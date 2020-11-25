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Байден (2385) выборы (24321) США (23203)

Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден стал первым в истории выборов президента в США, кому удалось набрать 80 млн голосов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газета.ру, об этом следует из подсчета, который опубликовал телеканал NBC.

По данным канала, демократ получил 80 011 351 голосов, а за кандидата от республиканцев и действующего президента США Дональда Трампа проголосовали 73 881 795 избирателей. Другие кандидаты вместе набрали 2 867 515 голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белый дом предоставит Байдену доступ к ежедневным донесениям для Трампа с разведданными

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен Бараком Обамой в 2008-м - 69,5 млн голосов.

Как отмечает Associated Press, Трамп также стал рекордсменом, получив более 70 млн голосов американцев в качестве проигравшего кандидата в президенты. Рекордной, по данным агентства, стала и явка на выборах. Она составила около 65%, что является самым высоким показателем с 1908 года.
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Топ комментарии
+20
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Джо Байден стал первым в истории выборов президента в США, кому удалось набрать 80 млн голосов...... Предыдущий рекорд был установлен Бараком Обамой в 2008-м - 69,5 млн голосов"

Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 4547
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25.11.2020 07:57
+16
Картина Ованеса Айвазовского "Маргарита Симоньян едет по Москве с флагом США в честь победы Байдена на выборах президента США"
Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1617

Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 8558
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25.11.2020 07:51
+14
Сказалось бешеное желание американцев спасти свою страну....
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25.11.2020 07:49
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Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1969....
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25.11.2020 07:41 Ответить
Жирик и кремлевская свора по этому поводу поднимут бокалы с шампанским?
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25.11.2020 07:42 Ответить
Сказалось бешеное желание американцев спасти свою страну....
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25.11.2020 07:49 Ответить
Тобто громадяни проявили відповідальність за долю країн - таки взяли участь у голосуванні. Розуміючи, що для перемоги над популістом важливий кожен голос. Візьміть до уваги, що Трамп зі 73 мільйонами голосів мав би таки виграти при тій явці, яка була в попередні рази. Отож громадяни довели, що вони - громадяни. На відміну від львів'ян, які в масі проігнорували вибори змобілізованому нименклатурному електорату позеленілого Садового. Місто, якезадихається у транспортних пробка і сміттю очікує колапс.
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25.11.2020 08:57 Ответить
А Трамп трендит Порошенко во всем виноватый и мы проиграв па-беда-дители.. ля ля как долго америкосы терпели этого дебила????
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25.11.2020 09:05 Ответить
Подгорает от Садового? Так и должно быть.
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25.11.2020 10:32 Ответить
А ви звідки, прошу пана? Який стосунок маєте до Львова? Якщо ніякого, то просто ваш пост є доказом того, що Садовим керують з-за меж Львова, а можливо і України. 😊
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25.11.2020 12:27 Ответить
Разум побеждает!
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25.11.2020 07:49 Ответить
Картина Ованеса Айвазовского "Маргарита Симоньян едет по Москве с флагом США в честь победы Байдена на выборах президента США"
Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 1617

Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 8558
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25.11.2020 07:51 Ответить
😂
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25.11.2020 09:11 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Джо Байден стал первым в истории выборов президента в США, кому удалось набрать 80 млн голосов...... Предыдущий рекорд был установлен Бараком Обамой в 2008-м - 69,5 млн голосов"

