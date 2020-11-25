До конца года МВД получит еще 220 камер автофиксации нарушений ПДД, - замминистра Гончаров
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство внутренних дел 24 ноября получило 80 комплексов камер автоматической фиксации в рамках программы, которую реализует Госагентство инфраструктурных проектов.
Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, передает Цензор.НЕТ.
"У нас в рамках программы, которую реализует Укринфрапроект, заключен ними договор на поставку 220 комплексов автоматической фиксации, которые будут поставлены в этом году. Уже сегодня было получено 80 комплексов, и мы их передадим для установки на трассах Укравтодора. В ближайшее время количество камер будет доведено до почти 300", - говорит Гончаров.
Напомним, с 1 июня в Киеве и области заработала система автофиксации нарушений ПДД. Постепенно она будет расширена на всю Украину.
Пожалуйста, подождите...
Не штрафом единым.
Или это фантазия?
Ездить-то, быстрее стал...
Вопросов больше нет.
Так ездят Зайцевы и Дроновы.
Последствия знают все.
Или ты и сейчас там?
Мне, например, нет.
Так в методичке написано.
Ні щоб кисню в лікарні..
Ну, то такое...
Тоже по этой причине?
Смертность на дорогах Украины в этом году больше чем в прошлом или позапрошлом
Только они проблему не решают.
Но там, где будут камеры, нарушений будет меньше.
Але статистика річ сувора та непідкупна і вона роказала, що "євробляхи" в загальній кількості ДТП стали винуватцями лише 7% ДТП.
"Но осадочєк остался!"в людських головах, нав'язаний ЗМІ.
За рулём машины на "евробляхах" был иностранец.
Это твоему посту не противоречит.
Просто - факт.