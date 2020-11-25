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Следующий этап оборонной реформы - перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу до 2022 года, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Следующий этап оборонной реформы - перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу до 2022 года, - Таран

Перевод управленческих процессов и основ функционирования Вооруженных сил Украины на новую доктринальную базу до конца 2022 года является амбициозной целью только что начатого этапа оборонной реформы, сказал министр обороны Украины Андрей Таран во время видеоконференцсвязи с послом Канады в Украине Ларисой Галадзой.

"Глава оборонного ведомства подчеркнул, что указанная цель требует подготовки специалистов, способных действовать в соответствии с ее положениями. Он также добавил, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также состояться изменение военной культуры", - говорится в сообщении на сайте Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Таран отметил, что ярким примером поддержки со стороны Канады оборонной реформы и усилий для достижения указанной цели является имплементация соглашения о сотрудничестве в сфере институциональной оборонной реформы, подписанной 19 августа между оборонными ведомствами двух стран.

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Кроме того, во время общения канадской стороной был представлен проект "PROTECT", который позволит усилить институциональные возможности и инвестировать в человеческие ресурсы с целью дальнейшей реализации евроатлантических стремлений Украины.

Как отмечается, Таран поблагодарил правительство Канады и лично Ларису Галадзу за неизменную поддержку Минобороны и ВСУ на пути реализации оборонной реформы в соответствии со стандартами НАТО.
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Топ комментарии
+11
Совковые генералы не могут сделать реформу.
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25.11.2020 08:34
+4
Чекаю коли зелена потвора прогундосить скільки днів вже не стріляють.
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25.11.2020 08:35
+4
"25.11.20 07:27 Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Авдеевки. За сутки - четыре вражеских обстрела, - штаб ОС"
Ану вичави ти що небудь.
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25.11.2020 08:48
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Совковые генералы не могут сделать реформу.
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25.11.2020 08:34 Ответить
Чем мудреней слова тем тупей віглядит оратор! Но ему кажется что он гений!
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25.11.2020 08:41 Ответить
Чекаю коли зелена потвора прогундосить скільки днів вже не стріляють.
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25.11.2020 08:35 Ответить
Тобто нічого іншого ти з себе вичавити тут не зміг? Следующий этап оборонной реформы - перевод управленческих процессов ВСУ на новую доктринальную базу до 2022 года, - Таран - Цензор.НЕТ 7347
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25.11.2020 08:39 Ответить
"25.11.20 07:27 Украинский воин погиб от пули снайпера наемников РФ в районе Авдеевки. За сутки - четыре вражеских обстрела, - штаб ОС"
Ану вичави ти що небудь.
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25.11.2020 08:48 Ответить
кто придумывает эти слова
"доктринальная"
"дижитализация"
...
"люмуний"
"чугуний"
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25.11.2020 08:38 Ответить
Чим більше незрозумілих слів - тим потужніше реформа! Доведено папірєдніками.
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25.11.2020 08:40 Ответить
папередники теперь это самокатчики
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25.11.2020 08:52 Ответить
Проінформуєте нас про реформи вазеленського?
Прогундосьте про реформу харчування, знищену вазеленським-тараном, для початку.
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25.11.2020 09:55 Ответить
Шановна, це ви віруєте в святість святого Петра та в його 138 потужних рехворм, а не я. Я називаю речі своїми іменами: ваше божество нічим не краще за Януковоча, а "Бубочка" нічим не відрізняється від вашого "гетьмана".

Так що мимо! Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран - Цензор.НЕТ 3230
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25.11.2020 10:12 Ответить
І які ж ви приведете факти, на підтвердження ваших побрехеньок? Чи це не для вас, ви заходите повітря зіпсувати? Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран - Цензор.НЕТ 3410
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25.11.2020 10:28 Ответить
Вибачте.
Я не мав за бажання знущатися з ваших релігійних переконань.
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25.11.2020 10:39 Ответить
Давайте обійдемось приведеними вами фактами, а не черговою маячнею.
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25.11.2020 13:01 Ответить
І на довершення в підтвердження моїх слів з новин: "Партии Порошенко и Зеленского объединяются в коалицию в Одесском городском совете".
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25.11.2020 13:21 Ответить
теми кто хочет казаться умным
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25.11.2020 08:43 Ответить
на новое питание уже перевели...
новая философия - просто перестать стрелять
новый девиз - это не нистемно
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25.11.2020 08:42 Ответить
отменят новое приветствие для начала
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25.11.2020 08:53 Ответить
В армии полный совок, а он пример берёт с зеленского, гонет по ушам, высылайте новый телескоп, куры передохли.
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25.11.2020 09:12 Ответить
"...Он также добавил, что в ВСУ должен быть внедрен новый стиль военного лидерства, новая философия отношений в воинских коллективах, а также состояться изменение военной культуры...."

И это все для новых кабинетных генералов-дружбанов из бывших суворовских училищь. Для них будут и кабинеты, и секретарши, и служебные машины и т..
А когда наши солдаты будут кушать нормально?
Наступний етап оборонної реформи - переведення управлінських процесів ЗСУ на нову доктринальну базу до 2022 року, - Таран - Цензор.НЕТ 8374
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25.11.2020 09:14 Ответить
значит будут воровать.....
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25.11.2020 12:29 Ответить
 
 