Байден первым в истории получил 80 млн голосов на выборах президента США - Цензор.НЕТ 4547
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25.11.2020 07:57 Ответить
Грязные кацапские свиньи-вешайтесь.
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25.11.2020 08:06 Ответить
Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 6981 уже все повесились в Кремле ))
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25.11.2020 09:11 Ответить
В США цікава система виборів. Якщо взяти штат Монтана, то він при мільйону населення дає 3 виборникі. А в штаті Мен при мільйон і триста тисяч населення тільки 2 виборникі...
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25.11.2020 08:14 Ответить
У нас то же интересная система. ЦВКиз своих, гречка, деньги, карусели, вбросы и 73% умственно отсталых в развитии.
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25.11.2020 09:00 Ответить
СМИ подсчитали, СМИ РАССКАЗАЛИ, СМИ назначили байдена президентом, а по факту то ещё и нет результатов выборов, в соответствии с законами США, Байден президент только в СМИ, вот пусть там и остаётся.
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25.11.2020 08:23 Ответить
Де-юре пока нет, ну а в отношении де-факто, то претензии до мировых лидеров, поздравивших Байдена.
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25.11.2020 08:49 Ответить
Хочется посмотреть как поздравившие байдена будут поздравлять Трампа со вторым сроком президентства. Надеюсь, так и будет.
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25.11.2020 08:51 Ответить
Есть в одной песне такие слова - "надейся и жди".
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25.11.2020 09:19 Ответить
wittmann1980,-ты ещё напиши,что твой пост надо запомнить... Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 59 Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 789
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25.11.2020 10:09 Ответить
Спасибо, запомните этот пост!, его, кстати, почему то запихнули в спам, там же нет ни оскорблений и ничего нецензурного, но пост запомните!
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25.11.2020 10:21 Ответить
Мабудь вони щось знають Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 7928
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25.11.2020 09:05 Ответить
Авжеж, вони ж не будуть наслідувати Путіна, поздоровлявшого в 2004 році Януковича.
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25.11.2020 09:27 Ответить
Уже и Помпейо обьявил,что Байдену все дела передают,а кацапы все плакают)))))ваше пуйло намного жалюгидней Трампа выглядит тут
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25.11.2020 09:58 Ответить
Вы слышали официальную речь Помпео где он именно сказал что идёт процесс передачи именно Байдену, скиньте ресурс, может я что то пропустил, хотя вряд ли! Эх, а как Ваше пуйло поживает?
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25.11.2020 10:23 Ответить
Подгорает, рашик? Это только начало.
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25.11.2020 10:34 Ответить
Да, ботик, горит!
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25.11.2020 10:38 Ответить
Извините меня за глупый вопрос, но вы в самом деле уверены что Байден начнёт ради вас ядерную войну против РФ ?
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25.11.2020 10:38 Ответить
Обама обещал оружие, но не дал.
Трамп дал Джавелины.
Байден - это реинкарнация Обамы. Заберёт Джавелины обратно, делов-то.
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25.11.2020 08:48 Ответить
Ужас! Чо будем делать?
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25.11.2020 10:36 Ответить
Стугны. У вас есть другой выбор разве ?
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25.11.2020 10:37 Ответить
Це тому, що зростає кількість населення США
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25.11.2020 08:55 Ответить
На великих відрізках часу - так. На малих (наприклад, за чотири роки - з минулих виборів) більшу роль відіграють інші чинники - явка та ступінь поляризації суспільства. Якщо явка цього разу була рекордною з 1908 року - це вже багато що пояснює.
Щодо поляризації - чим вона більша, тим складніше якомусь кандидатові встановити рекорд голосів "за". І навпаки - чим менша поляризація, тим вирогідніший рекорд.
Наприклад, при результатах 50,1% за одного кандидата та 49.9% за іншого (це висока поляризація - країна розколота майже навпіл) рекорд є малоймовірним (хоча і можливим при рекордній явці). Якщо ж результат 90% проти 10% (мала поляризація - майже всі одностайні у своєму виборі) - рекорд майже напевно буде (завадити йому може лише рекордно низька явка).
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25.11.2020 09:36 Ответить
Це тому, що цей раз дозволили голосувати поштою.
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25.11.2020 11:59 Ответить
У нас то же, в2019 году один воровитый сцикун фигляр без образования но с офшором на Кипре, получил 73% голосов от пришедших на выборы. Но тут разница в том, что эти 80 миллионов людей в США думали головой, а у нас эти 73% думали жопой.
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25.11.2020 08:58 Ответить
.... і що, це щось когось чомусь в ПОДАЛЬШОМУ научить...- сумніви...
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25.11.2020 09:49 Ответить
Научит, когда прочувствуют на собственном жопе органе принятия решений Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 5620
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25.11.2020 09:57 Ответить
Дай, Боже, розуму Україні знайти свій промінь надії Байден першим в історії отримав 80 млн голосів на виборах президента США - Цензор.НЕТ 2484
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25.11.2020 09:06 Ответить
не удивительно, четыре года готовили фальсификации по всем кацапским правилам.
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25.11.2020 09:45 Ответить
Если у Трампа под носом фальсифицируют выборы все, кому не лень, то зачем эта лошара лезет в президенты, пусть едет на ранчо быкам хвосты крутить - это его уровен.
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25.11.2020 09:54 Ответить
не обзывай байдена "лошарой на ранчо быкам хвосты крутить - это его уровень".
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25.11.2020 11:49 Ответить
А что, Байден на момент проведения выборов уже был президентом США?
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25.11.2020 11:54 Ответить
А что, Байден на момент проведения выборов уже был президентом США?
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25.11.2020 12:04 Ответить
тупое эхо
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25.11.2020 12:08 Ответить
да. именно и только ты.
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25.11.2020 12:08 Ответить
Емм, вибори фальсифікує ВЛАДА, а не опозиція! Хто влада? Трамп!
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25.11.2020 09:56 Ответить
так у демократов и есть вся ВЛАДА. СМИ, местная бюрократия, суды.
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25.11.2020 11:48 Ответить
Емм, президент в 2020 Трамп, уряд Трампа, більшість у верхній палаті сенату мають республіканці... Губернаторами більшості штатів, де Трамп ставить під сумнів результати, є теж республіканці!

