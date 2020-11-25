Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке: У нас есть чем заняться ближайшие три года

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не собирается обращать внимание на разговоры о его отставке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в эфире регионального ток-шоу "Страна" ("Країна") на "5 канале".

"Я считаю, что нам точно есть чем заниматься. У нас есть конкретные результаты по борьбе с эпидемией и всей пандемией. Да, мы видим и говорим максимально открыто и честно о проблемах, которые есть, и путях их преодоления", – считает Степанов.

"И у нас есть четкие расчеты, что мы будем делать ближайшие 3 года – как мы будем реанимировать нашу медицину. А заниматься сбором слухов и находиться в фарватере того, что делают некоторые политические силы уже 7 месяцев... То собирают подписи, то не собирают подписи", – сказал Степанов.

"Они же начали говорить о каком-то сборе подписей, начиная с первого дня моей работы на посту министра здравоохранения. Я точно не собираюсь на это обращать внимания – пусть занимаются, это их дело", – подытожил он.

Напомним, с момента назначения главы МОЗ Максима Степанова на должность вопрос о его отставке поднимался неоднократно. В частности, в июле в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении министра здравоохранения Максима Степанова.

Также на Цензор.НЕТ: Офис Президента спросил у волонтеров, как бороться с коронавирусом и объявил об увольнении Степанова

Кроме инициатив в парламенте, в октябре уволить Степанова требовали также митингующие под зданием Минздрава. Тогда возмущение людей вызвало перераспределение Кабмином средств, которые должны были пойти на реконструкцию лаборатории в Национальном институте рака, а пошли на дороги.