шастали!
показать весь комментарий
25.11.2020 11:20 Ответить
тернополь, ивано-франковск...
и по одной причине - не хватает кислорода.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:30 Ответить
Кислорода в атмосфере 21%. А вот баллонов не хватает.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:34 Ответить
Или мощностей для его генерации.
Кстати, многие автогенные заводы генерируют технический кислород на уровне медицинского.
Мы качаем в КИПы тот же кислород, которым пользуются газорезчики.
Сертификат соответствует.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:41 Ответить
Мне вот теоретически интересно в чем отличие медицинского кислорода от технического?
Я думаю только в чистоте тары, куда его закачивают, ну может еще дополнительной фильтрации от механических примесей.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:47 Ответить
От примесей и влажности.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:47 Ответить
Я думаю, если человек задыхается, то он будет рад любому кислороду.
показать весь комментарий
25.11.2020 05:48 Ответить
А модет денег на кислород, которые пошли на асфальт?
показать весь комментарий
25.11.2020 06:10 Ответить
Якщо такі недомірки як на фото, то тільки встигай їх змінювати.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:46 Ответить
То 2-х литровые для оборудования карет скорой помощи.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:48 Ответить
1-но литрового баллона кислорода достаточно для дыхания в течении 2-х часов.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:54 Ответить
Мда. И причина эта- "долой карантин выходного дня"", "рэстораторам нужно работать"" и игнор/саботаж всех картинных мер.... Интересно, хоть кто-то из местных царьков за это ответит? Хотя, глупый вопрос. В этой стране.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:40 Ответить
причина - тупая зеленая власть не способная ни на что
показать весь комментарий
24.11.2020 22:54 Ответить
а у них тоже проблемы с кислородом для госпитализированных?
показать весь комментарий
24.11.2020 23:01 Ответить
у раз нет проблем то чего ты тут звездишь максюша? пайку отрабатываешь? ты дырка от жопы рот свой закрой и про реформы и про последствия. молча жри свой выбор прошлогодний и не кукарекай петушара. надеюсь ковид тебя не обойдет стороной и ты сполна насладищься правление зеленой плесени которую ты выбрал
показать весь комментарий
25.11.2020 00:15 Ответить
А что, карантин выходного дня разве уменьшает количество больных? По- моему наоборот.
показать весь комментарий
25.11.2020 05:59 Ответить
Граждане больные , просьба не болеть "... и с пониманием отнестись к ситуации, ведь больницы нужна "передышка"."
показать весь комментарий
24.11.2020 22:37 Ответить
А що буде через місяць-два?...
показать весь комментарий
24.11.2020 22:38 Ответить
Об этом уже сегодня писали. Решили передохнуть.
P.S.
(ударение на букву "у", если что)
показать весь комментарий
24.11.2020 22:37 Ответить
А Степанов не раз казав, що проблем з киснем немає. Невже міністр збрехав?
показать весь комментарий
24.11.2020 22:38 Ответить
Немає в целом по стране. А если в некоторых регионах отрицают коронавирус и саботируют карантин, то на каждого жителя там баллона нет, это точно.
показать весь комментарий
24.11.2020 22:42 Ответить
Порохоботи брехливі!
За 9 місяців молода ЗЕ-команда підготувала ВСЕ для боротьби з вірусом!
Обладнали всі ліжка в лікарнях киснем, підготували студентів старших курсів для практики, проводимо масові тести на кожній вулиці вашого міста!

Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем - Цензор.НЕТ 2171
показать весь комментарий
24.11.2020 23:03 Ответить
Молодец.
Сам наврал и сам сознался.
Самокритично.
показать весь комментарий
24.11.2020 23:06 Ответить
Він Зєлєнского цитував. Не зовсім дослівно, правда, але суть посилу передав точно.
показать весь комментарий
24.11.2020 23:53 Ответить
кто-то из них врет... или начальник управления или МОЗ... или врут все вместе, что гораздо ближе к истине..
показать весь комментарий
24.11.2020 23:12 Ответить
Лікарю, який працює з хворими навіщо брехати? Адже його справа не показники малювати, а людям допомагати.