Спочатку матчасть вивчи, а потім тут уже коменти пиши!
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25.11.2020 16:00 Ответить
да,на пару сенаторов больше и сенат а выборы не влияет, губернаторы в основном демократы.
не я, а ты спочатку матчасть вивчи, а потім тут уже коменти пиши!
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25.11.2020 18:06 Ответить
Губернатор Джорджії - республіканець, губернатор Арізони - республіканець...
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25.11.2020 18:21 Ответить
Трамп вимагав перерахунку в Джорджії і Арізоні, де 100% республіканська місцева влада!
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25.11.2020 18:21 Ответить
ну и отлично,там хоть пересчитают, а в остальных - вообще мрак.
плюс ещё 5 ведущий теле-сми и три главных мировых соцсети (гугл-ютуб,
твиттер и фэйсбук) пять лет ездили по ушам, какой Трамп плохой.
Ну, чумазому плебсу нравится коррупционер и популист байдун - жрите теперь своё пособие.
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25.11.2020 18:30 Ответить
А зеленому плєбсу, москалям і деркачам всіляким подобається популіст і любитель золтого доща Трамп...
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25.11.2020 18:31 Ответить
І так, в Джорджії вже перерахували - виграв Байден...
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25.11.2020 18:31 Ответить
Тогда почему Трамп все время яростно отрицал,что кацапы в выборы лезут?
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25.11.2020 10:00 Ответить
Трамп все время яростно утверждал,что кацапы в выборы лезут.
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25.11.2020 11:46 Ответить
это не так Байдена ЗАСЛУГА, а как Трампа ВИНА...- он просто БОЛЬШИНСТВУ остокиздЕл...
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25.11.2020 09:48 Ответить
Ну да, 200+ тис. померло від корони в США, а Трамп хіхікав з епідемії і демонстративно маски не носив - це і підкосило його рейтинг!
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25.11.2020 09:55 Ответить
...і це напевне теж
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26.11.2020 19:41 Ответить
ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ ОН ПУТИНА УНИЧТОЖИЛ !!! И ВСЮ ЕГО СЕМЬЮ !!!
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25.11.2020 10:50 Ответить
Это же надо было так настоппис... надоесть американцам, как Трамп.
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25.11.2020 11:59 Ответить
хороший кадыровский результат.
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25.11.2020 12:03 Ответить
 
 