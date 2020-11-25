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В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро среды, 25 ноября, зафиксированы 13 882 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 298 человек, умерли 229 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"13 882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 25 ноября 2020 года. В частности, заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Также за минувшие сутки В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 01

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 02госпитализированы - 1 818 человек;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 02летальных случаев - 229;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 02выздоровели - 8 420 человек;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 75 396 (в том числе методом ПЦР - 45 438, методом ИФА - 29 958).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе

За все время пандемии в Украине В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 01

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 07заболели - 661 858 человек;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 07выздоровели - 307 778 человек;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 07летальных случаев - 11 492;

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 4 324 463.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086) областях, г. Киев (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 11
В Украине выявлены 13 882 новых случая COVID-19: умерли 229 человек, 8 420 - выздоровели 12
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Топ комментарии
+8
не нужно было клоунов выбирать
теперь это расплата за идиотию
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25.11.2020 08:30
+3
8 место в мире. Как какая хрень так Украина в первых рядах.
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25.11.2020 08:24
+3
Смешной вопрос.
Если тупые гои не признают вирус и хотят умирать, зачем им мешать?
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25.11.2020 09:04
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8 место в мире. Как какая хрень так Украина в первых рядах.
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25.11.2020 08:24 Ответить
не нужно было клоунов выбирать
теперь это расплата за идиотию
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25.11.2020 08:30 Ответить
будут места у Украины и куда ближе к 1-му, не сомневайся
катастрофа начнет разворачиваться где-то под Новый год
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25.11.2020 08:31 Ответить
дайот єфект впровадження карантину вихідного дня... тобто вихідного зеленого лоха
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25.11.2020 08:25 Ответить
Результаты выходного дня посмотрим через пару недель не должно быть более 25000 в день
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25.11.2020 08:38 Ответить
я припоминаю дурачков (причем во властных креслах!), которые еще летом с уверенностью завывали "не может быть в Украине больше 10000 заболевших в день"
может, дурачки, может!
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25.11.2020 08:47 Ответить
не знаю шо ти будеш дивитися через кілька тижнів, а членограй уже вчора все побачив. слідкуй за відосіками
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25.11.2020 08:50 Ответить
А сколько за вчера умерло от других болезней статистика есть?
Кстати, кто играл в Plague Inc., тот понимает, что смертность от других болезней при пандемии это всего лишь производная от коллапса медицинской системы, так что все остальных кто умер не от ковидлы, можно записывать у жертвы ковидлы...
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25.11.2020 08:25 Ответить
Вот интересно а сколько бы из тех заболевших короновирусрм умерло бы если бы короновируса не было?
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25.11.2020 09:12 Ответить
Ну, например от всех видов рака в день в Украине умирало примерно 250-270 человек в день. Сейчас дневная смертность от одного ковида уже приближается к этой цифре.
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25.11.2020 10:39 Ответить
Бергамо-2 все ближе...

Если кто-то думает, что этого удастся избежать, ничего системно не делая - он ошибается.
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25.11.2020 08:30 Ответить
А чому немає статистики по захворюваннях різними типами грипу? Чи тією статистикою нікого не злякаєш?
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25.11.2020 08:31 Ответить
В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали - Цензор.НЕТ 6847
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25.11.2020 08:41 Ответить
У нас не просто геометрическая прогрессия - у нас хуже. У нас знаменатели и по заболевшим и по умершим РАСТУТ.
Т.е. мы катастрофически проигрываем борьбу с к-вирусом, у нас степень противодействия болезни падает. А ведь должна бы нарастать, хотя бы потому что растет число уже переболевших (слабенький но коллективный иммунитет) и потому, что наиболее уязвимые (плохой иммунитет, повышенная беспечность, профессиональная подверженность угрозе и сочетание этих качеств) - наиболее уязвимые по идее уже переболели. А значит "средняя уязвимость" возросла.
Но мы видим что показатель растет - значит вопреки тормозящим факторам у нас действуют некие более мощные ускоряющие факторы...
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25.11.2020 08:42 Ответить
ЗН опубликовал помесячную статистику смертности в сравнении со средним показателем за предшествующие пять лет аж включая сентябрь. Вот перед вами эти показатели

