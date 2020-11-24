Центральная больница Ивано-Франковска прекратила принимать больных с COVID-19 из-за большой нагрузки на аппараты с кислородом
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В Ивано-Франковске Центральная городская клиническая больница (ЦГКБ) временно прекращает принимать пациентов с коронавирусом из-за большой нагрузки на оборудование, которое подает кислород больным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время оперативного совещания Ивано-Франковского городского совета 24 ноября сообщила начальник управления здравоохранения Мария Бойко.
Она сообщила, что госпитализацию больных будут продолжать в городской больнице №1 и в больницах, которые есть возле Ивано-Франковска.
"Есть большое количество пациентов в ЦГКБ, которые находятся на кислороде. Это 28 пациентов в трех реанимациях и 60 пациентов, находящихся на кислородных концентраторах и на разных кислородных точках. Затраты кислорода очень большие, и для того, чтобы оборудование исправно работало и не возникло чрезвычайных ситуаций, есть согласование о временном приостановлении госпитализации пациентов", ㅡ сказала Бойко.
Она заявила, что в ЦГКБ и городской больницы №1, которые принимают пациентов с коронавирусным заболеванием, заполненность коек уже достигла 73% и 84% соответственно.
Во время своего выступления Бойко просила горожан с пониманием отнестись к ситуации, ведь больницы нужна "передышка".
В то же время, по данным министерства здравоохранения, всего в Ивано-Франковске для пациентов с COVID-19 развернули 2872 кровати. По состоянию на 24 ноября по городу заполнении 43,5% коек для пациентов с подтвержденным заражением и 53,5% коек для пациентов с подозрением на инфицирование.
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Даешь отмену какого-либо карантина! "Бизнесу" нужно кофе продавать!
и по одной причине - не хватает кислорода.
Кстати, многие автогенные заводы генерируют технический кислород на уровне медицинского.
Мы качаем в КИПы тот же кислород, которым пользуются газорезчики.
Сертификат соответствует.
Я думаю только в чистоте тары, куда его закачивают, ну может еще дополнительной фильтрации от механических примесей.
P.S.
(ударение на букву "у", если что)
За 9 місяців молода ЗЕ-команда підготувала ВСЕ для боротьби з вірусом!
Обладнали всі ліжка в лікарнях киснем, підготували студентів старших курсів для практики, проводимо масові тести на кожній вулиці вашого міста!
Сам наврал и сам сознался.
Самокритично.
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича .
...ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів особливо силових структур з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
Похоже на то, для поднятия процента кислорода для каких-то ВИП-пациентов, больница Ивано-Франковска отказала в кислороде новым пациентам вообще.
Насчёт компрессора. Компрессор всегда греется и неслабо, он на это рассчитан, работа у него такая. Оборудование по документации рассчитано либо на повторно-кратковременный режим (редкость, спецоборудование), либо непрерывный (в основном). Не слышал, чтобы общепромышленный компрессор нуждался в перерывах в работе.
зналслышал про компрессоры, ковид и кислород. Разбирать бесполезно.
А щодо панства , то воно із простолюдинами разом не лікується так що з іхнього приводу не нервуйтеся - плюйте у бік феофаній їх не одна є , ну а раптом що то вони по "бідності" і в Німеччині якось перележать
Але автобаза Верховної ради все одне закуповує 14 (!!!) автівок Toyota Camry по 895 тисяч грн кожна. Скільки це у захисних костюмах?
Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.
але не було реальної кандидатури проти нього....
На жаль в нас люди живуть тільки бруківкою і турецькими автобусами...