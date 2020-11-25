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Байден (2385) США (23203)

Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными

Белый дом дал разрешение на предоставление кандидату в президенты США Джо Байдену доступа к письменному ежедневному президентскому брифингу.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщает CNN со ссылкой на сотрудника Белого дома.

Сообщается, что день, когда Байден подучит первый такой документ, согласовывается.

Ежедневный президентский брифинг - это документ, который составляется сотрудниками разведслужб. В нем излагаются основные угрозы и разведывательные данные.

Этот документ ежедневно представляют президенту США и его советникам по нацбезопасности и сотрудникам Белого дома. Обычно сотрудники разведки также проводят устный брифинг по передаваемой письменно информации.

Ранее издание Politico отмечало, что кандидатам в президенты, считающимся победителями, после выборов традиционно предоставляется доступ к этому документу, чтобы они были в курсе самых серьезных угроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден 24 ноября лично представит всех кандидатов на ключевые должности своей администрации

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+23
Вова, йди спати, завтра до Каломойші звітувати!
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25.11.2020 02:19
+19
Порошенко, будучи в хороших отношениях с новоизбранным президентом Байденом включился в работу для усиления сотрудничества между новой администрацией США и Украиной, которое было ослаблено из-за необдуманных и некомпетентных действий Владимира Зеленского.

Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 9024
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25.11.2020 03:44
+16
Система працює і ніхто невзмозі її похитнути.
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25.11.2020 02:05
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Система працює і ніхто невзмозі її похитнути.
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25.11.2020 02:05 Ответить
Маразматик всеравно ни чего не запомнит , будет звать на помощь сына наркомана.
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25.11.2020 02:12 Ответить
Вова, йди спати, завтра до Каломойші звітувати!
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25.11.2020 02:19 Ответить
Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 90
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25.11.2020 03:21 Ответить
вже...сам себе лайкнув і пішов.... Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 6230
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25.11.2020 03:24 Ответить
Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 1060 Подозреваю, шо он - половой гигант мысли...
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25.11.2020 04:13 Ответить
"Вова наш - гермафродит... Сам е..т и сам родит...".
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25.11.2020 07:09 Ответить
Це ж з яких глибин така "мудрість"?
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25.11.2020 07:16 Ответить
А що таке? За колегу образився? Так а як же, по-іншому, "самолайкера" назвать?
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25.11.2020 07:34 Ответить
Це ж так цікаво та відповідально- контролювати лайки.. капець вам зайнятися нема чим...
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25.11.2020 17:25 Ответить
Білий дім надасть Байдену доступ до щоденних донесень для Трампа з розвідданими - Цензор.НЕТ 7811 Glock-19

вже...сам себе лайкнув і пішов.... 25.11.2020 03:24
А тепер глянь, коли написав коментар я...
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25.11.2020 17:30 Ответить
Вам таки дійсно нема чим се зайняти.
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25.11.2020 17:39 Ответить
А ти мій батько? Чи роботодавець? Білий дім надасть Байдену доступ до щоденних донесень для Трампа з розвідданими - Цензор.НЕТ 3700
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25.11.2020 17:45 Ответить
Я власник патенту на використання цієї стрілки. А твоє життя- твій клопіт. Не приплітав би ти "за колегу образився"- я б тебе і не чіпав, недолуге.
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25.11.2020 17:49 Ответить
Мені "насрать" на твій "контент"... Тут "круглий стіл", а ти - не "ампіратор"...
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25.11.2020 17:52 Ответить
Та сери скільки влізе. Чи вилізе...)))
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25.11.2020 18:05 Ответить
Ну,то, тримай...
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25.11.2020 18:06 Ответить
"всеравно..ни чего.." Типичный свинорус. С правописанием там всегда туго.)
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25.11.2020 07:19 Ответить
Держитесь, кацапы!
Госдеп возглавит внук киевлянина Блинкен!
Зима на носу - готовьтесь сосать лапу!
И так - четыре года!
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25.11.2020 02:53 Ответить
Они уже приготовились Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 6753
Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 1727
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25.11.2020 06:15 Ответить
Тут вже не важливо през-демократ чи республіканець. Насувається Великий Звиздець (aka Great Reset) і наступить він всім однаково, щоб не жалілися потім, хто не встиг для прочитати програму Байдена чи Трампа.
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25.11.2020 03:42 Ответить
Що за типовий такий ;Новий русскій;?
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25.11.2020 06:53 Ответить
в москалів дупи горять ?
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25.11.2020 09:24 Ответить
Дупи горять в більшовиків-глобалістів. Ще з вечора відео було, а на ранок вже потерли.
Скоро збагнете що існують набагато більші проблеми, ніж уявні пакості москалів.
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25.11.2020 20:10 Ответить
Порошенко, будучи в хороших отношениях с новоизбранным президентом Байденом включился в работу для усиления сотрудничества между новой администрацией США и Украиной, которое было ослаблено из-за необдуманных и некомпетентных действий Владимира Зеленского.

Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 9024
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25.11.2020 03:44 Ответить
два б/у плокулола тоже подключица хотят.
но похоже байден их отключит.
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25.11.2020 04:00 Ответить
Надо выпустить батончик "Зелёный Петрушка".
Или батончик "Вовочка".
Или "Незнайка на Банковой".
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25.11.2020 05:41 Ответить
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25.11.2020 07:11 Ответить
Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 8368 Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 2415
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25.11.2020 05:59 Ответить
Що, дали команду "перефарбуваться"?... Пізно... Тебе тут вже "знають, як облупленого...".
А це - анекдот про тебе: "Жив на світі кацап. Ну, наче на пику - нічого, дивиться можна... І розум є - особливо, коли менше рота відкриває... Одна біда - від нього постійно гімном смерділо... Що, він, бідний,тільки не робив - і тричі на день мився, і одеколон відрами на себе лив, і дезодорантами мазався... Не допомагає, хоч плач!... І от хтось йому порекомендував спробувать хвойний екстракт... Ну, купив він його. Набрав у ванну води, увалив туди літрову банку екстракту, заліз і дві години "викисав". Нарешті, вибрався з ванни, обсох, одягнувся і пішов на вулицю... Зустрічає знайомого. Поздоровкалися, і він його питає:
- Ты ничего удивительного не ощущаешь?...
А той:
- Ну, да... Такое ощущение, что где-то, поблизости, кто-то под ёлкой насрал...".
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25.11.2020 07:27 Ответить
Вас ПРоплачениї теж хнають . як облупленних . Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 4675
Казна *будки * ще повна ?.
Я просто знаю таких .як політичні ПРофурсетки .які моляться на *ідола *
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25.11.2020 07:37 Ответить
А ти бачив, як я коло каси гроші рахував? Я хоч "молюсь" на одного "ідола"... (І доволі достойного, бо твоїх господарів вже сьомий рік від нього "ковбасить"), а не так, як ти - "флюгером" працюєш... Куди куратор пальцем ткне, туди "кактус" і викладаєш... Тому "політична профурсетка" - саме ти... Адже "профурсетка" - це "евфемізм" легковажної "простигосподи", що "розставляє ноги "по першому свистку", перед ким-завгодно, хто поманить смачненьким, або на кого вкаже сутенер...
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25.11.2020 07:58 Ответить
Добре що знаєш ознаку ПРофурсетки .
..Флюгер це той хто .хто ПРацює на *зека * , а даліі вилізши на * трактор * , вдає з себе супер-патріота ...Ваша мантра *Хто проти *святого * -той ахент Мордора * ..вже застаріла *.
*Не сотворі куміра собі * Білий дім надасть Байдену доступ до щоденних донесень для Трампа з розвідданими - Цензор.НЕТ 8176
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25.11.2020 08:44 Ответить
Ну, ти ж саме себе і зобразив... То ********* українським прапором і виставляєш себе "суперпатріотом", вітаєш, вранці, всіх УКРАЇНЦІВ, гарячою кавою, і тут же поливаєш лайном тих, хто не словом, а ділом, відстоює інтереси України... То "співав дфірамби" Трампу, а тепер з нього стібешся... Так хто "політична прфурсетка"?...
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25.11.2020 09:06 Ответить
дружок, а за що відповідав ненависний тобі Порошенко в уряді Азарова і після якого демаршу подав у відставку?
а підмахувати цапським інформаційним гівнометам (і це стосується не лише особи Порошенка) у тебе талант...
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25.11.2020 09:22 Ответить
а що це ми так нервуємося? дімачка, випий валідолу Білий дім надасть Байдену доступ до щоденних донесень для Трампа з розвідданими - Цензор.НЕТ 2348
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25.11.2020 09:10 Ответить
Зеленку ему нужно пить...идиотам только зеленка помогает...
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25.11.2020 09:23 Ответить
Поздравляю Америку с правильным, спасительным для всех выбором....Америка избавилась от рыжего придурка и клоуна, а теперь обязана обезвредить мирового террориста, шизофреника - маньяка путина.... Кремлёвская нечисть должна сидеть под плинтусом и ждать указаний из Вашингтона и Киева.....Призываю спецслужбы США не позволить кремлёвской крысе совершить суицид - кровавый карлик должен отсидеть год в клетке в гаагском суде, а потом перебраться в камеру для пожизненного целования животов сокамерников....
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25.11.2020 06:18 Ответить
Америка нічого тобі не винна.
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25.11.2020 07:08 Ответить
А х..ти вгадав.
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25.11.2020 07:22 Ответить
Тобі винна? Та невже...)))
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25.11.2020 07:24 Ответить
Я не Александр Харченко.
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25.11.2020 08:02 Ответить
