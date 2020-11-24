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Журналист Ильяш исчез в Минске. Ранее по политической статье была арестована его жена, журналистка Андреева

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Журналист Ильяш исчез в Минске. Ранее по политической статье была арестована его жена, журналистка Андреева

Он должен был прийти на встречу около 16:00, но не явился. Телефоны Ильяша выключены.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода Беларусь, об этом сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов. 

Коллеги пришли в квартиру журналиста. Там никого нет, свет не горит.

Позже телеканал "Белсат" сообщил, что его брат обнаружил в квартире журналиста сообщение о конфискации компьютера, телефона и других вещей. На копии протокола нет имен и не указывается причина изъятия.

15 ноября силовики произвели обыск по месту прописки Ильяша.

Жена Игоря Ильяша, журналистка телеканала "Белсат" Катерина Андреева (Бахвалава) вместе со своей коллегой Дарьей Чульцовой стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямой трансляции с места насильственного разгона демонстрантов силами безопасности в Минске 15 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время протестов в Беларуси пропал главный редактор оппозиционного издания "Наша ніва" Мартинович

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Судя по безграмотности, коммент исходит от нативного носителя "великого и могучего" языка - представителя российского населения. Обычно я не дискутирую с такой категорией людей, но отвечу:
- Победа Майдана не состоит и не может состоять в том, чтобы "все уже было замечательно". Победа - в том, что народ не позволил бандиту себя нагнуть. Народ еще нужно воспитывать, он еще недостаточно созрел для того, чтобы заранее понимать - кто популист, а кто марионетка. Но одно он точно умеет - не боясь, выходить на улицы и ПРОТЕСТОВАТЬ, а не "изображать протест". И только житель России или Беларуси может не понимать ту огромную разницу, которая лежит между этими понятиями.
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25.11.2020 00:14
+5
це рашка виростила це авторитарне лайно - Лукашенку
до чого не торкнеться московія - все обертає на лайно
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24.11.2020 23:50
+5
А білоруси хочуть в ЕС? Чи чому ЕС має на це реагувати?
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24.11.2020 23:51
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Просрали беларусы свой протест. И самое плохое даже не это (потому что это было понятно еще три месяца назад). Самое плохое, что они отказываются принимать этот факт своим сознанием. Они сейчас все силы направляют на то, чтобы убедить САМИХ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР в том, что они - сражаются. Их даже не жалко. Потому что всё, на что они способны - это самообман.
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24.11.2020 23:45 Ответить
В кожного свій Шлях- нас теж вели таким самим Шляхом.
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24.11.2020 23:48 Ответить
Таки так,Саньк...)))
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24.11.2020 23:50 Ответить
Главное что ваш майдан победил . Сейчас у вас все замечательно , жизнь налаживаеться . Очень рады за вас !
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24.11.2020 23:49 Ответить
Не було б вас поряд- так би і було. І вже давно.
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24.11.2020 23:52 Ответить
а кому цікаво - раді ви, чи всралися?
хоч дрючка собі у гузно застроміть
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24.11.2020 23:52 Ответить
украинцы отстояли свою свободу
а вы - просрали
вот и вся разница
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24.11.2020 23:58 Ответить
Судя по безграмотности, коммент исходит от нативного носителя "великого и могучего" языка - представителя российского населения. Обычно я не дискутирую с такой категорией людей, но отвечу:
- Победа Майдана не состоит и не может состоять в том, чтобы "все уже было замечательно". Победа - в том, что народ не позволил бандиту себя нагнуть. Народ еще нужно воспитывать, он еще недостаточно созрел для того, чтобы заранее понимать - кто популист, а кто марионетка. Но одно он точно умеет - не боясь, выходить на улицы и ПРОТЕСТОВАТЬ, а не "изображать протест". И только житель России или Беларуси может не понимать ту огромную разницу, которая лежит между этими понятиями.
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25.11.2020 00:14 Ответить
Головний експерд по американським виборам ще й експерд по Майдану.
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25.11.2020 03:20 Ответить
Гарна у них поводирша - відпрацювала на увесь!
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25.11.2020 01:48 Ответить
Просрали протест... кончился... умер и уже три месяца как нет его... с беларусами все понятно... уже ТРИ МЕСЯЦА как понятно... и раньше было понятно...
Так что же ты, лапоть, ночами то не спишь!?
Что же ты, лапоть, три месяца - каждую ночь этот "протест" отпеваешь?!
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25.11.2020 05:39 Ответить
Не удивлюсь, если прочитаю где, что вас не жалко, что сдали полуостров, а теперь убеждают весь мир, что они - сражаются за него.
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25.11.2020 07:08 Ответить
Озабоченность ЕС выразил ? Или ему уже лень?
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24.11.2020 23:46 Ответить
А білоруси хочуть в ЕС? Чи чому ЕС має на це реагувати?
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24.11.2020 23:51 Ответить
а всем на самом деле посрать на терпил
вот если бы они сопротивлялись - это был бы другой разговор
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24.11.2020 23:59 Ответить
Терпила это ты клоуном прибитый...)
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25.11.2020 00:57 Ответить
неа, и терпила-раб посасывающий у луки, и клоун гадящий на чужих ресурсах, здесь только ты
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25.11.2020 08:49 Ответить
А че Я мушу переживати??
Відволікання уваги.
😎
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24.11.2020 23:49 Ответить
це рашка виростила це авторитарне лайно - Лукашенку
до чого не торкнеться московія - все обертає на лайно
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24.11.2020 23:50 Ответить
скорее всего, его уже прикопали где-то...
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25.11.2020 00:00 Ответить
Агггга...Ойц,барютца и не пабарютца..
А тут,в Ненці, дерибанять-аж гай шумить..
Відволікають увагу, добвні!!
Нишком дерибанять і тарифи піднімають!!
Свабоду Анжелі Девіс і Лупаному Корвалолу!!)))
Так боролися за свободу Негрів, і..не помітили як ними стали..
Хавайте!!
🤣🤣
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25.11.2020 00:01 Ответить
Рабская ментальность что у белорусов шо у кацапов никто за вас не выборет свободу стоять на коленях и просить это по рабски кацапы также ставали пред пуйлом просили а нужно наоборот ставить на коленки омонЖурналіст Ілляш зник у Мінську. Раніше за політичною статтею була заарештована його дружина, журналістка Андрєєва - Цензор.НЕТ 1430В Беларуси врачи и журналисты стали к стенке, протестуя против произвола режима Лукашенко Журналіст Ілляш зник у Мінську. Раніше за політичною статтею була заарештована його дружина, журналістка Андрєєва - Цензор.НЕТ 5558
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25.11.2020 00:04 Ответить
Шановні білоруси , не звертайте увагу на диваних порохоботів з типа "героїчним портфоліо" .

