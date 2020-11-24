Журналист Ильяш исчез в Минске. Ранее по политической статье была арестована его жена, журналистка Андреева

Он должен был прийти на встречу около 16:00, но не явился. Телефоны Ильяша выключены.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода Беларусь, об этом сообщает телеграм-канал Белорусской ассоциации журналистов.

Коллеги пришли в квартиру журналиста. Там никого нет, свет не горит.

Позже телеканал "Белсат" сообщил, что его брат обнаружил в квартире журналиста сообщение о конфискации компьютера, телефона и других вещей. На копии протокола нет имен и не указывается причина изъятия.

15 ноября силовики произвели обыск по месту прописки Ильяша.

Жена Игоря Ильяша, журналистка телеканала "Белсат" Катерина Андреева (Бахвалава) вместе со своей коллегой Дарьей Чульцовой стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, после прямой трансляции с места насильственного разгона демонстрантов силами безопасности в Минске 15 ноября.

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