Як бачимо, Трампу не допоміг навіть загук Кремля ;Всє русскіє Амєрікі голосуют за Трампа!;
Може збирати манатки на Ростов.
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25.11.2020 06:52 Ответить
Не "загук", а "заклик"...
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25.11.2020 07:28 Ответить
Во блін!
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25.11.2020 09:24 Ответить
Буває...
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25.11.2020 09:26 Ответить
Всё идёт по плану Трампа!
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25.11.2020 07:02 Ответить
Он,таки,хочет всю свою родню посадить? Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 2575
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25.11.2020 07:03 Ответить
Да, за рождественский стол, отпраздновать победу.
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25.11.2020 08:09 Ответить
Твоя фамилия задорнов? Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 1209
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25.11.2020 08:13 Ответить
Типа того.
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25.11.2020 08:19 Ответить
Ясно. Какие-то ассоциации навевают... Білий дім надасть Байдену доступ до щоденних донесень для Трампа з розвідданими - Цензор.НЕТ 2722
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25.11.2020 13:12 Ответить
Начинается,чей-то,бесславный пипец! Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными - Цензор.НЕТ 6267
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25.11.2020 07:02 Ответить
Як справи з риболовлею?
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25.11.2020 07:12 Ответить
Было отлично.Принял некоторые меры (секреты) и набил судаковым филе (без головы,хвоста,костей и кожи) морозилку в холодильнике и половину морозильника.Самые большие 4.5 кг. Сейчас,на "заслуженном отдыхе",рыбачу по интернету .Просто у нас стало хуже с вирусом и рисковать из-за одного-двух судачков нет смысла.
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25.11.2020 07:23 Ответить
Ясно.
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25.11.2020 17:17 Ответить
Только что наделали котлет... Білий дім надасть Байдену доступ до щоденних донесень для Трампа з розвідданими - Цензор.НЕТ 9031
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25.11.2020 18:43 Ответить
Смакота...!!!
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25.11.2020 18:49 Ответить
Стандартна процедура там, як я розумію. Тому досить вже стільки новин про США- треба більше власними проблемами перейматися. Де в нас чергова ДТП відбулася?
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25.11.2020 07:10 Ответить
Десь під Ужгородом. Біжи туди і починай перейматися.
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25.11.2020 07:23 Ответить
У Штатах, мабуть, республіканці тонко натякнули Трампу, щоб потихеньку передавав справи Байдену і не бикував, бо така його поведінка повністю зганьбить репутацію Республіканської партії.
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25.11.2020 07:12 Ответить
А хіба він може зганьбити її ще більше?
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25.11.2020 07:13 Ответить
Звичайно, що так. Я взагалі не розумію, чому Республіканська партія висувала Трампа. Адже там є стільки достойних людей, які б на раз-два поклали Байдена на обидві лопатки. Чи там як і у нас - бабло перемагає зло?
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25.11.2020 07:18 Ответить
Американці й самі не розуміють- куди вже нам.
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25.11.2020 07:23 Ответить
Ну, наші 73 % теж кричали, що "хуже не будіт!!!". А ти думаєш, в США - по-іншому, і "Трамп" - це "дно"?
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25.11.2020 07:31 Ответить
Я думаю, що вони самі вирішать краще, ніж ми зможемо їм "насовЄтувати".
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25.11.2020 17:18 Ответить
Як Зеля ганьбить Вкраїну ?
Звісно, може...В клованів дна немає.
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25.11.2020 09:38 Ответить
Сколько Меланка порнушки посмотрела? или платьев промеряла???)))
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25.11.2020 07:14 Ответить
Та ладно.
И что, не будет пожизненное обеспечение стопицот судей, прокуроров, центробанкиров? Что, не будет раздачи тристасемьсот орденов, медалек, грамот и дипломатических паспортов?
А как же ковид-19? Не будет отмазок что нужно подождать тринадцать-тристасемь месяцев иначе он загнётся?
Вот лохи...
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25.11.2020 07:27 Ответить
И раздачи именных пицталлетов для отстрела в ногу всех,
кто не даёт разминуться на снежной дороге.
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25.11.2020 12:03 Ответить
Всё, информация стала поступать Байдену на стол - процесс пошёл.
И ето правильно !
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25.11.2020 12:00 Ответить
 
 