В Україні виявлено 13 882 нові випадки COVID-19: померли 229 осіб, 8420 - одужали - Цензор.НЕТ 1669
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25.11.2020 08:44 Ответить
Аж до мая включительно статистика смертности при наличии эпидемии была ощутимо ниже средней за пятилетку. Причем как по всей Украине, так и по всем областям, кроме Буковины. В принципе это значит, что общую тенденцию падения общей смертности во многом по причине сокращения населения эпидемия под жестким контролем карантина не преодолела.
НО! Начиная с июня картина меняется категорически. В июле-августе тенденции закрепляются и нарастают на Западе. Но цифры по большей части территории еще не стали пугающими - в это время как раз и власть и бизнес принимают решение что атомная бомба ковид-эпидемя - бумажный тигр. И потому усилия и ресурсы направляются на иные цели (подчеркиваю, по признанию Давиденко, медбизнес ведет себя точно так же недальновидно и беспечно, хотя голоса о том, что осенью вирус непременно вернется и может с большей силой звучат в медицинской прессе постоянно).
А вот в сентябре грянул гром среди вроде бы спокойного неба. Отмечу: в в отличие от публики правительство получало эти данные и даже могло их получать понедельно, если бы тем озаботилось.
И если вы помните интонации тогдашних руководителей и наших бравых журналистов (прости Господи - "журналисты" - теперь они начали пугать, напоминать что надо соблюдать режим, аплодировать в конце передачи нашим героическим медикам - а что он делали в сентябре????
Мы видим что в сентябре начался рывок, смертность за месяц превысила средний сентябрь без эпидемии на 15% - это чудовищно много. А ведь у нас за месяц (за 4 недели) рост смертности от ковида в октябре составил примерно 60%, потому для страны в октябре - мы можем только пытаться оценивать - избыточная смертность составит скорее всего примерно 20-25% по сравнению с средим октябрем за пятилетие.
А суммарный итог за 10 месяц по Украине оценочно будет минус 2-2,5%. А ноябрь, как нам уже ясно, будет намного страшнее...
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25.11.2020 08:45 Ответить
Де локдаун? Чому так багато померлих має бути щодня? ОтветьТЄ Зеленський....
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25.11.2020 08:48 Ответить
Невідомо де лохдаун, в Феофанії чи десь в іншому місці.
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25.11.2020 08:55 Ответить
Смешной вопрос.
Если тупые гои не признают вирус и хотят умирать, зачем им мешать?
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25.11.2020 09:04 Ответить
к сожалению эти "тупые гои" заражают, в том числе, тех кто "признает вирус"...
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25.11.2020 12:11 Ответить
Ці люди власність держави. Може їм і все-одно, але на них оформлені кредити МВФ і інші борги держави. Треба щоб жили!
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25.11.2020 13:27 Ответить
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) договаривается о сотрудничестве с более чем 350 партнерами для оперативной доставки вакцины от коронавируса 92 странам мира в рамках механизма COVAX.

Организация уже проинформировала основные мировые авиакомпании о необходимых пропускных возможностях для доставки вакцины и обсудила с ними пути транспортировки около 2 млрд доз вакцины в следующем году. Еще 1 млрд доз вакцины планируют транспортировать морем.

"Ожидается, что закупка, доставка и распространение вакцин против COVID-19 будет самой масштабной и самой быстрой подобной операцией", - заявил директор отдела снабжения ЮНИСЕФ.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассчитывает, что вакцина поможет положить конец пандемии COVID-19.
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25.11.2020 08:58 Ответить
До нас пока дойдет, по несколько раз переболеем из за идиотов.
А учитывая опрос - 69% вакцинироваться не будут, нам никаких Зеленских не надо.
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25.11.2020 09:09 Ответить
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
20 год ·

Пандемія. Держава купила нуль апаратів ШВЛ. Країна готується іти на локдаун. МВФ грошей цього року вже не дасть...

Але автобаза Верховної ради все одне закуповує 14 (!!!) автівок Toyota Camry по 895 тисяч грн кожна. Скільки це у захисних костюмах?

Автобаза ВР - 187 одиниць транспорту, з яких 145 - легкові автівки.
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25.11.2020 09:07 Ответить
На апаратах ШВЛ, помирає 80% підключених пацієнтів, до них хворих підключають мало не в стані клінічної смерті... І задіяно з наявних на даний момент в Україні менше 20%, тож не це є головна проблема! Куди важливішим є доступ пацієнтів до ліжок з підведеним киснем, наявність кваліфікованого персоналу, і своєчасне надання медичної допомоги.
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25.11.2020 09:38 Ответить
Не питання. Нехай зелена сарана не машини собі купує за податки українців, а використовує їх для облаштування ліжок з підведеним киснем, платить медикам.
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25.11.2020 09:44 Ответить
Що не день- новий рекорд. Зеленський і справді чемпіон по боротьбі з короною.
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25.11.2020 09:25 Ответить
зеленський і його команда - майстри спорту з поширення короновірусу. Ще тиждень тому Україна була на 17-му місці у світі, то сьогодні вже на 8-му! Браво!
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25.11.2020 09:48 Ответить
Не трынди, как была на 17, так и осталась. На 8 - Италия. Ворлдометрс в помощь
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25.11.2020 13:52 Ответить
В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе.

Каких тебе еще новостей не хвататет?
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25.11.2020 14:56 Ответить
ЭТО ВСЕ ИЗ ЗА ОЛИГАРХОВ И ИХ ШЕСТЕРОК !!!
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25.11.2020 10:11 Ответить
Пусть поучатся борьбы с ковидом во Франции - за три недели с 62 тыс заболевших добились до 5тис. заболевших в сутки. У нас нету контроля за самоизоляцией, нету надлежащей работы силовых структур по соблюдению карантина, а самое главное нету своевременного и в полном обьеме тестирования. Многие больницы не могут оказывать надлежащую медецинскую помощь.Также многие люди относяться к эпидемии по хамски.
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25.11.2020 11:13 Ответить
 
 