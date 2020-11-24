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Байден победил на выборах президента США в Неваде по решению суда
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Верховный суд Невады сегодня назвал кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена победителем на выборах в штате
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Associated Press.
Решение будет передано для подписания губернатором штата Стивом Сисолаком.
Победа в этом штате принесет Байдену шесть голосов выборщиков.
В Неваде Байден обогнал действующего президента Дональда Трампа на 33 596 голосов избирателей. Так, за него проголосовали 50,06% избирателей, за Трампа – 47,67%.
Сегодня также Пенсильвания объявила об официальной победе Байдена в штате. Накануне такое решение озвучили в Мичигане.
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Пожалуйста, подождите...
ах молодость молодость - членом туда членом сюда 😁
Совпадение, не думаю.
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Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) ------------------- не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской НАСТОЯЩЕЙ дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи .............
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.исправить ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИВШИЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ( РУСИФИКАЦЫЯ , ОГРАБЛЕНИЯ и РАСТРЕЛЫ с ВЫСЕЛКАМИ ))
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ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани ,
Белгородщины , . . . .. .. . и т д..
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.????... Надо ЧЕСНО ДРУЖИТЬ ! .. ЧЕСНО ! ...
"правда вроде как пока такого небыло в истории". В історії було 165 таких випадків (називається faithless elector), з них 71 коли кандидат, за якого мали голосувати, помер, 1 раз виборник утримався (2000 рік) і 93 рази голосували не так, як зобов'язувалися - "93 were changed typically by the elector's personal preference, although there have been some instances where the change may have been caused by an honest mistake". В деяких випадках такі голосування було анульовано. Детальніше - https://en.wikipedia.org/wiki/Faithless_elector
Тільки чомусь прихильники Байдена палять американський прапор. Напевно вони за іншу Америку - під кумачевим стягом.
За Байдена по факту проголоувала третина (як на Алясці, там ніхто не вкидав - далеко) - ліваків, велферастів, та просто жертв телевізора. Саме тому Манхетенські магазини барикадували - бо всі розуміли, що Трамп мав перемогти лавиноподібно (landslide win) і демонократи-більшовики виведуть свою гопоту громити вулиці
мене більше бентежить присутність ***** в моїй країні ніж те, чому і що палять американці.
Все, бувай. Ні про що з тобою, ти дуже вузькопрофільний "співрозмовник".
Якщо ти вважаєш що палити американський прапори, грабувати і підпалювати міста - це нормально, то чому жалієшся на Пукіна? Він же робить те саме. Чому тобі Америка повинна допомагати?
Вузькопрофільно- це мислити по-хуторянськи, наче весь світ обертається тільки навколо проблем твого хутора і Пукіна.
Хай буде гречка, мене хвилюють проблеми мого "хутора" і *********** присутності в ньому.
І тобі раджу цікавитись справами в твоєму саратові, а не лише спробами Трампа спалити Америку заради втіхи своїх амбіцій.
Проблеми Саратова мене будуть обходити, коли він визначатиме світовий порядок. Наразі, Торонто - 7-ме найбільше місто Півн.Америки і вся глобалістська муть тут на долоні: і расизм тут по телевізору щодня вже находили в акурат як в США гопота все палила, і поліцію требували лишити фінансування, зараз з понеділка знову почали все закривати, хоча у нас цифр по ковіду особливих не було, а до серпня взагалі ніде маски не носили.
Трамп хотів відкрити економіку, а Байден - закрити, бо глобалістам потрібен пролетаріат.
Добраніч.
Хто тобі сказав що нинішні демократи ще демократи? Анти-Трампівська цензура в ЗМІ - хіба це демократично? Ти хочеш цензури для України? Може хочеш зубожіння і відмову від приватної власності? Ось їх плани https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/
Добраніч.