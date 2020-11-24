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Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Сотрудники полиции сообщили о подозрении в установлении и распространении преступного влияния организатору преступной группировки, который сейчас находится в следственном изоляторе за грабеж и избиение работника исправительного учреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция 01

"В августе этого года во время проведения так называемой "сходки" организатору преступной группировки предоставили статус "смотрящего" за Государственным учреждением "Хмельницкий следственный изолятор". Получив такой статус он назначил себе "помощников" из числа арестованных, установил и контролировал соблюдение "воровских законов", осуществлял сбор средств, в том числе полученных преступным путем, для пополнения "общака" и отвечал за их распределение", - сообщили в полиции.

Правоохранителям при содействии администрации СИЗО удалось собрать материалы, подтверждающие причастность "смотрящего" к преступным действиям. За занятие таким видом криминальной деятельности мужчине дополнительно объявили еще одну подозрение по ч. 2 ст.255-1 Уголовного кодекса Украины.

Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция 02

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Кроме того, 24 ноября, правоохранители при участии спецподразделения КОРД провели санкционированные обыски в камерах подозреваемого и его "помощников". Изъяли "черновые" записи о поступлении и расходовании средств "воровского общака", мобильные телефоны, которые были тщательно спрятаны, деньги, самодельные ножи.

Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция 03
Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция 04
Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция 05

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Ответственность за установление и распространение преступного влияния появилась лишь в июне 2020 года. За такую ​​деятельность предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет с конфискацией имущества.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Та да... Тільки при залученні спецназу вдалось знайти речі, які зекам мати не дозволено. А за що тюремщики зарплатню отримують? За їх розповсюдження? З першого абзацу вже все зрозуміло:
"который сейчас находится в следственном изоляторе за грабеж и избиение работника исправительного учреждения" Источник: https://censor.net/ru/n3233033
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24.11.2020 22:43
+4
"Смотрящим" может быть тип только с "благоволения" начальника. Если тип неугоден начальнику то ему гарантированы изолятор, инвалидность и/или перевод в другое место. Одна из "статей расходов" "общака" это подкуп вертухаев и самым главным получателем всегда был, есть и будет начальник. Если в зоне есть смотрящий это значит что тюрьма гнилая и тотально коррумпирована снизу доверху (черная).
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25.11.2020 00:42
+3
Рінатку ахметову , медвечука й ківі треба в'язати по цій статті.... хоча б.
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24.11.2020 23:10
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сюреалізм...
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24.11.2020 22:33 Ответить
Це якраз нова реальність для бандюганів, неочікувана.
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24.11.2020 22:38 Ответить
А в чем именно по Вашему сюр?
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24.11.2020 22:41 Ответить
Нет.
Это - диджитализация. Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8886
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24.11.2020 22:45 Ответить
Это лохинизация тебя. Какая диджитализация нерабочими телефонами эпохи Ющенко - Так! со скрученными зарядками?
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25.11.2020 00:11 Ответить
Малюська предлагает тюрьмы сократить …
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25.11.2020 05:32 Ответить
Так многие колонии давно порезаны на металлолом и вывезены!
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25.11.2020 06:18 Ответить
Та да... Тільки при залученні спецназу вдалось знайти речі, які зекам мати не дозволено. А за що тюремщики зарплатню отримують? За їх розповсюдження? З першого абзацу вже все зрозуміло:
"который сейчас находится в следственном изоляторе за грабеж и избиение работника исправительного учреждения" Источник: https://censor.net/ru/n3233033
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24.11.2020 22:43 Ответить
"Тільки при залученні спецназу вдалось знайти речі, які зекам мати не дозволено. А за що тюремщики зарплатню отримують? За їх розповсюдження?".
Розповсюдження - це бонус до зарплатні, при цьому чималий.
Ви самі відповіли на своє запитання.
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24.11.2020 23:08 Ответить
Воно було риторичним.
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24.11.2020 23:43 Ответить
А коли почнуть брати тих "смотрящіх", що над "смотрящімі"?
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24.11.2020 22:44 Ответить
А кого здесь взяли? Из тюрьмы. И куда дели? Он же и так сидит.
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25.11.2020 00:14 Ответить
Українці самі цього хочуть.І у влади не вимагають і не вимагали боротьби з криміналом.Я думав.що після Майдану це зникне.або зменшиться в рази.
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24.11.2020 22:51 Ответить
Рінатку ахметову , медвечука й ківі треба в'язати по цій статті.... хоча б.
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24.11.2020 23:10 Ответить
Интересно звучит фраза о "санкционированных обысках в камерах подозреваемых" (нацполицией в СИЗО). Обыски и изъятия проведены в рамках следствия по новой статье с санкцией в 9 лет, вообще это конечно новшество. И фотки классные, главное всё показано и выглядит "правдиво": в камере целого "смотрящего" за тюрьмой нашли кустарные заточки и "гаджеты" 15-летней давности, выданные, надо полагать, для отчётности. Или полиция "при содействии администрации СИЗО" так крутит коммерсантов в эпоху пандемии?
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25.11.2020 00:07 Ответить
"Смотрящим" может быть тип только с "благоволения" начальника. Если тип неугоден начальнику то ему гарантированы изолятор, инвалидность и/или перевод в другое место. Одна из "статей расходов" "общака" это подкуп вертухаев и самым главным получателем всегда был, есть и будет начальник. Если в зоне есть смотрящий это значит что тюрьма гнилая и тотально коррумпирована снизу доверху (черная).
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25.11.2020 00:42 Ответить
Ты несёшь полную чушь и во всём. Особенно умиляет "если в зоне есть смотрящий..." А почему ему не быть в СИЗО и колонии, если на свободе в каждой сфере деятельности - свой смотрящий?
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25.11.2020 06:27 Ответить
В 30-е уголовный мир очень эффективно подстроился под режим полностью скопировав структуру ЦК социально-близкой партии большевиков. Да, институт "смотрящих" это изобретение большевиков и он до сих пор пронизывает все постсоветское пространство. Например, Берия курировал атомный проект от имени ЦК а мадам Жемчужникова вылов рыбы всем флотом СССР в мировом океане. Но если Вы считаете это нормальным, то результаты такой деятельности "смотрящих" и их полномочия и "индивидуальные предпочтения" привели к развалу совка а самих смотрящих к уголовным делам и расстрелам их самих.
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25.11.2020 12:14 Ответить
Да уж. Добавить тут нечего.
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25.11.2020 14:42 Ответить
Только мне кажется, что это трудно или вообще не доказуемая статья?
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25.11.2020 13:45 Ответить
Действительно, что очень похоже. Но посмотрим на практику. Ведь проводят же, как видите, процессуальные действия по теме. Причём, ранее подобного не было.
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25.11.2020 14:45 Ответить
 
 