показать весь комментарий
24.11.2020 23:54 Ответить
... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
показать весь комментарий
24.11.2020 23:16 Ответить
Никакой большой и вредной нагрузки на аппараты подающие кислород, чтобы эти аппараты нуждались"передышке", не существует. При большой нагрузке (большой забор кислорода) эти аппараты просто снижают концентрацию кислорода в воздушно-кислородной смеси, которые они вырабатывают. Конечно, при этом снижается и эффективность кислородного аппарата, но больному лучше дышать низкообогащённым кислородом воздухом, чем просто воздухом. Никаких нижних норм на процент кислорода не существует. Существует только верхняя норма, кажется, это 60% (чистым кислородом длительное время дышать вредно).
Похоже на то, для поднятия процента кислорода для каких-то ВИП-пациентов, больница Ивано-Франковска отказала в кислороде новым пациентам вообще.
показать весь комментарий
24.11.2020 23:16 Ответить
Существует- там станция стоит- трубопровод никогда не используется на полную мощность ( вентиляция- 25л\мин) они просто физически не могут подключить всех пациентов к станции.... аппарат без станции это просто редуктор.... Кислород в баллонах. Медицинский он очищенный...от примесей на спец компрессоре..фильтра очищают воздух от примесей. Компресор нагревается и не может качать вечно - он поддерживает давление 250-300 бар в «танке или батарее»
показать весь комментарий
24.11.2020 23:34 Ответить
Что значит не могут физически подключить всех пациентов? Берём и подключаем. Да, концентрация кислорода будет низкая, но хоть что-то. Это напоминает мне ситуацию, когда во время голода можно разделить скудный запас на всех, а можно среди избранных. Что Вы выберете?
Насчёт компрессора. Компрессор всегда греется и неслабо, он на это рассчитан, работа у него такая. Оборудование по документации рассчитано либо на повторно-кратковременный режим (редкость, спецоборудование), либо непрерывный (в основном). Не слышал, чтобы общепромышленный компрессор нуждался в перерывах в работе.
показать весь комментарий
24.11.2020 23:57 Ответить
В больнице компрессор не стоит- там батарея баллонов или танк под давлением - открой учебник физики и считай.... Концентратор это регулятор смеси - он берет кислород из системы трубопроводов по больничке- А китайцы построили больничку за 10 дней из 6 планируемых - с боксами отдельными капсулами и сортирами с лючками для выдачи еды- и трубопровод ложили из расчета таких больных.... Больница это не реанимация- в реанимации только расчёт на непрерывную Потребность в подключении и вентиляцию всех коек....Воздух под давлением греется , а это кислород - кислород надо вначале в циклоне поиметь разделив из воздуха.... Это воздух тебе компрессор простой накачает..... Баллон 2литра это 2 часа тупо чтоб довести человека в скорой до реанимации.... Ковиду один год... Наши дебилы просрали опыт Италии ъъъъъ «закатали в асфальт« в прямом и переносном смысле....
показать весь комментарий
25.11.2020 01:03 Ответить
Это флуд с целью выглядеть грамотным. Поток бессмысленный и беспощадный. Наплёл вперемешку всё, что знал слышал про компрессоры, ковид и кислород. Разбирать бесполезно.
показать весь комментарий
25.11.2020 02:12 Ответить
Сам ты флуд - долго объяснять, если понимаешь техническую часть то вопросы и задаёшь... Это научный сарказм.... В больнице стоит трубопровод для воздушной смеси ( кислород если малейшая тряпочка с маслом то все ...) он опасный .... В палаты разводка под воздух подключают к баллонам в коридоре для подачи когда пациент просто в маске( астма или там ещё что о лёгкое) Кислород только в реанимации- чтоб не ставить баллон у каждого возле койки - читай матчасть....Там Используется искусственная вентиляция когда мозг в отключке.... Поэтому и портативные начали штамповать чтобы мобильно их ставить .... Но заправлять где? Станций раз 2 и все ...лень объяснять- я ржу просто с тупых дебилов..... Поколение пепси....
показать весь комментарий
25.11.2020 02:31 Ответить
"ВІП" - пацієнти це ті хто на ШВЛ попав із сатурацією 30 таким "ВІП"ам низькозбагачена киснем суміш що мертвому припарка а через велику кількість споживачів кисню потрібну концентрацію встановити не має можливості , що автоматично важкохворих відправляє до Бога НЕ ЛІКАРІ ВИННІ - а ті хто замість нових кисневих ліній дороги будуючи гроші крав !!!!!!

