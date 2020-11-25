РФ снова срывает переговоры в Минске. Теперь они хотят изменения в Конституции и особый статус Донбасса на 50 лет, - "слуга народа" Чернев

Россия снова срывает переговоры в Минске, и это в очередной раз свидетельствует о том, что "минский" формат не способен решить проблему Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат от фракции "Слуга народа", председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев, - передает Цензор.НЕТ.

"Россия снова срывает переговоры в Минске. И это в очередной раз свидетельствует о том, что Минский формат не способен решить проблему Донбасса. Как и Нормандский. По крайней мере в том составе, который есть сейчас. Так было на протяжении 6 лет и так будет в дальнейшем", - написал он.

Нардеп подчеркнул, что даже план Кравчука, который многие считали слишком покладистым, россияне отвергли: "Россияне теперь хотят изменений в Конституцию, выборы до возвращения границ и особый статус Донбасса на 50 лет. Итак, что бы мы им не предложили, они всегда выдвинут нам неприемлемые условия и обвинят в неготовности к переговорам".

"Надо признать мирным путем вернуть Донбасс мы не сможем никогда. Не было еще в истории случая, чтобы Россия добровольно вернула кому хоть клочок захваченной земли. А еще в Кремле прекрасно понимают, что вернув себе Донбасс, Украина и ее союзники сразу перейдут к теме Крыма. Поэтому они будут придумывать все новые и новые причины, чтобы не выполнять никаких договоренностей, и ждать новый шанс уничтожить Украину полностью", - отметил он.

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"Что должны делать в такой ситуации мы? Так, Минский формат недееспособен, но можем ли мы отказываться от дальнейших переговоров с Россией? Нет. Потому с их помощью мы демонстрируем всему миру недоговороспособность Кремля и его нежелание достичь мира. И есть основания требовать введения против России новых санкций. А на фоне пандемии они имееют значительно больший эффект. А, следовательно, не рослабляемося, продолжаем вести переговоры и чистим пулемет", - резюмировал Чернев.