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РФ снова срывает переговоры в Минске. Теперь они хотят изменения в Конституции и особый статус Донбасса на 50 лет, - "слуга народа" Чернев

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РФ снова срывает переговоры в Минске. Теперь они хотят изменения в Конституции и особый статус Донбасса на 50 лет, -

Россия снова срывает переговоры в Минске, и это в очередной раз свидетельствует о том, что "минский" формат не способен решить проблему Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, - передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова срывает переговоры в Минске. И это в очередной раз свидетельствует о том, что Минский формат не способен решить проблему Донбасса. Как и Нормандский. По крайней мере в том составе, который есть сейчас. Так было на протяжении 6 лет и так будет в дальнейшем", - написал он.

Нардеп подчеркнул, что даже план Кравчука, который многие считали слишком покладистым, россияне отвергли: "Россияне теперь хотят изменений в Конституцию, выборы до возвращения границ и особый статус Донбасса на 50 лет. Итак, что бы мы им не предложили, они всегда выдвинут нам неприемлемые условия и обвинят в неготовности к переговорам".

"Надо признать мирным путем вернуть Донбасс мы не сможем никогда. Не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому хоть клочок захваченной земли. А еще в Кремле прекрасно понимают, что вернув себе Донбасс, Украина и ее союзники сразу перейдут к теме Крыма. Поэтому они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и ждать новый шанс уничтожить Украину полностью", - отметил он.

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"Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет", - резюмировал Чернев.

РФ снова срывает переговоры в Минске. Теперь они хотят изменения в Конституции и особый статус Донбасса на 50 лет, - слуга народа Чернев 01
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Топ комментарии
+50
Хоть и "слуга", а вывод правильный.
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25.11.2020 08:42
+49
То виявляється проблема не в Порошенку? 😮 То не він заробляє на крові? 😮То Зєлєнскій просто брехав, як добрий пес тоді, на стадіоні? Т відведення військ і здача територій - то про то державна зрада, а не план по врегулюванню?! Зебіли, вы справді вірили клоуну Зєлєнскому?
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25.11.2020 09:04
+40
Пропоную варіант звільнення донбасу по Шрі-Ланкійському сценарію. Проти росіян економічні санкції від США і ЄС які повністю знищать російську економіку. Потім Українська армія просто всіх хто не склав зброю на окупованих територіях вбиває. Такий же сценарій і по окупованому Криму.
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25.11.2020 08:45
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ВЛАСТЬ РОССИИ ПРОСТО ХОЧЕТ ЧТОБЫ ИХ НАРОД УНИЧТОЖИЛИ !!!!
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25.11.2020 10:02 Ответить
От москалі і нам діють підказку, що на окупованій території вибори не можна проводити 50 років, поки з голів даунбасят не вилізе московське гівно, залите з їх телевізора. Кацапи - пішли на пляшку і нєQуй нам тут розповідати, що нам у своїй хаті робити.
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25.11.2020 10:06 Ответить
перед этим неплохо было бы выдавить ватное гуано из бошек украинцев на НЕ оккупированных территориях. Историю с украинским языком в Одессе уже читал. Отож.
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25.11.2020 11:27 Ответить
БРАВО, АВТОР !!!

""Надо признать мирным путем вернуть Донбасс мы не сможем никогда. Не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому хоть клочок захваченной земли. А еще в Кремле прекрасно понимают, что вернув себе Донбасс, Украина и ее союзники сразу перейдут к теме Крыма. Поэтому они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и ждать новый шанс уничтожить Украину полностью"

""Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет",
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25.11.2020 10:30 Ответить
РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5623 РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 5363
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25.11.2020 10:32 Ответить
Проблему Донбасса способно решить современное оружие, иначе прийдется нагнуться.
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25.11.2020 10:45 Ответить
доказано в Карабахе, есле шо
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25.11.2020 10:46 Ответить
РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 8374
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25.11.2020 10:57 Ответить
...літаки летять.... будем бомбить...
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25.11.2020 13:02 Ответить
А чом не на 500 років?? Дебіли ....
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25.11.2020 11:10 Ответить
кому ещё не понятно, что там не о чём разговаривать, за каждую уступку эрэфии они требуют три в ответ..... единственный вариант купить лицензию или сделать свои камикадзе беспилотники и уничтожать всё что подходит к нам на 20 км, а Байрактарами на 50
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25.11.2020 11:16 Ответить
РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 4579
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25.11.2020 11:25 Ответить
это согласие? или как понимать)
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25.11.2020 11:39 Ответить
тю. чтобы были подвижки в решении проблемы Донбасса мирным путем, изменения нужны внести в состав руководства РФ. И кардинальные. По менталитету и целям, а не по фамилиям.
А до тех пор решить вопрос можно только, используя силу и выбирая удобный момент для атаки. Продвинулись на 50-10 км - ок, новые "минские", перемирие, вся фигня. И так лет за 20 все зачистим.
важно ведь не только вернуть территории, но и переварить их. А у нас вата плодится даже в самой Украине - куда нам жителей ОРДЛО перевоспитывать, своих бы кто воспитал...
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25.11.2020 11:25 Ответить
Большая война у порога. Зесектанты, вы готовы? Очередь в военкоматы заняли?
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25.11.2020 11:27 Ответить
Сначала передача границы под контроль, а потом выборы... Представим себе что передача контроля над границей РФ и ЛуганДона состоялась и дальше выборы... И кто победит на выборах на территории, с апреля 2014 г. находящейся под оккупацией ? Не приведет ли этот "демократический процесс" к формальному оформлению отторжения ЛуганДона от Украины - вполне "демократическим" под наблюдением ОБСЕ, ЕС, всей Европы и т.п. ? Демократия перед деспотией всегда была уязвима - т. Гитлер пришел к власти вполне "демократическим" путем... Только всякие штурмовики, радио и газеты "помогли" сделать населению Германии "правильный" выбор... Последние местные выборы на суверенной территории Украины показали все возрастающую мощи партий Медведчука, Шария и их саттелитов... Представляется, что однажды т. Путин согласится, - как бы согласится, - на проведение выборов на территории ЛуганДона... А то, что "РФ снова срывает переговоры в Минске. Теперь они хотят изменения в Конституции и особый статус Донбасса на 50 лет" ВОЗМОЖНО очередное ужесточение перед "милостивым" согласием на выборы...
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25.11.2020 11:38 Ответить
Тут треба нобеля давати за відкриття!
Найкраще суть усіх цих перемовин зрозуміли азербайджанці. Але, все рівно пустили кацапів на свою землю.
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25.11.2020 11:38 Ответить
Может уже хватит етих перегворов, ато уже без штанов и без страны останемся
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25.11.2020 12:00 Ответить
точно! Давай в военкомат, пойдем отвоевывать
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25.11.2020 13:13 Ответить
Кто то скажет хоть один плюс для Украины от етих переговоров? Уже лет 5 спрашиваю и никто не может сказать зачем оно нам. На етих переговорах нас держат за курицу которую спрашивают как лучше с нас суп сварить или борщ.
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25.11.2020 12:01 Ответить
Наконец то и зЕлёным доходит, что "Карабахскому сценарию" - альтернативы НЕТ!!!
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25.11.2020 12:10 Ответить
"Карабахський сценарій"- все, здувся. Тепер там війська РФ зі статусом миротворців. Тридцять років І Азербайджан, і Арменія чинили цьому опір. А тепер вже пізно пити Боржомі.
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25.11.2020 14:19 Ответить
Опять Гондурас что то хочет от Украины..Шиш им , а не особый статус. Чтобы эта тема закрылась сама собой нужно создать гетто этим недореспубликам ..Лет на 50.. Пока мы даем им возможность жировать на теле Украины этот сепаратизм никогда не кончится...
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25.11.2020 12:35 Ответить
То, что написал Чернев, понимает - и давно - любой разумный и образованный человек: президент Зеленский к таковым не относится. Ермак, вероятно, понимает, но ему задания диктует ФСБ России - сдать Украину восточному соседу. Кравчук на старости лет решил показать себя, объективно он подмахивает России. Надо вообще ставить вопрос о репарациях России в пользу Украины за разрушение Донбасса.
Что я пока не могу себе объяснить: зачем в эту ТКГ вляпался Алексей Арестович?
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25.11.2020 13:07 Ответить
Все того ж. Карьєрний рост називається.
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25.11.2020 14:23 Ответить
прутень їм на усі їх "хотєлкі"
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25.11.2020 13:10 Ответить
Всего полтора года прошло, а некоторые, самые умные члены СН уже поняли, зачем, оказывается, Порошенко подписал Минские соглашения, и что с ними нужно делать... Хотя главзебил все равно хочет перестать стрелять и прекратить войну...
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25.11.2020 13:12 Ответить
ось! вам!!)))
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25.11.2020 13:35 Ответить
а Х,,,Й им в сраку, что бы козлячии бошки не кочались....
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25.11.2020 13:36 Ответить
" Я заявляю сегодня, что кровь наших героев не останется не отмщённой. Мы отомстили на поле боя, мы не воевали с гражданскими лицами, мы уничтожили их армию и будим мстить врагу, выгоняя врага с нашей земли".
Ильхам Алиев, 08.11.2020
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25.11.2020 13:40 Ответить
Пафосно. Тепер доведеться чекати коли кацапи звідти підуть.
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25.11.2020 14:21 Ответить
да оставить это гетто в покое и забыть. новая граница и т.д по укреплению рубежей.
а потом... когда то и вернуться можно к этой теме. лет через 50, как хотят эти упыри.
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25.11.2020 14:57 Ответить
Гетто?Ну не национал-социалисты же мы..Впрочем,посля надежной изоляции ОРДЛО,ликвидации всяких кпп,соцвыплат,и пр.благ,мятежники-отступники врят ли и три года продержатся.Россиякам уже не до них.Часть сбежит в рассеюшку,остальные приползут с покаянием дабы Держава обратно под крыло приняла..
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25.11.2020 16:45 Ответить
не мы это гетто создавали. а они сами + московия.
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25.11.2020 17:21 Ответить
РФ знову зриває переговори в Мінську. Тепер вони хочуть змін до Конституції та особливого статусу Донбасу на 50 років, - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 2290
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26.11.2020 01:05 Ответить
Это только от передоза чеколяды такие сны.
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26.11.2020 20:35 Ответить
Чернев абсолютно прав.
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26.11.2020 20:27 Ответить
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