А щодо панства , то воно із простолюдинами разом не лікується так що з іхнього приводу не нервуйтеся - плюйте у бік феофаній їх не одна є , ну а раптом що то вони по "бідності" і в Німеччині якось перележать
показать весь комментарий
24.11.2020 23:47 Ответить
Не все так просто. Це не очевидне рішення - віддати весь кисень важкохворим. Це нагадує ситуацію, коли під час голоду можна розділити мізерний запас на всіх, а можна для меншості, мотивуючи це тим, що комусь треба більше їжі, ніж іншим.
показать весь комментарий
25.11.2020 00:08 Ответить
Усі хто з киснем і так важкохворі хто трішки легший - той на концентраторі кисню сидить ; до-речі тих кому вдалося з ШВЛ видряпатися теж перемикають на концентратор ! Розмова про те , що у лікарні немає можливості більше брати важких
показать весь комментарий
25.11.2020 19:30 Ответить
Пусть асфальтом дышат. Вместо кислорода зелупа им асфальта накупил.
показать весь комментарий
24.11.2020 23:25 Ответить
І то не чистий асфальт, а зі шлаком.
показать весь комментарий
24.11.2020 23:56 Ответить
А степанов вещал "занято не более 52%"..сбрехал и тут?!
показать весь комментарий
24.11.2020 23:48 Ответить
Где-то 100%, где- то 30%. А в общем 50%. А бесполезный карантин выходного дня вводим и там, и там
показать весь комментарий
25.11.2020 06:04 Ответить
Зачем нам эти безпонтовые новости? Где свежий видосик от ЗеМародера, где он рассказывает о своем самочувствии и настроении?

Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем - Цензор.НЕТ 7541
показать весь комментарий
24.11.2020 23:49 Ответить
Бубочка передышался кислорода И его раздуло 😀😀😀
показать весь комментарий
25.11.2020 00:05 Ответить
Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем - Цензор.НЕТ 3987
показать весь комментарий
25.11.2020 04:11 Ответить
Держава купила нуль апаратів ШВЛ. Країна готується іти на локдаун. МВФ грошей цього року вже не дасть...
Але автобаза Верховної ради все одне закуповує 14 (!!!) автівок Toyota Camry по 895 тисяч грн кожна. Скільки це у захисних костюмах?
Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.
Центральна лікарня Івано-Франківська припинила приймати хворих на COVID-19 через велике навантаження на апарати з киснем - Цензор.НЕТ 3213
показать весь комментарий
25.11.2020 04:12 Ответить
Зато дороги шикарные.... До первых морозов. Но терпилы будут терпеть
показать весь комментарий
25.11.2020 07:01 Ответить
Дожились... Всі сусіди давно вже закрили школи. Треба негайно переводити школярів на дистанційну освіту, хоча б старшу ланку. В класах нема третини учнів, хворіють дуже багато педагогів, постійно приходять сумні новини, що ще один вчитель з сусідньоі школи помер. Діти легко хворіють, але переносять ковід додому, заражаючись в переповнених класах, де сидять по 30-35 учнів на 40 квадратних метрах. В транспорті діти майже завжди без масок: іх не оштрафуєш. Всі сусіди :Польша, Чехія, Румунія, Угорщина закрили школи, а в них медицина набагато краща за нашу. Ви хочете скоротити кількість вчителів-пенсіонерів, зебобіки? Це все брехня, що вчителі обрали зелену владу. Гройсман, в якого мати вчителька, реально підняв освітянам зарплатню, а Зеленському вірили лише маргінали, яких в нас із кожним роком стає все більше та більше, судячи по новому поколінню дітей...
показать весь комментарий
25.11.2020 07:32 Ответить
Тому що мер продажний взяточник, який постійно говорить що все це фіг.... і карантин треба відмінити а замість обладнання в лікарню бруківку ставить,
але не було реальної кандидатури проти нього....
На жаль в нас люди живуть тільки бруківкою і турецькими автобусами...
показать весь комментарий
25.11.2020 08:15 Ответить
Как бы не "первая ласточка", за ней могут прилететь "черные лебеди". Минздрав фактически расписался в беспомощности и Украина уверенно подымается в мировых и европейских рейтингах по количеству случаев заболеваний КОВИДом.
показать весь комментарий
25.11.2020 09:13 Ответить
 
 