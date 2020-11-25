Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Вакцины и лекарства для терапии COVID-19 в США могут начать поступать уже в начале следующей недели, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.
"Мы безмерно благодарим наших врачей, медсестер, работников системы здравоохранения и ученых, которые ведут бой против китайского вируса, мы благодарим за вакцины и лекарства для терапии - невероятное чувство осознавать, что они начнут поступать, возможно, с начала будущей недели или чуть позже", - сказал Трамп на церемонии, приуроченной к помилованию индейки в преддверие Дня благодарения, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
20 ноября компании Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.
Ранее стало известно, что эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.
Что касается вакцины производства AstraZeneca, она по итогам промежуточных испытаний показала среднюю эффективность 70% в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность в примерно 90%.
В США ежедневно фиксируют по более 160 тыс. новых случаев коронавируса, за сутки умирает свыше 1000 человек среди инфицированных. В больницах США находятся 83 тыс. 870 пациентов с COVID-19.
Всего в стране с начала пандемии выявили более 12 млн заражений COVID-19, при этом 247,9 тыс. людей с коронавирусом скончались.
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Загалом Євросоюз витратить на закупівлю вакцини від Pfizer від 3,1 до 4,65 млрд євро і ще близько 5 млн євро за альтернативну вакцину CureVac.
«В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не может быть привит российской вакциной от коронавируса, поскольку она еще не сертифицирована, а глава государства не может быть добровольцем.
Как передает Цензор.НЕТ со ссыкой на УНИАН, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Источник: https://censor.net/ru/n3232931»
В чьей стране первый от вакцыны сдохнет.
Чому до пори? Бо згідно уявлень охлоса, Америка просто повинна піти на Кремль выйськами і спалити його к ...рам.
Під комуністичними знаменами виступають чомусь байденці, палять американські прапори, а так - Трамп "выкормыш", звісно
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РосЦякиевсскую ? --
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Они оленпийскую мочу не могли подделать ?.
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Это как в 1945г .
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Сатанин хотел взять Берлин - раньше союзников , и погубил 1,5 миллиона людей..
ТАК ЖЭ БУДЕТ и с росЦиянсской """ мвакцыной ""..
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ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ БОЛЬНИЦА ?
https://informer.od.ua/news/odesskaya-bolnitsa-zapolnena-bolnymi-koronavirusom-na-126-mest/