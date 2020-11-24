Журналист Ильяш исчез в Минске. Ранее по политической статье была арестована его жена, журналистка Андреева
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Он должен был прийти на встречу около 16:00, но не явился. Телефоны Ильяша выключены.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода Беларусь, об этом сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.
Коллеги пришли в квартиру журналиста. Там никого нет, свет не горит.
Позже телеканал "Белсат" сообщил, что его брат обнаружил в квартире журналиста сообщение о конфискации компьютера, телефона и других вещей. На копии протокола нет имен и не указывается причина изъятия.
15 ноября силовики произвели обыск по месту прописки Ильяша.
Жена Игоря Ильяша, журналистка телеканала "Белсат" Катерина Андреева (Бахвалава) вместе со своей коллегой Дарьей Чульцовой стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямой трансляции с места насильственного разгона демонстрантов силами безопасности в Минске 15 ноября.
Пожалуйста, подождите...
хоч дрючка собі у гузно застроміть
а вы - просрали
вот и вся разница
- Победа Майдана не состоит и не может состоять в том, чтобы "все уже было замечательно". Победа - в том, что народ не позволил бандиту себя нагнуть. Народ еще нужно воспитывать, он еще недостаточно созрел для того, чтобы заранее понимать - кто популист, а кто марионетка. Но одно он точно умеет - не боясь, выходить на улицы и ПРОТЕСТОВАТЬ, а не "изображать протест". И только житель России или Беларуси может не понимать ту огромную разницу, которая лежит между этими понятиями.
Так что же ты, лапоть, ночами то не спишь!?
Что же ты, лапоть, три месяца - каждую ночь этот "протест" отпеваешь?!
вот если бы они сопротивлялись - это был бы другой разговор
Відволікання уваги.
😎
до чого не торкнеться московія - все обертає на лайно
А тут,в Ненці, дерибанять-аж гай шумить..
Відволікають увагу, добвні!!
Нишком дерибанять і тарифи піднімають!!
Свабоду Анжелі Девіс і Лупаному Корвалолу!!)))
Так боролися за свободу Негрів, і..не помітили як ними стали..
Хавайте!!
🤣🤣
Бо це герої виключно компутерних стрілялок без єдиної ознаки мизку в голові .
Бо хто просинався від лязгу ідучої танкової колони , хто спав з автоматом під голову -- той не буде радити йти в відверте протистояння а військовою технікою неозброенного населення !
Скільки було героїв на Майдані в 24 ночі 19 лютого в нічь на 20-те ? 500 ? 700 ?!
Де тоді був Порох , чи то на сцені Майдану ?!
Хто буде відповітати потім , якщо бульбо-вурдалак кине танки проти тих , кому зараз "на вуха шепотять" мовляв бери "коктейль Молотова" ?! Може вурдалак цього саме й чека , що б мати формальний привід визивати армію ?! Так якщо б армію білоруську (бо вона ненадійна) , але ж може покликати "***** введи" , ні не може ?!
Що скажете "диванні провокатори" ?!
Як до мене , білорусі демонструють неперевершений натиск й витримку . Тактика економічного колапсу лукашенкономіки працює й йще як .
Все в вас вийде , сябри !