Смотрящему за Хмельницким СИЗО сообщено о подозрении в распространении преступного влияния, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудники полиции сообщили о подозрении в установлении и распространении преступного влияния организатору преступной группировки, который сейчас находится в следственном изоляторе за грабеж и избиение работника исправительного учреждения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В августе этого года во время проведения так называемой "сходки" организатору преступной группировки предоставили статус "смотрящего" за Государственным учреждением "Хмельницкий следственный изолятор". Получив такой статус он назначил себе "помощников" из числа арестованных, установил и контролировал соблюдение "воровских законов", осуществлял сбор средств, в том числе полученных преступным путем, для пополнения "общака" и отвечал за их распределение", - сообщили в полиции.

Правоохранителям при содействии администрации СИЗО удалось собрать материалы, подтверждающие причастность "смотрящего" к преступным действиям. За занятие таким видом криминальной деятельности мужчине дополнительно объявили еще одну подозрение по ч. 2 ст.255-1 Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, 24 ноября, правоохранители при участии спецподразделения КОРД провели санкционированные обыски в камерах подозреваемого и его "помощников". Изъяли "черновые" записи о поступлении и расходовании средств "воровского общака", мобильные телефоны, которые были тщательно спрятаны, деньги, самодельные ножи.







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Ответственность за установление и распространение преступного влияния появилась лишь в июне 2020 года. За такую ​​деятельность предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 9 до 15 лет с конфискацией имущества.