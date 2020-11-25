В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели
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В Украине по состоянию на утро среды, 25 ноября, зафиксированы 13 882 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 229 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 1 818 человек;
летальных случаев - 229;
выздоровели - 8 420 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45 438, методом ИФА - 29 958).
За все время пандемии в Украине
заболели - 661 858 человек;
выздоровели - 307 778 человек;
летальных случаев - 11 492;
проведено ПЦР-тестов - 4 324 463.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", - рассказал Степанов.
Пожалуйста, подождите...
теперь это расплата за идиотию
катастрофа начнет разворачиваться где-то под Новый год
может, дурачки, может!
Кстати, кто играл в Plague Inc., тот понимает, что смертность от других болезней при пандемии это всего лишь производная от коллапса медицинской системы, так что все остальных кто умер не от ковидлы, можно записывать у жертвы ковидлы...
Если кто-то думает, что этого удастся избежать, ничего системно не делая - он ошибается.
Т.е. мы катастрофически проигрываем борьбу с к-вирусом, у нас степень противодействия болезни падает. А ведь должна бы нарастать, хотя бы потому что растет число уже переболевших (слабенький но коллективный иммунитет) и потому, что наиболее уязвимые (плохой иммунитет, повышенная беспечность, профессиональная подверженность угрозе и сочетание этих качеств) - наиболее уязвимые по идее уже переболели. А значит "средняя уязвимость" возросла.
Но мы видим что показатель растет - значит вопреки тормозящим факторам у нас действуют некие более мощные ускоряющие факторы...
НО! Начиная с июня картина меняется категорически. В июле-августе тенденции закрепляются и нарастают на Западе. Но цифры по большей части территории еще не стали пугающими - в это время как раз и власть и бизнес принимают решение что
атомная бомбаковид-эпидемя - бумажный тигр. И потому усилия и ресурсы направляются на иные цели (подчеркиваю, по признанию Давиденко, медбизнес ведет себя точно так же недальновидно и беспечно, хотя голоса о том, что осенью вирус непременно вернется и может с большей силой звучат в медицинской прессе постоянно).
А вот в сентябре грянул гром среди вроде бы спокойного неба. Отмечу: в в отличие от публики правительство получало эти данные и даже могло их получать понедельно, если бы тем озаботилось.
И если вы помните интонации тогдашних руководителей и наших бравых журналистов (прости Господи - "журналисты" - теперь они начали пугать, напоминать что надо соблюдать режим, аплодировать в конце передачи нашим героическим медикам - а что он делали в сентябре????
Мы видим что в сентябре начался рывок, смертность за месяц превысила средний сентябрь без эпидемии на 15% - это чудовищно много. А ведь у нас за месяц (за 4 недели) рост смертности от ковида в октябре составил примерно 60%, потому для страны в октябре - мы можем только пытаться оценивать - избыточная смертность составит скорее всего примерно 20-25% по сравнению с средим октябрем за пятилетие.
А суммарный итог за 10 месяц по Украине оценочно будет минус 2-2,5%. А ноябрь, как нам уже ясно, будет намного страшнее...
Если тупые гои не признают вирус и хотят умирать, зачем им мешать?
Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.
"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.
Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19.
А учитывая опрос - 69% вакцинироваться не будут, нам никаких Зеленских не надо.
20 год ·
Пандемія. Держава купила нуль апаратів ШВЛ. Країна готується іти на локдаун. МВФ грошей цього року вже не дасть...
Але автобаза Верховної ради все одне закуповує 14 (!!!) автівок Toyota Camry по 895 тисяч грн кожна. Скільки це у захисних костюмах?
Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.
Каких тебе еще новостей не хвататет?