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В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе

По состоянию на утро 25 ноября в мире зарегистрировали 543 252 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 11 713 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 60 106 416 случаев инфицирования, из них 543 252 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 414 873 человека, из них 11 713 за минувшие сутки.

В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 41,5 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ряде стран Европы фиксируют рекордные показатели суточной смертности из-за COVID-19, однако темпы распространения инфекции снижаются

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина уже поднялась на 8 позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы – на четвертую. Перед нашим государством оказались РФ, Италия, и Германия.

В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе 03
В мире рекорд по числу смертей из-за COVID-19 за сутки - 11,7 тыс. По суточному приросту новых случаев Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе 04
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Олимпийские чемпионы по борьбе с короно вирисом. Зебилы!!!
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25.11.2020 08:22 Ответить
Незабаром будемо впєрєді планєти всєй.
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25.11.2020 08:30 Ответить
Ми ще пожинаємо плоди совєцької системи ("краще пєрєбздєть, чєм нєдобздєть", як і весь совок) і тому українську "ковідну" статистику треба ділити, як мінімум, навпіл. (на приклад, в ковіідні "безсимптомні" вже записують навіть хронічних гайморитчиків з сезонними загостреннями - я сам особисто знаю такий випадок).
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25.11.2020 08:39 Ответить
Основная часть вообще дома пересиживает, потому что в больницы тупо не берут, на тесты денег нет, бесплатно мало кому делают, семейные ликари посылают нах даже при обычном орз. После смерти многим ставят диагноз пневмония или легочная недостаточность или сердечная, да пох. Так что перед тем как делить навпил, умножь еще на три-четыре. Вот в этом вся совковая система. Я тоже знаю випадок... когда целые семьи по симптомам короной переболели, но в статистику никто не попал. Одну семью знаю точно в статистику попали, но там два трупа.
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25.11.2020 08:51 Ответить
пока у власти Украины будут тупые статисты и популисты ситуация в стране не изменится
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25.11.2020 08:43 Ответить
Мы уже впереди. Это абсолютные цифры если я не ошибаюсь. Впереди нас только страны с гораздо большим количеством населения. В процентном соотношении по ходу мы наверное если не лидеры в мире, то очень близко.
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25.11.2020 08:46 Ответить
Хоть косвенно но все же признают итог своей рукож.пости.
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25.11.2020 08:48 Ответить
Ну после как Украина ворвалась на 7-е место в мире по короновирусу, зеленский, если он мужик конечно, должен пустить себе пулю в лоб. Поскольку это чисто его "заслуга". У него было 9 месяцев и 65 млрд гривен. За это время и деньги можно было выстроить с нуля сеть больниц и лабораторий по всей стране, а также выработать действенный механизм предотвращения распространения заразы.
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25.11.2020 09:09 Ответить
Я живий, а ти помирай без кіслороду! «БУХОЙ ЗЕЛЕНСКИЙ РАCСМЕШИЛ ВСЕХ В НОВОМ ВИДЕО - 95 квартал отдыхает!». https://www.youtube.com/watch?v=wHjF4NXYop0
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25.11.2020 09:56 Ответить
Данные правильно пишите - 8 в Европе и 17 в Мире.
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25.11.2020 10:12 Ответить
Щиро похер.
Коронавірус, як вовк-санітар, забирає баласт. І це чудово!
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25.11.2020 10:41 Ответить
 
 