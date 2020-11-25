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Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп

Вакцины и лекарства для терапии COVID-19 в США могут начать поступать уже в начале следующей недели, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Мы безмерно благодарим наших врачей, медсестер, работников системы здравоохранения и ученых, которые ведут бой против китайского вируса, мы благодарим за вакцины и лекарства для терапии - невероятное чувство осознавать, что они начнут поступать, возможно, с начала будущей недели или чуть позже", - сказал Трамп на церемонии, приуроченной к помилованию индейки в преддверие Дня благодарения, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

20 ноября компании Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австрия начнет вакцинацию от коронавируса в январе, завтра представят всеобъемлющий план

Ранее стало известно, что эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

Что касается вакцины производства AstraZeneca, она по итогам промежуточных испытаний показала среднюю эффективность 70% в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность в примерно 90%.

В США ежедневно фиксируют по более 160 тыс. новых случаев коронавируса, за сутки умирает свыше 1000 человек среди инфицированных. В больницах США находятся 83 тыс. 870 пациентов с COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии выявили более 12 млн заражений COVID-19, при этом 247,9 тыс. людей с коронавирусом скончались.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гебрейесус о борьбе с COVID-19: Свет в конце туннеля становится все ярче благодаря последним данным об испытаниях вакцин

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
"мій путєн" пхахаха! вбийся об стіну, зєбануте
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25.11.2020 01:20
+3
Очень,почти Гриценко...
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25.11.2020 00:39
+3
Повинен був грізно так дзиркати на Пукіна. Не давати джавеліни, а натомість щось сказати про Пукіна. От тоді охлос був би щасливий і Трамп був би у фаворі, до пори.
Чому до пори? Бо згідно уявлень охлоса, Америка просто повинна піти на Кремль выйськами і спалити його к ...рам.
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25.11.2020 01:37
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Трамп надеется этой популистской новостью заставить американцев переголосовать за себя? )
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25.11.2020 00:15 Ответить
Трамп великий політик та менеджер!
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25.11.2020 00:36 Ответить
Очень,почти Гриценко...
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25.11.2020 00:39 Ответить
Стиль Трампа більше нагадує Ляшка
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25.11.2020 12:01 Ответить
Американцы, в подавляющем большинстве и так за него уже проголосовали, чуток подождать надо результатов.
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25.11.2020 08:55 Ответить
Конечно. Все 146% за Трампа.
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25.11.2020 10:30 Ответить
Вакцина від COVID-19, яку розробили американська Pfizer і німецька BioNTech, буде коштувати для Європи по 15,5 євро за дозу.
Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac.
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25.11.2020 00:16 Ответить
Пускай придурки колят ету жижу с неизвестными последствиями.. Если вакцинируется хотябы половина то другой половине уже бояться нечего.
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25.11.2020 00:26 Ответить
ВОТ новость дня - хутин не будет колоться кацапской вакциной 😀😀😀неплохая реклама для их бурды
«В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.

Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3232931»
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25.11.2020 00:38 Ответить
Это что получается,-он сам себя ударил в спину (или чуть ниже) ? Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп - Цензор.НЕТ 2289
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25.11.2020 07:14 Ответить
А нам? Х вам, расходитесь по домам. Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп - Цензор.НЕТ 7219
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25.11.2020 00:17 Ответить
Ты сходи к врачу.Мало ли шо там...
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25.11.2020 00:23 Ответить
Станешь в позу - получишь дозу.
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25.11.2020 00:37 Ответить
Губозаточна машинка...
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25.11.2020 00:21 Ответить
***** с тампоном решили наперегонки поганять.
В чьей стране первый от вакцыны сдохнет.
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25.11.2020 00:25 Ответить
Рыжий придурок все никак не успокоится. Каждый раз старается упомянуть что ето вирус китайский. Хотя никаких доказательств нету. А ето уже называется нарушение демократии и прав человека, чтобы настроить американцев против Китая. А вот зачем китайцам было себе такую каку придумывать логических обяснений нету. А вот обяснений что ето скорее всего сделала Рашка или сами США вполне под логику подпадают. Рашка срет кирпичами наблюдая как Китай потихоньку наползает за Дальний Восток и ничего сделать не может потому что осень страшно. А Трамп ************* выкормыш пляшет под дудку кремля.
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25.11.2020 00:25 Ответить
Кацапы с американцами пытались потравить китайцев, думали хоть раза в два популяцию их снизить. а вышло что потравили сами себя а заодно весь мир.
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25.11.2020 00:34 Ответить
ох уж ці амеріканці примусили кітайців жрати кажанів
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25.11.2020 00:54 Ответить
Ето тебе твой Путен нашептал про кажанiв? Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп - Цензор.НЕТ 1000
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25.11.2020 01:05 Ответить
"мій путєн" пхахаха! вбийся об стіну, зєбануте
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25.11.2020 01:20 Ответить
"Трамп... пляшет под дудку кремля". Ну, это перебор. А что должен был сделать Трамп против Рашки, что её обуздать?
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25.11.2020 00:35 Ответить
Повинен був грізно так дзиркати на Пукіна. Не давати джавеліни, а натомість щось сказати про Пукіна. От тоді охлос був би щасливий і Трамп був би у фаворі, до пори.
Чому до пори? Бо згідно уявлень охлоса, Америка просто повинна піти на Кремль выйськами і спалити його к ...рам.
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25.11.2020 01:37 Ответить
Про зобовязання перед світовою спільнотою не чули? Китай знав про вірус, закривав свої міста, тримаючи аеропорти відкритими. Вже забули як на початку на пару з Гебрейсусом розповідали, що вірус не передається.
Під комуністичними знаменами виступають чомусь байденці, палять американські прапори, а так - Трамп "выкормыш", звісно
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25.11.2020 01:04 Ответить
Насколько я помню ето весь мир во главе с ВОЗ до последнего не признавал надвигающейся епидемии и не зкрывал границы и аеропорты называя всех паникерами и нарушителями демократии.
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25.11.2020 01:22 Ответить
Саме так. Чим більш лівацька країна тим довше тримали кордони відкритими. В Торонто, наприклад, літаки з Китаялітали пачками до початку літа. Про маски та тестування по прильоту ніхто навіть не і не чухався. На Rebel News є купа відео про цей пофігізм.
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25.11.2020 01:30 Ответить
А где на следующих неделях он возмет ВАКЦЫНУ ??.
.
РосЦякиевсскую ? --
-
Они оленпийскую мочу не могли подделать ?.
.
.
.
Это как в 1945г .
.
Сатанин хотел взять Берлин - раньше союзников , и погубил 1,5 миллиона людей..
ТАК ЖЭ БУДЕТ и с росЦиянсской """ мвакцыной ""..
.
!!!!!
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25.11.2020 00:36 Ответить
Городская клиническая больница N1 в Одессе
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ БОЛЬНИЦА ?

Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп - Цензор.НЕТ 3327
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25.11.2020 00:48 Ответить
Что-то не видео там аппаратов с кислородом
https://informer.od.ua/news/odesskaya-bolnitsa-zapolnena-bolnymi-koronavirusom-na-126-mest/
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25.11.2020 00:49 Ответить
Скорее это тяжелые которым еще не нужен кислород
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25.11.2020 00:58 Ответить
Головний антиковідник та антимасочник нарешті віддуплився, що ковід таки є.
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25.11.2020 01:42 Ответить
Цей клоун набрехав вже майже стільки, як наш)
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25.11.2020 01:47 Ответить
Трамп перед вылетом из Белого Дома решил сделать кремлёвской крысе подарок - закупить дерьмовой, бесполезной, опасной для жизни ещё больше, чем ковид, вакцины на сто млрд. долларов....
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25.11.2020 06:00 Ответить
Самі вигадали? А нащо?
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25.11.2020 07:05 Ответить
За США можна лише порадіти.
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25.11.2020 07:04 Ответить
Как так? Ведь совсем недавно,он говорил,что антивирусная вакцина,станет доступной народу в США в апреле! Что-то изменилось? PS Какой-то вид у него,на фотографии,совсем не молодецкий... Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп - Цензор.НЕТ 4621
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25.11.2020 07:08 Ответить
ДОМАШНИЙ ДОКТОР ТРАМП НА ПЕНСИИ )))
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25.11.2020 10:52 Ответить
 
 