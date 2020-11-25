Вакцины и лекарства для лечения коронавируса могут стать доступны в США уже на следующей неделе, - Трамп

Вакцины и лекарства для терапии COVID-19 в США могут начать поступать уже в начале следующей недели, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Мы безмерно благодарим наших врачей, медсестер, работников системы здравоохранения и ученых, которые ведут бой против китайского вируса, мы благодарим за вакцины и лекарства для терапии - невероятное чувство осознавать, что они начнут поступать, возможно, с начала будущей недели или чуть позже", - сказал Трамп на церемонии, приуроченной к помилованию индейки в преддверие Дня благодарения, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

20 ноября компании Pfizer и BioNTech передали запрос на экстренное использование вакцины от COVID-19 в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Ожидается, что рассмотрение запроса займёт минимум несколько недель.

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Ранее стало известно, что эффективность вакцины, разработанной Moderna, превышает 94%. Американская Pfizer, разрабатывавшая вакцину совместно с германской BioNTech, заявила о 95% эффективности препарата.

Что касается вакцины производства AstraZeneca, она по итогам промежуточных испытаний показала среднюю эффективность 70% в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность в примерно 90%.

В США ежедневно фиксируют по более 160 тыс. новых случаев коронавируса, за сутки умирает свыше 1000 человек среди инфицированных. В больницах США находятся 83 тыс. 870 пациентов с COVID-19.

Всего в стране с начала пандемии выявили более 12 млн заражений COVID-19, при этом 247,9 тыс. людей с коронавирусом скончались.

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