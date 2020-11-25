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Новости Политика Украины
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Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке: У нас есть чем заняться ближайшие три года

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке: У нас есть чем заняться ближайшие три года

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире регионального ток-шоу "Страна" ("Країна") на "5 канале".

"Я считаю, что нам точно есть чем заниматься. У нас есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией и всей пандемией. Да, мы видим и говорим максимально открыто и честно о проблемах, которые есть, и путях их преодоления", – считает Степанов.

"И у нас есть четкие расчеты, что мы будем делать ближайшие 3 года – как мы будем реанимировать нашу медицину. А заниматься сбором слухов и находиться в фарватере того, что делают некоторые политические силы уже 7 месяцев... То собирают подписи, то не собирают подписи", – сказал Степанов.

"Они же начали говорить о каком-то сборе подписей, начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я точно не собираюсь на это обращать внимания – пусть занимаются, это их дело", – подытожил он.

Напомним, с момента назначения главы МОЗ Максима Степанова на должность вопрос о его отставке поднимался неоднократно. В частности, в июле в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Также на Цензор.НЕТ: Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова

Кроме инициатив в парламенте, в октябре уволить Степанова требовали также митингующие под зданием Минздрава. Тогда возмущение людей вызвало перераспределение Кабмином средств, которые должны были пойти на реконструкцию лаборатории в Национальном институте рака, а пошли на дороги.
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Топ комментарии
+13
он собрался работать статистом три года? ппц, во придурок...((
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25.11.2020 09:23
+8
Степанов, як тільки у "Блазня" "запахне смаленим" за "просер" в боротьбі з епідемією, тебе "кинуть під танки" першим... А це буде не через "три роки", а на протязі цієї зими... Так що "готуй три конверти"...
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25.11.2020 09:32
+7
Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке: У нас есть, чем заняться ближайшие три года... в колонии.
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25.11.2020 09:27
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он собрался работать статистом три года? ппц, во придурок...((
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25.11.2020 09:23 Ответить
Не доживет...
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25.11.2020 09:44 Ответить
Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке: У нас есть, чем заняться ближайшие три года... в колонии.
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25.11.2020 09:27 Ответить
Малюська готовит для вас комфортные буцыгарни ! степанов ,не переживай!
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25.11.2020 09:33 Ответить
Ото після вас комусь розгрібати прийдеться....
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25.11.2020 09:27 Ответить
Степанов, як тільки у "Блазня" "запахне смаленим" за "просер" в боротьбі з епідемією, тебе "кинуть під танки" першим... А це буде не через "три роки", а на протязі цієї зими... Так що "готуй три конверти"...
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25.11.2020 09:32 Ответить
от готовит три Конто и три паспорта... Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку: У нас є, чим зайнятися найближчі три роки - Цензор.НЕТ 1133
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25.11.2020 09:46 Ответить
Нихачу - иниуйду!
Халопы-парахаскаты, не злобствуйте на успешнага человека! Степанов заявив, що не збирається звертати увагу на розмови про його відставку: У нас є, чим зайнятися найближчі три роки - Цензор.НЕТ 833
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25.11.2020 09:38 Ответить
Ему надо готовить очередной запасной аэродром, ведь над Одесским он пролетел на бреющем полете! Но своей женушке он будет полезным и в качестве статиста Министерства Здравоохранения. Семейный бюджет не пострадает.
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25.11.2020 09:42 Ответить
Звісно є, чим зайнятись... - не дарма ж жінка відразу, після прищначення тебе міністром, зробилась медичним бізнесменом...
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25.11.2020 09:44 Ответить
та понятно...- пилить бабло, и вешать мацу наУши...
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25.11.2020 09:45 Ответить
Денег для вас нет, но вы держитесь.
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25.11.2020 09:48 Ответить
Вот же ж клоп - мал да вонюч.
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25.11.2020 09:49 Ответить
это ожидаемо, что эти клоуны будут держаться на кормушку всеми силами
степанов пойдет нах вместе со шмыгалем к новому году
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25.11.2020 09:56 Ответить
и правильно делает, ульянка, она такая, через задний проход, незаметно, везде пролезет
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25.11.2020 10:18 Ответить
А то! Ещё не всё распилили, поэтому на ближайшие пару лет, работа имеется.)
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25.11.2020 10:26 Ответить
Степашка, твои "три года" или на зоне(что маловероятно), или в придорожной канаве(что более близко к реальности)

Рассмеши Бога, придурок по фамилии Степанов
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25.11.2020 10:28 Ответить
Мабуть уже зареєстрував на жінку всеукраїнське бюро ритуальних послуг
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25.11.2020 10:40 Ответить
Еще один "достойный" представитель класса "немешайтеработать". Если все так сложно и "не денежно" (как вы все говорите), то почему вы зубами цыпляетесь за кресла?
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25.11.2020 10:48 Ответить
У Степашка , как у бабочки, один день за год 🤭🤫🤔🙄🤣 А на Хера вы Супрун убрали ,вот кому она мешала ?😡
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25.11.2020 11:00 Ответить
А зря, очень даже зря...... пора готовиться на растов 1
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25.11.2020 12:15 Ответить
Витёк гаварил растов не резиновый и на всех места не хватит.
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25.11.2020 12:18 Ответить
Ваше Шапіто з Нового року буде відправлено у відставку ... Бо ви з вашим Найвеличнішим вже добили економіку країни і грошей на цей Цирк вам ніхто не позичить...
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25.11.2020 15:09 Ответить
ХРОНИЧЕСКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ ЛЖЕЦ.
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29.11.2020 14:56 Ответить
 
 