Бо це герої виключно компутерних стрілялок без єдиної ознаки мизку в голові .

Бо хто просинався від лязгу ідучої танкової колони , хто спав з автоматом під голову -- той не буде радити йти в відверте протистояння а військовою технікою неозброенного населення !

Скільки було героїв на Майдані в 24 ночі 19 лютого в нічь на 20-те ? 500 ? 700 ?!

Де тоді був Порох , чи то на сцені Майдану ?!

Хто буде відповітати потім , якщо бульбо-вурдалак кине танки проти тих , кому зараз "на вуха шепотять" мовляв бери "коктейль Молотова" ?! Може вурдалак цього саме й чека , що б мати формальний привід визивати армію ?! Так якщо б армію білоруську (бо вона ненадійна) , але ж може покликати "***** введи" , ні не може ?!
Що скажете "диванні провокатори" ?!

Як до мене , білорусі демонструють неперевершений натиск й витримку . Тактика економічного колапсу лукашенкономіки працює й йще як .

Все в вас вийде , сябри !
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25.11.2020 02:22 Ответить
Іди в сраку!
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25.11.2020 02:43 Ответить
Реакція справжньої бидлоти !
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25.11.2020 03:56 Ответить
Але що цікаво: Лука - диктатор, але єдиний хто відмовився грати в карантин. І тут же йому революцію влаштували, а раніше якось тихо сиділи. Дальше то вже таке: ліс рубають - друзки летять.
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25.11.2020 03:08 Ответить
Білорусь - це поліцейська країна, там і раніше люди зникали. Зараз будуть зникати ще більше.
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25.11.2020 03:24 Ответить
если хорошо перекопать леса в белорусском федеральном округе, то много можно откопать тел журналистов. лукашеску за период своего царствования изгваздался в крови не по локоть, по макушку.
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25.11.2020 12:39 Ответить
Беларусы хотят свободу, получат олигархов. Бабарыко точно будет одним из них.
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26.11.2020 08:23 Ответить
 
 